Кофе с тахини: что это и чем он отличается от обычного? Разбираем новый тренд

Кофе с тахини (густая паста из молотых семян кунжута) — новая мода в кулинарии, которая стала популярна среди любителей экспериментальных напитков и здорового питания. Этот необычный союз кофе и пасты из кунжута возник из желания соединить бодрящий эффект кофеина с питательной ценностью растительных масел и белков, содержащихся в пасте. Напиток быстро распространился в кофейнях крупных городов, а затем его стали готовить и дома.
О чём расскажем:
- Основные ингредиенты напитка
- Польза кофе с тахини
- Вред кофе с тахини
- Противопоказания
- Рецепт кофе с тахини
Основные ингредиенты напитка
Базовый состав включает два ключевых компонента: кофе и тахини.
- Кофе. Напиток может готовиться как из молотого, так и из растворимого кофе. Чаще используют свежемолотую арабику или смеси арабики и робусты, чтобы придать напитку более насыщенный вкус и аромат. Разные сорта кофе влияют на интенсивность вкуса, горчинку, кислотность и аромат.
- Тахини. Это обязательный компонент напитка — паста из молотого кунжута, добавляемая в объёме примерно одну-две столовые ложки на порцию кофе. Тахини придаёт напитку мягкую текстуру, насыщенность и характерный ореховый вкус.
Фото: istockphoto.com/Elena Rui
Помимо основных ингредиентов, кофе с тахини можно дополнять различными добавками:
- сахар или натуральные подсластители (мёд, стевия);
- молоко или растительные аналоги — миндальное, овсяное, кокосовое;
- специи: корица, мускатный орех, какао, ваниль.
Дополнительные источники белка или суперфуды — порошок мака, коллаген или протеин.
Такие добавки позволяют менять вкус и питательную ценность напитка, подстраивая его под конкретные цели — бодрость, восстановление после тренировки или улучшение пищеварения.
Польза кофе с тахини
«Главная ценность напитка заключается в сочетании кофеина и кунжута, которые дополняют действие друг друга».
Кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышает концентрацию внимания, умственную и физическую работоспособность, а также временно ускоряет обмен веществ. Однако его эффект часто сопровождается резкими скачками энергии и её последующим спадом. Добавление молотого кунжута позволяет смягчить это воздействие за счёт замедления всасывания кофеина и создания более стабильного энергетического фона.
Тахини содержит значительное количество растительного белка и аминокислот, необходимых для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и нормального функционирования ферментных систем организма.
Основные преимущества кунжутной пасты
- Богата полезными жирами (преимущественно моно- и полиненасыщенными жирными кислотами). Эти липиды участвуют в регуляции липидного обмена, способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и поддерживают эластичность сосудистой стенки, что важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
- Содержит кальций, магний, железо и цинк. Кальций и магний необходимы для здоровья костной ткани, нормальной работы мышц и нервной системы. Железо участвует в процессах кроветворения, а цинк поддерживает иммунную функцию и синтез гормонов.
- Содержит витамины группы B. Они участвуют в энергетическом обмене и работе нервной системы.
- Богата антиоксидантами. Соединения препятствуют деградации защитных клеточных оболочек, защищают клетки от окислительного стресса.
- Содержит фитостеролы. Это растительные аналоги холестерина, способные снижать его всасывание в кишечнике и тем самым оказывать дополнительный кардиозащитный эффект.
Фото: istockphoto.com/Kateryna Kutsevol
Благодаря добавлению тахини напиток не только бодрит, но и обеспечивает организм макро- и микронутриентами, способствует более плавному высвобождению энергии и снижает риск резких колебаний уровня глюкозы в крови.
Вред кофе с тахини
Несмотря на потенциальную пользу, в некоторых случаях напиток оказывает нежелательное воздействие на организм, особенно при регулярном или чрезмерном употреблении.
- Повышенное поступление кофеина вызывает учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, чувство тревожности и раздражительности, а также нарушения сна.
- У людей с высокой чувствительностью к кофеину даже одна порция напитка может приводить к тахикардии, дрожи в конечностях и снижению концентрации внимания спустя несколько часов после употребления.
- Тахини отличается высокой энергетической плотностью за счёт значительного содержания жиров. При частом употреблении в больших объёмах напиток может существенно увеличивать суточную калорийность рациона, что повышает риск набора массы тела, особенно при низком уровне физической активности.
- Также следует учитывать риск аллергических реакций. Кунжут относится к числу распространённых пищевых аллергенов. Реакции могут варьироваться от кожного зуда и высыпаний до выраженных нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта.
- Реже возможно нагрузочное воздействие на печень и поджелудочную железу, особенно у людей с нарушениями липидного обмена или хроническими заболеваниями органов пищеварения.
Фото: istockphoto.com/GOLFX
Противопоказания
Употребление напитка требует особой осторожности или полного исключения в следующих случаях:
- детский возраст, а также беременность и период грудного вскармливания;
- индивидуальная непереносимость кунжута или продуктов на его основе;
- заболевания печени, почек и желчного пузыря, при которых избыток жиров может усугублять течение болезни;
- повышенный уровень холестерина и нарушения липидного обмена при неконтролируемом употреблении;
- выраженные формы артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний, при которых кофеин может усиливать симптомы.
Оптимальное количество такого кофе — одна-две порции (не более 500 мл) в сутки, предпочтительно в первой половине дня. Не рекомендуется употреблять напиток вечером и перед сном из-за стимулирующего действия кофеина. Людям с повышенной чувствительностью к кофеину, артериальной гипертензией или нарушениями сна следует ограничить объём кофе или использовать напиток с пониженным содержанием кофеина.
Рецепт кофе с тахини
Фото: istockphoto.com/Darkmatter07
Напиток часто продаётся в кофейнях, но его легко приготовить дома. Употребляют такой кофе как в горячем, так и в холодном виде. В горячем предпочтительнее – так жиры из кунжутной пасты будут лучше усваиваться организмом.
Время приготовления: 7-10 минут
Количество порций: 2
Калорийность (порция): около 120-150 ккал
Белки (порция): 5 г
Жиры (порция): 10 г
Углеводы (порция): 7 г
Список ингредиентов:
- кофе молотый или растворимый — 2 ч. л.;
- тахини (кунжутная паста) — 2 ст. л.;
- вода горячая — 300 мл;
- молоко или растительное молоко (по желанию) — 100 мл;
- мёд, сахар или другой подсластитель — 0,5-1 ч. л.;
- корица молотая — щепоть;
- ваниль или какао — по желанию.
Способ приготовления:
1. Кофе заварите удобным способом — в турке, френч-прессе или используйте растворимый вариант.
2. В отдельной ёмкости тщательно размешайте тахини с небольшим количеством горячей воды до получения однородной, гладкой консистенции.
3. Соедините тахини с готовым кофе, перемешайте. При желании добавьте молоко или растительный напиток, подсластитель и специи.
Фото: istockphoto.com/yipengge
4. Напиток подавайте сразу, перед употреблением рекомендуется ещё раз перемешать, так как паста может частично оседать.
Кофе с тахини – вкусный и бодрящий напиток, который может принести пользу вашему здоровью. Он подойдёт тем, кто хочет получать бодрость и полезные нутриенты одновременно. Также будет полезен спортсменам для восстановления после тренировки или людям, следящим за качеством и функциональностью своего рациона.
