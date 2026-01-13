Что приготовить на Старый Новый год: 3 рецепта десертов из детства

«Мандарины и ассорти из фруктов давно стали неизменным зимним атрибутом. Но вместе с Красной Огненной Лошадью приходит тренд сладкой ностальгии: на стол возвращаются культовые сладости из детства. Выбрал для вас три классических рецепта, которые легко повторить дома, а результат точно порадует гостей».
Три рецепта десертов
Графские развалины: воздушная классика
Фото: istockphoto.com/iko636
Десерт, который играет на контрасте: рассыпчатое безе встречается с бархатистым сливочно-сметанным кремом. Для приготовления понадобится кондитерский мешок или ложка для формирования безе, а также пергамент.
КБЖУ на 100 г
Калории: ~ 343 ккал
Белки: 3,8 г
Жиры: 22,2 г
Углеводы: 33 г
Ингредиенты
Для безе:
- яичные белки — 120 г;
- сахар — 240 г;
- лимонный сок — 5 мл;
- кукурузный крахмал — 10 г.
Фото: istockphoto.com/StephanieFrey
Для крема:
- сметана 25-30-процентной жирности — 400 г;
- сливки 33-процентной жирности — 150 мл;
- сахарная пудра — 80-100 г;
- ванилин — по вкусу.
Для наполнения и декора:
- орехи (идеально грецкие) — 100 г;
- шоколад (горький) — 70 г;
- сливки 33-процентной жирности — 50 мл.
Способ приготовления
Меренга
1. Белки взбейте до мягких пиков.
2. Не останавливая миксер, тонкой струйкой всыпайте сахар. Продолжайте, пока масса не станет плотной и глянцевой.
3. Добавьте крахмал и сок лимона, аккуратно перемешайте лопаткой.
4. Разогрейте духовку до 100-110°C.
Фото: istockphoto.com/Mykhailo Shorokhov
5. На пергаменте сформируйте из получившейся заготовки небольшие «горки» диаметром 3-4 см.
6. Сушите около двух часов, слегка приоткрыв дверцу.
Крем
1. Взбивайте холодные сливки, пока на поверхности не появятся мягкие, но устойчивые волны.
2. Добавьте сметану, сахарную пудру, ванилин и доведите массу до плотной консистенции.
3. Уберите в холодильник на 15 минут.
Собираем десерт
1. На любимое праздничное блюдо нанесите немного крема.
2. Выложите слой меренг, смажьте кремом и посыпьте измельчёнными орехами.
Фото: istockphoto.com/ArveBettum
3. Так чередуйте слои меренг и крема, формируя горку, пока ингредиенты не закончатся.
4. Для финального вкусного аккорда растопите шоколад со сливками и полейте сверху.
5. Уберите в холодильник минимум на три часа для пропитки.
Птичье молоко: лёгкое суфле с шоколадной нотой
Фото: istockphoto.com/Olga Shumitskaya
Легендарный торт, знаменитый своим тающим суфле, которое держит форму благодаря агар-агару — натуральному загустителю из водорослей. Оно получается одновременно устойчивым и тающим во рту. Приготовьтесь работать быстро — застывает почти мгновенно.
КБЖУ на 100 г
Калории: ~ 368 ккал
Белки: 4,4 г
Жиры: 21,2 г
Углеводы: 40,5
Ингредиенты
Для основы:
- яйцо куриное — 60 г;
- сахар — 40 г;
- мука — 40 г;
- какао-порошок — 10 г.
Фото: istockphoto.com/olvas
Для суфле:
- яичные белки — 120 г;
- сахар — 200 г;
- сливочное масло (мягкое) — 150 г;
- сгущённое молоко — 150 г;
- агар-агар — 6 г;
- вода — 120 мл;
- ванилин — по вкусу.
Для глазури:
- шоколад (тёмный) — 120 г;
- сливочное масло — 40 г.
Способ приготовления
Основа
1. Яйцо с сахаром взбейте до пышной пены.
Фото: istockphoto.com/dimarik
2. Просейте муку с какао-порошком и аккуратно вмешайте в яичную массу.
3. Выпекайте в форме 18-20 см при 180°C 10-12 минут.
4. Полностью остудите.
Суфле
1. Смешайте масло и сгущёнку до однородности при помощи миксера.
2. Агар замочите в воде на 15 минут. Далее добавьте сахар и доведите до кипения. Варите две минуты на слабом огне, постоянно помешивая.
3. Взбейте белки, в процессе постепенно вливая горячий сироп из агар-агара. Доведите до состояния плотной массы.
Фото: istockphoto.com/Qwart
4. Быстро, пока масса не застыла, частями вмешайте в неё масляно-сгущённую смесь.
5. Выложите суфле на остывший корж в форму и разровняйте. Обязательно уберите в холодильник до полного застывания (около часа).
Глазурь
1. Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке.
2. Полейте торт и разровняйте.
3. Дайте полностью застыть в холодильнике не менее трёх часов.
Торт «Черепаха»: вкусный конструктор из печенья и крема
Фото: istockphoto.com/a_namenko
Не торт, а настоящее кулинарное приключение. Его не пекут цельным коржом, а собирают, как конструктор, из мягких бисквитных лепёшек и нежной сметанной намазки. Процесс так увлекает, что к нему с радостью подключаются даже маленькие помощники.
КБЖУ на 100 г
Калории: ~ 178 ккал
Белки: 3,6 г
Жиры: 6,9 г
Углеводы: 25,7 г
Ингредиенты
Для лепёшек:
- яйцо куриное — 4 шт., или 240 г;
- сахар — 120 г;
- мука — 140 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- ванилин — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/Anastasiia Yakutkina
Для крема:
- сметана 25-30-процентной жирности — 500 г;
- сливки 33-процентной жирности — 200 мл;
- сахарная пудра — 100 г.
Для украшения можно использовать какао-порошок, шоколадную глазурь или орехи.
Способ приготовления
Лепёшки
1. Яйца с сахаром взбейте миксером до очень пышной светлой массы (около пяти-семи минут).
2. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную смесь лопаткой до однородности.
3. При помощи ложки выкладывайте получившееся тесто небольшими порциями (кружками 5-7 см) на противень с пергаментом.
Фото: istockphoto.com/Brett Taylor
4. Выпекайте при 180°C 8-10 минут до лёгкого румянца. Остудите.
Крем
1. Холодные сливки взбейте до густой воздушной консистенции.
2. Добавьте сметану и сахарную пудру, продолжайте взбивать до плотной текстуры.
3. Собираем черепашку
4. На сервировочную тарелку нанесите небольшой слой крема.
5. Каждую лепёшку тоже окунайте в крем и выкладывайте, формируя полусферу-панцирь.
Фото: istockphoto.com/Marvin Glodek
6. Из нескольких лепёшек сделайте голову и лапки.
7. Сверху обмажьте оставшимся кремом, чтобы сгладить неровности.
8. Украсьте, придавая изделию вид черепахи: посыпьте какао, сделайте глаза из орехов или полейте растопленным шоколадом.
9. Перед подачей дайте торту настояться в холодильнике не менее шести часов.
10. Нарежьте на порционные кусочки.
Дополнительно украсить сладкую черепаху можно взбитыми сливками или ягодным соусом.
Выбирая угощения для праздника, мы часто ищем что-то особенное. Эти рецепты — не просто еда, а часть семейной истории. Они возвращают нас в детство, создают ту самую тёплую атмосферу, которую мы так ценим в праздники. Их приготовление становится маленьким чудом, которое можно совершить вместе с близкими.