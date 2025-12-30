Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Новогоднее блюдо от чемпиона: синхронист Александр Мальцев поделился рецептом закуски
Александр Мальцев
Александр Мальцев поделился рецептом закуски
Комментарии
Вдохновляемся вкусом детства и тепла.
<a href="https://www.championat.com/authors/9128/1.html">Александр Мальцев</a>
Александр Мальцев
российский синхронист, шестикратный чемпион мира и единственный мужчина в составе российской сборной

«Новый год для меня — это не громкие победы и не торжественные церемонии. Это дом. Это запахи с кухни. Это ощущение, что наконец можно выдохнуть и просто быть рядом с самыми близкими».

Сколько бы ни было тренировок, сборов и перелётов, Новый год — тот редкий момент, когда время словно замедляется. В нашей семье всегда было важно собраться вместе, без спешки, с разговорами до ночи и обязательным ожиданием боя курантов.

Читайте также:
Синхронист Мальцев прошёл адский путь к золоту ЧМ-2025. Но теперь он — суперзвезда спорта!
Синхронист Мальцев прошёл адский путь к золоту ЧМ-2025. Но теперь он — суперзвезда спорта!

Семейные традиции

С детства у нас есть простой, но очень важный ритуал — готовить вместе. Мама на кухне, я помогаю чем могу, даже если это просто нарезать зелень или попробовать начинку «на соль». За этим процессом всегда идут разговоры — о прошедшем годе, о планах, о том, что получилось и чему мы научились.

Читайте также:
Рецепт оливье от Игоря Акинфеева: ингредиенты, способ приготовления и мнение диетолога
Рецепт оливье от Игоря Акинфеева: ингредиенты, способ приготовления и мнение диетолога

Ещё одна традиция — обязательно украсить стол чем-то «игровым», особенно если за ним будут дети. И именно поэтому в нашей семье уже много лет на новогоднем столе появляются яйца-мухоморы — простая, но очень тёплая закуска из моего детства. Это мамин рецепт, который я каждый год жду с особым чувством.

Рецепт новогоднего блюда

Яйца-мухоморы

Фото: istockphoto.com/Anna_Shepulova

Этот рецепт — не про сложность. Он про заботу, фантазию и атмосферу праздника.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • помидоры — 4 шт.;
  • твёрдый сыр — 50 г;
  • майонез — 60 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу.
Читайте также:
Закуски на Новый год — 2026: 4 полезных и оригинальных рецепта и советы эксперта
Закуски на Новый год — 2026: 4 полезных и оригинальных рецепта и советы эксперта

Способ приготовления

1. Яйца отварить вкрутую и аккуратно почистить.

2. С широкой стороны яйца срезать небольшую «макушку», вынуть желток.

Фото: istockphoto.com/Olga Ihnatsyeva

3. Снизу яйца немного срезать — так они будут устойчиво стоять на тарелке.

Варианты начинки

  1. Желтки натереть, добавить обжаренные грибы (по желанию — с луком), заправить майонезом.
  2. Желтки, сыр и чеснок натереть, добавить майонез. Наполнить яйца начинкой. От помидора отрезать «шляпку» для мухомора (из одного помидора обычно получается две «шляпки»). На помидорах сделать белые точки из майонеза. Листья салата разложить на тарелке, установить яйца-мухоморы, украсить веточками укропа.

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik

Для кого-то это просто закуска. А для меня — напоминание о доме, о маминых руках, о том, что настоящая ценность Нового года не в салютах, а в людях рядом.

Каждый раз, когда я вижу эти «мухоморы» на столе, понимаю: праздник уже здесь. И пусть в новом году у каждого будет свой простой, но очень тёплый рецепт счастья.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android