Стероиды, тренировки до отказа и трагическая смерть в 46 лет: история Рича Пианы

На его счету не так много чемпионских титулов, но он всё равно стал настоящей звездой бодибилдинга.

О чём расскажем:

Биография Рича Пианы

Ричард Юджин Пиана родился 26 сентября 1970 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Его мать занималась бодибилдингом. Юный Рич часто ходил с ней в тренажёрный зал и через какое-то время из наблюдателя превратился в спортсмена.

Сначала бодибилдинг так сильно не привлекал Рича. Он увлёкся тхэквондо и через год тренировок получил оранжевый пояс. При этом, занимаясь уже бодибилдингом, Рич не оставил боевые искусства и сочетал тренировки. В 11 лет он стал тягать железо, а спустя четыре года принял участие в первых соревнованиях.

Рич Пиана Фото: личный архив Рича Пианы

Титулы и награды

В возрасте 18 лет Пиана одержал свою первую победу на профессиональном чемпионате. Он получил титул NPC Mr. Teen California в 1989 году. Пиана рассказал, что уже в тот момент он начал употреблять стероиды.

В 1998 году Рич выиграл первое взрослое соревнование и стал мистером Калифорния. Вся соревновательная спортивная карьера Пианы растянулась на несколько лет.

В 2003 году он завоевал первое место на чемпионате Лос-Анджелеса в супертяжёлом весе, в 2009 году – на чемпионате Сакраменто в супертяжёлом весе и в том же году – в супертяжёлом дивизионе Border States Classic NPC.

На счету Рича следующие чемпионаты:

«Нашионалс»-2004, шестое место;

чемпионат США – 2003, 11-е место;

чемпионат США – 1999, седьмое место.

Рич Пиана не сумел добиться высот в соревновательном бодибилдинге, но он оказался отличным бизнесменом. Спортсмен всегда мечтал о роскошной жизни и прилагал к реализации своих планов много усилий. С 22 лет начал откладывать каждый цент, экономил абсолютно на всём. Мечтой Рича была покупка большого шикарного дома.

Однако даже в условиях строжайшей экономии Рич умудрялся питаться так, чтобы поддерживать мышечную массу. На еду в бюджете Пиана было заложено $ 8-10 в день, и этой суммы хватало на шестиразовый приём пищи. Рацион состоял из яиц, пачки дешёвых равиоли, овсяных хлопьев или риса.

Страдания дали свои плоды. Рич вложил сбережения в бизнес, связанный с недвижимостью, и смог сколотить состояние. Он осуществил мечту – купил особняк.

Рич Пиана запустил собственную линию спортивного питания и товаров. Иногда снимался в кино. Карьеру профессионального бодибилдера он завершил в 2011 году.

Тренировки и питание

Соревновательный вес Пианы при росте в 183 см составлял 118 кг, а вес в межсезонье – 127 кг. Окружность бицепса – 56 см. Максимальный жим лёжа – 220 кг, в приседе – 270 кг, становая тяга – 280 кг.

Рич не раз говорил, что главное в бодибилдинге – это качественное питание. По утрам он сам готовил углеводно-белковый напиток. Смешивал 10 яичных белков, овсяные хлопья, банан и добавлял ложку арахисового масла.

Когда вес спортсмена достиг 130 кг, он внезапно заявил, что хочет набрать ещё с десяток. Причём за четыре месяца. В первый он питался по четыре раза в день, а впоследствии увеличил до 15!

Рич Пиана Фото: личный архив Рича Пианы

План тренировок

Рич придерживался высокоинтенсивных тренировок, проводил в зале по два с половиной часа в день. Однажды побил свой рекорд и занимался восемь часов кряду!

Сокращение дистанции невозможно. Быть бодибилдером непросто. Если вы не готовы много работать, то это не тот вид спорта, который вам нужен. Вам должно это нравиться. Пока вам это нравится, вы способны достичь желаемого, — утверждал Пиана.

Спортсмен старался брать меньшие веса, но с частым повторением. Выполнял упражнения до отказа – пока тело могло это делать, он делал. Например, Рич рекомендовал перегружать определённые группы мышц тремя подходами по 100 повторений с небольшим весом без отдыха.

Понедельник — спина:

тяга гантели одной рукой и тяга гантели двумя руками;

тяга гантелей в наклоне;

тяга верхнего блока;

тяга Т-образного грифа.

Вторник — грудь:

жим штанги на наклонной скамье;

жим штанги лёжа;

подъёмы рук в стороны.

Среда — ноги:

тренажёр для сгибания ног лёжа;

тренажёр для изолированного сгибания одной ноги;

румынская становая тяга;

разгибание ног;

жим ногами;

гакк-приседания.

Четверг — плечи:

подъёмы гантелей в стороны;

жим штанги на плечах на тренажёре;

подъёмы на переднюю трапециевидную трапецию.

