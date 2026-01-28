«Лыжня России» – 2026: как пройдёт самый массовый лыжный старт этой зимы?

«Лыжня России» – массовый зимний старт, который будет дан уже в 44-й раз. На карте состязаний представлены десятки регионов: от Алтайского края до Ярославской области. Подробнее о лыжной гонке рассказываем ниже.

О чём расскажем:

История старта

«Лыжня России» – традиционный спортивный праздник. Он объединяет любителей лыж разных возрастов. На старт выходят дети и взрослые, профессионалы и новички. Цель этой гонки – не победа, а активные выходные в компании единомышленников.

Первая «Лыжня России» состоялась в 1982 году. Тогда, как, впрочем, и сейчас, руководство страны старалось привлечь как можно больше людей к спорту и здоровому образу жизни. На первой гонке можно было преодолеть две дистанции: 30 и 60 км. Маршрут начинался на 89-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги, а заканчивался в районе Крылатского. По разным данным на старт вышло от 2000 до 5000 человек. Несколько сотен атлетов успешно завершили марафон.

С годами дистанции сократились, марафонскими стали 50 км, а альтернативной и более массовой оказалась дистанция 10 км. Особое значение в истории гонки имеет 2004 год, тогда «Лыжня России» стала проводиться в разных городах по всей России. Число участников стремительно росло, а вот маршруты гонок, наоборот, сократились. До нашего времени дошёл формат с двумя дистанциями: 5 и 10 км. Однако в разных местах проведения они могут незначительно отличаться.

Фото: vk.com/ski_track_of_russia

Как пройдёт?

Традиционное время проведения — вторая суббота февраля. В 2026 году «Лыжня России» начнётся 14 февраля.

Чтобы попасть на старт, необходимо пройти регистрацию на портале «Госуслуги», там же нужно выбрать место проведения гонки в одном из 71 региона России. Участие абсолютно бесплатное. К гонке допускаются все желающие.

Далее необходимо пройти комиссию и получить стартовый номер и шапку с логотипом гонки. Для этого нужно приехать в пункт и предоставить удостоверение личности, паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение врача о допуске к соревнованиям, согласие на обработку персональных данных и оригинал полиса ОМС или ДМС.

Классические дистанции «Лыжни России» — 5 и 10 км. Детям предлагается пробежать 500 м. В большинстве регионов старт разделён по возрастным группам, отдельно начинает гонку группа «ПРО», состоящая из профессиональных спортсменов. Первый старт чаще всего назначается на 10:00 по местному времени, стартовый городок открывается за два часа до начала соревнований.

Расписание, условия старта, а также дистанции могут отличаться в разных регионах. Это связано с погодой и особенностями мест проведения.

Фото: vk.com/ski_track_of_russia

Московская лыжная неделя

В период с 4 по 8 февраля пройдут четыре старта, каждый из которых – в отдельный день.

Ночная гонка

Место: лыжно-биатлонная трасса Олимпийского комплекса «Лужники».

Дата и время: 4 февраля в 18:00.

Участие бесплатное по предварительной регистрации, к старту допускаются лыжники старше 18 лет. Сначала пройдёт забег на 3 км, по его результатам 20 мужчин и 10 женщин попадут в следующий этап, где сразятся на дистанции 800 м. По итогам этого старта состоится финальная гонка на 800 м, после которой определят шесть победителей.

Детская гонка

Место: лыжно-биатлонная трасса Олимпийского комплекса «Лужники».

Дата и время: 6 февраля в 09:30.

Гонка пройдёт на круговой трассе протяжённостью 1 км. Стиль катания – свободный, старт будет разделён на группы по 10 человек. К участию допускаются спортсмены от 9 до 17 лет. В зависимости от возраста они проедут от одного до трёх кругов.

Фото: vk.com/ski_track_of_russia

«Лыжня России»

Место: Трасса «Альфа-Битца» в Ясеневе.

Дата и время: 7 февраля в 10:00.

Принять участие в гонке на 10 км смогут лыжники старше 18 лет. Всех поделят на пять возрастных групп, отдельный старт будет дан для группы «ПРО», куда войдут профессиональные спортсмены. Стиль катания – свободный.

Московский лыжный марафон

Место: Трасса «Альфа-Битца» в Ясеневе.

Дата и время: 8 февраля в 11:00.

Завершающая часть «Московской лыжной недели» и самый длинный её старт. На выбор представлены две дистанции: 25 и 50 км. Стиль катания – свободный. К полумарафонской дистанции допускаются атлеты с 17 лет, к марафонской – с 19 лет. Слот участника стоит от 2000 до 5000 рублей, цена зависит от количества оставшихся мест.

Фото: vk.com/ski_track_of_russia

Помните, что для участия в соревнованиях необходимо предоставить удостоверение личности, медицинскую справку о допуске к соревнованиям и оригинал страхового полиса. Иначе вас просто не допустят к старту.