Белый хлеб, чеснок, бекон и ещё 12 групп продуктов, вредных для сердца и сосудов

Расскажем, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы избежать проблем с работой сердечно-сосудистой системы.
О чём расскажем:
- Бекон
- Жареная пища
- Белый хлеб
- Газированные напитки
- Мороженое
- Лапша быстрого приготовления
- Сливочное масло
- Маргарин
- Выпечка и десерты
- Алкоголь
- Любые полуфабрикаты
- Колбасные изделия и консервы
- Маринованные овощи
- Бобовые
- Свежий чеснок
Бекон
Кардиологи и сосудистые хирурги считают, что первое место в списке запрещённых продуктов занимает бекон. По их мнению, в беконе содержится огромное количество соли, жиров, холестерина, гемового железа и других примесей, способных нанести существенный вред работе сердечно-сосудистой системы.
Бекон из индейки, нежирная ветчина – отличное решение для тех, кто заботится о своём сердце. В таком мясе гораздо меньше соли. Ведь наиболее распространённым заболеванием среди болезней сердца и сосудов является гипертоническая болезнь. Кроме того, очень часто сердечные заболевания реализуются в сердечную недостаточность. Оба состояния очень «любят» соль, в том смысле, что от обычной поваренной соли эти заболевания прогрессируют и ухудшаются.
«Мы — северная популяция, и соль для нас исторически в почёте и является частью нашей кухни. Чем же её заменить? Кислым. Попробуйте — и вы удивитесь, что несколько капель бальзамического уксуса или лимонного сока придадут блюду яркое вкусовое сочетание».
Жареная пища
На втором месте числится прожаренная в обильном количестве масла еда, особенно картофель фри, который является источником жиров и холестерина. Для любителей хрустящего перекуса идеально подойдут овощи, запечённые в духовке или аэрогриле с минимальным количеством растительного масла.
Белый хлеб
Хлеб из пшеничной муки тоже следует исключить из списка продуктов. Он, по сути, не несёт никакой пользы организму, кроме лишних килограммов и повышения уровня сахара в крови. Здоровая альтернатива – это цельнозерновой хлеб: он контролирует уровень сахара и холестерина в крови и даёт чувство сытости.
Газированные напитки
Лимонады и прочие напитки – на самом деле источник лишнего сахара, который может привести к ожирению и, как следствию, к проблемам с сердцем. Домашние компоты и морсы – лучшее решение в пользу вашего здоровья.
Мороженое
Ещё один продукт, содержащий много сахара. Мало того, что регулярное потребление мороженого приводит к ожирению, так ещё он повышает уровень триглицеридов – а это прямой путь к сердечному приступу.
В качестве альтернативы можно использовать сорбет или обезжиренный замороженный творог.
Лапша быстрого приготовления
Она, как правило, содержит много соли и искусственных добавок. Отсюда повышение артериального давления и лишняя нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Фунчоза и рисовая лапша ничуть не хуже лапши быстрого приготовления. Их можно использовать в качестве самостоятельного блюда или гарнира.
Сливочное масло
В нём содержится много насыщенных жиров, а это провоцирует повышение уровня холестерина. Молочные продукты также часть нашей традиционной кухни. Сыры, сметана, масло – вот наиболее жирные молочные продукты. Не стоит от них отказываться, но убрать их из ежедневного рациона, если есть атеросклероз, весьма разумно.
Откуда-то появился миф среди обывателей, что обезжиренный творог вреден. Как раз нет: он очень полезен, особенно старшей группе пациентов с атеросклерозом. В нём много кальция и белка, а вот вредного холестерина там нет. Так что альтернатива – обезжиренная моло́чка.
Маргарин
По составу похож на сливочное масло, но изготавливается из растительного масла с содержанием трансжирных кислот. Они, в свою очередь, повышают риск возникновения диабета II типа.
Для лучшего пищеварения и профилактики заболеваний сердца замените маргарин натуральными растительными маслами, к примеру, оливковым. Им можно заправлять салаты, а в качестве намазки на бутерброды используйте авокадо.
Выпечка и десерты
В составе всех выпечек огромное количество сахара, что приводит к ожирению. Кроме прочего, белая мука, без которой невозможен ни один торт или кекс, повышает уровень сахара в крови и не даёт ощущения сытости.
Замените выпечку сухофруктами или сезонными фруктами – пользы от этого намного больше.
Алкоголь
Потребление напитков, содержащих алкоголь, вызывает повышение кровяного давление, что приводит к риску сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе вызывая тахикардию. Полезной альтернативой станут безалкогольные коктейли и домашние чаи.
Любые полуфабрикаты
В так называемой готовой еде высокий уровень соли, сахара и насыщенных жиров. К тому же никакой пользы такие продукты не несут: в них совсем нет витаминов и минералов, необходимых для грамотной работы организма. Усилители вкуса и прочие консерванты не способствуют насыщению: пища, грубо говоря, проваливается.
Лучше отдавать предпочтение домашней еде, состоящей из нежирного мяса и свежих ингредиентов.
Колбасные изделия и консервы
В этих продуктах содержатся насыщенные жиры, соль и добавки, которые повышают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Жиры животного происхождения – ещё одна частая группа в рубрике ограничений для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Это всё те жиры, которые есть в мясной или молочной продукции. В них просто обилие холестерина.
В качестве альтернативы специалисты рекомендуют использовать нежирные сорта мяса (говядины, телятины), курицу, кролика и индейку без кожи. Их можно употреблять в отварном или запечённом виде без жира.
Маринованные овощи
Помимо большого количества сахара и соли, которое негативно влияет на работу сердца, здесь есть и уксус, травмирующий желудочно-кичешный тракт (ЖКТ). Все эти ингредиенты сказываются также на работе почек и суставов.
Для тех, кто следит за своим питанием и не хочет нанести вред работе организма, следует отдавать предпочтение овощам в запечённом виде.
Бобовые
Считается, что потребление бобовых (горох, фасоль, бобы) приносит пользу организму. Это так, но есть одно важное уточнение: если у вас имеются проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, то потребление этих продуктов вы должны свести к минимуму. Причина проста: бобовые нередко вызывают метеоризм, а он, в свою очередь, повышает риск давления на диафрагму и, как следствие, на сердце.
Лучше отдать предпочтение макаронным изделиям из твёрдых сортов пшеницы, кашам из гречневой, овсяной и пшённой крупы.
Свежий чеснок
А также редис, лук, капуста и редька. Принцип тот же, что и у бобовых. Эти овощи богаты грубой клетчаткой, которая в большом количестве может вызвать проблемы с пищеварением и метеоризм. Вздутие живота, в свою очередь, может оказать давление на сердце. По этой причине лучше запекать овощи перед употреблением.
Забота о своём здоровье – целая наука, о которой должны заботиться исключительно вы сами. Давно доказано, что на правильную работу внутренних органов влияет питание. Здоровое и сбалансированное питание – фактор, способствующий свести к минимуму риск многих заболеваний сердечно-сосудистой системы.
