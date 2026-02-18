Питание для долголетия: нутрициолог назвала функциональные продукты, продлевающие жизнь

Включите их в рацион, чтобы снизить риск развития опасных болезней.

Обычно, когда говорят о долголетии, предполагается, что долгожитель обладает хорошей генетикой, физически активен, живёт в стране с хорошей экологией и у него нет вредных привычек. Однако это далеко не все факторы, которые влияют на срок жизни. Свежие исследования всё чаще называют базовым критерием продолжительности и качества жизни питание. Работа желудка и кишечника сильно влияет на другие системы организма. Она способна как укоротить, так и продлить нашу жизнь.

Функциональное питание – это не отдельная диета, а комплексный подход к составлению рациона. В базе здесь лежит постоянное потребление продуктов, которые помогают организму бороться с внутренними и внешними проблемами.

Юлия Чуркина нутрициолог «Расскажу про главные функциональные продукты, которые нужно включить в рацион».

О чём расскажем:

Что такое функциональные продукты?

Это обычные продукты, а не лекарства или БАДы. Основная их особенность – содержание полезных для организма веществ в высоких концентрациях. К ним относятся антиоксиданты, жирные кислоты омега-3, клетчатка, пробиотики, полифенолы, витамины и минералы. Что немаловажно, витамины и минералы в них содержатся в биодоступной форме, то есть они лучше усваиваются нашим желудком.

Если употреблять такие продукты хотя бы через день и в достаточном количестве, они:

поддерживают иммунитет;

помогают контролировать метаболизм, а значит, и ваш вес;

защищают клетки тканей от разрушения;

сокращают уровень хронического воспаления.

Фото: istockphoto.com/Kanel Bulle

Клинические данные подтверждают, что функциональные продукты помогают сократить риск заболеваний сердца и сосудов, препятствуют возникновению и развитию диабета, а также увеличивают продолжительность жизни.

В каких продуктах содержатся полезные вещества?

Главный принцип функционального питания — избегать слишком сладких или солёных продуктов, не употреблять фастфуд и полуфабрикаты. То есть пельмени, колбаса, творожные массы, магазинные пирожки — это всё идёт в чёрный лист. Чем заполнить пустоту в желудке после таких коррективов в меню – читайте далее.

Антиоксиданты

Когда в организме слишком много свободных радикалов, происходит преждевременное старение клеток, что сильно сказывается на внешнем виде и провоцирует появление хронической усталости. Антиоксиданты мешают накоплению мутаций в клетках: благодаря им замедляется скорость процессов старения и снижается риск воспалений.

Источники:

ягоды (черника, малина, клюква);

зелёный чай;

тёмный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%);

овощи яркой окраски (шпинат, брокколи, свёкла).

Фото: istockphoto.com/vitaliymateha

Добавление этих продуктов в меню сделает ваш рацион не только вкуснее, но и сократит риск возникновения заболеваний сердца, улучшит память. Вы будете чувствовать себя бодрее и сможете эффективнее работать.

Полифенолы

Представляют собой обширную группу растительных биоактивных соединений. Вещества защищают от разрушения сосуды, уничтожают свободные радикалы, помогают иммунитету справляться с воспалениями. Они также улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет.

Источники:

оливковое масло первого отжима;

продукты из красного винограда;

какао-бобы и натуральный какао-порошок;

зелёные и чёрные чаи.

Вещества ценны и для здоровья кишечника. С их помощью растут полезные бактерии кишечника, благодаря которым переваривается пища.

Омега-3 жирные кислоты

Главные преимущества: защита нервной системы, защита сердца. Дополнительно они помогают качественно работать мозгу, поддерживают зрение, делают сосуды более эластичными.

Фото: istockphoto.com/GMVozd

Источники:

жирная морская рыба (лосось, сардины, скумбрия, сельдь);

льняное семя и льняное масло (источник альфа-линоленовой кислоты);

семена чиа;

грецкие орехи.

Также омега-3 мешает раннему старению за счёт снижения числа воспалительных процессов в теле. Ешьте указанные продукты чаще – и вы сократите риск ишемической болезни сердца, инсульта, депрессии, возрастных когнитивных нарушений.

