Главная Lifestyle Статьи

Топ-10 упражнений на ноги с гантелями дома, в зале: для мужчин, женщин

Топ-10 упражнений на ноги с гантелями для дома и зала
Владимир Гераськин Светлана Ибрагимова
,
Как тренировать ноги с гантелями?
Вместе с тренером разбираем технику и составляем план занятия.

Гантели – удобный инвентарь, подходящий для проработки разных зон. Эффективны они и для тренировки ног. При правильном выборе упражнений и хорошей технике можно развивать силу и выносливость нижней части тела без использования громоздких тренажёров, а также создать красивый рельеф.

О чём расскажем:

Прорабатывать мышцы можно при помощи разного оборудования:
Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой для спины
Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой для спины

Рекомендации для тренировки

<a href="https://www.championat.com/authors/9130/1.html">Владимир Гераськин</a>
Владимир Гераськин
элит-тренер групповых программ World Class

«Рассказываем о том, как правильно делать упражнения на ноги с гантелями».

С гантелями можно проработать квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодичные и мышцы голеней практически так же качественно, как в тренажёрном зале, а при правильном выборе веса нагрузка становится плавной, контролируемой и функциональной. Такой формат удобен как начинающим, так и продвинутым спортсменам — если подобрать нужный вес и амплитуду, можно адаптировать тренировку под любые цели: от повышения силы до улучшения формы ног.

Подбор веса — ключевой этап, от которого зависят и техника, и прогресс. Слишком лёгкие гантели не оказывают нужной нагрузки на мышцы, а чрезмерно тяжёлые заставляют нарушать технику и перегружать суставы.

Для большинства начинающих оптимальный диапазон — 2-6 кг на каждую гантель. Такой вес позволяет освоить правильную технику, научиться контролировать положение корпуса и выполнять упражнения в полную амплитуду. Главный ориентир — последние два-три повторения должны даваться с усилием, но без потери качества движения.

Опытные спортсмены могут использовать 8-16 кг на каждую гантель или даже больше, если техника стабильна. Ноги — крупная группа мышц, ей требуется более существенная нагрузка. Однако даже продвинутым атлетам важно увеличивать вес постепенно, ориентируясь на контроль движения и стабильность корпуса.

Полезные советы для новичков:
Почему новичку не стоит начинать тренировки с приседов, жимов и тяг? Узнаём у тренера
Почему новичку не стоит начинать тренировки с приседов, жимов и тяг? Узнаём у тренера

Как понять, что пора увеличить вес?

  1. Вы легко выполняете все повторения и чувствуете минимум утомления.
  2. Техника остаётся идеальной даже в финальных повторениях.
  3. Нет ощущения «забитости» мышц после упражнения.
  4. Прогресс в силе и объёме мускулов замедлился.

Если всё совпадает, увеличьте вес на 1-2 кг или добавьте два-три повторения.

Фото: istockphoto.com / Venerala

Техника безопасности

Работа с гантелями кажется простой, но именно в упражнениях на ноги чаще всего возникают ошибки, ведущие к перегрузке коленей и поясницы. Чтобы тренировка была эффективной и безопасной, стоит соблюдать несколько правил.

Основные принципы безопасности

  • Держите корпус стабильным. Поясница не прогибается, грудная клетка раскрыта, живот напряжён.
  • Колени направлены туда же, куда и носки. Не допускайте завалов внутрь — это опасно для связок.
  • Движение начинается с бёдер. Особенно в приседах и выпадах: сначала отводится таз, а не корпус вперёд.
  • Контролируйте эксцентрику. Опускание всегда медленнее подъёма — не бросайте вес вниз.
  • Гантели держите близко к телу. Это снижает нагрузку на поясничный отдел.
  • Работайте в удобной обуви. Жёсткая, стабильная подошва обеспечивает устойчивость.

При появлении резкой боли или хруста нужно прекратить движение и проверить технику. Грамотное выполнение важнее веса.

Фото: istockphoto.com / South_agency

Топ-10 упражнений с гантелями для ног

Все упражнения можно выполнять как дома, так и в зале.

Присед с гантелями

Включает квадрицепс, ягодицы и бицепс бедра в работу.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо. Гантели в руках по бокам или у плеч. Стопы расположите чуть шире тазобедренных суставов.
  • На вдохе согните колени, отводя таз назад, держите грудь приподнятой и не наклоняйтесь излишне вперёд. Колени не выходят за линию носка.
  • На выдохе поднимитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Румынская тяга с гантелями

Нагрузка направлена на заднюю поверхность бедра и ягодицы.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо. Гантели держите в руках, колени слегка согнуты.
  • На вдохе наклоните корпус вперёд, немного отводя таз назад и сохраняя спину прямой.
  • Работайте плавно, почувствуйте растяжение мышц задней части ног.
  • На выдохе поднимитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Выпады

Это упражнение развивает силу ног и улучшает баланс.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, руки с гантелями вытянуты вдоль корпуса.
  • Из положения стоя сделайте шаг вперёд и согните оба колена до угла 90 градусов, передняя нога будет принимать основную вашу нагрузку. Колено нижней ноги не касается пола, а передней – не выходит за носок.
  • Оттолкнитесь передней ногой от пола и вернитесь в исходное положение.
  • Держите корпус вертикально.
  • Чередуйте рабочую ногу.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Болгарские сплит-приседы

Это одно из лучших упражнений для ягодиц.

