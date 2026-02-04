Суровый режим, тренировки под гипнозом и идеальный рельеф: история Пола Диллета

На его счету нет многочисленных побед на престижных соревнованиях, но он всё равно стал звездой бодибилдинга.

О чём расскажем:

Биография Пола Диллета

Пол Диллет родился 12 апреля 1965 года в Монреале, Квебек, Канада. С детства занимался спортом, в юные годы серьёзно увлекался футболом. Даже выступал за университетскую команду, а позже в составе клуба «Торонто» принял участие в профессиональной футбольной лиге.

Качаться спортсмен начал просто для того, чтобы стать сильнее и укрепиться на игровом поле. Но бодибилдинг затянул, а результаты не заставили долго ждать. Уже через пару месяцев друзья Диллета восхищались его новой формой. Довольный преображением Пол решил посвятить свою жизнь культуризму.

«Моими кумирами были Гэри Страйд, Том Платц и Лу Ферриньо. Ну кто не захочет такие мощные мышцы, как у них? А ещё я был большим поклонником Тони Атласа, это бывший «Мистер США». И, конечно, канадский рестлер Рокки Джонсон, отец Дуэйна Джонсона. Мне просто нравилось, как они выглядели, и я хотел так же. И вот так всё и началось».

Пол Диллет Фото: личный архив Пола Диллета

Титулы и награды

Дебютировал Пол Диллет в качестве бодибилдера в 1991 году на чемпионате Северной Америки. Тогда он не добился высоких результатов, но у него появилась мотивация к будущим победам. На следующий год, в этом же турнире 26-летний Диллет произвёл настоящий фурор. Судьи были в восторге от его формы. А сам Пол считает свою первую победу самой значимой в карьере.

На Пола обратил внимание знаменитый Джо Вейдер – основатель Международной федерации бодибилдеров (IFBB) и конкурса «Мистер Олимпия». Диллет ожидал, что он наравне с другими спортсменами станет популярным. Но мечтам Пола не удалось сбыться. Несмотря на то что бодибилдер принял участие в десятках престижных чемпионатов, победы можно пересчитать по пальцам. На конкурсе «Мистер Олимпия» Диллет так и не смог подняться выше четвёртого места.

На профессиональном уровне Пол Диллет дебютировал в 1993-м в турнире «Айронмен Про», где занял четвёртое место. Далее последовали победы во Франции и Германии. Самым большим успехом стала победа в «Ночи Чемпионов 1999».

Эксперты отмечали, что Пол придерживался очень сурового режима: тренировался до изнеможения и просто не давал себе выдохнуть. Поэтому и времени на поддержку популярности и выстраивание маркетинговой стратегии у него просто не было. Да и на позирование на соревнованиях у Диллета не хватало сил. Он действительно нравился судьям, у него была армия фанатов, но в позировании Пол всегда уступал. Это и удивляло экспертов – такая мощь и сила, а преподнести себя не может. За гигантские габариты Диллета даже прозвали Фрикенштейном.

Диллет упорно боролся с лишним жиром. Тратил на кардиотренировки по 2,5 часа в день (причём на голодный желудок). Старался потреблять меньше воды, чтобы жидкость не задерживалась и тело выглядело рельефнее.

Такой подход не раз доводил Пола до визита к врачу. Например, во время подиумного показа на «Арнольд Классик» в 1994 году у бодибилдера из-за обезвоживания начались судороги. Диллет с криком боли упал в обморок прямо на сцене, к нему поспешили медики. Говорят, что сердце бодибилдера остановилось на несколько секунд. Врачам пришлось реанимировать Пола. Лишь годы спустя спортсмен назвал причину случившегося.

«Избыток кальция и недостаток магния… И просто я слушался не того тренера и выполнял все его указания. У меня на минуту остановилось сердце, да! У меня так пересохло в венах, что мне даже иглы для внутривенного вливания не смогли поставить», – заявил Диллет, намекнув, что не исключал стероиды для набора массы.

С соревнования, в котором Полу прочили победу, бодибилдера сняли… Целый год спортсмен восстанавливался и ознаменовал возвращение третьим местом на конкурсе «Арнольд Классик» в 1996-м.

Пол Диллет Фото: личный архив Пола Диллета

На счету Пола Диллета такие конкурсы, как:

«Ночь чемпионов» – 2002, шестое место;

«Ночь чемпионов» – 2003, третье место;

«Ночь чемпионов» – 1999, первое место;

«Гран При Россия» – 1997, пятое место;

«Гран При Финляндия» – 1997, пятое место;

«Гран При Англия» – 1997, четвёртое место;

«Гран При Германия» – 1997, четвёртое место;

«Мистер Олимпия» – 1997, пятое место;

«Арнольд Классик» – 1997, шестое место;

«Гран При Швейцария» – 1996, третье место;

«Гран При Испания» – 1996, второе место;

«Мистер Олимпия» – 1996, пятое место;

«Айронмен Про» – 1996, второе место;

«Гран При Франция» – 1994, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1994, четвёртое место.

Тренировки

Соревновательный вес Пола при росте в 188 см составлял 130 кг, а вес в межсезонье – 154 кг. Окружность бицепса – 61 см, грудной клетки – 152 см, талии — 81 см, бедра – 86 см. Максимальный жим лёжа – 200 кг, в приседе – 240 кг.

Пол отмечает, что важно не просто набрать мышечную массу, а довести тело до совершенства, рельефности, а это огромная работа и тяжелейший труд.

