Грандмастер вин-чунь: трудный путь Ип Мана, его дружба с Брюсом Ли и жёсткие принципы боя

Судьба великого мастера боевых искусств стиля вин-чун полна удивительных событий, у которых порой мифическая окраска. Он прошёл очень сложный путь и обрёл мировую славу.

О чём расскажем:

Кто такой Ип Ман?

Ип Ман считался представителем фошаньской ветви вин-чун, где важны точность и скорость движений, а не грубая сила. Он сумел избавиться от мистического содержания этого боевого искусства, оставив в нём только практически значимые элементы.

Будущий грандмастер боевых искусств, как называли его современники, родился 14 октября 1893 года в городе Фошань, расположенном на юге Китая. Семья Ип Мана владела огромными участками земли и считалась очень состоятельной. Её причисляли к элите общества с аристократическими корнями.

Ип Ман Фото: wikimedia.org

У Ип Мана были брат и две сестры. Родители воспитали детей в строгости и смогли привить им дисциплинированность, самодостаточность и приверженность к вин-чун. Что было вполне понятно. Это менно в южном Китае более 300 лет назад возникло это боевое искусство, которое приняли на вооружение многие жители.

Ип Ман получил традиционное китайское образование. Как младший сын в семье он не имел права на аристократический статус и поэтому не претендовал на наследство. Таковы были местные законы, которые свято чтили китайцы.

Обучение стилю вин-чунь

По некоторым источникам, азы боевого искусства Ип Ман стал осваивать в шестилетнем возрасте. Уроки мастерства вёл знаменитый шифу Чан Ван-сун. Вначале он хотел испытать характер мальчика и завысил цену за обучение, надеясь, что тот откажется от интенсивных тренировок. Однако юный ученик проявил невиданное упорство и продолжил занятия.

После смерти старого шифу новым наставником Ип Мана стал Нг Чун-сок, который считался лучшим учеником Чан-Ван-суна. Позже Ип Ман с улыбкой вспоминал, что в школе возомнил себя мастером китайских боевых искусств. Он был задиристым подростком и к тому времени одолел многих рослых и сильных одноклассников.

В 1908 году юноша по воле родителей отправился в Гонконг, чтобы продолжить учёбу в колледже Святого Стефана. В этой элитной школе произошло событие, которое сыграло огромную роль в его дальнейшей судьбе. Здесь он познакомился с Леунгом Биком, считавшимся авторитетным экспертом по боевым искусствам в стиле вин-чун.

Уверенный в своих силах Ип Ман вызвал известного специалиста на спарринги. И дважды проиграл! Спесь сразу же слетела с юноши, который вдруг понял, что означает настоящее мастерство. Все последующие годы тяжёлых тренировок прошли под руководством Леунга Бика.

Донни Йен в роли Ип Мана / фильм «Ип Ман» Фото: «Кинопоиск»

Возвращение в родной город и женитьба

Ип вернулся в Фошань в возрасте 23 лет. Родители настояли на том, чтобы он обзавёлся семьёй и следовал давним китайским традициям. Ип Ман женился на Чунг Винг-синг – дочери чиновника из династии Цин. В счастливом браке родились два сына и две дочери. Ип Ман был доволен судьбой. Огромный дом, усадьба в деревне, несколько магазинов, которые приносили приличные доходы, – жизнь в таких условиях была настоящим раем для молодой семьи.

Позже в одном из интервью гонконгскому журналу грандмастер говорил об одном важном условии в занятиях боевым искусством вин-чун. Постигнуть его тайны, добиться высочайшего мастерства можно было только состоятельным людям, не обременёнными заботами о хлебе насущном.

Побеждает не тот, кто бьёт первым, а тот, кто заставляет противника промахнуться, — так сформулировал Ип Ман один из основных прицепов философии вин-чун.

Донни Йен в роли Ип Мана / фильм «Ип Ман» Фото: «Кинопоиск»

Великий мастер часто сравнивал любые конфликты с зонтиком: «Когда идёт дождь, ты открываешь его, а после – складываешь. Так и с врагами – используй, только когда необходимо». Кстати, в будущем названные выше принципы стали полезными для ведения бизнеса и развития карьеры.

Ип Ман служил в полиции, затем перешёл в бюро по сбору налогов. А в свободное время он вместе со старшим братом занимался боевыми искусствами и даже обзавёлся учениками.

Жизнь в период войны и служба в полиции

В 1937 году началась японо-китайская война. Фошань оказался в оккупации. В жизни Ип Мана произошли изменения, которые принесли тяжёлые испытания. Дом и хозяйство были разорены, семье пришлось скрываться. По некоторым слухам, Ип Ман попал в разведку и работал под прикрытием.

Годы оккупации Китая японскими войсками не прошли бесследно для страны: многие жители лишились привычного уклада, достатка – и по-настоящему бедствовали. Весной 1945 года в Фошане, как и в других городах страны, возродился временный мир, который продолжался недолго и прервался затяжной Гражданской войной.

