Еда для иммунитета: составляем антипростудную продуктовую корзину

Такой рацион повысит защитные силы организма и будет поддерживать здоровье круглый год.

В сезон простуд забота о себе выходит на первый план. Вместе с тёплой одеждой и привычкой пить горячий чай стоит пересмотреть и рацион. Именно продукты с полезными нутриентами помогают поддерживать организм изнутри — иммунные клетки постоянно обновляются и нуждаются в регулярной подпитке.

Витамины, минералы и баланс микроэлементов в ежедневном меню делают организм более устойчивым к вирусам и помогают быстрее восстановиться, если простуда всё же случилась. Когда этих веществ не хватает, защитные реакции ослабевают и простуда находит лазейку.

Алёна Сычевская специалист по питанию медиаплатформы Food.ru «Расскажу, какие продукты стоит включить в антипростудную продуктовую корзину».

Важные для иммунитета нутриенты

В ежедневном рационе есть вещества, которые особенно важны в сезон простуд. Они участвуют в иммунных реакциях и помогают организму быстрее отвечать на вирусную нагрузку. Ниже — ключевые нутриенты, на которые стоит обратить внимание при составлении антипростудной продуктовой корзины.

Витамин С — один из самых известных помощников иммунитета. Он работает как антиоксидант, стимулирует выработку и активность лейкоцитов — белых кровяных клеток и ключевых компонентов иммунной системы, защищающих организм от вирусов, бактерий и других патогенов. Исследования показывают: при достаточном потреблении витамина С простуда длится меньше и переносится легче. Искать его стоит в свежих цитрусовых, киви, сладком перце, брокколи и шиповнике.

Фото: istockphoto.com/itakdalee

Витамин D регулирует иммунный ответ и снижает риск вирусных инфекций дыхательных путей. Его дефицит особенно распространён зимой, когда мало солнца. В рационе этот витамин содержится в жирной морской рыбе вроде лосося и скумбрии, а также в яичных желтках. При подтверждённом дефиците добавки назначают по рекомендации врача.

Цинк необходим для работы ферментов и белков иммунной системы. Он влияет на активность Т-лимфоцитов — клеток, которые распознают и уничтожают заражённые вирусами клетки, — и фагоцитов, отвечающих за «поглощение» и нейтрализацию бактерий и других чужеродных микроорганизмов. Благодаря этому организму проще и быстрее реагировать на инфекцию. Источники цинка — мясо, орехи, семена тыквы и чечевица.

Пробиотики и пребиотики поддерживают микрофлору кишечника, а именно она считается важной частью иммунной системы. Йогурт с живыми культурами, кефир, квашеная капуста, а также свежий чеснок и лук создают благоприятную среду для иммунных клеток.

Антиоксиданты — флавоноиды и каротиноиды — содержатся в ярких овощах и фруктах. Морковь, свёкла, шпинат и ягоды помогают защищать клетки от свободных радикалов — нестабильных молекул, которые образуются в организме при стрессе, воспалении и во время инфекций и могут повреждать клетки и усиливать воспалительные процессы.

Фото: istockphoto.com/Lesyy

Как собрать антипростудную корзину?

Чтобы питание действительно работало на иммунитет, важна не разовая покупка, а система.

1. Включайте каждый день минимум три порции овощей и фруктов разных цветов, чтобы получить максимальное количество витаминов и антиоксидантов.

2. Жирную рыбу стоит планировать два-три раза в неделю: это вклад не только в витамин D, но и в омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают сдерживать воспаление.

3. Обеспечьте достаточное потребление белка из мяса, рыбы, птицы, бобовых для поддержки иммунных клеток.

4. Используйте специи с иммуностимулирующим эффектом: имбирь, куркуму, чеснок. Они способствуют активизации защиты организма.

Фото: istockphoto.com/Almaje

5. Ограничьте потребление сильно обработанных и сахаросодержащих продуктов.

Регулярное включение в рацион этих продуктов формирует надёжную пищевую базу, помогающую организму быстро реагировать на простудные вирусы и справляться с воспалительными процессами. При этом нельзя забывать про общий здоровый образ жизни: достаточный сон, физическую активность, управление стрессом.

Питание — мощный инструмент в арсенале профилактики простудных заболеваний. Разнообразный рацион из натуральных продуктов с высоким содержанием витаминов, минералов и биоактивных соединений — залог крепкого иммунитета. Собирая такую «антипростудную» продуктовую корзину, можно значительно повысить свои защитные силы и поддерживать здоровье круглый год.

