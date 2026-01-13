Скидки
Главная Lifestyle Статьи

Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой для спины: для мужчин, женщин

Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой для спины
Владимир Гераськин Светлана Ибрагимова
,
Тренировка на спину с фитнес-резинкой
Комментарии
Вместе с экспертом рассказываем о технике выполнения и составляем тренировочный план.

Фитнес-резинка — один из самых удобных инструментов для тренировок. Она позволяет получать полноценную нагрузку дома, в поездке или в зале, а сопротивление легко подстраивается под любой уровень подготовки. Разберём упражнения для спины, которые можно выполнять с этим инвентарём.

О чём расскажем:

Какие мышцы спины нужно прорабатывать?

<a href="https://www.championat.com/authors/9130/1.html">Владимир Гераськин</a>
Владимир Гераськин
элит-тренер групповых программ World Class

«Работа над спиной — фундамент не только эстетики, но и здоровья опорно-двигательного аппарата. Многие воспринимают тренировку этой зоны как попытку «накачать крылья», хотя правильная проработка гораздо глубже: она улучшает осанку, снимает напряжение с шеи и поясницы, повышает устойчивость корпуса и делает движения мощнее».

Спина — это сложная многослойная система. Главную роль в объёме и рельефе играют широчайшие мышцы. Именно они формируют V-образный силуэт и отвечают за тяговые движения. Рядом с широчайшими всегда работают ромбовидные и трапециевидная мышцы, они приводят лопатки, помогают держать спину ровной и стабилизируют позвоночник.

Нижняя часть трапеций и мышцы-разгибатели вдоль позвоночника обеспечивают вертикальную стабильность корпуса и участвуют в наклонах, подъёме тяжестей и удержании правильной осанки. Если эти зоны слабые, человек компенсирует движение шеей или поясницей, что приводит к хроническим зажимам и боли.

Поэтому эффективная тренировка спины должна включать тяги к поясу (широчайшие), движения с акцентом на сведение лопаток (ромбовидные и середина трапеции) и упражнения для укрепления разгибателей. Фитнес-резинка позволяет равномерно задействовать все эти группы, создавая плавное сопротивление по всей амплитуде движения — то, чего часто не хватает новичкам в работе с «железом».

Фото: istockphoto.com / jacoblund

Как подобрать фитнес-резинку?

Правильно выбранная резинка — половина успеха. Слишком слабая не даст прогресса, слишком жёсткая ухудшит технику и увеличит риск перенапряжения.

Новичкам подойдут резинки с минимальным или средним уровнем сопротивления — примерно 5-12 кг. Для них важно научиться контролировать траекторию, не заваливая плечи вперёд и не компенсировать движение поясницей.

Продвинутым стоит использовать резинки 12-25 кг сопротивления. Такая нагрузка позволяет выполнять мощные тяги, акцентировать работу нужных мышц и увеличивать силу.

Главный ориентир — техника. Если движения становятся рваными, а корпус «гуляет», сопротивление нужно уменьшить.

Для тренировок спины лучше иметь два-три уровня сопротивления: лёгкий – для разминки и акцентов, средний — для основного объёма, более плотный — для финальных силовых подходов или упражнений на мощность.

Фото: istockphoto.com / South_agency

Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой для спины

Мы разобрали 10 упражнений, которые можно выполнять дома или в зале.

Тяга к поясу

Это упражнение прокачивает широчайшие и ромбовидные мышцы.

Техника выполнения

  • Сядьте на пол, вытяните ноги вперёд. Спина прямая, лопатки приведены и опущены.
  • Зафиксируйте один конец резинки на стопах, а второй возьмите в руки.
  • Тяните резинку к поясу, сгибая локти и приводя лопатки к центру спины.
  • Держите спину ровно, не поднимайте плечи.
  • Медленно и подконтрольно верните руки в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Тяга в наклоне

Упражнение активно включает середину спины и широчайшие мышцы, улучшая силу тяги.

Техника выполнения

  • Поставьте стопы на ширину таза, немного наклонитесь вперёд с ровной спиной. Плечи не задирайте.
  • Один край резинки зафиксирован под стопами, другой – в руках.
  • Тяните резинку к животу, удерживая корпус неподвижным. Локти отводятся назад.
  • Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Тяга фитнес-резинки к груди

Хорошо развивает средний отдел трапеции и помогает улучшить осанку.

