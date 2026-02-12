«Перевёрнутая пирамида пищевого питания»: в чём суть новой модели рациона?

В начале января 2026 года на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США были опубликованы новые рекомендации по питанию на период с 2025 по 2030 год. Новая схема рациона быстро разлетелась по интернету и заинтересовала не только западных, но и отечественных нутрициологов. Тенденции питания россиян меняются вслед за западными. Они всё больше склоняются к упрощению рациона, желанию сохранить здоровье, при этом не меняя свои пищевые привычки.

Оксана Николенко спортивный нутрициолог, фитнес-тренер, руководитель отдела кураторов Dietologiy.Live «Расскажу о перевёрнутой пирамиде питания и её особенностях».

Пирамида 2.0. Что это такое?

«Перевёрнутая пирамида» или «Пирамида 2.0» (как её окрестили западные журналисты) — это новая визуальная модель, которая показывает осовремененное распределение продуктов и нутриентов в рационе человека. В отличие от классической пирамиды, она фокусируется на:

объёме потребляемых продуктов;

качестве каждого ингредиента;

функциональном воздействии на организм;

профилактике хронических заболеваний.

Фото: istockphoto.com/Leticia Senciani

Модель основана на принципах сбалансированного потребления белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, а также на минимуме обработанных продуктов и добавленных сахаров.

Основные принципы

Американские нутрициологи постарались охватить все нюансы современного питания. Разберём только основные особенности и отличия новой «Пирамиды» от других похожих моделей.

Перевёрнутая структура. В классической «Пирамиде» основу рациона составляли злаки, в новой схеме стоит сосредоточиться на потреблении овощей и фруктов, которые обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Протеины и полезные жиры также занимают верхнюю часть пирамиды. Цельные злаки и сложные углеводы располагаются ближе к средней части.

Баланс полезных веществ. В системе важно адекватное распределение белков (растительных и животных), жиров (ненасыщенных) и углеводов (в первую очередь сложных). Благодаря такому сочетанию у вас будет стабильный уровень глюкозы в крови, что поможет сохранить нужный вес.

Фокус на цельные и минимально обработанные продукты. Основное внимание уделяется овощам, фруктам, семечкам, бобовым, орехам и крупам. Исключаются или почти нельзя есть сахар, быстрые углеводы и ультраобработанные товары (пельмени, например).

Регулярность и распределение пищи. Система подчёркивает важность равномерных приёмов еды в течение дня, включая три основных приёма пищи и один-два перекуса. Это улучшит ваш метаболизм и не даст перегрузить ЖКТ.

Принцип разнообразия. Для получения нужных полезных веществ нужно включать в меню продукты разных групп.

Фото: istockphoto.com/Xsandra

Не забыли учёные и о поддержке пищеварения. Отдельное внимание в «Пирамиде» уделяется продуктам, богатым клетчаткой и пребиотиками (овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые). С их помощью желудок работает лучше, пропадают такие неприятные эффекты, как метеоризм, изжога и подташнивание.

Польза от использования режима питания

Несмотря на новизну данной схемы, уже есть исследования, где подробно перечислены преимущества её практики. В числе основных:

cнижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Рацион, богатый овощами, фруктами, цельными злаками и полезными жирами, сделает нормальными уровни глюкозы, холестерина и артериального давления;

контроль массы тела и профилактика ожирения. Высокое содержание клетчатки и сложных углеводов сохранит сытость на долгое время, поэтому вы будете реже тянуться к перекусам;

поддержка здоровья микробиоты. Растворимые и нерастворимые волокна, которые есть в овощах, фруктах и бобовых, улучшают иммунитет. Они же борются с хроническим воспалением;

оптимизация потребления нутриентов. Разнообразие источников пищи даст организму достаточное количество заменимых и незаменимых аминокислот, витаминов и минералов.

Фото: istockphoto.com/Kanel Bulle

Если использовать подобную методику с молодости и всегда придерживаться её правил, потенциально она может выступить профилактической мерой ряда хронических заболеваний. Сбалансированный рацион снижает риск метаболического синдрома, остеопороза, заболеваний ЖКТ и определённых видов рака (колоректального, рака желудка и молочных желёз).

Возможный вред и противопоказания

Хотя «Пирамиду 2.0» можно считать безопасной для большинства здоровых людей, отдельные категории требуют осторожности:

люди с острыми или хроническими заболеваниями ЖКТ (язвенная болезнь, гастрит, колит) должны постепенно переходить на клетчатку;

индивидуальная непереносимость (например, бобовых, молочных) требует замены или ограничения;

людям с метаболическими нарушениями следует контролировать количество углеводов и фруктозы.

Чтобы проверить, подходит ли вам такой режим:

вводите новые продукты постепенно, начиная с овощей и фруктов;

увеличивайте потребление белка и полезных жиров без резкого роста калорийности;

сокращайте количество ультраобработанных продуктов и добавленного сахара поэтапно;

следите за балансом макронутриентов и водным балансом — не менее 1,5-2 л в день.

Фото: istockphoto.com/aquaArts studio

Перед началом практики проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

Примерное меню на три дня по «Пирамиде 2.0»

Система удобна тем, что не слишком ограничивает в выборе продуктов. Важно, чтобы каждый компонент имел отношение к здоровому питанию и был натуральным.

День 1

Завтрак: овсяная каша на воде 60 г (сухой вес), 1 яблоко (150 г), 10 г семян чиа.

Перекус: йогурт натуральный 150 г, горсть миндаля 20 г.

Обед: запечённая куриная грудка 150 г, киноа 60 г, тушёные брокколи и морковь 200 г.

Перекус: груша 150 г, 15 г орехов.

Ужин: лосось 120 г, салат из свежих овощей 200 г, 1 ст. л. оливкового масла.

Фото: istockphoto.com/zia_shusha

День 2

Завтрак: гречневая каша 60 г, 1 банан 120 г, 10 г семян льна.

Перекус: кефир 200 мл, 20 г фундука.

Обед: тушёная индейка 150 г, цельнозерновой хлеб 50 г, салат из капусты и помидоров 200 г.

Перекус: апельсин 150 г, морковь 100 г.

Ужин: треска на пару 120 г, кабачки и шпинат 200 г, 1 ст. л. льняного масла.

День 3

Завтрак: овсянка 60 г, ягоды (малина или другие) 100 г, 10 г семян тыквы.

Перекус: йогурт 150 г, 15 г миндаля.

Обед: говядина тушёная 150 г, булгур 60 г, овощи на пару 200 г.

Перекус: яблоко 150 г, 15 г орехов.

Ужин: куриная грудка 120 г, салат из свежих овощей 200 г, 1 ч. л. оливкового масла.

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Суточная калорийность такого меню составляет примерно 2000-2200 ккал в день. БЖУ (среднее на день): белки 110-120 г, жиры 70-75 г, углеводы 220-230 г. Эффект такого рациона будет отличаться в зависимости от вашего веса и целей перехода на данную систему питания.

Новая «Пирамида» только входит в моду, но уже успела нашуметь в социальных сетях. Она создана на основе последних исследований в области нутрициологии и диетологии. Основное её отличие от других систем – перераспределение количества БЖУ с целью оздоровления организма.

Что важно при практике методики:

разнообразие источников белка (нужны как животные, так и растительные);

использование только цельных злаков (никаких каш-минуток);

употребление только полезных жиров из орехов, семян, рыбы и масла;

ограничение сахара, соли, копчёного;

полный отказ от полуфабрикатов или фастфуда.

