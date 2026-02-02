Стиль милитари: инструкция для создания образа, примеры от спортсменов и актёров

Юлия Епринцева имидж-стилист «Одежда в стиле милитари — это воплощение маскулинности и функциональности. Её корни уходят в суровое прошлое, а современная интерпретация близка всем, кто ценит динамику и практичность».

О чём расскажем:

Неудивительно, что стиль милитари обычно выбирают любители активного образа жизни. В его ДНК — те же собранность, выносливость и чёткость линий, что и в спортивной эстетике.

Современный стиль милитари в мужской одежде давно вышел за рамки стереотипного камуфляжа «с головы до ног». Сегодня это глубокий и интеллектуальный язык моды, где военное наследие встречается с актуальным кроем, а брутальность — с безупречным исполнением.

Для удобства разделим его на два больших течения:

парадное — отсылка к формам военного руководства и гусарским мундирам;

полевое — близкое к крою одежды для боевых действий.

От окопов до подиумов: история

Принято считать, что милитари вошёл в моду во времена Первой мировой. Ещё в начале 1900-х мужские смокинги и роскошные халаты для завтраков часто украшали галунами, что придавало им милитаристический штрих.

После Первой мировой вернувшиеся с фронта мужчины продолжали носить форму. Она стала для них повседневной одеждой и молчаливым напоминанием всем вокруг о цене только что обретённого мира.

После Второй мировой войны ситуация повторилась. Однако уже из-за «эпохи строгой экономии» излишки военного обмундирования стали необходимым материалом для жизни. Шинели носили как пальто, кители перешивали в рубашки, а армейские ботинки служили практичной обувью для разбитых дорог.

Актёр Брэд Питт в милитари-куртке Фото: Brian Aris/Getty Images

Самый парадоксальный этап случился в 60-70-е годы. Хиппи, проповедавшие мир, обратили внимание на армейские куртки. Они расшивали их цветами, пацификами, бисером, этническими орнаментами и превратили в символ протеста.

В 1971 году страсть Ив Сен-Лорана к 40-м годам проявилась в подиумной коллекции. Он доказал, что погоны, ремни, жёсткие воротники могут быть частью высокой моды. То, что считалось одеждой «низов» и носилось в джунглях или на фронте, теперь стоило огромных денег. А цвет хаки вдруг оказался элегантным. Так вещи, созданные, чтобы прятаться, в 70-х стали способом максимально выделиться в толпе.

Позже, в 1984 году, Майкл Джексон внёс свой вклад, появившись на American Music Awards в красном жакете, украшенном эполетами, шнурами и кистями, показав «парадное лицо» стиля милитари для мужчин. С тех пор и до настоящего времени этот стиль ни разу не вышел из игры. Он просто менял маски: от окопного до протестного, от уличного до подиумного. И в 2026 году стиль милитари опять на пике, но с новыми правилами.

ДНК стиля в 2026 году

Характерные черты мужского образа в стиле милитари строятся на нюансах. Здесь редко можно встретить кричащие формы, зато вовсю играют цвет и фактура.

Цветовая палитра

Основа — все оттенки хаки. Но сегодня мы добавляем антрацит, горчицу, глубокий шоколад, глиняный и чёрный. В «парадном» милитари — тёмно-синий, аристократичный красный и кипенно-белый. Современный штрих — сигнальный оранжевый и кобальт, заимствованные из экипировки спасателей.

милитари-образ Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Материалы

Милитари не терпит хлипких тканей, в этот стиль вписываются только крепкие материалы:

плотный хлопок;

габардин;

шерсть;

кожа.

Инновационные ткани ценятся за свою фантастическую неубиваемость и функциональность.

Теннисист Янник Синнер в костюме в милитари-стиле Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Принты

Классический и цифровой камуфляж. А также любая военная тематика — от силуэтов техники до знаков принадлежности. Однако помните, что однотонные решения часто выигрышнее, чем камуфляжные расцветки.

Детали

Те мелочи, которые выдадут стиль и без камуфляжа:

накладные карманы, погоны, гусарские застёжки;

стропы и карабины как элементы десантного снаряжения;

матовые кнопки;

массивные «тракторные» молнии, липучки;

пуговицы на ножке с гербовым или военным рисунком;

логотипы в виде нашивок.

многослойный милитари-образ Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Ключевые предметы гардероба

Верхняя одежда

Шинель — жемчужина «парадного» милитари. Она представляет из себя длинное двубортное пальто. В современной России его обычно шьют из кашемира, превращая пальто в инвестицию по гоголевскому канону.

Если шинель пугает по русской традиции, рассмотрите бушлат. Укороченное двубортное пальто с широкими лацканами изначально защищало моряков от ветра на палубе, а сегодня идеально обрамляет лицо. Его можно комбинировать с джинсами.

