Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой для спины

Вместе с экспертом рассказываем о технике выполнения и составляем тренировочный план.

Фитнес-резинка — один из самых удобных инструментов для тренировок. Она позволяет получать полноценную нагрузку дома, в поездке или в зале, а сопротивление легко подстраивается под любой уровень подготовки. Разберём упражнения для спины, которые можно выполнять с этим инвентарём.

О чём расскажем:

Какие мышцы спины нужно прорабатывать?

Владимир Гераськин элит-тренер групповых программ World Class «Работа над спиной — фундамент не только эстетики, но и здоровья опорно-двигательного аппарата. Многие воспринимают тренировку этой зоны как попытку «накачать крылья», хотя правильная проработка гораздо глубже: она улучшает осанку, снимает напряжение с шеи и поясницы, повышает устойчивость корпуса и делает движения мощнее».

Спина — это сложная многослойная система. Главную роль в объёме и рельефе играют широчайшие мышцы. Именно они формируют V-образный силуэт и отвечают за тяговые движения. Рядом с широчайшими всегда работают ромбовидные и трапециевидная мышцы, они приводят лопатки, помогают держать спину ровной и стабилизируют позвоночник.

Нижняя часть трапеций и мышцы-разгибатели вдоль позвоночника обеспечивают вертикальную стабильность корпуса и участвуют в наклонах, подъёме тяжестей и удержании правильной осанки. Если эти зоны слабые, человек компенсирует движение шеей или поясницей, что приводит к хроническим зажимам и боли.

Поэтому эффективная тренировка спины должна включать тяги к поясу (широчайшие), движения с акцентом на сведение лопаток (ромбовидные и середина трапеции) и упражнения для укрепления разгибателей. Фитнес-резинка позволяет равномерно задействовать все эти группы, создавая плавное сопротивление по всей амплитуде движения — то, чего часто не хватает новичкам в работе с «железом».

Фото: istockphoto.com / jacoblund

Как подобрать фитнес-резинку?

Правильно выбранная резинка — половина успеха. Слишком слабая не даст прогресса, слишком жёсткая ухудшит технику и увеличит риск перенапряжения.

Новичкам подойдут резинки с минимальным или средним уровнем сопротивления — примерно 5-12 кг. Для них важно научиться контролировать траекторию, не заваливая плечи вперёд и не компенсировать движение поясницей.

Продвинутым стоит использовать резинки 12-25 кг сопротивления. Такая нагрузка позволяет выполнять мощные тяги, акцентировать работу нужных мышц и увеличивать силу.

Главный ориентир — техника. Если движения становятся рваными, а корпус «гуляет», сопротивление нужно уменьшить.

Для тренировок спины лучше иметь два-три уровня сопротивления: лёгкий – для разминки и акцентов, средний — для основного объёма, более плотный — для финальных силовых подходов или упражнений на мощность.

Фото: istockphoto.com / South_agency

Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой для спины

Мы разобрали 10 упражнений, которые можно выполнять дома или в зале.

Тяга к поясу

Это упражнение прокачивает широчайшие и ромбовидные мышцы.

Техника выполнения

Сядьте на пол, вытяните ноги вперёд. Спина прямая, лопатки приведены и опущены.

Зафиксируйте один конец резинки на стопах, а второй возьмите в руки.

Тяните резинку к поясу, сгибая локти и приводя лопатки к центру спины.

Держите спину ровно, не поднимайте плечи.

Медленно и подконтрольно верните руки в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Тяга в наклоне

Упражнение активно включает середину спины и широчайшие мышцы, улучшая силу тяги.

Техника выполнения

Поставьте стопы на ширину таза, немного наклонитесь вперёд с ровной спиной. Плечи не задирайте.

Один край резинки зафиксирован под стопами, другой – в руках.

Тяните резинку к животу, удерживая корпус неподвижным. Локти отводятся назад.

Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Тяга фитнес-резинки к груди

Хорошо развивает средний отдел трапеции и помогает улучшить осанку.

Техника выполнения

Возьмите длинную резинку в руки, разведите концы в стороны шире плеч.

Поднимите руки выше уровня плеч.

Согните руки в локтях и подтяните резинку к груди, концентрируясь на приведении лопаток.

