Как выбрать клюшку для хоккея: большая инструкция с примерами и ценами

Никита Маслаков PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Клюшка — один из самых важных элементов экипировки хоккеиста. От правильного выбора зависят качество владения шайбой, дриблинг и техника броска. Разбираемся во во всех тонкостях подбора идеального инвентаря — от материала до формы крюка».

О чём расскажем:

Типы хоккейных клюшек

Клюшки для хоккея различаются не только по материалу и характеристикам, но и по возрасту игрока. Они могут быть:

детские (флекс 10-20);

юниорские (флекс 30-50);

подростковые (флекс 55-65);

взрослые (флекс 65-105).

Это ключевой параметр: не подходящая по возрасту клюшка во время игры будет либо слишком жёсткой и длинной, либо, наоборот, не даст развить технику и силу броска.

Детские

Предназначены для самых юных хоккеистов, которые только начинают осваивать катание и работу с шайбой. У таких клюшки минимальная длина, небольшой вес и мягкая жёсткость — как правило, флекс 10-20. Мягкий стержень позволяет ребёнку легче сгибать клюшку и формировать правильную технику броска без лишней нагрузки на руки.

Клюшка хоккейная детская Bauer Nexus Tracer P28 YTH, 11 999 руб. Фото: Bauer

Юниорские

Подходят для детей постарше, которые уже уверенно стоят на коньках и регулярно тренируются. Юниорские модели длиннее детских, а флекс обычно находится в диапазоне 30-50. Такие клюшки сохраняют хорошую управляемость, но уже позволяют выполнять более мощные броски и развивать силу.

Клюшка хоккейная детская Nordway NDW 500 JR-45, 5999 руб. Фото: Nordway

Подростковые

Эта категория рассчитана на игроков переходного возраста, когда рост и физическая сила активно увеличиваются. Подростковые клюшки имеют флекс примерно 55-65 и часто становятся промежуточным вариантом между юниорскими и взрослыми моделями. Они помогают адаптироваться к более жёсткому стержню без резкого скачка в нагрузке.

Клюшка хоккейная детская CCM Ribcor Trigger 8 Pro INT, P29-55, 26 999 руб. Фото: CCM

Взрослые

Предназначены для взрослых хоккеистов и подростков с достаточной физической подготовкой. Диапазон жёсткости здесь самый широкий — от 65 до 105 и выше. Взрослые клюшки рассчитаны на высокие игровые нагрузки, силовые броски и активную борьбу. При выборе важно учитывать не только рост, но и вес игрока, а также стиль игры.

Клюшка хоккейная Warrior Rise 75 SR, 10 499 руб. Фото: Warrior

Материалы

Дерево

Самый бюджетный сегмент, подходят для игры в хоккей на улице и активного отдыха. Такую клюшку используют начинающие игроки для тренировок во дворе. Деревянные модели тяжелее современных композитных, но доступны по цене и подходят для освоения базовых навыков.

Композит

Изготавливаются из стекловолокна или карбона. Клюшки из стекловолокна подойдут для начинающих хоккеистов и любителей: они легче деревянных и достаточно прочные. Профессионалы выбирают карбоновые модели за максимально небольшой вес и прочную конструкцию. Эти клюшки обеспечивают лучший отклик и передачу энергии при броске.

Длина

Как правильно измерить длину

Стандартное правило: в первую очередь клюшка должна доходить до носа без коньков или до подбородка в коньках. Однако это лишь отправная точка, от которой можно отталкиваться при дальнейшей настройке под индивидуальный стиль игры.

Какую длину выбрать в зависимости от роста игрока

Нападающим комфортнее играть более короткими клюшками для лучшего дриблинга, защитникам — более длинными для отбора шайбы и бросков с дальней дистанции.

Клюшка хоккейная Nordway NDW 700 SR-75 (80% стекловолокно, 20% углеволокно), 7999 руб. Фото: Nordway

Композитные клюшки можно укоротить или удлинить с помощью надставок. Это делает их универсальнее. Важный нюанс: при изменении длины меняется и жёсткость клюшки.

