Вместе с экспертом разбираемся, почему не надо набирать много карт на руку и когда начинать новый раунд.

Как играть в «Уно»: правила и инструкция для начинающих

Вячеслав Дрогайцев руководитель и сооснователь издательства настольных игр GAMES Corporation «Uno в переводе с испанского значит «один». Это динамичная карточная игра на сброс, которая покорила миллионы людей по всему миру. Она популярна из-за простых правил и непредсказуемых раундов. Цель — первым избавиться от всех своих карт».

О чём расскажем:

История игры

Игра «Уно» была создана в 1971 году американской семьёй Роббинсов и с тех пор стала международным феноменом.

Её популярность объясняется несколькими факторами:

правила осваиваются за пять минут;

могут играть и дети, и взрослые;

быстрые партии;

играть можно бесконечно, каждая партия будет уникальной;

колоду можно взять с собой куда угодно: в поезд, на пикник, в гости.

Создатель «Уно», Мерл Роббинс, вдохновлялся классическими карточными играми на сброс, в первую очередь — Crazy Eights (у русскоязычной аудитории известной как «Восьмёрка» или «Сто одно»). Так что «Уно» — это фактически эволюция и коммерциализация уже существующих идей.

карты «Уно» Фото: unsplash.com

Правила игры

Основная и единственная цель — первым сбросить все карты со своей руки. Как только вам это удаётся, вы побеждаете в раунде и получаете очки, равные сумме очков всех карт, оставшихся на руках у ваших противников.

Сброс

Каждый ваш ход должен преследовать одну из трёх задач.

Сокращение количества карт на руках. Чем их у вас меньше, тем вы ближе к победе. Контроль над игрой. С помощью специальных карт вы можете влиять на то, чей ход следующий, менять направление хода или заставлять противников брать на руку. Срыв планов оппонентов. Иногда выгоднее сбросить не самую «опасную» для вас карту, а ту, которая не даст следующему игроку выполнить его планы (например, избавиться от нескольких сразу).

Комплект карт

Стандартная колода «Уно» состоит из 108 карт. Они делятся на четыре цветовые масти:

красный;

жёлтый;

зелёный;

синий.

В каждой масти есть карты с числами. От 0 — по одной карте каждого цвета, от одного до девяти — по две карты каждого цвета. Всего 76 карт.

Активные карты (по две каждого цвета):

«пропуск хода» — cледующий игрок пропускает свой ход;

— cледующий игрок пропускает свой ход; «возьми две карты» — следующий игрок берёт две карты из колоды и пропускает ход;

— следующий игрок берёт две карты из колоды и пропускает ход; «наоборот» — меняет направление хода (например, игра шла по часовой стрелке, но начала против).

Чёрные специальные карты (по четыре каждой) их ещё называют дикими:

«заказ цвета» — позволяет вам выбрать цвет карты, которой сыграет следующий игрок;

— позволяет вам выбрать цвет карты, которой сыграет следующий игрок; «закажи цвет и возьми четыре» — самое мощное оружие в колоде. Карта позволяет выбрать цвет и заставляет следующего игрока взять четыре карты и пропустить ход. Важно, что эту карту можно сбрасывать только если у вас нет на руках карты текущего цвета, но могут быть карты другого цвета или другие чёрные карты.

Чёрные или «дикие» карты встречаются в каждой вариации «Уно» Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Подготовка

Лучше всего играть компанией от двух до шести человек, хотя можно собрать и до 10 персон. В «Уно» вдвоём правила немного меняются (например, карта «наоборот» действует как «пропуск хода»), но партия остаётся не менее азартной.

Играть можно где угодно: дома на столе, на полу, в парке на одеяле. Главное — ровная поверхность, чтобы колода и сброс не разлетелись, и хорошее освещение, чтобы все видели цвета карт.

Начинается игра с выбора сдающего. Это можно сделать по жребию или договориться. В следующем раунде сдающим будет игрок слева от предыдущего. Сдающий должен тщательно перетасовать колоду и раздать каждому игроку по семь карт. Всё, что у вас на руках, надо держать так, чтобы противники видели только рубашку.

