Горы-убийцы: 6 мест, которые альпинисты считают про́клятыми

У этих вершин печальная репутация. При восхождении на них погибли около 500 человек. Но, несмотря на страшную статистику, альпинисты всё равно рискуют жизнями и мечтают их покорить. Расскажем о шести вершинах, которые обладают убийственной притягательностью и овеяны мрачными легендами.

Гора Холатчахль, Россия

Это загадочное место, пропитанное мистикой, находится в северной части Уральского хребта. Народ манси называет Холатчахль Горой мертвецов. Сейчас она носит другое имя: перевал Дятлова. Здесь при невыясненных обстоятельствах в ночь на 2 февраля 1959 года погибла группа из девяти туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов.

Частично раскопанная от снега палатка группы Дятлова Фото: Wikimedia Commons

Цифра «9» стала роковой. В течение трёх лет над перевалом произошли три авиакатастрофы. В результате смерть в горах в каждом случае нашли девять человек. В 2003 году, преодолевая на высоте Холатчахль, потерпел аварию вертолёт. И под своими обломками похоронил девять пассажиров.

Пилоты уверяют, что всякий раз, когда пролетаешь над проклятым местом, испытываешь животный страх. Приборы машины начинают давать сбои, тело слабеет, а руки и ноги становятся ватными. Оказывается, несколько веков назад на Горе мертвецов местные шаманы проводили кровавые ритуалы. Колдуны приносили в жертву духам ровно по девять животных.

Холатчахль Фото: russpass.ru

Причина гибели группы Дятлова до сих пор неизвестны. Но манси уверены, что альпинисты погибли не из-за схода лавины и обморожения. Духи Горы мертвецов не терпят чужаков и жестоко расправляются с пришельцами, которые нарушили их покой. И в наши дни манси обходят стороной это место, от которого исходит постоянная угроза.

К2 (Чогори), граница Пакистана и Китая

Её называют Дикая гора или Гора смерти. Выглядит как пирамида с крутыми и отвесными стенами. Это вторая по высоте горная вершина Земли. Пик Чогори лишь немного уступает Эвересту: его высота составляет 8611 метров. К2 входит в состав Каракорумской горной цепи. Сезон восхождения на Чогори открыт только в летние месяцы. И всё равно не считается безопасным. На её вершине почти всегда бушуют ураганные ветры, снежная завеса ухудшает видимость, стоят морозы, достигающие -50°С.

Ближе к пику начинается «зона смерти», где содержание кислорода составляет треть от привычной нормы. Уже в сентябре нередко начинается сход ледников. Отметим, что до сих пор Северная и Восточная часть Дикой горы по-прежнему остаются неприступными. Маршрут подъёма на вершину К2 проходит под углом до 60°, по перилам, в кошках и с ледорубом.

Одно время даже опытные альпинисты считали восхождение по юго-восточному направлению довольно безопасным. Главное – успешно пройти «бутылочное горлышко» – ложбину на склоне Чогори, над которой нависают огромные сераки – вертикальные ледяные «копья».

К2 Фото: gniedzieska/istockphoto.com

В июле 2008 года у подножия Чогори 10 групп альпинистов ждали своего часа штурмовать её вершину. Наконец 1 августа установилась хорошая погода, и выглянуло солнце. Не ожидая команды, спортсмены начали восхождение. Возникла суматоха, которая усилилась, когда альпинисты попали в «бутылочное горлышко». И тут Дикая гора показала свой коварный и жестокий нрав.

Резко ухудшилась погода, поднялся шторм, и под чудовищными по силе порывами ветра на головы спортсменов посыпались льдины. Сераки оборвали страховочные тросы, а затем пошла лавина. В результате погибли 11 человек, некоторые из них навсегда остались погребёнными под огромной толщей снега.

Ненасытная Чогори не знает жалости к людям: на её счету около 100 человеческих жизней. Почти каждый четвёртый альпинист при восхождении на вершину К2 был обречён на гибель. Впрочем, мрачная репутация Чогори не мешает отчаянным спортсменам испытывать судьбу. Успешное восхождение на её вершину считается подвигом.

Гималаи

«Обитель снега» – Гималаи – полны нераскрытых тайн и легенд. Здесь находится самая высокая точка мира – гора Эверест, которую каждый год штурмуют альпинисты. И часто радость от успешного восхождения соседствует с печалью.

Известно, что в ледяном плену Эвереста навсегда остались 280 спортсменов. И среди них – индийский альпинист Цеванг Палджор, погибший 10 мая 1996 года на высоте 8500 метров. Молодой офицер полиции мечтал покорить Эверест. К сожалению, этот злополучный день перевернул ещё одну трагическую страницу в истории восхождения на легендарную вершину. При подъёме погибли восемь альпинистов. Тело погибшего Палджора в зелёных ботинках, которое вскоре немного укрыл снег, осталось лежать на тропе. С чьей-то лёгкой руки индийского альпиниста стали звать Зелёные ботинки. И он долго служил ориентиром для многих, кто шёл по маршруту к Эвересту.

