Как ловить судака зимой: подробный гайд от профессионала

Судак — очень интересный и желанный трофей. Он ценится не только из-за своих кулинарных характеристик. Судака называют королевской рыбой. Это хищник, в рацион которого, однако, попадает не всё подряд.

Судак — это промысловая рыба из семейства окуневых (лат. Sander lucioperca). Обычно он достигает 60–70 см в длину и весит 2–4 кг, но отдельные особи могут вырастать до 1,3 м и набирать массу до 20 кг. Окраска спины и верхней части головы зеленовато‑серая или бурая, брюхо белое, а по бокам расположены 8–12 поперечных тёмных полос. Для судака характерно удлинённое тело, наличие крупных клыков на челюстях и продолжение боковой линии на хвостовой плавник.

Рыбалка на судака полна особенностей и тонкостей. Прежде всего, его поклёвка резко пробивает снасть — ощущение сродни удару электрошокером. Кроме того, существует множество методов ловли: от классической техники с блёснами и подсадкой тюльки до современных подходов с использованием высокотехнологичных приманок.

Владислав Копцев рыболов-практик с 30-летним стажем, экзотический гид, фотограф «Ловля судака — это не сидение на одном месте в ожидании поклёвки, а постоянный поиск, передвижение и эксперименты. Чем чаще вы практикуетесь, тем больше закономерностей замечаете и тем эффективнее становитесь».

О чём расскажем:

Какую удочку выбрать

Для ловли судака применяют разнообразные удочки. Главный критерий выбора — способность пробить плотную костистую пасть рыбы. Не стоит брать мягкую удочку: при подсечке она не должна прогибаться и амортизировать. Её задача — надёжно засечь судака, пробив губу или пасть, и помочь вывести трофей. Рассмотрим основные варианты удочек.

Без катушки — популярны у тех, кто ценит лёгкость и минимум дополнительных элементов: меньше риск, что что‑то выйдет из строя в неподходящий момент.

С катушкой и фрикционом — позволяют гасить рывки рыбы за счёт стравливания лески, избегая обрыва. Кроме того, с катушкой удобно делать подсечку и выматывать судака к поверхности.

Можно выбирать как классические, так и более современные варианты / удочка для зимней рыбалки Narval Фото: Narval

Современные универсальные удочки выполнены в спиннинговом формате и снабжены съёмными хлыстиками. Их удобно транспортировать, а широкий ассортимент позволяет подобрать снасть под размер рыбы и тип приманки, добиваясь нужной игры. Рекомендуемая длина удочки — от 50 см. Это помогает создать правильную игру приманки.

Способы ловли варьируются. Кто‑то предпочитает поставушки (жерлицы), как при ловле щуки, кто‑то использует крупные чёртики с подсадкой тюльки, блёсны, ратлины. В последнем случае особенно важен «живой» кончик удочки. Он позволяет анимировать приманку и провоцировать хищника на атаку.

Какое снаряжение пригодится

Если вы используете катушку и хотите максимально чётко ощущать поклёвку, лучше выбрать плетёную леску вместо обычной монофильной или флюрокарбона. Перед ловлей её стоит пропитать силиконовой смазкой. Так она будет отталкивать воду и не замёрзнет.

Стоит отдавать предпочтение плетёной леске Фото: AndreyGV/istockphoto.com

Преимущества плетёнки:

отсутствие «памяти» — не образуются петли и «свиные хвостики»;

нулевая растяжимость — в отличие от монофильной лески, которая амортизирует, плетёнка передаёт даже лёгкое касание приманки.

Таким образом, современная удочка в сочетании с плетёным шнуром позволяет тактильно чувствовать каждую поклёвку.

Не менее важны поводки. У судака есть две характерные черты: два передних клыка и пасть, усеянная острыми, как бритва, зубами. Поэтому рекомендуют использовать прочные поводки — стальные или металлические. Хотя при ловле судака можно обойтись и без этого инструмента, его наличие всё-таки оправданно. Дело в том, что крупные приманки привлекают не только судака, но и щуку, которая может обрезать снасть.

Подойдёт флюрокарбоновый поводок достаточной прочности. Его преимущество — угол преломления света, совпадающий с водой: в результате поводок почти незаметен. Как альтернатива — сталь. Дополнительно стоит установить застёжку. Это позволит быстро менять приманки на холоде, не перевязывая снасть.

Что касается катушек, сегодня популярны современные модели с фрикционом. Они позволяют быстро сбросить приманку, поднять её или вымотать рыбу в экстренной ситуации. Альтернатива — простые инерционные катушки или даже мотовило (две скобы на удочке для намотки лески). Выбор зависит от личных предпочтений и стиля рыбалки.

Оптимальный вариант — современные катушки с фрикционом / катушка для рыбалки SnastiZdraste Фото: SnastiZdraste

Важно всегда помнить о безопасности при выходе на лёд. Критически значимым параметром является его толщина, от которой напрямую зависят допустимость и условия нахождения на водоёме.

Так, при толщине льда до 10 см настоятельно рекомендуется использовать спасательный жилет. Это простое, но эффективное средство защиты существенно повышает шансы на спасение в случае непредвиденного проламывания льда. Спасательный жилет не только поддерживает рыбака на поверхности, но и помогает сохранить тепло, что критически важно в холодной воде.

При этом категорически запрещается выходить на лёд, если его толщина составляет менее 5 см. Он не способен выдержать вес человека и крайне опасен — проламывается практически мгновенно, не оставляя времени на реакцию.

