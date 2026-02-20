В материале найдёте рацион на пять дней.

Что такое диета Магги? Разбираем принципы, меню и особенности

Диета Магги — это популярная низкоуглеводная, высокобелковая система питания, которая стала известна в начале 2000-х годов. Вопреки распространённому мифу, она не имеет никакого отношения к одноимённым бульонным кубикам или лапше быстрого приготовления. Одна из версий происхождения названия связана с историей премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. В 70-х годах она сидела на жёсткой диете, чтобы экстренно снижать вес перед важными выступлениями. В англоязычной прессе политика часто называли Maggie, что и могло стать причиной такого наименования диеты.

Диета предполагает простые продукты, не требует подсчёта калорий и даёт видимый эффект. На что можно надеяться и не опасен ли подобный метод похудения для здоровья – разберёмся далее.

Принципы диеты Магги

Марьяна Джутова врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Снижение веса достигается за счёт устойчивого дефицита энергии: организм начинает использовать собственные жировые запасы, когда еды поступает меньше, чем требуется для повседневных нужд. Дополнительный акцент делается на белок — он помогает дольше сохранять чувство сытости и снижает риск потери мышечной массы. Жиры и углеводы присутствуют, но в минимальных количествах».

Система рассчитана на четыре недели. По факту она представляет собой жёстко структурированный рацион с низкой калорийностью, основанный на белковых продуктах и овощах.

К главным принципам методики похудения можно отнести:

жёсткий калорийный дефицит. Рацион построен таким образом, чтобы суточная калорийность находилась в пределах примерно 1000-1200 ккал;

преобладание белка в рационе. Основу меню составляют яйца, нежирное мясо, рыба и творог. Протеин дольше переваривается, содержит аминокислоты, которые нужны для нормального функционирования организма;

строгое следование меню. Если в нём указаны яйца и грейпфрут — предполагается именно этот набор. Считается, что отклонения нарушают сбалансированность рациона, хотя с научной точки зрения решающую роль всё равно играет общая калорийность;

большое количество быстрых углеводов. Сахар, хлеб, выпечка, крупы и сладкие фрукты полностью исключаются. Жиры допускаются в крайне малых количествах. Это уменьшает колебания уровня сахара в крови, но одновременно делает питание однообразным;

отсутствие перекусов. На практике при выраженном голоде иногда допускаются минимальные послабления, однако официально перекусы не приветствуются.

Не рекомендуется практиковать режим все четыре недели, если у вас анемия, низкое давление, нехватка каких-либо витаминов.

Разрешённые и запрещённые продукты

Разрешённые продукты не вызывают резких скачков аппетита, позволяют удерживать строгий энергетический дефицит и обладают малой калорийностью. К ним относятся:

яйца, куриная грудка, индейка, нежирная рыба, морепродукты, творог;

некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, белокочанная и цветная капуста, кабачки, шпинат, листовая зелень;

фрукты с низким содержанием сахара — грейпфрут, апельсин, яблоко, киви;

растительное масло или авокадо.

Запрещённые продукты повышают калорийность рациона и усиливают чувство голода. Исключаются:

сахар и продукты с добавленным сахаром — сладости, десерты, сладкие напитки;

хлеб, выпечка и изделия из белой муки;

крупы, макароны и картофель;

сладкие и высококалорийные фрукты — бананы, виноград, манго, финики, изюм;

фастфуд, полуфабрикаты и готовые соусы;

алкоголь.

Структура диеты

Диета длится четыре недели. Дольше держать режим – опасно для здоровья. Меньше – неэффективно с точки зрения снижения веса. Меню нужно составить заранее, что будет сделать легко, ведь рацион предполагает повторяющиеся продукты. Для упрощения можно предварительно развесить и расфасовать продукты, разложить их по контейнерам.

Примерное меню диеты Магги на пять дней

Первый день

Завтрак: яйца всмятку — 2 шт. (110 г), грейпфрут — 150 г.

Второй завтрак: яблоко — 150 г.

Обед: куриная грудка запечённая — 150 г, салат из огурцов и помидоров без масла — 200 г.

Ужин: творог 5% — 100 г, яблоко — 150 г.

Второй день

Завтрак: омлет из двух яиц без масла — 120 г, апельсин — 150 г.

Второй завтрак: киви — 120 г.

Обед: филе индейки отварное — 150 г, тушёные кабачки — 200 г.

Ужин: творог 5% — 120 г.

Третий день

Завтрак: яйца вкрутую — 2 шт. (110 г), яблоко — 150 г.

Второй завтрак: апельсин — 150 г.

Обед: белая рыба на пару — 170 г, салат из свежей капусты — 200 г.

Ужин: белая рыба отварная — 150 г, огурцы — 150 г.

Четвёртый день

Завтрак: яйца всмятку — 2 шт. (110 г), киви — 120 г.

Второй завтрак: яблоко — 150 г.

Обед: куриная грудка отварная — 150 г, свежий шпинат — 150 г.

Ужин: творог 5% — 100 г, киви — 120 г.

Пятый день

Завтрак: омлет из двух яиц без масла — 120 г, грейпфрут — 150 г.

Второй завтрак: апельсин — 150 г.

Обед: филе индейки запечённое — 150 г, овощной салат без масла — 200 г.

Ужин: яйца вкрутую — 2 шт. (110 г), огурцы — 150 г.

Эти пять дней будут повторяться циклично. Среднесуточная калорийность здесь составляет примерно 1000-1200 ккал. В среднем за сутки организм получает около 60-70 г белка, 30-40 г жиров и 90-110 г углеводов.

Польза и потенциальные риски

Главное преимущество режима – быстрое снижение веса. В первые недели уходит не только жир, но и лишняя жидкость, что создаёт эффект мгновенного результата. Высокое содержание белка в меню приводит к тому, что организм тратит больше энергии на переваривание пищи.

Минусы у диеты тоже есть:

ограниченный рацион приводит к дефициту витаминов, минералов, а также клетчатки, что негативно отражается на работе желудочно-кишечного тракта и общем самочувствии;

низкая калорийность сопровождается слабостью, утомляемостью, головокружением и снижением выносливости;

строгие рамки провоцируют раздражительность, навязчивые мысли о еде и срывы после окончания диеты.

При заболеваниях почек, нарушениях пищевого поведения и ряде хронических состояний такой подход и вовсе противопоказан.

Советы для успешного соблюдения диеты

Одна из базовых задач – справиться с чувством голода. К диете следует готовиться заранее – в течение трёх-пяти дней урезать количество съеденного. Составьте чёткий график питания и не забывайте пить много жидкости (чай, воду с лимоном, травяные отвары, но всё это без сахара). Полезной привычкой будет и ведение пищевого дневника.

Запись всего съеденного поможет контролировать порции и вовремя заметить, как организм реагирует на ограничения.

Интенсивные тренировки в период диеты Магги не рекомендуются. А вот умеренная активность (прогулки, йога, плавание) помогает поддерживать тонус и улучшает самочувствие без дополнительного стресса для организма.

Резюмируя – система подходит тем, кому нужно быстро похудеть. В противном случае она может нанести вред. Врачи также не рекомендуют этот способ снижения веса. Жёсткие ограничения становятся причиной срывов и набора ещё большей массы после окончания срока диеты.

Для долгосрочного результата используйте более мягкие стратегии. В том числе сбалансированное питание, умеренный дефицит калорий и постепенное изменение пищевых привычек. Не забывайте о физической активности, соблюдайте баланс витаминов, БЖУ (белки/жиры/углеводы). Этот путь дольше, чем практика Магги, но ведёт к безопасному достижению цели.

