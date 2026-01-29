Как дефицит белка влияет на тягу к сладкому? Отвечает нутрициолог

Юлия Аксёнова нутрициолог, клинический психолог и амбассадор бренда UPSOLUT «Существует несколько основных причин, по которым в организме может формироваться белковая недостаточность».

Причины дефицита белка в организме

Первая и самая распространённая — недостаточное потребление белка с пищей. Большинство людей не знают свою индивидуальную норму белка и просто её недобирают. Современный рацион чаще всего содержит избыток углеводов и выраженный дефицит белка, особенно это касается готовой еды, которая продаётся в магазинах.

Ситуацию усугубляет и экономический фактор: качественные источники белка — мясо, рыба, морепродукты — составляют самую дорогую часть рациона. Кроме того, в последнее время стали популярными несбалансированные монодиеты с критически низким количеством протеина.

Вторая важная причина — нарушение пищеварения. Даже при достаточном потреблении белка организм может не усваивать его в полном объёме. Это возможно при гастрите, пониженной кислотности желудка и других нарушениях микробиома. Все эти состояния ухудшают расщепление белка до аминокислот.

Более редкая, но возможная причина кроется в патологических состояниях. Например, при гипотиреозе: когда щитовидная железа плохо работает, усиливается распад белков в организме.

Симптомы при дефиците белка

На ранних стадиях симптомы белкового дефицита часто могут маскироваться под другие состояния. Обычно это проявляется в тяге к сладкому, которую легко спутать с анемией или психологическими причинами. Но всё это можно скорректировать правильным рационом.

При коррекции питания с добавлением достаточного количества сложных углеводов тяга к сладкому существенно снижается. При недостатке белка приём пищи вызывает резкие скачки глюкозы и инсулина в крови. Как результат — уровень сахара быстро падает, и уже через полтора-два часа появляются чувство голода и потребность в быстрой энергии.

При достаточном потреблении белка уровень глюкозы стабилизируется, сохраняется энергия на три-четыре часа. Белок необходим для нормальной чувствительности к лептину — гормону насыщения. При хроническом дефиците белка человек пытается наесться углеводами, так как это самый быстрый источник энергии для организма.

Ещё дефицит белка напрямую связан с настроением и эмоциональным состоянием человека. Серотонин и дофамин синтезируются из двух аминокислот: триптофана и тирозина. При недостатке белка снижается их поступление. Отсюда вытекают такие проблемы, как тревожность, снижение настроения, эмоциональная нестабильность.

К классическим внешним проявлениям дефицита белка можно отнести ломкость ногтей, выпадение или ухудшение качества волос, снижение упругости кожи. Это связано с тем, что аминокислоты необходимы для синтеза коллагена и кератина.

Почему нельзя есть много сладкого?

Несмотря на развитие медицины, наше тело до сих пор функционирует так, как будто мы живём в каменном веке. Быстрой глюкозы в то время было очень мало. Чтобы её получить, нужно было хорошо потрудиться. Сегодня сладкого очень много: так, любой десерт можно заказать и получить буквально за несколько минут, однако наше тело к этому не готово.

Когда мы едим сладкое или другие быстрые углеводы, происходит резкое высвобождение глюкозы, её уровень в крови быстро поднимается. И это опасно, потому что это состояние эйфории длится недолго, а за ним следует состояние, когда инсулин переносит глюкозу в жировую массу. В итоге человек очень быстро набирает вес, а чувство голода возвращается вместе с раздражением и усталостью.

Нужно помнить, что инсулин не может бесконечно вырабатываться в таких количествах. Поджелудочная железа устаёт и начинает работать всё хуже. Если запустить это состояние, можно получить неутешительный диагноз — сахарный диабет II типа.

Как восполнить белок: эффективные способы

Первым делом важно рассчитать индивидуальную норму белка. В среднем здоровому человеку необходимо около 1,5 г белка на 1 кг массы тела с учётом его пола и уровня физической активности.

При наличии определённых заболеваний вроде почечной патологии норму можно снизить до 0,6 г на 1 кг веса. Это нужно, чтобы избежать нагрузки на организм.

После расчёта важно проанализировать рацион: узнайте, какая часть нормы покрывается обычной едой; определите, где именно возникают дефициты.

В ряде случаев можно использовать протеиновые добавки в качестве быстрого, безопасного и удобного способа добора белка до индивидуальной нормы.

Нужно ли обращаться к врачу при такой проблеме?

Поход к врачу становится необходимым лишь при выраженных отклонениях: например, при сильном истощении, заметной потере мышечной массы, крайне низкой или, наоборот, очень высокой массе тела и при стойких проблемах с пищеварением. В таких случаях важно разобраться, связана ли проблема с питанием или наличием сопутствующих заболеваний.

