Как играть в нарды: правила и пошаговая инструкция для начинающих

Вячеслав Дрогайцев руководитель и сооснователь издательства настольных игр GAMES Corporation «Нарды — мировой феномен, объединяющий людей разных национальностей и возрастов. Особенно сильна любовь к этой игре на Кавказе, в Средней Азии, Турции, России, Иране и странах Ближнего Востока. Здесь умение играть в короткие нарды ценится так же высоко, как и гостеприимство. Это особый ритуал, способ провести время в кругу друзей или семьи, обсудить новости и отдохнуть душой».

Нарды — древняя настольная игра для двух игроков. Археологи находили похожие доски для развлечений в гробницах фараонов Древнего Египта и при раскопках легендарного города Ур в Месопотамии. Их возраст исчисляется тысячелетиями.

В Персии эта игра носила название «тахте нард», что можно перевести как «битва на деревянной доске», и была не просто развлечением, но и отражением философских взглядов на жизнь, судьбу и стратегию. В Древнем Риме в похожую игру «12 знаков» сражались патриции.

Пройдя через множество культур и эпох, нарды дошли до наших дней, сохранив свою главную суть: два соперника, двигая фишки в соответствии с волей кубиков, стремятся первыми завершить полный круг по игровому полю.

В последние десятилетия нарды пережили новый виток популярности и в западных странах, где проводятся крупные международные турниры. Эта игра давно перестала быть просто забавой, она стала частью культурного кода многих народов, символом интеллектуального досуга, стратегии и азарта.

О чём расскажем:

Что такое нарды?

Доска

Игровая доска для нард уникальна и легко узнаваема. Она разделена на две равные половины специальным выступом — баром. На каждой из этих половин вы увидите 12 длинных узких треугольников, расположенных друг за другом. Они называются пунктами или ячейками. Каждый узкий треугольник на игровом поле — это отдельная позиция для шашки. Всего на доске 24 пункта.

Ваша половина доски — это ваш дом и двор противника, а половина соперника — его дом и ваш двор. Фишки движутся по этому замкнутому кругу, и вся битва разворачивается именно на этих 24 пунктах.

игра в длинные нарды Фото: istockphoto.com

Фишки

Для игры используются 30 фишек: 15 одного цвета и 15 — другого. У каждого игрока есть свой комплект из 15 шашек. Традиционно это контрастные цвета. Например, чёрные и белые, коричневые и бежевые, красные и белые. Фишки должны быть достаточно удобными, чтобы их можно было легко брать в руку и расставлять на доске. В классических деревянных наборах они обычно деревянные или костяные, приятные на ощупь.

Главная цель игры — первым провести все 15 фишек через полный круг по доске в дом и выбросить их с поля.

Кубики

Играть в нарды невозможно без стандартных шестигранных кубиков, или, как их часто называют в контексте этой игры, зар или зариков. Цифры, выпавшие при броске кубиков, определяют, на сколько пунктов вы можете передвинуть свои фишки. Это вносит в игру элемент случайности, делает её азартной и непредсказуемой. Даже у лучшего игрока может случиться неудачная серия бросков.

Для того чтобы бросок был честным и случайным, часто используется специальный стаканчик, чекан или кубок. Игроки трясут в нём кубики и затем переворачивают на доску не подглядывая. Это пресекает жульничество и добавляет игре особого шарма. Хотя стаканчик не является строго обязательным, в серьёзных играх и турнирах его использование — это правило хорошего тона и гарантия честности.

Короткие нарды

Суть игры

В коротких нардах ваши 15 фишек должны пробежать весь круг и первыми прийти к финишу. Но есть одна особенность — вы можете сбить фишку соперника, если она стоит одна, и отправить её на старт.

короткие нарды Фото: istockphoto.com

Как расставить фишки?

Запомнить расстановку проще, чем кажется. Посмотрите на доску, разделённую на 24 узких треугольника, или пункта. Они пронумерованы для каждого игрока. Встаньте так, чтобы ваш дом, последние шесть пунктов, был справа от вас. Тогда ваши фишки будут двигаться из дома противника в свой дом.

Важно запомнить, куда ставим наши 15 фишек. У каждого из игроков своя начальная позиция:

две фишки на 24-й пункт (это самый дальний угол в доме противника);

пять фишек на 13-й пункт (это середина доски на стороне противника);

три фишки на восьмой пункт (это середина доски на вашей стороне);

пять фишек на шестой пункт (это крайний пункт вашего дома).

У вашего соперника расстановка будет зеркальной: его две фишки встанут на ваш первый пункт, пять фишек — на ваш 12-й пункт и так далее.

игра в короткие нарды Фото: istockphoto.com

Как ходить

Игроки ходят по очереди. В свой ход вы бросаете два кубика. Допустим, выпало три и пять. У вас есть два варианта хода.

Пойти двумя фишками. Одна фишка проходит три шага, другая — пять шагов. Пойти одной фишкой. Фишка проходит сначала три шага, а потом – ещё пять, всего восемь шагов.

Направление движения

Ваши фишки всегда идут от пунктов с большими номерами к меньшим. То есть движутся из лагеря противника в ваш. Ваша цель — провести все свои фишки в дом, пункты с первого по шестой, и затем первым выбросить их оттуда с доски. Побеждает тот, кто первым полностью освободит сторону доски от шашек.

