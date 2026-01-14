Скидки
Как выбрать горнолыжные ботинки: по размеру, жесткости

Как выбрать горнолыжные ботинки: типы, характеристики, популярные модели и цены
Дмитрий Лемякин
Как выбрать горнолыжные ботинки
Комментарии
Ловите максимально подробную инструкцию от эксперта.

Выбор горнолыжных ботинок — мероприятие серьёзное. Правильно подобранные, они позволяют кататься комфортно продолжительное время, а вот ошибка в выборе обернётся либо необходимостью менять обувь, либо долгими мучениями с подгонкой и кастомизацией.

При покупке горнолыжных ботинок нужно учитывать такие параметры, как жёсткость модели, размер ноги, ширина колодки и стиль катания. Все они работают в связке: стоит ошибиться хотя бы с одной характеристикой ― и комфорт на склоне окажется под большим вопросом.

<a href="https://www.championat.com/authors/8416/1.html">Дмитрий Лемякин</a>
Дмитрий Лемякин
PRO-эксперт «Спортмастер PRO»

«Разбираемся, как не прогадать с выбором и остановиться на идеальной паре ботинок, чтобы каждый день на склоне приносил только положительные впечатления».

О чём расскажем:

Типы горнолыжных ботинок

Горнолыжные ботинки делятся на несколько категорий в зависимости от того, где и как вы планируете кататься.

Спортивные модели

Рассчитаны на жёсткость от 130 до 150 единиц и имеют узкую колодку шириной 92–98 мм. Это настоящие боевые машины для тех, кто гоняет по слаломным трассам или просто обожает предельную точность управления. В таких ботинках стоят четыре клипсы, широкий ремень на голенище и термоформуемый или пенозаливной внутренний ботинок — всё для максимальной фиксации стопы. Подошва у них прямая, соответствует стандарту Alpine.

Примеры спортивных моделей: Head Raptor WCR, Rossignol Hero World Cup или Salomon S/Max.

Ботинки горнолыжные Rossignol Hispeed 120 HV GW, 28 999 руб.

Ботинки горнолыжные Rossignol Hispeed 120 HV GW, 28 999 руб.

Фото: Rossignol

Универсальные

Ориентированы на стиль катания большинства любителей активного отдыха и катания на лыжах. Здесь можно встретить мягкие ботинки с индексом жёсткости 60–80 — они отлично подходят новичкам и тем, кто катается неспешно, наслаждаясь видами и атмосферой.

Модели средней жёсткости (90–100) выбирают любители с опытом: они достаточно комфортные, но при этом хорошо передают усилие в лыжу. А вот жёсткие ботинки уровня 110–130 предназначены для уверенных райдеров, которые любят скорость и имеют хорошую технику. Да, такие модели менее комфортны, зато необходимы для агрессивного катания на высоких скоростях.

Здесь можно присмотреться к моделям: Fischer RC, Tecnica Mach Sport.

Ботинки горнолыжные Fischer RC4 90 HV GW, 32 799 руб.

Ботинки горнолыжные Fischer RC4 90 HV GW, 32 799 руб.

Фото: Fischer

Фрирайдные

Их жёсткость обычно находится в диапазоне 110–130, но конструкция отличается. Часто вместо четырёх клипс стоят три, а ещё есть переключатель режима «ходьба-катание», который позволяет голенищу сгибаться в области голеностопа. Это удобно, когда нужно где-то пройти пешком до спуска или отыскать нетронутый снег вдали от подъёмников.

Такие технологии, кстати, применяются и в некоторых любительских моделях типа Head Kore или Salomon QST Access.

Ботинки горнолыжные Salomon Qst Access 80 CH W Black/Antracite Transluce 20/21, 52 290 руб.

Ботинки горнолыжные Salomon Qst Access 80 CH W Black/Antracite Transluce 20/21, 52 290 руб.