Рич Пиана Фото: личный архив Рича Пианы

Пятница — бицепсы и трицепсы:

сгибание бицепса на блоке с изоляцией одной руки;

сгибание рук с гантелями на бицепс;

разгибание трицепсов сидя на тренажёре;

разгибание трицепса с канатом над головой;

жим лёжа узким хватом.

«Я рекомендую потреблять 8000 калорий в день, заниматься спортом два с половиной часа ежедневно, включая один час кардиотренировок. Вы будете получать больше калорий, и ваше тело обязательно вырастет. Перетренировки не бывает. Либо вам не хватает питательных веществ, либо вы недосыпаете», – делился Рич.

Приём стероидов

Рич Пиана был, наверное, единственным бодибилдером, который не просто не скрывал приём стероидов, а в открытую об этом говорил. Он не утверждал, что делал правильно, но Рич был уверен в одном – без химии такую колоссальную силу и объём мышц не развить. Принимать анаболики он начал в 18 лет и делал это практически вплоть до своей смерти.

По словам Рича, он пробовал добиться успеха без стероидов, но тщетно.

«Если вы хотите стать профессиональным бодибилдером, угадайте, что произойдёт. Скорее всего, вам от стероидов никуда не деться, не будет у вас другого варианта. Я участвовал в соревнованиях, и настал момент, когда пришлось сделать выбор: или я вылетаю, или начинаю принимать стероиды. И я запрыгнул в эту лодку, – и я в ней до сих пор».

Рича подозревали также в приёме синтола . Бодибилдер не подтверждал, однако и не отрицал этот факт. Позже он признался, что пробовал синтол единожды и зарёкся его использовать.

«Попробовав это на себе, я понял, какое это дерьмо собачье. Ни при каком раскладе вы не сможете делать себе эти инъекции на постоянной основе! Каждый, кто пробовал синтол на себе, знает, что я говорю правду. Те же, кто не пробовал его, продолжают нести всякую чушь», – говорил Рич.

Также открыто Рич рассказывал о последствиях приёма стероидов и губительном воздействии на здоровье – от выпадения волос до токсикоза печени. Но он считал это своим выбором и никого не призывал следовать его примеру.

«Если у вас есть выбор – принимать стероиды или оставаться натуралом, оставайтесь натуралом. Нет причин принимать стероиды, только вредишь своему телу и себе. Однако у профессиональных бодибилдеров нет такого выбора. Поэтому я сделал этот шаг и выбрал этот путь».

Рич Пиана Фото: личный архив Рича Пианы

Личная жизнь Рича Пианы

Бодибилдер был женат на исландской культуристке Саре Хеймисдоттир. Брак не продержался и года. Разводились Рич и Сара со скандалом. Пиана обвинил супругу в том, что она вышла за него замуж лишь для того, чтобы получить вид на жительство в США. А позже выдвинул новые обвинения в краже денег с его банковских карт.

После расставания с Сарой начал встречаться с фитнес-моделью Шанель Янсен. Она была с Ричем вплоть до его смерти.

Рич Пиана с девушкой Шанель Фото: личный архив Рича Пианы

Смерть Рича Пианы

7 августа 2017 года Рич был дома со своей девушкой Шанель. Внезапно Пиана потерял сознание и сильно ударился головой. Шанель сразу же вызвала скорую помощь. Медики обнаружили у спортсмена дома белый порошок и 20 бутылок тестостерона. Врачи сразу заподозрили у Рича передозировку опиатами. Бодибилдера ввели в искусственную кому. В ней он провёл две недели и умер, не приходя в сознание. Не стало 46-летнего Рича Пианы 25 августа 2017 года.

Последующее вскрытие показало, что у бодибилдера были увеличены сердце и печень. Они весили в два раза выше нормы. Также у спортсмена обнаружили коронарный атеросклероз, перегруженные щитовидную железу и почки, в лёгких появились микроабсцессы. В головном мозге была отёчность и даже некротические участки из-за плохой циркуляции крови (следствие атеросклероза). Однако токсикологический анализ по неизвестным обстоятельствам не провели. Поэтому точная причина смерти Рича Пианы так и не установлена.

Девушка спортсмена уверена, что причиной мог стать удар головой во время падения. Она утверждала, что накануне смерти Рич не принимал никаких препаратов. Ему стало плохо в ванной во время стрижки, и он просто рухнул на пол.

«Я буду помнить, как любила держать его за руку. Я буду помнить всегда, как он просыпался и целовал меня в лоб. Это была самая большая любовь в моей жизни», – призналась Шанель.

Рич Пиана, по мнению его поклонников, был честным бодибилдером. Он никогда не делал тайны из приёма стероидов. Всегда говорил об этом открыто. Однако, зная про их губительное воздействие, не мог остановиться.