По возвращении Ип Ман стал сторонником консервативной партии Гоминьдан, враждовавшей с коммунистами. Его восстановили в полиции, где он занимался уголовными расследованиями, и через четыре года стал капитаном окружного патруля. Служебной карьере Ип Мана можно было позавидовать: вскоре он носил звание полковника национальной армии.

Побег из страны

О прежнем материальном благополучии великий мастер боевых искусств мог только мечтать. Восстановить его в условиях беспощадной войны было невозможно. Неожиданно тяжело заболела жена Ип Мана, которой потребовалось дорогостоящее лечение. Ему пришлось теперь совмещать службу с воспитанием и заботой о детях.

В 1949 году к власти в Китае пришли коммунисты. Это событие предрешило драму семьи Ип Мана. Ему пришлось бежать вместе со старшей дочерью в Гонконг. Иначе новые власти быстро расправились бы с ним. К сожалению, Чунг Винг-синг из-за закрытых границ с Гонконгом навсегда осталась в Фошане и больше не увидела мужа.

Тяжёлым ударом для неё было известие о том, что Ип Ман сошёлся с женщиной из Шанхая, которая родила ему внебрачного сына. Впрочем, мастер стиля вин-чун так и не познакомил сына с законной семьёй. Чунг Винг-синг умерла в 1960 году.

Линн Хун в роли жены Ип Мана / фильм «Ип Ман» Фото: «Кинопоиск»

Гонконг не встретил великого мастера Ип Мана с распростёртыми объятиями. Вильям Чеун – один из старших учеников великого мастера боевых искусств – рассказывал: «Когда в Китае к власти пришли коммунисты, он потерял все главные материальные ценности. Но у него ещё оставалось то, что он смог унести с собой – деньги, золотые слитки, золотые украшения и прочее. Однако в городе было много жуликов. Ип Ман сразу же потерял бо́льшую часть своих денег и ценностей «с помощью» людей, которые его нагло обманули».

Потеряв все средства к существованию, в 50 с лишним лет Ип Ман остался один на один с неимоверными трудностями. Его жизнь покатилась по наклонной. Он не гнушался любой работы, лишь бы заработать на чашку риса. К тому же ещё в зрелом возрасте Ип Ман перенёс серьёзную операцию. Он сильно похудел и выглядел настоящим стариком. Однако руки его были по-прежнему сильны, а реакция – молниеносна.

С появлением Ип Мана в Гонконге связана одна история, свидетельствующая о фантастических способностях грандмастера стиля вин-чун. В то время в городе всегда были проблемы с питьевой водой. Этим воспользовались бандиты, которые на государственной колонке брали 50 центов с каждого ведра. Ип Ман вежливо отказался платить и подвергся нападению семи головорезов, вооружённых шестами. Каково же было изумление публики, когда тщедушный с виду старик ловко вырвал у одного из них палку и за несколько секунд поверг бандитов на землю.

Судьбоносная встреча

Неизвестно, сколько мытарствовал бы Ип Ман в надежде применить свои знания и мастерство на деле, не загляни он однажды в один из залов «Ассоциации рабочих ресторанов». Если верить легенде, здесь проходила тренировка известного мастера боевых искусств Леуна Шеуна, исповедующего стиль «Белая Бровь». Он гордо показывал ученикам своего класса технику самообороны.

Ип Ман со скептической улыбкой на лице наблюдал за движениями мастера, который 20 лет занимался кунг-фу. После очередного прыжка Леуна раздался громкий смех старика. Обозлённый поведением Ип Мана, Шеун вызвал его на поединок.

Габариты Ип Мана по сравнению с гигантом – учителем класса, были очень скромными: рост – 163 см, вес – примерно 55 кг. И всё говорило о том, что худому старику не устоять против этой глыбы. На глазах многочисленных очевидцев Грандмастер без особых усилий победил Леуна.

Последний в знак своего уважения и восхищения перед гениальным искусством странного незнакомца уступил Ип Ману свой класс. И стал его учеником.

Донни Йен в фильме роли Ип Мана / фильм «Ип Ман 3» Фото: «Кинопоиск»

Своя школа боевых искусств

В 1952 году Ип Ман открыл собственную школу в Гонконге Коулун и впервые начал открытое преподавание стиля вин-чун. Через 10 лет он перевёз семью из Китая в Гонконг. Его сыновья пошли по стопам знаменитого отца, перенимая искусство великого мастера боевых искусств.

В преподавании вин-чун Ип шёл наперекор традициям. И в его школе занимались даже женщины! В 50-х годах Мэй Хуэй была первой ученицей, которая позже стала телохранителем жены гонконгского губернатора.

Занятия, которые вёл шифу Ип Ман, носили в основном практический характер. И первые месяцы тренировок, в зависимости от способностей учеников, были уделены фундаментальным принципам движения тела. Отрабатывались правильная стойка, развитие баланса и эффективное перемещение тела без потери центра тяжести.