Техника выполнения

  • Возьмите длинную резинку в руки, разведите концы в стороны шире плеч.
  • Поднимите руки выше уровня плеч.
  • Согните руки в локтях и подтяните резинку к груди, концентрируясь на приведении лопаток.
  • Удерживайте плечи опущенными, спину – прямой с естественными изгибами.
  • Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Разведение рук

В этом упражнении работает задняя дельта и верхняя часть спины.

Техника выполнения

  • Возьмите короткую резинку двумя руками. Вытяните руки перед собой так, чтобы резинка была параллельна полу.
  • Начните плавно разводить руки в стороны, растягивая ленту, напрягая мышцы спины и лопатки.
  • Медленно сведите руки до исходного положения.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Вертикальная тяга

Это альтернатива тяге верхнего блока, которая развивает широчайшие и помогает улучшить силу вертикальной тяги.

Техника выполнения

  • Возьмите длинную резинку в руки, разведите концы в стороны шире плеч.
  • Поднимите руки вверх над головой.
  • Опустите резинку ниже линии подбородка, удерживая корпус неподвижным. Локти сгибаются и двигаются вдоль корпуса.
  • Отожмите руки обратно вверх.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Пуловер с фитнес-резинкой

Это упражнение воздействует на широчайшие мышцы спины, дельты и трицепс.

Техника выполнения

  • Лягте на спину и зафиксируйте короткую резинку в руках.
  • Вытяните руки перед собой. Локти слегка согнуты.
  • Отводите руки назад до уровня головы.
  • Затем, приводя лопатки и опуская плечи вниз, верните руки в исходное положение.
  • Вернитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Тяга одной рукой к поясу

Такое упражнение помогает устранить мышечные дисбалансы и развивает силу каждой стороны спины отдельно.

Техника выполнения

  • Один конец резинки поместите под стопу левой ноги, второй держите правой рукой.
  • Правой ногой сделайте шаг назад, поставьте её на носок. Левая становится опорной.
  • Корпус немного наклоните вперёд.
  • Выполняйте тягу резинки одной рукой к тазу, удерживая корпус ровным и не разворачивая его.
  • Не забудьте выполнить упражнение на противоположную сторону.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

«Лодочка» с фитнес-резинкой

Это упражнение укрепляет разгибатели позвоночника.

Техника выполнения

  • Лягте на живот и возьмите короткую резинку в руки, растяните её на ширине плеч.
  • Поднимите корпус вверх, одновременно разводите руки в стороны, создавая натяжение.
  • Сведите руки и плавно опустите корпус.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Тяга фитнес-резинки к лицу

Это упражнение улучшает осанку, включает заднюю дельту и помогает раскрыть грудной отдел.

Техника выполнения

  • Возьмите длинную резинку в руки, разведите концы в стороны шире плеч.
  • Поднимите руки вверх на уровень лба.
  • Подтяните резинку к лицу, разводя локти в стороны. Удерживайте плечи опущенными, а спину – прямой.
  • Затем вернитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Подъём рук в наклоне

Упражнение задействует дельты, трапециевидные и ромбовидные мышцы спины.

Техника выполнения

  • Поставьте стопы на ширину таза, руки опущены, длинная резинка натянута чуть шире плеч.
  • Немного наклоните корпус вперёд и отведите таз назад.
  • Поднимите руки вверх до ушей. Руки прямые, спину держите ровно.
  • Затем опустите руки вниз в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Подробнее ознакомиться с техникой выполнения всех упражнений можно в видео:

Как составить тренировку?

Тренировка зависит от уровня подготовки и целей.

Новичкам подойдёт круговой формат:

  • 6-8 упражнений;
  • 12-15 повторений;
  • 2-3 круга;
  • отдых между кругами — 1,5 минуты.

Такой режим увеличивает выносливость мышц, улучшает контроль движений и мягко укрепляет аксиальную мускулатуру.

Продвинутым потребуется силовая схема:

  • 4-5 упражнений;
  • 10-12 повторений;
  • 3-4 подхода;
  • отдых — 60-90 секунд.

Фокус лучше сделать на тягах средней и высокой интенсивности, это позволяет увеличивать объём широчайших и усиливать рельеф. Для улучшения осанки рекомендуется добавлять одно-два упражнения на сведение лопаток (тяга к лицу, разведение рук), а для стабильности — движения в планке.

Фото: istockphoto.com / dangrytsku

Для поддержания баланса важно тренироваться два-три раза в неделю и не забывать о разминке, мобилизации грудного отдела и лёгкой активации лопаток. И, конечно, контролируйте технику, спина остаётся ровной, корпус не «заваливается», а плечи опущены вниз. Только так вы сможете добиться желаемого результата.

Комментарии
