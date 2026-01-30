Улучшает работу сердца, укрепляет сосуды и ещё 3 полезных свойства витамина P

Впервые о витамине Р заговорили в начале 30-х годов. Учёные таким термином обозначали растительные соединения – флавоноиды, которые необходимы для укрепления стенок кровеносных сосудов.
Позднее учёные выяснили, что такие вещества не имеют ничего общего с витаминами, и поэтому их стали называть биофлавоноидами, но для удобства обозначение «витамин Р» крепко закрепилось в медицине.
О чём расскажем:
- Что такое витамин P и для чего он нужен?
- В каких продуктах содержится витамин P?
- Суточная норма витамина P
- Симптомы дефицита и избытка витамина P
- Когда обращаться к специалисту?
Что такое витамин P и для чего он нужен?
Витамин Р – биологически активные компоненты пищи. Они помогают предотвратить появление хронических заболеваний и обладают целым рядом полезных свойств:
- снижают артериальное и внутриглазное давление;
- помогают в работе печени и сердечно-сосудистой системы;
- обладают мочегонным свойством;
- помогают бороться со всевозможными аллергенами;
- в совокупности со своим целебным свойством усиливают работу витамина С.
«Роль флавоноидов огромна. Они — главный источник профилактики онкологии и диабета II степени, различных заболеваний нервной системы. Кроме того, это — незаменимый компонент, влияющий на выработку коллагена».
Витамин Р улучшает кровеносную систему и предотвращает появление тромбообразований. При достаточном содержании флавоноидов заметно снижается риск инфарктов, инсультов, эмболии легочной артерии и тромбоза.
В каких продуктах содержится витамин P?
Витамин Р содержится в большом количестве в растительных продуктах. К ним относятся:
- фрукты и ягоды (яблоки с кожурой, абрикосы, вишня, кизил, барбарис, земляника, боярышник, черёмуха, чёрная смородина, виноград, апельсин, грейпфрут, слива, инжир, личи);
- разноцветные овощи (томаты, лук, спаржа);
- чёрный и зелёный чай;
- кофе и какао;
- красное вино в умеренных количествах;
- гречневая крупа.
В вашем рационе однозначно найдётся хотя бы несколько продуктов, богатых флавоноидами. Все они – легкосочетаемые между собой продукты, из которых можно приготовить полезный перекус или полноценный салат.
Витамин P не синтезируется организмом человека самостоятельно, а поступает только с продуктами растительного происхождения. Он очень сложный по химическому составу – в нём содержатся гесперидин, цитрин и флавоноиды — именно они придают цвет цитрусовым фруктам. Важной особенностью является то, что он быстро и легко разрушается при низких и высоких температурах (к примеру, нельзя добавлять лимон сразу в горячий чай, нужно, чтобы вода немного остыла, иначе всей пользы вы из него не получите), под воздействием света или воздуха.
Суточная норма витамина P
Необходимость в витамине Р не считается жизненно важным показателем, поэтому информации о суточной норме флавоноидов в организме на сегодняшний день нет. Зато чётко ясно: если включить в свой рацион продукты, богатые этим веществом, то риск хронических заболеваний существенно снижается. В день достаточно 25-50 мг флавоноидов из сбалансированного питания.
Симптомы дефицита и избытка витамина P
Дефицит витамина Р в организме не вызывает серьёзных сбоев в работе внутренних органов. Однако если вы потребляете недостаточно продуктов, обогащённых флавоноидами, то через некоторое время можно заметить слабость, утомляемость и боли в конечностях. Таким образом, отсутствие или дефицит витамина Р вызывает ломкость кровеносных сосудов.
До сих пор точно неизвестно об усвояемости рутина в организме. Считается, что для того, чтобы витамин Р усвоился, необходимо учитывать несколько факторов. Первое: это метаболизм и совокупность микроорганизмов, населяющих кишечник. Второе: совместное потребление продуктов с флавоноидами с углеводами, белками и жирами. И третье: пищевая обработка этих продуктов.
Если на теле часто появляются синяки, возможно, у вас есть дефицит рутина. На дефицитарные состояния также могут указывать следующие признаки: сосудистые сеточки на коже, кровоточивость дёсен и носовые кровотечения, общая утомляемость, слабость, тёмные круги под глазами, головокружение, отёчность ног. Данные проявления могут указывать не только на дефицит рутина, поэтому важно обратиться к врачу для сбора полного анамнеза и постановки диагноза.
Избыток витамина Р первым делом сказывается на работе щитовидной железы. Кроме того, лекарства с рутином могут вступить в нежелательную реакцию с другими принимаемыми препаратами и прямым образом оказать влияние на усвоение других питательных веществ. Поэтому рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту перед применением БАДов с витамином Р.
Когда обращаться к специалисту?
Потреблять продукты, богатые рутином – совершенно безопасно. Проблемы могут возникнуть при самостоятельном приёме БАДов и препаратов с флавоноидами. При бесконтрольном приёме лекарств с высокой дозировкой могут возникнуть следующие побочные эффекты:
- потеря ясности зрения;
- приступы мигрени;
- расстройство пищеварения;
- аллергическая сыпь;
- возбуждённость или нарушение сердцебиения;
- повышенный уровень лейкоцитов в крови.
При этих и других симптомах следует обратиться за консультацией к специалисту. К тому же решение о необходимости введения БАДов с рутином решает исключительно лечащий врач.
Беременным и кормящим женщинам категорически не рекомендуется принимать добавки с рутином: их безопасность для данной категории остаётся неизвестной. Пожилым людям с дефицитом железа тоже следует быть внимательным при выборе БАДов.