Ип Ман всегда был против ограничений. Он на дух не переносил правила, запрещающие проводить бои без жёсткого контакта.

«Уровень Ип Мана в боевых искусствах был настолько высок, что он не мог выдержать медлительного ученика. Он был очень нетерпелив с медлительными учениками. Так что он не мог стоять и обучать более нескольких человек. Кроме того, он придерживался старой традиции времён Боксёрского Восстания, которая не позволяла обучать боевым искусствам европейцев или американцев. Он считал, что вин-чун должен быть только национальным китайским искусством», — говорил один из его из его последователей Вильям Чеун.

Особенности стиля Ип Мана

Чио-сан – один из важных элементов техники, которой обучал грандмастер, переводился как «липкие руки». Её суть состояла в том, чтобы постоянно находиться в тесном контакте с соперником: чувствовать, предупреждать его движения, предполагаемые приёмы.

Особенно тяжёло давался ученикам легендарный однодюймовый удар, которым, помимо Ип Мана, в совершенстве владел Брюс Ли. С помощью этой атаки на очень близком расстоянии, где невозможно развернуться, исход боя решал короткий тычок – приём, способный нокаутировать соперника.

Ип отлично разбирался в человеческой анатомии. И обучал своих подопечных бить более крупного и физически сильного бойца по самым уязвимым точкам: в висок, в переносицу, по горлу, позвоночнику. И, как бы жестоко это ни звучало, – даже по глазам.

Одним из коронных приёмов Ип Мана считался захват за шею, когда можно было перевернуть противника лицом кверху и сделать его совершенно беспомощным под ударами. В разнообразной программе великого мастера боевых искусств большое внимание уделялось технике владения широкими тесаками с защитной гардой и особыми крючками.

Его ученики умели пользоваться «драконьим хвостом» – длинной гибкой палкой, которой можно отбиваться от нескольких нападающих человек. Известно, что Ип Ман вёл укороченные курсы для офисных работников. И это новшество сыграло огромную роль в популяризации боевых искусств.

Ип Ман и Брюс Ли Фото: личный архив семьи Брюса Ли

Знакомство с Брюсом Ли

Встреча Ип Мана с Брюсом Ли состоялась в 1956 году. Задиристый 16-летний юноша ещё не отошёл от недавней уличной драки, в которой проиграл, и жаждал реванша. В школе грандмастера на улице Ли Тат он надеялся получить навыки непобедимого бойца.

К удивлению Ип Мана, Брюс оказался прилежным и терпеливым учеником. Прошло несколько занятий, и шифу убедился, что перед ним очень талантливый юноша, способный добиться высот в боевом искусстве стиля вин-чун. В своей книге «Брюс Ли: Человек, которого знала только я» супруга Брюса Линда привела слова своего мужа: «После четырёх лет трудного обучения искусству гунфу я начал понимать и чувствовать принцип мягкости – искусство нейтрализации усилий противника с минимальными затратами энергии. Всё это следовало делать в спокойствии и без приложения усилий».

Ип Ман и Брюс Ли Фото: личный архив семьи Брюса Ли

По словам голливудской звезды, Ип Ман научил его «быть как вода» и управлять своими эмоциями, прислушиваясь лишь к голосу разума.

Грандмастер и его ученик были друзьями. Кстати, Брюс Ли от рождения имел небольшой дефект стопы. Поэтому ходил с едва заметным толчком вверх-вниз. Природный дефект не скрылся от наблюдательного Ип Мана, и он как-то подшутил над своим подопечным: «Ходить, не касаясь пятками земли, – признак короткой жизни». Увы, старик нечаянно оказался прозорливым.

Стоит сказать, что Ип Ман в душе не одобрил блестящую актёрскую карьеру Брюса в Голливуде. Хотя благодаря славе ученика о великом мастере узнали во всём мире.

Донни Йен в фильме «Ип Ман» Фото: «Кинопоиск»

Популяризация стиля вин-чун

В 1972 году было открыто 18 официальных школ вин-чун. Его техники, адаптированные для телохранителей элиты и спецназа, пользовались огромной популярностью. На основе легендарной философии проводились психологические тренинги. Знаменитый коуч Тони Роббинс однажды признался, что его методика «прорыва страха» была по большей части разработана на принципах вин-чун.

Заслуги грандмастера после долгого забвения признали в Китае. В конце 2002 года в Фошане на территории местного Исторического музея был открыт музей Ип. Буквально за несколько недель до смерти Ип Ман успел записать своё исполнение основных форм на киноплёнку, чтобы сохранить систему вин-чун и передать её будущим поколениям учеников.

Великий мастер боевых искусств ушёл из жизни 1 декабря 1972 года. Он умер от рака гортани, ему было 74 года. Его сыновья продолжили традиции легендарного отца. Они консультировали создателей серии биографических фильмов об Ип Мане, где его роль исполнил актёр Донни Йен. А сын грандмастера Ип Чун даже сыграл роль второго плана, за которую в 2010 году получил награду Шанхайского международного кинофестиваля.