Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Статьи

Функциональные продукты: что это, польза и вред для здоровья, список

Питание для долголетия: нутрициолог назвала функциональные продукты, продлевающие жизнь
Елена Грабовски Юлия Чуркина
,
Функциональные продукты, продлевающие жизнь
Комментарии
Включите их в рацион, чтобы снизить риск развития опасных болезней.

Обычно, когда говорят о долголетии, предполагается, что долгожитель обладает хорошей генетикой, физически активен, живёт в стране с хорошей экологией и у него нет вредных привычек. Однако это далеко не все факторы, которые влияют на срок жизни. Свежие исследования всё чаще называют базовым критерием продолжительности и качества жизни питание. Работа желудка и кишечника сильно влияет на другие системы организма. Она способна как укоротить, так и продлить нашу жизнь.

Функциональное питание – это не отдельная диета, а комплексный подход к составлению рациона. В базе здесь лежит постоянное потребление продуктов, которые помогают организму бороться с внутренними и внешними проблемами.

<a href="https://www.championat.com/authors/9166/1.html">Юлия Чуркина</a>
Юлия Чуркина
нутрициолог

«Расскажу про главные функциональные продукты, которые нужно включить в рацион».

О чём расскажем:

Что такое функциональные продукты?

Это обычные продукты, а не лекарства или БАДы. Основная их особенность – содержание полезных для организма веществ в высоких концентрациях. К ним относятся антиоксиданты, жирные кислоты омега-3, клетчатка, пробиотики, полифенолы, витамины и минералы. Что немаловажно, витамины и минералы в них содержатся в биодоступной форме, то есть они лучше усваиваются нашим желудком.

Если употреблять такие продукты хотя бы через день и в достаточном количестве, они:

  • поддерживают иммунитет;
  • помогают контролировать метаболизм, а значит, и ваш вес;
  • защищают клетки тканей от разрушения;
  • сокращают уровень хронического воспаления.

Фото: istockphoto.com/Kanel Bulle

Клинические данные подтверждают, что функциональные продукты помогают сократить риск заболеваний сердца и сосудов, препятствуют возникновению и развитию диабета, а также увеличивают продолжительность жизни.

Кое-что интересное в рубрике «Теперь вы знаете»:
Сырая рыба, конфеты на завтрак и 12 000 калорий за день: 7 безумных диет спортсменов
Сырая рыба, конфеты на завтрак и 12 000 калорий за день: 7 безумных диет спортсменов

В каких продуктах содержатся полезные вещества?

Главный принцип функционального питания — избегать слишком сладких или солёных продуктов, не употреблять фастфуд и полуфабрикаты. То есть пельмени, колбаса, творожные массы, магазинные пирожки — это всё идёт в чёрный лист. Чем заполнить пустоту в желудке после таких коррективов в меню – читайте далее.

Антиоксиданты

Когда в организме слишком много свободных радикалов, происходит преждевременное старение клеток, что сильно сказывается на внешнем виде и провоцирует появление хронической усталости. Антиоксиданты мешают накоплению мутаций в клетках: благодаря им замедляется скорость процессов старения и снижается риск воспалений.

Источники:

  • ягоды (черника, малина, клюква);
  • зелёный чай;
  • тёмный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%);
  • овощи яркой окраски (шпинат, брокколи, свёкла).

Фото: istockphoto.com/vitaliymateha

Добавление этих продуктов в меню сделает ваш рацион не только вкуснее, но и сократит риск возникновения заболеваний сердца, улучшит память. Вы будете чувствовать себя бодрее и сможете эффективнее работать.

Полифенолы

Представляют собой обширную группу растительных биоактивных соединений. Вещества защищают от разрушения сосуды, уничтожают свободные радикалы, помогают иммунитету справляться с воспалениями. Они также улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет.

Источники:

  • оливковое масло первого отжима;
  • продукты из красного винограда;
  • какао-бобы и натуральный какао-порошок;
  • зелёные и чёрные чаи.

Вещества ценны и для здоровья кишечника. С их помощью растут полезные бактерии кишечника, благодаря которым переваривается пища.

Омега-3 жирные кислоты

Главные преимущества: защита нервной системы, защита сердца. Дополнительно они помогают качественно работать мозгу, поддерживают зрение, делают сосуды более эластичными.

Фото: istockphoto.com/GMVozd

Источники:

  • жирная морская рыба (лосось, сардины, скумбрия, сельдь);
  • льняное семя и льняное масло (источник альфа-линоленовой кислоты);
  • семена чиа;
  • грецкие орехи.

Также омега-3 мешает раннему старению за счёт снижения числа воспалительных процессов в теле. Ешьте указанные продукты чаще – и вы сократите риск ишемической болезни сердца, инсульта, депрессии, возрастных когнитивных нарушений.

