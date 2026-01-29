Как выбрать резинку для подтягивания на турнике: тип, уровень сопротивления, материалы

Татьяна Брегеда PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Как развить мышцы спины и рук? Одно из самых эффективных упражнений здесь — подтягивания на турнике. Это базовое движение задействует широчайшие мышцы спины, бицепсы, предплечья. А также мышцы кора. Но что делать, если ваш вес пока не позволяет выполнить ни одного повторения, или вы хотите увеличить их количество? Стоит воспользоваться вспомогательным инвентарём. Рассказываю, как выбрать резинку для подтягиваний».

О чём расскажем:

Возможности резинки для подтягивания

Резинка компенсирует часть веса тела и позволяет отработать правильную технику. Также это инструмент прогрессирующей нагрузки, который открывает новые возможности на любом уровне подготовки.

С помощью резинки вы можете научиться подтягиваться с нуля, выполняя правильную технику и чувствуя работу нужных мышц. Даже если вы уже делаете 5-10 повторений, резинка поможет выжать ещё два-три чистых подтягивания для роста силы и мышечной массы. Она щадит суставы плечевого пояса и связки, позволяя безопасно отрабатывать фазу опускания — негативные повторения. Меняя сопротивление и хват, вы разнообразите тренировки и по-новому нагрузите мышечные группы.

Советы, чтобы сделать правильный выбор

1. Определитесь с типом резинки для подтягивания

Рынок предлагает несколько основных вариантов резинок, каждый со своими особенностями.

Одинарные петли — самый популярный и компактный вариант. Резинка представляет собой замкнутый круг, который легко цепляется за турник, а вы просто вставляете в неё ногу или колено. Такие петли идеальны для начинающих и часто продаются наборами с разным уровнем сопротивления.

Силовая лента Athlex, 539 руб. Фото: Athlex

Резинки с ручками напоминают длинный эспандер с двумя пластиковыми или прорезиненными рукоятками на концах. Они более универсальны для других упражнений: тяги к поясу, разведений рук, жимов. Но для подтягиваний менее удобны: сложнее закрепить на турнике.

Трос силовой Demix, 999 руб. Фото: Demix

Петли для подтягиваний — узкоспециализированный вариант резинок. Это широкая и очень прочная лента, часто с дополнительным мягким покрытием в местах контакта с турником и стопой. Максимально надёжны и долговечны, но стоят дороже.

Петли для функционального тренинга KETTLER, 3499 руб. Фото: KETTLER

2. Выберите уровень сопротивления

Уровень сопротивления — главный параметр при выборе резинки. Он измеряется в килограммах и обычно маркируется цветом.

Светлые цвета — жёлтый, оранжевый, светло-зелёный — обозначают лёгкое сопротивление в диапазоне 5-25 кг. Подходят для полных новичков или для разминки.

Средние цвета — синий, фиолетовый, красный — соответствуют среднему сопротивлению в диапазоне 15-45 кг. Оптимальный выбор для тех, кто может сделать 1-3 чистых подтягивания. Синяя петля Demix на 25 кг поможет увеличить результат.

Тёмные цвета — чёрный, серый, тёмно-зелёный — означают тяжёлое сопротивление от 35 до 65+ кг. Такие резинки предназначены для продвинутых атлетов.

Набор из четырёх эластичных лент для фитнеса Yamaguchi Band FIT, 2700 руб. Фото: Yamaguchi

Как выбрать резиновые петли, если вы не можете подтянуться ни разу? Стартуйте с резинки, которая позволяет сделать пять-восемь чистых повторений. Лучший вариант — купить набор из трёх-пяти резинок разного сопротивления. Суть прогресса — постепенное уменьшение помощи. Переходите на более слабую резинку, когда количество подходов и повторений с текущей достигает 8-12 уверенных повторений.

3. Протестируйте материалы

От материала резинки зависит не только её долговечность, но и ощущения во время тренировки.

