Новогоднее блюдо от чемпиона: синхронист Александр Мальцев поделился рецептом закуски

Александр Мальцев российский синхронист, шестикратный чемпион мира и единственный мужчина в составе российской сборной «Новый год для меня — это не громкие победы и не торжественные церемонии. Это дом. Это запахи с кухни. Это ощущение, что наконец можно выдохнуть и просто быть рядом с самыми близкими».

Сколько бы ни было тренировок, сборов и перелётов, Новый год — тот редкий момент, когда время словно замедляется. В нашей семье всегда было важно собраться вместе, без спешки, с разговорами до ночи и обязательным ожиданием боя курантов.

Семейные традиции

С детства у нас есть простой, но очень важный ритуал — готовить вместе. Мама на кухне, я помогаю чем могу, даже если это просто нарезать зелень или попробовать начинку «на соль». За этим процессом всегда идут разговоры — о прошедшем годе, о планах, о том, что получилось и чему мы научились.

Ещё одна традиция — обязательно украсить стол чем-то «игровым», особенно если за ним будут дети. И именно поэтому в нашей семье уже много лет на новогоднем столе появляются яйца-мухоморы — простая, но очень тёплая закуска из моего детства. Это мамин рецепт, который я каждый год жду с особым чувством.

Рецепт новогоднего блюда

Яйца-мухоморы

Фото: istockphoto.com/Anna_Shepulova

Этот рецепт — не про сложность. Он про заботу, фантазию и атмосферу праздника.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

помидоры — 4 шт.;

твёрдый сыр — 50 г;

майонез — 60 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Яйца отварить вкрутую и аккуратно почистить.

2. С широкой стороны яйца срезать небольшую «макушку», вынуть желток.

Фото: istockphoto.com/Olga Ihnatsyeva

3. Снизу яйца немного срезать — так они будут устойчиво стоять на тарелке.

Варианты начинки

Желтки натереть, добавить обжаренные грибы (по желанию — с луком), заправить майонезом. Желтки, сыр и чеснок натереть, добавить майонез. Наполнить яйца начинкой. От помидора отрезать «шляпку» для мухомора (из одного помидора обычно получается две «шляпки»). На помидорах сделать белые точки из майонеза. Листья салата разложить на тарелке, установить яйца-мухоморы, украсить веточками укропа.

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik

Для кого-то это просто закуска. А для меня — напоминание о доме, о маминых руках, о том, что настоящая ценность Нового года не в салютах, а в людях рядом.

Каждый раз, когда я вижу эти «мухоморы» на столе, понимаю: праздник уже здесь. И пусть в новом году у каждого будет свой простой, но очень тёплый рецепт счастья.