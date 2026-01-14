Как выбрать горнолыжные ботинки: типы, характеристики, популярные модели и цены

Выбор горнолыжных ботинок — мероприятие серьёзное. Правильно подобранные, они позволяют кататься комфортно продолжительное время, а вот ошибка в выборе обернётся либо необходимостью менять обувь, либо долгими мучениями с подгонкой и кастомизацией.

При покупке горнолыжных ботинок нужно учитывать такие параметры, как жёсткость модели, размер ноги, ширина колодки и стиль катания. Все они работают в связке: стоит ошибиться хотя бы с одной характеристикой ― и комфорт на склоне окажется под большим вопросом.

Дмитрий Лемякин PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Разбираемся, как не прогадать с выбором и остановиться на идеальной паре ботинок, чтобы каждый день на склоне приносил только положительные впечатления».

О чём расскажем:

Типы горнолыжных ботинок

Горнолыжные ботинки делятся на несколько категорий в зависимости от того, где и как вы планируете кататься.

Спортивные модели

Рассчитаны на жёсткость от 130 до 150 единиц и имеют узкую колодку шириной 92–98 мм. Это настоящие боевые машины для тех, кто гоняет по слаломным трассам или просто обожает предельную точность управления. В таких ботинках стоят четыре клипсы, широкий ремень на голенище и термоформуемый или пенозаливной внутренний ботинок — всё для максимальной фиксации стопы. Подошва у них прямая, соответствует стандарту Alpine.

Примеры спортивных моделей: Head Raptor WCR, Rossignol Hero World Cup или Salomon S/Max.

Ботинки горнолыжные Rossignol Hispeed 120 HV GW, 28 999 руб. Фото: Rossignol

Универсальные

Ориентированы на стиль катания большинства любителей активного отдыха и катания на лыжах. Здесь можно встретить мягкие ботинки с индексом жёсткости 60–80 — они отлично подходят новичкам и тем, кто катается неспешно, наслаждаясь видами и атмосферой.

Модели средней жёсткости (90–100) выбирают любители с опытом: они достаточно комфортные, но при этом хорошо передают усилие в лыжу. А вот жёсткие ботинки уровня 110–130 предназначены для уверенных райдеров, которые любят скорость и имеют хорошую технику. Да, такие модели менее комфортны, зато необходимы для агрессивного катания на высоких скоростях.

Здесь можно присмотреться к моделям: Fischer RC, Tecnica Mach Sport.

Ботинки горнолыжные Fischer RC4 90 HV GW, 32 799 руб. Фото: Fischer

Фрирайдные

Их жёсткость обычно находится в диапазоне 110–130, но конструкция отличается. Часто вместо четырёх клипс стоят три, а ещё есть переключатель режима «ходьба-катание», который позволяет голенищу сгибаться в области голеностопа. Это удобно, когда нужно где-то пройти пешком до спуска или отыскать нетронутый снег вдали от подъёмников.

Такие технологии, кстати, применяются и в некоторых любительских моделях типа Head Kore или Salomon QST Access.

Ботинки горнолыжные Salomon Qst Access 80 CH W Black/Antracite Transluce 20/21, 52 290 руб. Фото: Salomon

Ботинки для ски-тура

Ски-тур — это особая дисциплина, где нужно подниматься в гору на лыжах пешком, а потом спускаться вниз. Ботинки здесь легче обычных, узкие, с жёсткостью 110–120, имеют режим ходьбы с большим углом изгиба и подошву стандарта WTR. Эти модели совместимы только со специальными креплениями для ски-тура и не подойдут для обычного катания на курорте.

Среди производителей таких ботинок можно выделить в том числе Fischer Transalp или Tecnica Zero G.

Горнолыжные ботинки Tecnica Mach1 MV 120 TD GW, 52 999 руб. Фото: Tecnica

Размер и посадка

Правильно подобрать размер горнолыжного ботинка — половина успеха. В отличие от обычной обуви, здесь он указывается в сантиметрах — это длина стопы по внутренней стельке. Поэтому перед покупкой обязательно нужно измерить ногу специальной линейкой, которая есть в любом магазине горнолыжной экипировки. Если такой возможности нет, можно воспользоваться обычной сантиметровой лентой в домашних условиях, но лучше всё-таки доверить это дело профессионалам.

Ни в коем случае не покупайте ботинки на размер больше. Это классическая ошибка новичков, которые боятся, что нога будет сдавлена. На самом деле, если ботинок велик, стопа не будет зафиксирована должным образом и вы потеряете контроль над лыжами. Представьте, что пытаетесь управлять машиной в огромных валенках, — примерно то же самое ощущение.