Латексные резинки из натурального каучука — классический вариант. Они очень эластичны и обеспечивают плавную помощь при выполнении подтягиваний. Хорошо тянутся и быстро возвращаются в форму. Минусы: липнут к коже, особенно в жару, со временем теряют эластичность, могут вызывать аллергию.

Эспандер-лента SKLZ Bands X-Heavy, 4999 руб. Фото: SKLZ

Текстильные резинки устроены иначе: внутри находится латексная лента, а снаружи — прочная тканевая оплётка. Главные преимущества — долговечность и практичность. Не боятся порезов, не липнут к коже, не вызывают аллергии.

Набор силовых тканевых лент Sensana, 3 шт., 1499 руб. Фото: Sensana

4. Длина и ширина резинки

Геометрические параметры влияют на удобство и эффективность тренировок.

Стандартная длина петли в растянутом состоянии — около 120-130 см. Этого достаточно для крепления на турник и комфортного положения ноги. Слишком длинная провисает, короткая ограничивает амплитуду. Для высоких турников может потребоваться чуть больше длины.

Ширина резинки — от 1,5 до 7 см — главный визуальный маркер сопротивления. Чем шире, тем больше помощи. Широкая резинка Demix на 45 кг заметно толще жёлтой на 10 кг. Более широкие петли приятнее ощущаются под ногой.

5. Познакомьтесь с разными брендами

На рынке представлено множество производителей. На что обращать внимание при покупке?

Качественная резинка прослужит годами, дешёвая подделка порвётся через несколько тренировок.

Среди проверенных брендов выделяется Kettler — немецкая марка, известная надёжностью. Athlex предлагает отличное соотношение цены и качества. Demix — российский бренд, выпускающий доступные наборы.

Фото: Taizhan Sakimbayev / istockphoto.com

Как отличить качественную резинку? Обратите внимание на равномерность толщины — не должно быть утолщений. У качественной резинки нет резкого химического запаха. Проверьте прочность швов, покупайте в проверенных магазинах с гарантией.

6. Узнайте про дополнительные функции и аксессуары

Ручки и крючки — отдельные аксессуары, превращающие петлю в универсальный эспандер. Удобны для других упражнений: тяги в наклоне, разведений рук, жимов. Для самих подтягиваний это скорее излишество.

Мягкие покрытия — приятный бонус. Некоторые петли имеют неопреновые или войлочные вставки в местах контакта с перекладиной и стопой. Это повышает комфорт и защищает резинку от перетирания. Петли Demix с мягкими накладками особенно хороши для длительных тренировок.

Основные выводы

Лучшая резинка для подтягивания — это набор петель разного сопротивления от проверенного бренда, который подходит вам по таким параметрам, как сопротивление, материал, длина и ширина. Перед покупкой ознакомьтесь с разными вариантами, чтобы сделать верный выбор, который станет надёжным партнёром на всём пути до первых уверенных подтягиваний и дальнейшего прогресса.

При выборе резинки ориентируйтесь на свой текущий уровень физической подготовки, выбирайте качественные материалы, не экономьте на бренде — речь идёт о вашей безопасности. Правильно подобранная резинка не только ускорит прогресс в достижении цели, но и сделает тренировки более безопасными и комфортными.

Фото: PaulBiryukov / istockphoto.com

Советы по использованию

Несколько советов по использованию резинок для максимально эффективных тренировок.

Начинайте каждую тренировку с разминки суставов и мышц — это снизит риск травм.

Не спешите переходить на более тяжёлую резинку — делайте это, только когда уверенно выполняете 10-12 повторений с текущей. Следите за техникой: плавный подъём, контролируемое опускание, никаких рывков и раскачиваний.

Тренируйтесь регулярно — два-три раза в неделю достаточно для стабильного прогресса.

И помните: главное в подтягиваниях — не скорость достижения результата, а постоянство занятий и правильная техника выполнения. С резинкой вы сможете отработать каждое движение до автоматизма, постепенно снижая уровень помощи и двигаясь к своей цели уверенными шагами.