Пищевые волокна

Чаще их называют клетчаткой. Представляют собой группу сложных углеводов растительного происхождения, которые не перевариваются желудком человека. У этих веществ два основных способа действия:

механический – непереваренные компоненты остаются жёсткими и при проходе по кишечнику очищают его стенки от лишней грязи;

метаболический – волокна помогают лучше усваиваться глюкозе и жирам, в результате снижается общий уровень холестерина.

Есть и перевариваемая клетчатка. Её задачи – поддерживать иммунитет и бороться с воспалениями. В меню должны входить оба вида пищевых волокон.

Источники:

цельнозерновые продукты и крупы;

бобовые культуры;

овощи и фрукты;

семена и орехи.

Фото: istockphoto.com/JosuOzkaritz

Добавление такой продукции снижает риск рака толстой кишки и статистически связано с низкой смертностью от болезней сердца или сосудов, а также от диабета II типа.

Пробиотики

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при регулярном потреблении в умеренных количествах оказывают благоприятное воздействие на здоровье человека. Они нужны для хорошего пищеварения и улучшения иммунитета.

Источники:

йогурт и кефир без добавленного сахара;

квашеная капуста;

кимчи;

мисо и темпе.

Фото: istockphoto.com/lithiumcloud

Самый доступный продукт для наших соотечественников – квашеная капуста. Её употребление часто помогает избавиться от тошноты, изжоги, нормализует стул, регулирует аппетит. У блюда есть противопоказания – он не рекомендован при выраженных заболеваниях ЖКТ.

Витамин D

Интересно, что компоненты этого витамина есть почти во всех тканях тела. Поэтому его действие затрагивает организм в целом. Что именно делает вещество:

следит за «правильным» уровнем гормонов;

делает кости эластичными, но крепкими и более устойчивыми к переломам;

не даёт зубам разрушаться раньше времени;

восстанавливает нервную систему и мышцы после нагрузок.

Если витамин поступает в организм на фоне высокобелкового питания, возможен временный анаболический эффект (у тренирующихся будут расти мышцы).

Источники:

жирная морская рыба;

яйца;

обогащённые продукты питания (любые с добавлением витамина D в виде порошка).

Если вы часто простужаетесь, чувствуете слабость и постоянную усталость, вероятно, вам не хватает именно витамина D. Рыба и яйца помогут справиться с состоянием упадка, также они предупредят развитие инфекционных заболеваний, аутоиммунных нарушений, остеопороза и саркопении .

Магний

Вещество незаменимо для нервной системы. В первую очередь магний помогает нервным импульсам своевременно передаваться внутри тела. Благодаря этому поддерживается хорошее состояние мышц, а человек всегда бодр и энергичен. Также магний улучшает обмен веществ и нормализует вес.

Источники:

орехи и семена;

цельные злаки;

зелёные листовые овощи;

бобовые.

Фото: istockphoto.com/Nikolodion

Эти продукты должны быть в рационе каждого человека. Особенно они нужны тем, кто плохо засыпает, ворочается по ночам или борется с синдромом беспокойных ног. Нехватка магния часто связана с болезнями сердца, проявляется быстрой утомляемостью.

Фитонутриенты

Растительные компоненты служат в основном для очистки организма от радикалов и для уменьшения воспалений. Сами по себе они ничего не «очищают», но способны активировать работу печени, которая и является главным «чистильщиком» организма.

Источники:

чеснок и лук;

крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста);

свежая зелень;

специи (куркума, имбирь).

Фото: istockphoto.com/Cuong Nguyen Minh

Включение этих продуктов в меню считается мягким способом профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Обратите внимание, что пищевые активаторы здоровья – это основа профилактического питания, а не отдельные «суперпродукты». Их эффективность проявляется только при регулярном и длительном включении в рацион. Важно учитывать индивидуальные особенности организма, сочетание нутриентов и общее качество питания.

Придерживайтесь принципов правильного питания, поддерживайте высокий уровень физической активности, откажитесь от вредных привычек. Так вы сможете продлить свою жизнь и прожить её качественно.

