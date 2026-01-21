Зелёный суперфуд: врач рассказал, чем полезен шпинат и кому он может навредить

Шпинат (Spinacia oleracea) — один из самых популярных листовых овощей, который прочно занял место в рационе людей, следящих за здоровьем. Его можно встретить в салатах, горячих блюдах, смузи, он одинаково нравится и веганам, и любителям классической европейской кухни.

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Высокая концентрация витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки делает шпинат продуктом, который часто называют «зелёным суперфудом». При этом важно помнить: даже у такого полезного овоща есть свои ограничения и ситуации, когда его употребление требует разумного подхода».​

Польза шпината

Богатый состав витаминов и минералов

Шпинат — низкокалорийный продукт (около 20-25 ккал на 100 г), но при этом очень питательный. Он содержит:

витамин A (в форме бетакаротина), необходимый для здоровья кожи, увлажнения и барьерной функции слизистых оболочек, а также нормального зрения;

витамин C, поддерживающий иммунитет и синтез коллагена;

витамин K1, играющий ключевую роль в свёртываемости крови и состоянии костной ткани;

витамины группы B, особенно фолиевая кислота (B9), важная для синтеза ДНК и развития нервной системы плода во время беременности;

железо, кальций и магний, которые участвуют в кроветворении, работе мышц, сердца и нервной системы.​

Фото: istockphoto.com/Martysjahlushyk

Антиоксидантные свойства

Шпинат содержит целый спектр антиоксидантов: лютеин, зеаксантин, бетакаротин, кверцетин и другие флавоноиды. Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, снижая уровень окислительного стресса в организме, который связан с ускоренным старением и развитием хронических заболеваний. Регулярное включение овоща в рацион может может способствовать поддержанию здоровья клеток, улучшению самочувствия и снижению риска некоторых сердечно-сосудистых и метаболических нарушений.​

Поддержка здоровья сердца

Благодаря высокому содержанию калия, магния и природных нитратов шпинат благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Нитраты в зелёных листовых овощах в организме превращаются в оксид азота, который способствует расширению сосудов и улучшению кровотока, что помогает снижать артериальное давление. Клетчатка и антиоксиданты снижают уровень «плохого» холестерина и замедляют формирование атеросклеротических бляшек , тем самым поддерживая здоровье сердца и сосудов.​

Улучшение зрения

Шпинат — один из лидеров по содержанию лютеина и зеаксантина, каротиноидов, которые накапливаются в сетчатке глаза и играют защитную роль. Эти вещества помогают фильтровать часть вредного светового излучения, уменьшают окислительный стресс в тканях глаза и связаны со снижением риска возрастной макулярной дегенерации и некоторых видов катаракты . Регулярное употребление блюд со шпинатом может поддерживать остроту зрения, особенно в зрелом и пожилом возрасте.​

Фото: istockphoto.com/Inna Brailchuk

Польза для пищеварительной системы

В 100 г шпината содержится около 2-2,5 г пищевых волокон, что помогает нормализовать работу кишечника. Клетчатка улучшает перистальтику, снижает риск запоров и служит питательной средой для полезной микрофлоры. Кроме того, она замедляет всасывание углеводов и помогает более плавно регулировать уровень глюкозы в крови, что особенно важно при инсулинорезистентности и диабете II типа.​

Вред шпината

Содержание оксалатов

Главный «минус» шпината — высокое содержание щавелевой кислоты (оксалатов), которая при избытке может связываться с кальцием и способствовать образованию оксалатных камней в почках. Людям с мочекаменной болезнью, гипероксалурией или хроническими заболеваниями почек врачи часто рекомендуют ограничивать количество овоща в рационе.

Фото: istockphoto.com/Cellena

Термическая обработка (особенно варка с отливанием воды) может заметно снижать концентрацию оксалатов, что делает шпинат более безопасным для употребления.​

Аллергические реакции

Хотя аллергия на шпинат встречается редко, она всё же возможна. Реакции могут проявляться кожным зудом, высыпаниями, отёком губ или горла, тошнотой и другими симптомами, а в тяжёлых случаях — анафилаксией . При любых признаках непереносимости овоща следует прекратить его употребление и обратиться к врачу, чтобы определить причину и тактику дальнейшего питания.​

Влияние при неправильном употреблении

Шпинат нежелательно употреблять с некоторыми лекарствами, в первую очередь с антикоагулянтами, из-за высокого содержания витамина К, который снижает их эффективность. Также овощ следует исключить из рациона при мочекаменной болезни из-за содержания в нём щавелевой кислоты. Она может мешать усвоению кальция и взаимодействовать с препаратами, поэтому консультация врача обязательна.

Как правильно употреблять шпинат?

Шпинат можно есть сырым (в салатах, смузи) и приготовленным — варёным, бланшированным, тушёным, добавленным в супы или запеканки. Сырой овощ лучше сохраняет витамин C и часть фолиевой кислоты, а приготовленный улучшает усвоение железа и каротиноидов и одновременно снижает содержание оксалатов.

Фото: istockphoto.com/Tyas Indayanti

Полезно сочетать шпинат с продуктами, богатыми витамином C (цитрусовые, болгарский перец, киви), чтобы улучшить усвоение железа, и добавлять немного растительного масла, которое помогает всасываться жирорастворимым витаминам A, E и K. В среднем взрослому человеку достаточно 100-150 г овоща три-пять раз в неделю. При наличии хронических заболеваний режим лучше обсудить с врачом.​

Шпинат — ценный, но не универсальный продукт: его богатый витаминноминеральный состав, антиоксиданты и клетчатка делают его важным союзником в профилактике сердечнососудистых заболеваний, нарушений зрения и проблем с пищеварением. Одновременно высокое содержание оксалатов, потенциальная аллергогенность и взаимодействие с некоторыми лекарствами требуют разумного и умеренного подхода.

Если включать шпинат в рацион регулярно, но осознанно и в подходящих формах приготовления, можно использовать его преимущества максимально эффективно и безопасно для здоровья.