футболист Дэвид Бекхэм в шинели (справа) и его сын Бруклин в бомбере (слева) Фото: Darren Gerrish/Getty Images

Самый элегантный плащ изначально был создан Томасом Берберри для офицеров в окопах. Погоны на тренчкоте исторически нужны были для фиксации ремня сумки или бинокля.

Прототипом бомбера послужила одежда военных пилотов 50-х годов. Короткая куртка на молнии без воротника с трикотажными манжетами. В 2026 году модель прежняя, зато материалы — от дублёной кожи до высокотехнологичного нейлона.

Куртка М-65 появилась в 1965 году для военных во Вьетнаме. Её легко узнать по четырём огромным накладным карманам, скрытому капюшону и утяжке на талии.

Брюки и шорты

Унисекс-вариант — брюки с накладными карманами по бокам. В военное время они использовались для карт и боеприпасов. Тренд на брюки карго зародился среди британских десантных войск.

В тёплое время года попробуйте стилизовать лёгкие брюки из хлопка прямого кроя. Чинос были созданы в середине XIX века для британских солдат в Индии. На совсем жаркую погоду подберите просторные шорты с карманами. Их носили военные на Бермудских островах.

Верх

Помимо очевидно военных вещей, в стиль милитари входят футболки и рубашки, свитеры из грубой пряжи или широкой «кольчужной» вязки, однобортные пиджаки с накладными карманами и погонами.

Допустимы рваные элементы или эффект состаренности. В моду входят футболки с пуговицами на груди, хенли. Раньше это было нижнее бельё солдат.

Кардиганы тоже относятся к стилю милитари. Шерстяной вязаный жакет на пуговицах без воротника был создан в период Крымской войны генералом британской армии Кардиганом для утепления мундиров.

Обувь

Классика — средние или высокие грубые ботинки на шнуровке. Современная интерпретация — гибриды кроссовок и ботинок (хайкеры) или обычные кеды. Летом — сланцы-вьетнамки.

Аксессуары

Милитари — это стиль, основанный на брутальности и сдержанности, поэтому выбор аксессуаров должен быть соответствующим. Ключевым атрибутом для таких образов являются часы. Лучше выбирать массивные модели с ремешком из резины или толстой кожи в камуфляжных оттенках: оливковом, хаки, песочном, коричневом и сером. Для усиления эффекта брутальности образа к часам можно добавить грубые кожаные браслеты. Особенно хорошо будут смотреться изделия с крупной металлической фурнитурой.

Футболист Мбаппе в бомбере цвета хаки с аксессуарами Фото: Cyrille George Jerusalmi/Getty Images

В выборе колец предпочтение стоит отдать массивным украшениям со строгими линиями. Образ хорошо дополнят перстни-печатки из серебра или бронзы. Важно, чтобы фактура изделий была матовой: излишний блеск неуместен.

Милитари зародился на полях сражений, поэтому тематические подвески в виде военных жетонов, якорей и компасов в сочетании с крупными цепями отлично поддержат стилистику. Перебарщивать с украшениями не стоит. Лучше выбрать одно акцентное изделие, чем несколько мелких.

Аксессуары в виде ремней и сумок также сильно влияют на общую картину. Лаконичные ремни из кожи или текстиля с простой пряжкой сделают образ интереснее. Касаемо сумок, лучше присмотреться к рюкзакам и мессенджерам в оливковом или хаки оттенках. Завершат милитари-образ классические очки-авиаторы и фуражки, напоминающие элемент военной формы.

Советы для создания милитари-образа

Помните, что цвет важнее принта. Однотонная олива или пыльный коричневый всегда выглядит дороже и сложнее, чем камуфляж. Выбирайте плотные ткани. Вещь должна держать форму. Мягкость и пластичность — не про милитари. Избегайте излишнего декора. Будьте лаконичны, носите либо архитектурный квадрат, либо анатомический прямой крой.

Актёр Том Круз в бушлате Фото: Han Myung-Gu/Getty Images

Чтобы не выглядеть театрально, сочетайте одну нарядную вещь с повседневными элементами. Например, гусарский жакет — с потёртыми джинсами или трикотажными джоггерами и кедами. Такой образ в стиле милитари точно будет хорошо смотреться.

Выбирайте не яркие цвета, а монохром:

чёрный;

графитовый;

глубокий шоколад;

затемнённая олива.

Футболист Дэвид Бекхэм в бомбере Фото: Mehdi Taamallah/Getty Images

Тренд милитари — отличный способ выпрямить спину. Сложно сутулиться над смартфоном в гусарском пиджаке с эполетами.

Одежда в стиле милитари магически визуально собирает мужские образы. В безупречно скроенном бушлате или грубом бомбере мужчина как будто транслирует миру, что на него точно можно положиться. И это очень притягательно.

Секрет стиля милитари — в чувстве меры. Его современная магия рождается из контраста: грубая фактура с тонким кроем, военная выправка с непринуждённостью. Внесите хотя бы одну милитари-вещь в свой базовый гардероб — она добавит любому образу мужественности и внутренней собранности.