После раздачи колода кладётся на середину стола тыльной стороной вверх — это «колода взятия». Верхняя карта из оставшейся колоды переворачивается и кладётся рядом — это «стопка сброса». Козырей в «Уно» нет.

Лучше всего играть компанией от двух до шести человек Фото: nemke/ istockphoto.com

Первые ходы

Если первая карта в стопке сброса оказывается с цифрой, то партия начинается с игрока слева от сдающего (ход по часовой стрелке). Если же первая — активная («пропуск хода», «возьми две», «наоборот»), её эффект немедленно применяется к первому игроку. В этих случаях первый игрок может ходить сам, только получая карту «закажи цвет».

Каждый ход состоит из одного обязательного действия. Вы должны сбросить одну карту из своей руки, если она соответствует карте наверху стопки сброса по цвету, значению или символу.

Если наверху лежит, например, красная семёрка, вы можете сбросить:

любую карту того же цвета (например, красную девятку или красный «Пропуск хода»);

семёрку любого цвета (например, синюю);

любую чёрную карту («Заказ цвета» или «возьми четыре»).

Когда нет ни одной подходящей карты, нужно вытянуть одну из колоды. Если карта подходит для сброса по указанным выше правилам, то вы можете (но не обязаны) сразу же её сбросить. Если она не подходит или вы не хотите её сбрасывать, ход переходит к следующему игроку.

Взятие карты на руку Фото: unsplash.com

Специальные карты

«Возьми две». Игрок берёт две карты и пропускает ход. Если следующий человек тоже ходит «Возьми две», то третий игрок пропускает ход и берёт уже четыре карты, и так далее.

«Наоборот». В партиях, где больше трёх игроков, меняет направление хода. Если сбрасывали по часовой, теперь будут против, и наоборот. В игре на двоих действует как «Пропуск хода».

«Заказ цвета». Вы объявляете, какая масть будет следующей. Можно потребовать любой цвет, даже тот, который уже был в игре. Эту карту можно сбрасывать в любой ход.

«Пропуск хода». Человек, следующий после вас, пропускает свой ход. Идеальна для того, чтобы помешать игроку с одной картой.

карты «пропуск хода» всех мастей Фото: unsplash.com

«Закажи цвет и возьми четыре». Вы выбираете цвет, а следующий игрок берёт четыре карты и пропускает ход. Человек, под которого это сыграно, имеет право оспорить действие. Если он считает, что у вас была подходящая карта для хода (того же цвета, что и текущий), он может заявить об этом. Вы должны будете показать ему свои карты. В случае если вы были неправы (на руках имелась карта текущего цвета или номера), то вы забираете четыре карты себе. Оспоривший игрок не берёт карт. Если вы были правы (на руках не было карты текущего цвета и номера), то оспоривший берёт не четыре, а шесть карт в наказание за недоверие.

Существуют специальные вариации игры, например, «Уно» no mercy, где правила ужесточаются. Появляются атаки из разряда «пропусти ход и возьми 10 карт».

Существуют усложнённые версии игры «Уно» Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Image

Перед победой

Когда у вас на руках останется одна карта, вы должны громко и чётко сказать «Уно!». Это ключевое правило, из-за которого забывчивые игроки терпят поражение на финишной прямой.

Сделать это нужно как только у вас останется одна карта. Если игрок забыл сказать «Уно» и следующий игрок начал свой ход (успел дотронуться до колоды или положить свою карту), любой другой игрок может вас «поймать», крикнув «Уно!» вместо вас. Если вас «поймали», вам придётся взять две штрафные обычные карты из колоды взятия.

Завершение раунда

Партия завершается, когда один из игроков сбрасывает свою последнюю карту. Он получает баллы, равные сумме всех карт на руках у проигравших.

Подсчёт очков происходит по схеме:

карты с цифрами — по номиналу (пятёрка даёт пять очков);

«пропуск хода», «возьми две», «наоборот» — по 20 очков;

— по 20 очков; чёрные карты («заказ цвета», «заказ цвета и возьми четыре») — по 50 очков.

Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не наберёт 500 очков. Накопивший баллы и становится победителем всей игры. Однако вы можете договориться о другой финальной цели, выбрать своё число, связанное с локальной шуткой или каким-то произведением. Игра «Уно» настолько популярна, что вступает в коллаборации с фантастическими вселенными, например, со star wars или с вселенной Гарри Поттера.

Коллаборации «уно» с кино Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Стратегии

Как управлять картами на руке

Избавляйтесь от карт с высоким номиналом в первую очередь. Если вы выиграете раунд, они принесут противникам много очков. Если проиграете — вы сами получите много штрафных очков.

Держите разнообразие цветов. Если у вас на руках остались карты только одного цвета, вам будет тяжело. Старайтесь иметь в запасе хотя бы по одному экземпляру двух или трёх разных мастей.

Специальные карты

Не используйте «возьми две» и «пропуск хода» просто так. Сохраните их для атаки на игрока, у которого мало карт, особенно если вот-вот останется только одна карта.

В партиях от трёх игроков карта «наоборот» — мощный инструмент контроля. С её помощью вы можете передать ход нужному вам человеку. Например, чтобы позволить сходить слабому сопернику, а не сильному.

Используйте «заказ цвета», чтобы объявить масть, которой у вас много. Это позволит сделать несколько лёгких ходов подряд.

Карта «заказ цвета и возьми четыре» — ваше тайное оружие. Используйте её не просто именно для атаки. Но помните о риске оспаривания! Перед её сбросом постарайтесь избавиться от всех карт цвета, который сейчас в игре, чтобы обезопасить себя.

Чтение противников

Следите за реакциями. Если игрок долго думает, а потом с радостью ходит — скорее всего, у него много карт нужной масти. Если он сбрасывает с неохотой — возможно, это был его последний цвет.

Отслеживайте, какие цвета «любят» или «не любят» ваши оппоненты. Если игрок постоянно меняет цвет на синий, вероятно, у него синяя рука. Старайтесь блокировать этот цвет.

Блефуйте. Иногда можно сбросить «заказ цвета» и объявить масть, которой у вас на самом деле нет. Это может сбить с толку противников и заставить их избавиться от карт неудобного цвета, который на самом деле безопасен.

Отслеживайте, какие цвета «любят» или «не любят» ваши оппоненты. Фото: unsplash.com

Ошибки новичков

Забывают сказать «Уно!». Самая распространённая и обидная ошибка. Тренируйтесь выкрикивать это автоматически. Слишком рано сбрасывают специальные карты. Выкинув «Возьми две» в начале игры, вы просто слегка потревожите соперника. Сохранив же её до финала, вы можете сорвать ему победу. Думают только о том, как бы поскорее сбросить свои карты, не обращая внимания на действия других. Это ошибка. Неправильно используют «заказ цвета и возьми четыре». Сброс этой карты, когда у вас есть карта текущего цвета, — прямое нарушение правил, и если вас оспорят, вы получите штраф.

не забывайте сказать «Уно!», когда у вас останется только одна карта Фото: Prostock-Studio/ istockphoto.com

Советы для улучшения игры

Всегда помните про выкрик «Уно!». Думайте на шаг вперёд. Прежде чем сделать ход, спросите себя: «Что этот ход даст игроку после меня?». Старайтесь запоминать, какие цвета и активные карты уже вышли из игры. Это поможет предсказать, что может быть на руках у оппонентов. Будьте непредсказуемы. Иногда стоит сбросить не самую очевидную карту, чтобы запутать соперников. Не бойтесь оспаривать «заказ цвета и возьми четыре»! Если вы подозреваете, что игрок схитрил, бросайте вызов. Даже если вы ошиблись, вы получите ценный опыт и информацию о стиле игры этого человека.

«Уно» — это тренировка для ума и эмоций. Игра развивает память, внимание, стратегическое мышление и наблюдательность, позволяя «читать» соперников по их невербальным сигналам. Она прививает навыки здоровой конкуренции, взаимодействия и достойного отношения к победам и поражениям.