Удерживайте плечи опущенными, спину – прямой с естественными изгибами.

Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Разведение рук

В этом упражнении работает задняя дельта и верхняя часть спины.

Техника выполнения

Возьмите короткую резинку двумя руками. Вытяните руки перед собой так, чтобы резинка была параллельна полу.

Начните плавно разводить руки в стороны, растягивая ленту, напрягая мышцы спины и лопатки.

Медленно сведите руки до исходного положения.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Вертикальная тяга

Это альтернатива тяге верхнего блока, которая развивает широчайшие и помогает улучшить силу вертикальной тяги.

Техника выполнения

Возьмите длинную резинку в руки, разведите концы в стороны шире плеч.

Поднимите руки вверх над головой.

Опустите резинку ниже линии подбородка, удерживая корпус неподвижным. Локти сгибаются и двигаются вдоль корпуса.

Отожмите руки обратно вверх.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Пуловер с фитнес-резинкой

Это упражнение воздействует на широчайшие мышцы спины, дельты и трицепс.

Техника выполнения

Лягте на спину и зафиксируйте короткую резинку в руках.

Вытяните руки перед собой. Локти слегка согнуты.

Отводите руки назад до уровня головы.

Затем, приводя лопатки и опуская плечи вниз, верните руки в исходное положение.

Вернитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Тяга одной рукой к поясу

Такое упражнение помогает устранить мышечные дисбалансы и развивает силу каждой стороны спины отдельно.

Техника выполнения

Один конец резинки поместите под стопу левой ноги, второй держите правой рукой.

Правой ногой сделайте шаг назад, поставьте её на носок. Левая становится опорной.

Корпус немного наклоните вперёд.

Выполняйте тягу резинки одной рукой к тазу, удерживая корпус ровным и не разворачивая его.

Не забудьте выполнить упражнение на противоположную сторону.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

«Лодочка» с фитнес-резинкой

Это упражнение укрепляет разгибатели позвоночника.

Техника выполнения

Лягте на живот и возьмите короткую резинку в руки, растяните её на ширине плеч.

Поднимите корпус вверх, одновременно разводите руки в стороны, создавая натяжение.

Сведите руки и плавно опустите корпус.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Тяга фитнес-резинки к лицу

Это упражнение улучшает осанку, включает заднюю дельту и помогает раскрыть грудной отдел.

Техника выполнения

Возьмите длинную резинку в руки, разведите концы в стороны шире плеч.

Поднимите руки вверх на уровень лба.

Подтяните резинку к лицу, разводя локти в стороны. Удерживайте плечи опущенными, а спину – прямой.

Затем вернитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Подъём рук в наклоне

Упражнение задействует дельты, трапециевидные и ромбовидные мышцы спины.

Техника выполнения

Поставьте стопы на ширину таза, руки опущены, длинная резинка натянута чуть шире плеч.

Немного наклоните корпус вперёд и отведите таз назад.

Поднимите руки вверх до ушей. Руки прямые, спину держите ровно.

Затем опустите руки вниз в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Подробнее ознакомиться с техникой выполнения всех упражнений можно в видео:

Как составить тренировку?

Тренировка зависит от уровня подготовки и целей.

Новичкам подойдёт круговой формат:

6-8 упражнений;

12-15 повторений;

2-3 круга;

отдых между кругами — 1,5 минуты.

Такой режим увеличивает выносливость мышц, улучшает контроль движений и мягко укрепляет аксиальную мускулатуру.

Продвинутым потребуется силовая схема:

4-5 упражнений;

10-12 повторений;

3-4 подхода;

отдых — 60-90 секунд.

Фокус лучше сделать на тягах средней и высокой интенсивности, это позволяет увеличивать объём широчайших и усиливать рельеф. Для улучшения осанки рекомендуется добавлять одно-два упражнения на сведение лопаток (тяга к лицу, разведение рук), а для стабильности — движения в планке.

Фото: istockphoto.com / dangrytsku

Для поддержания баланса важно тренироваться два-три раза в неделю и не забывать о разминке, мобилизации грудного отдела и лёгкой активации лопаток. И, конечно, контролируйте технику, спина остаётся ровной, корпус не «заваливается», а плечи опущены вниз. Только так вы сможете добиться желаемого результата.