Фото: Salomon

Ботинки для ски-тура

Ски-тур — это особая дисциплина, где нужно подниматься в гору на лыжах пешком, а потом спускаться вниз. Ботинки здесь легче обычных, узкие, с жёсткостью 110–120, имеют режим ходьбы с большим углом изгиба и подошву стандарта WTR. Эти модели совместимы только со специальными креплениями для ски-тура и не подойдут для обычного катания на курорте.

Среди производителей таких ботинок можно выделить в том числе Fischer Transalp или Tecnica Zero G.

Горнолыжные ботинки Tecnica Mach1 MV 120 TD GW, 52 999 руб.

Горнолыжные ботинки Tecnica Mach1 MV 120 TD GW, 52 999 руб.

Фото: Tecnica

Размер и посадка

Правильно подобрать размер горнолыжного ботинка — половина успеха. В отличие от обычной обуви, здесь он указывается в сантиметрах — это длина стопы по внутренней стельке. Поэтому перед покупкой обязательно нужно измерить ногу специальной линейкой, которая есть в любом магазине горнолыжной экипировки. Если такой возможности нет, можно воспользоваться обычной сантиметровой лентой в домашних условиях, но лучше всё-таки доверить это дело профессионалам.

Ни в коем случае не покупайте ботинки на размер больше. Это классическая ошибка новичков, которые боятся, что нога будет сдавлена. На самом деле, если ботинок велик, стопа не будет зафиксирована должным образом и вы потеряете контроль над лыжами. Представьте, что пытаетесь управлять машиной в огромных валенках, — примерно то же самое ощущение.

Давить ботинки тоже не должны, иначе нарушится кровообращение, ноги начнут болеть. Возрастёт риск получить травму или обморожение.

Горнолыжные ботинки Head Raptor 40 R Anthracite/White 23/24, 18 290 руб.

Горнолыжные ботинки Head Raptor 40 R Anthracite/White 23/24, 18 290 руб.

Фото: Head

Важный момент: примеряйте ботинки обязательно застёгнутыми на все клипсы. Только так вы поймёте, как они в действительности сидят.

Примерьте несколько моделей разных брендов. У Fischer, Rossignol, Head, Tecnica и Salomon колодки различаются по форме, потому модель одного бренда может идеально сесть по ноге, а другого — категорически не подойти. Не торопитесь с выбором, проведите в магазине полчаса, походите в ботинках — это время окупится сторицей на склоне.

Ещё один параметр, на который нужно обратить внимание, — ширина колодки. Она варьируется от 92 до 108 мм и обозначает расстояние между стенками ботинка в самом широком месте.

Если у вас широкая стопа, узкая спортивная модель будет безбожно давить, какой бы правильный размер вы ни выбрали. В таком случае смотрите в сторону вариантов с колодкой пошире (например, Head Advant Edge 85 или Salomon S/Pro с шириной 102–104 мм). Либо готовьтесь к процедуре термоформовки и кастомизации. Хотя проще изначально найти подходящий вариант.

Узкие колодки (92–98 мм) хороши для спортсменов и людей с узкой стопой, средние (98–102 мм) подходят большинству, а широкие (102–108 мм) — это выбор тех, у кого нога полная.

Жёсткость и гибкость

Жёсткость горнолыжных ботинок — это индекс жёсткости, который обозначается цифрой от 60 до 150 и выше. Чем выше число, тем жёстче ботинок и тем больше усилий нужно приложить, чтобы согнуть его вперёд. Условно можно выделить несколько категорий: мягкие модели (60–80), средней жёсткости (90–100), жёсткие (110–130) и спортивные (130+).

Почему это важно? Жёсткость напрямую влияет на то, как ботинок передаёт ваши движения на лыжу. Мягкие модели прощают ошибки в технике и дают больше комфорта — идеально для новичков, которые только осваивают азы катания. В таких ботинках проще научиться чувствовать снег и лыжи, да и ноги не так устают. Примеры подобных моделей: Rossignol Evo 70 или Head Advant Edge 75.
Горнолыжные ботинки Rossignol EVO 70, 29 040 руб.