Давить ботинки тоже не должны, иначе нарушится кровообращение, ноги начнут болеть. Возрастёт риск получить травму или обморожение.

Горнолыжные ботинки Head Raptor 40 R Anthracite/White 23/24, 18 290 руб. Фото: Head

Важный момент: примеряйте ботинки обязательно застёгнутыми на все клипсы. Только так вы поймёте, как они в действительности сидят.

Примерьте несколько моделей разных брендов. У Fischer, Rossignol, Head, Tecnica и Salomon колодки различаются по форме, потому модель одного бренда может идеально сесть по ноге, а другого — категорически не подойти. Не торопитесь с выбором, проведите в магазине полчаса, походите в ботинках — это время окупится сторицей на склоне.

Ещё один параметр, на который нужно обратить внимание, — ширина колодки. Она варьируется от 92 до 108 мм и обозначает расстояние между стенками ботинка в самом широком месте.

Если у вас широкая стопа, узкая спортивная модель будет безбожно давить, какой бы правильный размер вы ни выбрали. В таком случае смотрите в сторону вариантов с колодкой пошире (например, Head Advant Edge 85 или Salomon S/Pro с шириной 102–104 мм). Либо готовьтесь к процедуре термоформовки и кастомизации. Хотя проще изначально найти подходящий вариант.

Узкие колодки (92–98 мм) хороши для спортсменов и людей с узкой стопой, средние (98–102 мм) подходят большинству, а широкие (102–108 мм) — это выбор тех, у кого нога полная.

Жёсткость и гибкость

Жёсткость горнолыжных ботинок — это индекс жёсткости, который обозначается цифрой от 60 до 150 и выше. Чем выше число, тем жёстче ботинок и тем больше усилий нужно приложить, чтобы согнуть его вперёд. Условно можно выделить несколько категорий: мягкие модели (60–80), средней жёсткости (90–100), жёсткие (110–130) и спортивные (130+).

Почему это важно? Жёсткость напрямую влияет на то, как ботинок передаёт ваши движения на лыжу. Мягкие модели прощают ошибки в технике и дают больше комфорта — идеально для новичков, которые только осваивают азы катания. В таких ботинках проще научиться чувствовать снег и лыжи, да и ноги не так устают. Примеры подобных моделей: Rossignol Evo 70 или Head Advant Edge 75.

Горнолыжные ботинки Rossignol EVO 70, 29 040 руб. Фото: Rossignol

Если вы уже катаетесь уверенно, имеете неплохую технику, но пока не гонитесь за экстримом, выбирайте ботинки средней жёсткости. Они дают баланс между комфортом и точностью управления. А вот жёсткие ботинки нужны тем, кто предпочитает спортивные дисциплины, любит скорость и умеет держать правильную стойку. Да, они менее удобные, зато позволяют выжать из лыж максимум на высоких скоростях и крутых склонах.

Ещё один важный фактор — ваш вес. При большом весе модели низкой жёсткости будут продавливаться, что негативно скажется на управлении. В этом случае нужно брать варианты пожёстче, даже если вы новичок.

И наоборот: при малом весе слишком жёсткие ботинки будут вас просто игнорировать — вы не сможете их нормально согнуть и контроль тоже пропадёт. Исключение составляют разве что юные спортсмены, которые тренируются по особой программе. Так что смотрите на свои параметры и не стесняйтесь советоваться с продавцами.

Дополнительные особенности

Классическая система застёжек — это клипсы, которых обычно четыре штуки. В детских моделях их может быть две, в некоторых фрирайдных — три. Клипсы имеют функцию микрорегулировки, что позволяет точно зафиксировать ногу и подогнать ботинок под особенности стопы. Каждую клипсу можно ослабить или затянуть на несколько позиций, добиваясь идеальной посадки.

В последние годы набирает популярность система BOA — это металлический трос, который затягивается вращением специального колёсика. Плюс такой системы в том, что она работает быстрее, проще и обеспечивает более чёткую и равномерную фиксацию по всей стопе. Правда, ботинки с BOA пока что дороже обычных, но многие райдеры готовы переплатить за удобство.

Горнолыжные ботинки Tecnica Mach Boa HV 110 GW с системой BOA, 48 999 руб. Фото: Tecnica

Кроме основных застёжек, в ботинках есть и другие регулировки. Например, кантинг. Это регулировка наклона голенища наружу, которая помогает компенсировать особенности строения ног (О-образные или Х-образные). Функция «ходьба-катание» позволяет голенищу немного двигаться, чтобы было комфортно передвигаться пешком, не снимая ботинок. А стандарт подошвы Grip Walk обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью при ходьбе — очень удобно, когда нужно дойти от парковки до подъёмника.