Для эффективного поиска рыбы пригодятся:

шуруповёрт (позволяет быстро пробурить десятки лунок, не тратя силы);

карты водоёмов (помогают планировать маршрут);

рыбопоисковые приборы (эхолоты и подводные камеры);

транспорт (поскольку судак активно перемещается, приходится много передвигаться).

Какую приманку выбрать

Методы ловли судака разнообразны: кто‑то использует поставушки или кружки, кто‑то — крупные чёртики, блёсны или ратлины.

Чёртик — это каплевидная мормышка с дробинкой внизу. Часто её оснащают подсадкой — тюлькой. Это мелкая рыба, обитающая в водоёме (например, в Волжском бассейне). В магазинах тюльку продают замороженной. Для ловли достаточно половинки или целой рыбки, насаженной на крючок. Она выделяет жиры и запах, привлекая судака, а её блеск дополнительно провоцирует атаку.

Блёсны — обычно вытянутые, пилькеровидные. Хотя в последнее время их используют реже, они по‑прежнему эффективны.

Ратлины (вибы) — современные приманки, создающие специфические колебания в воде. Их форма и размер определяют характер игры, а разнообразие цветов и габаритов позволяет подбирать вариант под конкретную ситуацию. Анимировать ратлины можно разными способами: подбросами, плавными покачиваниями и т. д.

Чёртики, блёсны и ратлины — основные виды приманок при ловле судака / чёртик для ловли судака Cargo Фото: Cargo

Где искать судака

Судак встречается практически повсеместно: в реках и водохранилищах Волжского бассейна, на севере России, в Карелии, Ленинградской области. Хотя чаще его ловят в реках и водохранилищах, известны случаи поимки в озёрах. Есть несколько основных методов поиска судака.

Торосы — это места, где льды наслаиваются друг на друга при становлении льда. Глубина под торосами может быть всего 1 м или меньше. Для ловли здесь нужен мощный ледобур (диаметром не менее 150 мм) и багор, чтобы достать рыбу.

Поиск белой рыбы (например, леща) — судак часто сопровождает стаи леща. Эхолот помогает обнаружить скопления кормовой рыбы и понять, на какой глубине она находится.

Анализ рельефа дна — коряги, русловые бровки, поливы могут быть точками концентрации судака. Подводная камера позволяет увидеть детали дна и поведение рыбы, а также записать кадры для дальнейшего анализа.

Используйте приборы для поиска рыбы Фото: SteveOehlenschlager/istockphoto.com

Современные рыбопоисковые приборы (эхолоты, лайфсонары) существенно упрощают задачу. Благодаря им:

вы видите приманку, дно, глубину и игру снасти в реальном времени;

можете отследить реакцию рыбы на движения приманки и подобрать «ключик» в проводке;

наблюдаете за перемещением стаи и корректируете тактику.

Карты водоёмов — ценный инструмент для рыболовов, специализирующихся на ловле судака. Они позволяют не просто нанести на схему точки предполагаемого скопления рыбы, но и комплексно проанализировать рельеф дна, что критически важно для понимания сезонных миграций этого хищника.

Используя детализированные карты, рыболов может выявить участки с резкими перепадами глубин (бровки), которые судак предпочитает в периоды активности, определить зоны с выраженным течением, где хищник устраивает засады на малька, найти обширные поливы (ровные участки дна), куда судак выходит кормиться в определённые сезоны, а также отметить локальные аномалии рельефа — ямы, возвышенности, затопленные структуры, служащие естественными укрытиями.

Карты водоёмов — ещё один полезный инструмент Фото: Paolo Graziosi/istockphoto.com

Техника ловли

Описать универсальный «секрет» ловли судака непросто: эта рыба отличается от других хищников Волжского бассейна и требует особого подхода. В отличие от щуки или окуня, судака сложнее найти, проследить и «уговорить» на атаку. Многие хищные рыбы держатся у дна, выходя из засады лишь для кормления. С судаком дело обстоит иначе. Чаще всего он охотится в толще воды, именно в этот момент проявляя наибольшую активность. Рассмотрим базовую схему проводки.

Опустите приманку на дно, затем поднимите на 0,5–1 м от дна. Сделайте несколько резких взмахов, чтобы обозначить своё присутствие и привлечь внимание хищника. Перейдите к плавным покачиваниям, постепенно поднимая приманку выше. Используйте «пистолетный» хват и учитывайте жёсткость удочки — это поможет создать естественную игру. Наблюдайте за реакцией рыбы (с помощью эхолота или камеры). Если судак заинтересовался, будьте готовы к подсечке.

Универсальной техники ловли судака нет Фото: GriffinGillespie/istockphoto.com

Помните о важных нюансах. Судак может не атаковать сразу: иногда он подходит, осматривает приманку и уходит. Меняйте вертикаль проводки (поднимайте и опускайте приманку), а не двигайте её в стороны. Экспериментируйте с разными приманками, цветами и размерами — у каждой рыбы свои предпочтения. Активно перемещайтесь по водоёму, бурите много лунок, анализируйте результаты.

Главный лайфхак в рыбалке — проводить на ней как можно больше времени, пробовать разные подходы и не бояться экспериментировать. Не стоит слепо следовать какой‑то одной методике. Каждый рыболов со временем находит собственную, индивидуальную технику.

Рыбалка на судака — это всегда поиск, передвижение, лунки, пробы, поиски, сверления, подборы цвета, приманки, размеры и всего прочего. Есть очень много факторов, которые в итоге складываются в хорошую запоминающуюся рыбалку.