Горнолыжные ботинки Rossignol EVO 70, 29 040 руб.

Фото: Rossignol

Если вы уже катаетесь уверенно, имеете неплохую технику, но пока не гонитесь за экстримом, выбирайте ботинки средней жёсткости. Они дают баланс между комфортом и точностью управления. А вот жёсткие ботинки нужны тем, кто предпочитает спортивные дисциплины, любит скорость и умеет держать правильную стойку. Да, они менее удобные, зато позволяют выжать из лыж максимум на высоких скоростях и крутых склонах.

Ещё один важный фактор — ваш вес. При большом весе модели низкой жёсткости будут продавливаться, что негативно скажется на управлении. В этом случае нужно брать варианты пожёстче, даже если вы новичок.

И наоборот: при малом весе слишком жёсткие ботинки будут вас просто игнорировать — вы не сможете их нормально согнуть и контроль тоже пропадёт. Исключение составляют разве что юные спортсмены, которые тренируются по особой программе. Так что смотрите на свои параметры и не стесняйтесь советоваться с продавцами.

Дополнительные особенности

Классическая система застёжек — это клипсы, которых обычно четыре штуки. В детских моделях их может быть две, в некоторых фрирайдных — три. Клипсы имеют функцию микрорегулировки, что позволяет точно зафиксировать ногу и подогнать ботинок под особенности стопы. Каждую клипсу можно ослабить или затянуть на несколько позиций, добиваясь идеальной посадки.

В последние годы набирает популярность система BOA — это металлический трос, который затягивается вращением специального колёсика. Плюс такой системы в том, что она работает быстрее, проще и обеспечивает более чёткую и равномерную фиксацию по всей стопе. Правда, ботинки с BOA пока что дороже обычных, но многие райдеры готовы переплатить за удобство.
Горнолыжные ботинки Tecnica Mach Boa HV 110 GW с системой BOA, 48 999 руб.

Горнолыжные ботинки Tecnica Mach Boa HV 110 GW с системой BOA, 48 999 руб.

Фото: Tecnica

Кроме основных застёжек, в ботинках есть и другие регулировки. Например, кантинг. Это регулировка наклона голенища наружу, которая помогает компенсировать особенности строения ног (О-образные или Х-образные). Функция «ходьба-катание» позволяет голенищу немного двигаться, чтобы было комфортно передвигаться пешком, не снимая ботинок. А стандарт подошвы Grip Walk обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью при ходьбе — очень удобно, когда нужно дойти от парковки до подъёмника.

Горнолыжные женские ботинки Head Edge 65 W HV со стандартом Grip Walk, 32 999 руб.

Горнолыжные женские ботинки Head Edge 65 W HV со стандартом Grip Walk, 32 999 руб.

Фото: Head

Что касается утепления, то горнолыжный ботинок состоит из внешнего пластикового ботинка и внутреннего мягкого. Его называют лайнером. Именно внутренний ботинок и является утеплённым благодаря пеноматериалам. Некоторые модели используют специальный утеплитель Thinsulate или другие современные материалы. Также можно изготовить на заказ анатомические утеплённые стельки — это дополнительный комфорт и тепло. А вот вентиляционных отверстий в горнолыжных ботинках не делают — всё-таки они предназначены для холодной погоды.

Популярные производители и модели

Среди основных производителей горнолыжных ботинок можно выделить сразу несколько крупных игроков.

  • Fischer из Австрии славится своими инновациями и вниманием к деталям.
  • Французский Rossignol делает ставку на универсальность и широкий модельный ряд.
  • Salomon (тоже из Франции) радует балансом между производительностью и комфортом.
  • Австрийский Head известен спортивными моделями и технологичными решениями.
  • Итальянская Tecnica производит одни из самых удобных ботинок на рынке.