Побеждает тот, кто первым полностью освободит свою сторону доски от шашек. Фото: istockphoto.com

Как бить фишки противника?

Если на каком-то пункте стоит всего одна ваша фишка, это называется блот. Если противник ставит свою шашку на ваш блот, ваша фишка считается побитой и снимается с доски. Её место теперь — на баре (на перегородке посередине доски). Фишка выбыла из игры. Теперь ваша главная задача — ввести её обратно. Это ваш единственный возможный ход, пока она на баре.

Вы можете ввести фишку с бара в дом противника на любой из пунктов, номер которого совпал с числом на кубике. Например: выпало четыре и шесть. Вы можете поставить фишку на четвёртый или шестой пункт в доме соперника, но только при условии, что этот пункт не занят двумя или более шашками противника.

Если на пункте стоит две или больше фишек соперника, этот пункт закрыт. Вы не можете на него встать и не можете его побить. Если противник своими фишками закрыл все шесть пунктов в своём доме, а у вас есть фишка на баре, вы в ловушке. Вы не можете сделать ход, пока он сам не откроет хотя бы один из пунктов. В это время ваш соперник спокойно выводит свои фишки, а вы просто пропускаете ходы.

Если противник ставит свою шашку на ваш блот, ваша фишка считается побитой и снимается с доски Фото: cometary / istockphoto.com

Хитрости для коротких нард

Начало игры

В первые ходы старайтесь занять стратегически важные пункты. Лучшие из них — ваш пятый и шестой пункты, а также пятый пункт противника в его доме. Заняв эти позиции, вы создаёте себе удобный трамплин для движения и мешаете оппоненту.

Середина игры

Не спешите бездумно бежать в дом. Если у вас есть возможность безопасно побить фишку противника и отправить её на бар — используйте эту возможность. Вы выиграете время, пока он её вводит. Стройте блоки из нескольких фишек, например, на трёх-четырёх пунктах подряд, чтобы перекрыть дорогу отставшим фишкам соперника.

Конец игры

Если вы вырвались вперёд, ваши фишки уже все в доме, а у противника – ещё нет, действуйте агрессивно. Не давайте ему поднимать свои побитые фишки, по возможности держите его пункты в своём доме закрытыми.

Защита — это важно! Когда вы уже собираете фишки в доме, старайтесь не оставлять блоты, одиночные фишки. Противник даже из своего дома может побить такую фишку, и вам придётся вести её обратно через всю доску, что, скорее всего, будет стоить вам победы.

Длинные нарды

Суть и отличия

Длинные и короткие нарды — две основные разновидности игры. Длинные нарды — более спокойная и классическая версия, где бить фишки противника нельзя. Основное отличие в том, что все ваши фишки начинают путь из одного пункта. Все ваши 15 фишек стоят в одной самой левой ячейке. Она называется «голова». Фишки противника стоят напротив, в своей «голове».

длинные нарды Фото: istockphoto.com

Как ходить?

Бросьте два кубика. Можно пойти одной фишкой на общее количество с обоих кубиков или двумя фишками — сначала одна идёт на число с первого кубика, потом другая — на число со второго. Если на доске нет доступных ходов, игрок пропускает свою очередь.

Нельзя ставить свою фишку на ячейку, где уже стоит две или больше фишек противника. На одну чужую фишку — можно. На одну или несколько шашек своего цвета можно ставить без ограничений.

Если выпал дубль, например, 3-3, вам повезло. Ваш ход удваивается. То есть можно сделать четыре шага по три пункта каждый или два шага по шесть.

Двигайте фишки вдоль бортика против часовой стрелки Фото: istockphoto.com

Как заканчивать игру

Когда все фишки пришли в правый ближний угол (ваш дом) или последнюю четверть игрового поля, пора их выбрасывать.

Бросьте кубики. Можно снять фишку с ячейки, номер которой выпал. Если на этой ячейке нет фишки — передвиньте любую другую фишку с более дальней ячейки. Нельзя выбрасывать фишки с доски, если у вас есть шашки среди пунктов, больших, чем выпавшее число в своём доме. Сначала их нужно довести до края.

Кто первый выбросил все фишки — тот и победил!

Правила игры в нарды требуют включать стратегию и рассчитывать на удачу. Опытный соперник почти всегда выиграет у новичка, даже если тому везёт с кубиками. Нарды учат просчитывать ходы, адаптироваться к обстоятельствам и не сдаваться даже при неудачном раскладе. Для передвижения фишек в коротких нардах часто используется куб удвоения, добавляющий азарта.

Кто первый выбросил все фишки — тот и победил! Фото: Bilent Aydogdu / istockphoto.com

Советы новичкам

Не расстраивайтесь из-за ошибок — все через это проходили. Сначала просто научитесь правильно ходить и усвойте базовые правила. Потренируйтесь играть с компьютером или в онлайн-симуляторах. Главное — получайте удовольствие от процесса игры, от общения и от маленьких тактических побед.

Остальное придёт с практикой. Нарды — это действительно интересная и глубокая игра.