Эверест Фото: Suraj Pokhrel/istockphoto.com

Одной из зловещих тайн Гималаев является озеро Роопкунд. Оно долгое время было неприступным. Исследуя его дно, учёные обнаружили около 500 останков людей разного возраста. До сих пор остаётся загадкой, почему люди приходили к озеру, чтобы обрести там вечный покой.

Упоминание о йети – снежном человеке – встречается во многих древних непальских и тибетских источниках. Его поиски в глухих района Гималаев ведутся уже вторую сотню лет. Следы снежного человека однажды обнаружил английский журналист Ральф Иззард. И даже написал по этому поводу книгу. Он полагает, что йети выглядит как огромное человекоподобное существо, покрытое шерстью. Увы, увидеть снежного человека воочию ещё никому не удавалось.

Кайлас, Тибет

На её вершину никогда не ступала нога человека. Местные жители называют Кайлас «сердцем мира»,«осью земли». Гора представляет собой правильную пирамиду с заснеженной вершиной, с гранями, обращёнными по четырём сторонам света. Высота Кайласа составляет 6666 метров.

В 2024 году группа независимых исследователей провела сложное сканирование горы. И обнаружила слабый электромагнитный импульс, который совершенно не похож ни на один из известных природных источников. По одной из теорий, внутри Кайласа хранится легендарный камень Чинтамани чёрного цвета, который когда-то подарили землянам представители цивилизации Ориона.

Священная гора считается самым загадочным местом на планете. Она как бы отталкивает людей от себя. Человек, не признающий существования высших сил, чувствует себя вблизи горы крайне потерянным, он слышит странные звуки, голоса, его одолевают галлюцинации – и немеет язык. Рядом с Кайласом расположены два озера, которые соединяет тонкий перешеек. Оба водоёма для местных жителей являются священными. Манасаровар – это пресное озеро жизни, а Ракшас Тал – солёное озеро смерти или, как его ещё называют, – Озеро демонов.

Кайлас Фото: Lihana/istockphoto.com

Гора Нанга Парбат, Пакистан

Её называют Гора-убийца, находится на северо-западной оконечности Западных Гималаев. Высота составляет 8125 метров. Нанга Парбат – одна из трёх самых опасных вершин в мире. Восхождение связано с постоянным смертельным риском. Опытные альпинисты утверждают, что Нанга Парбат предупреждает людей о предстоящем шторме. Внезапные туманы, оседающие на склонах горы – это сигнал тревоги. И появляющиеся воронки на её вершине свидетельствуют о том, что скоро грядёт снежная буря.

Подъём альпинистов на Нанга Парбат напоминает лотерею, где всё решает удача. Коварный, переменчивый характер горы способен проявиться в любую минуту. Близость тёплой равнины – причина постоянных циклонов и сходов снежных лавин.

Самой сложной для восхождения считается Рупальская стена – узкий хребет высотой в 4600 метров. Именно этот участок нередко становится местом человеческих трагедий. На кровавом счету Нанга Парбат около 70 погибших альпинистов. И своё прозвище Гора-убийца эта вершина вполне оправдывает.

Поглотитель человека – ещё одно название опасной горы, свидетельствующее о её жестоком нраве. Стоит сказать, что начиная с 1953 года – первого покорения Нанга Парбат – на опасную вершину смогли успешно добраться лишь около 300 человек.

Нанга Парбат Фото: wikimedia commons

Гора Онтакэ, Япония

Это второй по высоте вулкан страны, который возвышается на 3067 метров, находится на границе префектур Нагано и Гифу. Японцы называют его Горой Короля. В глубокой древности приходить сюда для разговора с духами разрешалось только отшельникам ямабуси. Лишь в 1872 году после долгого запрета восхождение на гору разрешили и женщинам.

Кстати, в наши дни, следуя практикам сюгэндо (японское синкретическое учение, соединяющее в себе практики поклонения горам), у подножия вулкана постоянно погружаются в творческий транс художники, актёры и писатели. Восхождение обычно длится примерно семь часов. Маршрут проходит мимо живописных водопадов и через густые леса. На отметке 2300 метров есть место для отдыха.

Онтакэ Фото: T-Tadanobu/istockphoto.com

27 сентября 2014 года на склонах Онтакэ скопилось около 250 человек. В это же время вершину горы штурмовали альпинисты. В полдень вулкан неожиданно «проснулся». В течение пяти последующих часов было зафиксировано 300 вулканических землетрясений. Клубы пепла поднялись почти на 10 км в высоту. Куски скальной породы вылетали из жерла вулкана со скоростью 300 км/ч – и обрушивались на головы людей.

От ядовитых газов, пропитавших воздух, не было спасения. В результате разыгравшейся трагедии погибли 63 человека. Жертвами извержения вулкана стали по большей части альпинисты. Удивительно, но в последние минуты жизни более половины погибших успели снять на телефоны и камеры начало стихии. В фотоаппарате пожилого японца Идзуми Ногути, к примеру, были изображения огромного облака дыма, которое подступало к нему вплотную.

А после извержения вулкана на Японию обрушился тайфун. И в итоге лежащий вокруг Онтакэ пепел превратился в плотную густую массу, сильно затруднив поисковые работы.