Пищевые волокна

Чаще их называют клетчаткой. Представляют собой группу сложных углеводов растительного происхождения, которые не перевариваются желудком человека. У этих веществ два основных способа действия:

  • механический – непереваренные компоненты остаются жёсткими и при проходе по кишечнику очищают его стенки от лишней грязи;
  • метаболический – волокна помогают лучше усваиваться глюкозе и жирам, в результате снижается общий уровень холестерина.

Есть и перевариваемая клетчатка. Её задачи – поддерживать иммунитет и бороться с воспалениями. В меню должны входить оба вида пищевых волокон.

Источники:

  • цельнозерновые продукты и крупы;
  • бобовые культуры;
  • овощи и фрукты;
  • семена и орехи.

Фото: istockphoto.com/JosuOzkaritz

Добавление такой продукции снижает риск рака толстой кишки и статистически связано с низкой смертностью от болезней сердца или сосудов, а также от диабета II типа.

Пробиотики

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при регулярном потреблении в умеренных количествах оказывают благоприятное воздействие на здоровье человека. Они нужны для хорошего пищеварения и улучшения иммунитета.

Читайте также:
Пробиотики, пребиотики, синбиотики: что это такое и в чём разница между ними?
Пробиотики, пребиотики, синбиотики: что это такое и в чём разница между ними?

Источники:

  • йогурт и кефир без добавленного сахара;
  • квашеная капуста;
  • кимчи;
  • мисо и темпе.

Фото: istockphoto.com/lithiumcloud

Самый доступный продукт для наших соотечественников – квашеная капуста. Её употребление часто помогает избавиться от тошноты, изжоги, нормализует стул, регулирует аппетит. У блюда есть противопоказания – он не рекомендован при выраженных заболеваниях ЖКТ.

Витамин D

Интересно, что компоненты этого витамина есть почти во всех тканях тела. Поэтому его действие затрагивает организм в целом. Что именно делает вещество:

  • следит за «правильным» уровнем гормонов;
  • делает кости эластичными, но крепкими и более устойчивыми к переломам;
  • не даёт зубам разрушаться раньше времени;
  • восстанавливает нервную систему и мышцы после нагрузок.

Если витамин поступает в организм на фоне высокобелкового питания, возможен временный анаболический эффект (у тренирующихся будут расти мышцы).

Источники:

  • жирная морская рыба;
  • яйца;
  • обогащённые продукты питания (любые с добавлением витамина D в виде порошка).

Если вы часто простужаетесь, чувствуете слабость и постоянную усталость, вероятно, вам не хватает именно витамина D. Рыба и яйца помогут справиться с состоянием упадка, также они предупредят развитие инфекционных заболеваний, аутоиммунных нарушений, остеопороза и саркопении.

Магний

Вещество незаменимо для нервной системы. В первую очередь магний помогает нервным импульсам своевременно передаваться внутри тела. Благодаря этому поддерживается хорошее состояние мышц, а человек всегда бодр и энергичен. Также магний улучшает обмен веществ и нормализует вес.

Источники:

  • орехи и семена;
  • цельные злаки;
  • зелёные листовые овощи;
  • бобовые.

Фото: istockphoto.com/Nikolodion

Эти продукты должны быть в рационе каждого человека. Особенно они нужны тем, кто плохо засыпает, ворочается по ночам или борется с синдромом беспокойных ног. Нехватка магния часто связана с болезнями сердца, проявляется быстрой утомляемостью.

Фитонутриенты

Растительные компоненты служат в основном для очистки организма от радикалов и для уменьшения воспалений. Сами по себе они ничего не «очищают», но способны активировать работу печени, которая и является главным «чистильщиком» организма.

Читайте также:
Чем полезен чеснок? 5 научно доказанных свойств
Чем полезен чеснок? 5 научно доказанных свойств

Источники:

  • чеснок и лук;
  • крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста);
  • свежая зелень;
  • специи (куркума, имбирь).

Фото: istockphoto.com/Cuong Nguyen Minh

Включение этих продуктов в меню считается мягким способом профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Обратите внимание, что пищевые активаторы здоровья – это основа профилактического питания, а не отдельные «суперпродукты». Их эффективность проявляется только при регулярном и длительном включении в рацион. Важно учитывать индивидуальные особенности организма, сочетание нутриентов и общее качество питания.

Придерживайтесь принципов правильного питания, поддерживайте высокий уровень физической активности, откажитесь от вредных привычек. Так вы сможете продлить свою жизнь и прожить её качественно.

Источники

  • Halliwell B. Free radicals and antioxidants: updating a personal view. Nutrition Reviews. 2012.
  • Reynolds A., et al. Carbohydrate quality and human health. The Lancet. 2019.
  • Valdes A.M., et al. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android