Техника выполнения

  • Одна нога стоит на опоре сзади, гантели в руках. Корпус прямой.
  • Сгибайте переднюю ногу, опускаясь дальним коленом точно вниз в пол, но не ставьте колено.
  • Почувствуйте, как отлично включаются ягодичные мышцы в работу на подъёме вверх. Темп держите ровный, без рывков, работайте плавно.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на вторую сторону.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Присед сумо с гантелью

Упражнение даёт мощную нагрузку на внутреннюю поверхность бедра и ягодицы.

Техника выполнения

  • Стопы поставьте шире плеч, носки разверните под углом 45 градусов наружу. Гантели держите двумя руками спереди, между ног.
  • На вдохе отведите таз назад и согните колени.
  • Во время приседа почувствуйте мощную нагрузку на внутреннюю поверхность бедра. Ориентируйтесь на комфортную глубину приседа, угол в коленных суставах – примерно 90 градусов.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Румынская тяга сумо

Упражнение направлено на ягодицы.

Техника выполнения

  • Поставьте стопы шире плеч, носки разверните под углом 45 градусов наружу, гантели держите перед собой.
  • На вдохе слегка согните колени, выполните наклон корпуса вперёд и вниз, отводя таз назад.
  • На выдохе поднимитесь в исходное положение.
  • Сохраняйте нейтральное положение позвоночника. Взгляд направлен вперёд перед собой.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Латеральные выпады с гантелями

Укрепляет ноги и развивает функциональную силу.

Техника выполнения

  • Возьмите гантель в правую руку. Встаньте прямо, левую руку поставьте на пояс.
  • Сделайте длинный шаг в сторону левой ногой, таз отведите назад, колено в нижней точке согнуто и направлено слегка в сторону.
  • Далее выполните толчок ногой от пола. Вернитесь в исходное положение.
  • Выполните на противоположную сторону.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Наклоны на одной ноге

Упражнение помогает проработать каждую сторону отдельно, в работу включаются ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедра.

Техника выполнения

  • Шагните одной ногой слегка назад и расположите эту ногу на пальцах, вес тела держите на впереди стоящей ноге, оба колена слегка согнуты.
  • Руки с гантелями вытяните и держите их по бокам впереди стоящей ноги.
  • Наклонитесь корпусом вперёд и вниз, сохраняя ровную спину и отводя таз назад.
  • На выдохе примите исходное положение.
  • Повторите на вторую ногу.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Подъём на носки с гантелями

Простое, но очень эффективное упражнение для икроножных мышц.

Техника выполнения

  • Гантели держите в руках вдоль корпуса, спина прямая, плечи расправлены.
  • Движение — вверх на носки.
  • Поднимайтесь максимально высоко, а затем плавно опускайтесь вниз.
  • Выполняйте в комфортном для вас темпе.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Ягодичный мост с гантелями

Основная нагрузка – ягодичные мышцы. Также включаются мышцы бёдер и кора.

Техника выполнения

  • Лягте на спину, гантели расположите на бедрах сверху.
  • Ноги согните в коленях до угла в 90 градусов.
  • Сохраняя естественные изгибы позвоночника, на выдохе поднимите таз вверх, напрягая ягодичные мышцы.
  • После верните таз вниз в исходное положение.
  • Держите плечи опущенными, стопы всегда плотно прижаты к полу.

Фото: Из личного архива Владимира Гераськина

Подробнее ознакомиться с техникой выполнения всех упражнений можно в видео.

Как составить тренировку?

Тренировка должна быть построена так, чтобы задействовать все основные мышцы ног: квадрицепсы, ягодицы, бицепс бедра и аддукторы. Ниже — две схемы для новичков и продвинутых.

Тренировка для новичков:

  • круговой формат;
  • восемь упражнений (кроме самых сложных вариантов);
  • 12-15 повторений;
  • два-три круга;
  • отдых — 1-1,5 минуты между кругами.

Такая схема улучшает технику, укрепляет суставы и подготавливает мышцы к более серьёзным нагрузкам.

Про особенности строения мышц:
Существует ли генетический предел роста мышц? Разбираемся вместе с врачом
Существует ли генетический предел роста мышц? Разбираемся вместе с врачом

Тренировка для продвинутых:

  • силовой формат;
  • пять-шесть упражнений;
  • 10-12 повторений;
  • три-четыре подхода;
  • отдых — 60-90 секунд.

Комбинируйте одно базовое упражнение (присед, румынская тяга), одно на ягодицы и заднюю поверхность (сплит-присед, ягодичный мост), одно — на квадрицепс, одно — на стабилизацию или баланс.

Про план тренировок на неделю:
Сплит-тренировка: как правильно составить программу? Видеоинструкция
Сплит-тренировка: как правильно составить программу? Видеоинструкция

Пример тренировки

  • Присед с гантелями — три подхода по 12 повторений.
  • Румынская тяга — три подхода по 12 повторений.
  • Болгарский сплит-присед — три подхода по 10 повторений на каждую ногу.
  • Наклоны на одной ноге — два подхода по 101 повторению.
  • Подъём на носки — три подхода по 15 повторений.
  • Ягодичный мост — три подхода по 12 повторений.

Фото: istockphoto.com / SrdjanPav

Такой комплекс нагружает ноги равномерно и способствует росту силы и улучшению формы. Относитесь внимательно к каждому движению, и прогресс не заставит себя ждать.

Новости. Lifestyle
Все новости RSS

