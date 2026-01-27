Скидки
Тадасана, поза горы в йоге: техника выполнения, фото, польза, как делать

Тадасана — простое упражнение из йоги для проработки всего тела. Техника и польза
Как выполнять Тадасану правильно?
Вместе с инструктором учимся выполнять «позу горы» правильно.

Йога — сложная духовно-физическая практика. Чтобы познать все тонкости этого направления, сначала необходимо освоить базовые элементы. Тадасана — как раз один из таких. Эта асана подготавливает тело и участвует в отстраивании других поз. Поэтому разберём её подробнее.

О чём расскажем:

Суть и особенности асаны

<a href="https://www.championat.com/authors/8774/1.html">Рена Сафиянова</a>
Рена Сафиянова
дипломированный преподаватель хатха-йоги

«Поза кажется простой, но именно она подготавливает всё тело к работе».

«Тада» в переводе с санскрита означает «гора», «Тадасана» переводится, как поза горы. Второе название этой асаны – самастхити. Во время выполнения человек стоит с вытянутыми руками или собрав руки перед грудью жестом «намасте», сохраняя при этом прямое положение тела. Такая поза даёт ощущение стабильности и устойчивости, помогает развивать внутреннюю опору.

Несмотря на кажущуюся простоту, Тадасана идеально подходит для начала практики, поскольку равномерно включает в работу мышцы всего тела. При регулярном выполнении вы сможете заметить укрепление внешних и внутренних мышц живота и таза, укрепление ног и рук по всей длине, улучшение осанки, улучшение концентрации и сохранение равновесия.

Кроме того, эта поза часто становится основой более сложных вертикальных асан, также Тадасана используется как промежуточное положение в практике в качестве отдыха и восстановления дыхания.

Фото: istockphoto.com / fizkes

Противопоказания

Фактически во время выполнения вы просто стоите, поэтому противопоказания минимальны. Стоит быть осторожным при травмах опорно-двигательного аппарата и болезнях внутренних органов в острой фазе. При варикозе запрещено стоять дольше 20-30 секунд.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, лучше проконсультироваться с врачом и выполнять практику под присмотром профессионала.

Как выполнять Тадасану правильно?

Предварительно сделайте суставную разминку сидя или стоя: мягкие движения позвоночником, наклоны таза вперёд-назад. Это позволит мышцам включиться в работу и выполнить асану более корректно.

Техника выполнения

  • Встаньте ровно, установите стопы так, чтобы пятки и большие пальцы соприкасались.
  • Подкрутите таз на себя, не прогибайтесь в пояснице.
  • Напрягите мышцы ног, тем самым подтянув коленные чашечки вверх.
  • Ощутите вытяжение от стоп до макушки.
  • Сделайте круговое движение вверх и назад в плечах, вытяните руки вдоль туловища.
  • Кончики пальцев тянутся вниз к полу.
  • Направьте подбородок вниз и дышите глубоко и медленно. Взгляд направлен вперёд, макушка тянется вверх.
  • Руки можно вытянуть вверх, но не прижимайте плечи к ушам. Ещё один вариант: соберите руки в жест «намасте» на уровне груди.
  • Удерживайте позу около минуты, дышите равномерно и глубоко.

Фото: Из личного архива Рены Сафияновой

Упрощённые вариации:

  • если не удается убрать поясничный прогиб при прямых ногах, слегка согните колени;
  • при скованности суставов в стопах, коленях и бёдрах поставьте стопы на ширину таза;
  • выполняйте положение у стены.

Усложнённые вариации:

  • перейдите в баланс на одной ноге – Врикшасану, позу дерева;
  • приподнимитесь на носки.

Фото: istockphoto.com / FreshSplash

Ошибки в выполнении

Даже в базовой асане можно допустить ошибку. Одна из самых популярных – заваливание стопы внутрь или наружу. Убедитесь, что большой палец, мизинец и пятка прижаты к полу. Распределите вес между тремя точками на каждой стопе равномерно.

Следующая ошибка – плечи тянутся к ушам, шея зажата. Вам нужно стремиться к ощущению, будто весь позвоночник и макушка головы вытягиваются вверх. При этом плечи в этом вытяжении не активны.

Фото: istockphoto.com / fizkes

Занятия йогой учат ощущать своё тело, контролировать движения и дыхание. И начинать этот путь стоит именно с таких простых движений.