«Сейчас, когда награждают самого крупного участника, все остальные тоже начинают стремиться к большему. В какой-то момент все забыли о симметрии и равновесии. Все просто гонятся за массой. Но, как бы я ни набирал вес, выходя на сцену, у меня была узкая талия, не больше 81 см. Сегодня такое уже не встретишь. Ни у кого больше нет такого плоского живота».

Пола называли монстром массы. При этом бодибилдер всегда следил за рельефом, а его исполинская фигура и харизма помогла ему, несмотря на промахи на соревнованиях, стать звездой.

Пол Диллет Фото: личный архив Пола Диллета

На пике карьеры Диллет изнурял себя тренировками. Каждое утро он начинал с кардио на беговой дорожке или велотренажёре – в 6:30 и обязательно натощак. Первая силовая тренировка начиналась в 12:30, далее трёхчасовой отдых – и вторая тренировка! Диллет буквально жил в спортзале. А вечером опять кардио. И так практически каждый день.

Занимался Пол четыре дня подряд, на пятый отдыхал, а затем повторял цикл. Правда, потом он всё же сократил цикл до трёх дней, так как ему не хватало времени на восстановление.

«Да, занимался кардио по два часа в день. Иногда даже немного больше. Меня это не беспокоило. Многие парни говорят, что теряют мышечную массу от кардио. Я ничего не терял», – заявлял бодибилдер.

План тренировок выглядел так:

день 1 – плечи;

день 2 – квадрицепсы и тренировка задней поверхности бедра;

день 3 – тренировка грудных мышц и рук;

день 4 – снова плечи;

день 5 – отдых и восстановление.

Пол Диллет прославился тем, что часто экспериментировал в упражнениях. Например, он не пропускал ни одной новинки среди тренажёров. Даже практиковал гипноз! Пол работал с экспертами, которые считали, что состояние аффекта и резкий скачок адреналина даёт невероятную силу. Необычная тренировка проходила в лесу. Пола вводили в транс, давали установку, что он должен спасти юную красавицу от чудовища и сокрушить всё на своём пути. Диллет признавался, что такой метод действовал, но к нему он прибегал лишь единожды.

Питание

Рацион Пола был довольно прост – максимальное количество белка и сложные углеводы. Преобладали стейки, курица, яйца, орехи, а также коричневый рис, картофель, овсянка. В каждый приём пищи спортсмен добавлял зелёные овощи.

Дополнением стали витаминные добавки, сывороточный протеин, рыбий жир. Диллет прибегал к жиросжигателям и мочегонным препаратам в период подготовки к соревнованиям. Кстати, злоупотребление диуретиками и привело к тому несчастному случаю на «Арнольд Классик», когда из-за обезвоживания Пол едва не умер.

Завершение карьеры

К сожалению, неудачи на подиуме сказались и на личной жизни, и в финансовой сфере. Пол попал в серьёзную автомобильную аварию, едва не остался инвалидом, долго восстанавливался. За это время он объявил себя банкротом, от него ушла жена, а в 2003-м США лишили Пола грин-карты. Диллет был вынужден вернуться в родную Канаду.

Но Пол никогда не отчаивался. В 2007 году он организовал собственную федерацию культуристов — WBFF (The World Bodybuilding And Fitness Federation) и стал развивать бодибилдинг в Канаде. Сейчас Диллет – настоящая легенда в родной стране. Он дал дорогу к славе десяткам культуристов.

Пол Диллет с женой Фото: личный архив Пола Диллета

«Вместо того чтобы быть звездой, я хочу стать тем, кто звёзды зажигает. Люди по-прежнему хотят иметь красивую фигуру. Я создал категорию, которая представляет собой нечто среднее между фитнес-моделью и бодибилдером. То есть вы недостаточно крупны для бодибилдера, но и недостаточно маленькие для фитнес-модели. К примеру, когда в спортзал заходит огромный парень, все шокированно и удивленно перешёптываются. А вот когда заходит парень с хорошей мускулистой фигурой, не гора – то девушки восхищаются, а мужчины хотят такую же форму», – говорил Пол.

Пол Диллетт не скрывает, что разочарован в современном бодибилдинге.

«Я думаю, что «Олимпия» уже не значит того, что значила раньше. Сейчас это совсем не то же самое. Честно говоря, бодибилдинг меня разочаровывает. Когда я сам участвовал в соревнованиях, парни выглядели эстетично. Даже когда они были крупными, они всё равно выглядели невероятно. Сейчас же бодибилдеры для меня просто похожи на кучку пауэрлифтеров. Они огромные, но я не вижу в них никакой рельефности».

Пол Диллет с женой и дочками Фото: личный архив Пола Диллета

Пол Диллет сейчас

Бодибилдер женился во второй раз. У него родились две дочки. Супруга помогает мужу руководить фондом. Диллет уже не может тренироваться даже вполовину как раньше – подорванное здоровье даёт о себе знать. Пол давно потерял форму, можно сказать, сдулся. Но Диллета это совсем не заботит. «Боже, да мне 60 лет и я не должен никому ничего доказывать!» – шутит бодибилдер.

«Я выбыл из игры, и, оглядываясь назад, ни о чём не жалею. Мне нравилось, как я выглядел. Я считал это великолепным. Но, как и во всём остальном в жизни, нужно развиваться и меняться в ногу со временем. Красивого тела можно добиться естественным путём, при правильном питании, тренировках. Да, вам придётся очень много работать; это не будет легко, но это возможно. Я не лицемер. Я люблю бодибилдинг. По-прежнему восхищаюсь всеми этими парнями, потому что знаю, как они вкалывают. Они настолько глубоко погружены в дело, что пути назад нет. Это их способ зарабатывать на жизнь. У них нет выбора».