Жёсткость

Определение жёсткости

Флекс (жёсткость клюшки) — показатель, указывающий, сколько фунтов силы нужно приложить, чтобы согнуть клюшку на один дюйм. Чем ниже флекс, тем легче её согнуть для достижения пружинного эффекта при броске. Этот параметр критически важен для техники выполнения бросков.

Как выбрать жёсткость в зависимости от стиля игры и уровня

Жёсткость подбирают с учётом веса игрока — оптимальный флекс примерно равен половине массы тела в фунтах. Для мощных бросков требуется более жёсткая клюшка, а для быстрых кистевых — мягкая. Важную роль играет точка прогиба: нижняя подходит для быстрых кистевых бросков, средняя — универсальный вариант для всех игроков, гибридная сочетает нижнюю и среднюю (баланс между скоростью и силой), верхняя — для бросков с полной амплитудой загрузки.

Форма крюка

Различия между прямыми и изогнутыми крюками

Крюк клюшки бывает разной формы. Более загнутый крюк подходит для лучшего дриблинга с шайбой, менее загнутый — более универсальное решение для паса и приёма шайбы. Область загиба может располагаться у пятки, в середине или у носка лопасти.

Как форма влияет на игру

Форма носка крюка бывает круглой и квадратной. В чём тут специфика? Крюк с круглым носком удобнее для дриблинга и различных хоккейных финтов. Его выбирают нападающие. Квадратным носком удобнее играть у борта. Такой вариант предпочитают защитники.

Хоккейная клюшка Fischer W250 ABS JR, 2490 руб. Фото: Fischer

Размер ручки

Как выбрать размер по руке игрока

Стандартные варианты подходят большинству игроков. С помощью ленты для ручек вы можете сделать рукоятку более комфортной и удобной. Так как размер рукояти детских и взрослых клюшек отличается, использовать взрослую клюшку для ребёнка — не лучший вариант.

Влияние толщины ручки на комфорт и управление

Толщина влияет на контроль клюшки и удобство во время длительных матчей. Многие профессиональные модели имеют оптимизированную геометрию рукояти с текстурированным покрытием для лучшего сцепления с перчатками.

Бренды и цены

Лидерами на рынке хоккейных клюшек являются Bauer и CCM. Среди других достойных брендов — Warrior, Sher-Wood, True, Fischer, «ЗаряД» и Soyuz. Все эти производители выпускают модели как для любителей, так и для профессионалов.

Композитная клюшка Bauer PULSE GRIP STICK SR, 36 990 руб. Фото: Bauer

Ценовой диапазон широк — от бюджетных деревянных клюшек за два-три тысячи рублей до профессиональных карбоновых за 30-35 тысяч. Полупрофессиональные модели, такие как Bauer Vapor Flypro, предлагают отличный баланс цены и качества. Российские бренды «ЗаряД» и Soyuz выпускают доступные клюшки для любительского уровня.

Хоккейная клюшка CCM HS RIB 84K SR 75 P29 R, 15 975 руб. Фото: CCM

Как протестировать клюшку перед покупкой

Идеальный вариант — попробовать тестовые образцы для определения нужной жёсткости и точки прогиба. В магазинах консультанты помогут подобрать модель под ваши параметры и стиль игры.

На что обратить внимание при тестировании

Проверьте, как клюшка лежит в руках, насколько комфортен хват, легко ли вы можете согнуть её при имитации броска. Важно оценить баланс и общий вес — даже разница в 50 г ощутима на льду. Обратите внимание на ощущения при контакте крюка с поверхностью.

Выбор клюшки — дело индивидуальное. То, что подходит одному игроку, может совершенно не зайти другому. Даже если вы выбирали клюшку по всем параметрам, дайте себе пару недель на привыкание: сначала она может показаться неудобной. Не забывайте ухаживать за клюшкой: обматывайте крюк лентой, не бросайте клюшку на лёд после тренировки, храните в сухом месте.

И помните — даже самая дорогая клюшка не сделает вас звездой НХЛ, если не работать над техникой — зато правильно подобранная точно поможет раскрыть ваш потенциал на льду.

*Цены актуальны на момент публикации. По данным «Спормастер», mybauer.ru, «Триал-Спорт».