Горнолыжные женские ботинки Head Edge 65 W HV со стандартом Grip Walk, 32 999 руб. Фото: Head

Что касается утепления, то горнолыжный ботинок состоит из внешнего пластикового ботинка и внутреннего мягкого. Его называют лайнером. Именно внутренний ботинок и является утеплённым благодаря пеноматериалам. Некоторые модели используют специальный утеплитель Thinsulate или другие современные материалы. Также можно изготовить на заказ анатомические утеплённые стельки — это дополнительный комфорт и тепло. А вот вентиляционных отверстий в горнолыжных ботинках не делают — всё-таки они предназначены для холодной погоды.

Популярные производители и модели

Среди основных производителей горнолыжных ботинок можно выделить сразу несколько крупных игроков.

Fischer из Австрии славится своими инновациями и вниманием к деталям.

Французский Rossignol делает ставку на универсальность и широкий модельный ряд.

Salomon (тоже из Франции) радует балансом между производительностью и комфортом.

Австрийский Head известен спортивными моделями и технологичными решениями.

Итальянская Tecnica производит одни из самых удобных ботинок на рынке.

Все эти производители применяют свои фирменные технологии, и сказать, что однозначно лучше всего, практически невозможно. Основные различия обычно кроются в форме колодки, ширине, высоте подъёма стопы и, конечно, весе конструкции. Кто-то предпочитает определённый бренд из соображений лояльности или прошлого опыта, а кто-то просто выбирает то, что село на ногу комфортнее всего, — и это правильный подход.

Среди характерных особенностей современных моделей стоит отметить технологию термоформовки внутреннего ботинка. Это когда лайнер нагревается и принимает форму именно вашей стопы, обеспечивая идеальную посадку. Почти все топовые модели Fischer, Head и Tecnica её поддерживают.

Возможность переключения в режим ходьбы делает жизнь проще тем, кто любит исследовать склоны вдали от трасс, ― система шнуровки BOA, о которой мы уже говорили, тоже становится всё популярнее, а стандарт подошвы Grip Walk становится спасением для тех, кто устал скользить по льду на парковке.

Варианты моделей

Новичкам можно посмотреть в сторону Rossignol Evo 70 или Head Advant Edge 75 — мягкие, прощающие, недорогие.

— мягкие, прощающие, недорогие. Для среднего уровня подойдут Fischer RC Pro 100 или Salomon S/Pro 100 — комфортные, но уже с хорошей отдачей.

Горнолыжные ботинки SALOMON S/Pro Supra 100 GW Black/Dark Grey Matte, 51 890 руб. Фото: SALOMON

Продвинутым райдерам стоит приглядеться к Tecnica Mach1 MV 120 или Head Raptor 120 — жёсткие, точные, заточенные под агрессивное катание.

Любителям внетрассового катания и ски-тура понравятся Salomon QST Pro 120 или Fischer Transalp — лёгкие, с режимом ходьбы и всеми нужными функциями.

Горнолыжные ботинки Fischer Transalp Ts Petrol/Petrol, 52 560 руб. Фото: Fischer

Подбор горнолыжных ботинок требует внимания ко множеству деталей. Нужно учесть жёсткость, размер, ширину колодки, стиль катания, собственный вес и уровень подготовки. Желательно покупать ботинки в специализированных магазинах, где работают опытные сотрудники, которые помогут сделать правильный выбор и подскажут, какие модели лучше примерить. Да, придётся потратить время, походить в разных ботинках, позастёгивать и порасстёгивать клипсы, но в конце концов вы найдёте свой идеальный вариант.

Основные правила выбора

Ботинки должны сидеть плотно, обхватывать стопу, но не передавливать её. Нога не должна болтаться — это чревато потерей управления. Обратите внимание на часть обуви с пяткой ботинка — она должна быть хорошо зафиксирована, без люфта. Подбирайте модель с подходящей жёсткостью: новичкам — мягкие или средние варианты, опытным райдерам — пожёстче, спортсменам — самые жёсткие.

Если вы учтёте все эти моменты, ваше катание будет приносить удовольствие и радость и не превратится в борьбу с неудобной обувью. Не экономьте на ботинках и не спешите с покупкой ― это не та вещь, которую можно заказать наугад в интернете, ориентируясь только на размер кроссовок. Приезжайте в магазин, выделите пару часов на примерку, слушайте советы консультантов и доверяйте своим ощущениям.

Правильно подобранные ботинки — это основа комфортного и безопасного катания, ваша связь с лыжами и уверенность на любом склоне. Удачи в выборе и ровных вам спусков!

*Цены актуальны на момент публикации и могут отличаться в разных магазинах. По данным: «Спормастер», «Триал-Спорт», «КАНТ», «Спорт-Марафон»