Все эти производители применяют свои фирменные технологии, и сказать, что однозначно лучше всего, практически невозможно. Основные различия обычно кроются в форме колодки, ширине, высоте подъёма стопы и, конечно, весе конструкции. Кто-то предпочитает определённый бренд из соображений лояльности или прошлого опыта, а кто-то просто выбирает то, что село на ногу комфортнее всего, — и это правильный подход.

Среди характерных особенностей современных моделей стоит отметить технологию термоформовки внутреннего ботинка. Это когда лайнер нагревается и принимает форму именно вашей стопы, обеспечивая идеальную посадку. Почти все топовые модели Fischer, Head и Tecnica её поддерживают.

Возможность переключения в режим ходьбы делает жизнь проще тем, кто любит исследовать склоны вдали от трасс, ― система шнуровки BOA, о которой мы уже говорили, тоже становится всё популярнее, а стандарт подошвы Grip Walk становится спасением для тех, кто устал скользить по льду на парковке.

Варианты моделей

  • Новичкам можно посмотреть в сторону Rossignol Evo 70 или Head Advant Edge 75 — мягкие, прощающие, недорогие.
  • Для среднего уровня подойдут Fischer RC Pro 100 или Salomon S/Pro 100 — комфортные, но уже с хорошей отдачей.
Горнолыжные ботинки SALOMON S/Pro Supra 100 GW Black/Dark Grey Matte, 51 890 руб.

Горнолыжные ботинки SALOMON S/Pro Supra 100 GW Black/Dark Grey Matte, 51 890 руб.

Фото: SALOMON

  • Продвинутым райдерам стоит приглядеться к Tecnica Mach1 MV 120 или Head Raptor 120 — жёсткие, точные, заточенные под агрессивное катание.
  • Любителям внетрассового катания и ски-тура понравятся Salomon QST Pro 120 или Fischer Transalp — лёгкие, с режимом ходьбы и всеми нужными функциями.
Горнолыжные ботинки Fischer Transalp Ts Petrol/Petrol, 52 560 руб.

Горнолыжные ботинки Fischer Transalp Ts Petrol/Petrol, 52 560 руб.

Фото: Fischer

Подбор горнолыжных ботинок требует внимания ко множеству деталей. Нужно учесть жёсткость, размер, ширину колодки, стиль катания, собственный вес и уровень подготовки. Желательно покупать ботинки в специализированных магазинах, где работают опытные сотрудники, которые помогут сделать правильный выбор и подскажут, какие модели лучше примерить. Да, придётся потратить время, походить в разных ботинках, позастёгивать и порасстёгивать клипсы, но в конце концов вы найдёте свой идеальный вариант.

Основные правила выбора

  1. Ботинки должны сидеть плотно, обхватывать стопу, но не передавливать её.
  2. Нога не должна болтаться — это чревато потерей управления.
  3. Обратите внимание на часть обуви с пяткой ботинка — она должна быть хорошо зафиксирована, без люфта.
  4. Подбирайте модель с подходящей жёсткостью: новичкам — мягкие или средние варианты, опытным райдерам — пожёстче, спортсменам — самые жёсткие.

Если вы учтёте все эти моменты, ваше катание будет приносить удовольствие и радость и не превратится в борьбу с неудобной обувью. Не экономьте на ботинках и не спешите с покупкой ― это не та вещь, которую можно заказать наугад в интернете, ориентируясь только на размер кроссовок. Приезжайте в магазин, выделите пару часов на примерку, слушайте советы консультантов и доверяйте своим ощущениям.

Правильно подобранные ботинки — это основа комфортного и безопасного катания, ваша связь с лыжами и уверенность на любом склоне. Удачи в выборе и ровных вам спусков!

*Цены актуальны на момент публикации и могут отличаться в разных магазинах. По данным: «Спормастер», «Триал-Спорт», «КАНТ», «Спорт-Марафон»

Где в России кататься на лыжах и сноуборде в сезоне-2025/2026? Обзор курортов
