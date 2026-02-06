Доктор, журналистка и танцовщица: 10 фильмов с Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон стала настоящей звездой романтических комедий, но есть в её актёрской копилке и серьёзные драматические роли.

О чём расскажем:

Биография Дженнифер Энистон

Дженнифер Джоанна Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Шерман-Оксе, штат Калифорния, в семье актёров Джона Энистона и Нэнси Дау. Частым гостем в доме и крёстным отцом Дженнифер был Телли Савалас – бывший телевизионный актёр и друг отца будущей кинозвезды.

Когда Дженнифер Энистон исполнилось девять лет, родители развелись. Отец будущей голливудской звезды всячески пытался отговорить дочь от актёрской карьеры, однако она была непоколебима. Дженнифер уже в младшей школе стала заниматься актёрским мастерством, а позже – брать уроки в театральном кружке.

Театр не приносил Энистон желаемого результата, поэтому она решила полностью сконцентрироваться на телевидении. Впервые об актрисе заговорили после выхода сериала «Молли». Хоть роль у Дженнифер была небольшой, это дало ей шанс заявить о себе. Позже ей предлагали лишь эпизодические роли, а участие в сериалах, по мнению Энистон, не могло бы подарить ей всемирную славу.

В 1990 году Энистон наняла агента, который сумел пробить ей роль в культовом сериале «Друзья». На роль героини претендовали несколько актрис, однако создателям ситкома приглянулась Дженнифер. Ради заветной роли ей пришлось похудеть на 13 кг, чем она существенно навредила своему здоровью.

С первого эпизода сериал был обречён на славу и любовь публики. Актриса получила не только армию поклонников, но и лучших друзей. С Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером и Мэттом Лебланом Дженнифер Энистон тепло общается и по сей день.

Трагический уход Мэттью Перри вновь собрал всех вместе и напомнил друзьям о ярких 10 годах сериальной жизни, которая навсегда оставила память в сердцах зрителей и самих актёров.

Для Дженнифер Энистон звёздной стала роль Рейчел Грин, за неё актрису пять раз номинировали на «Эмми» и вручили заслуженный «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль».

Пока шли съёмки «Друзей», Дженнифер успевала сниматься и в большом кино. В 2000-х годах ей не было равных в шоу-бизнесе: обложки журналов пестрили фотографиями красотки, а гонорар за каждую роль превышал $ 10 млн. За Энистон прочно укрепилось звание одной из лучших комедийных голливудских актрис.

После ситкома пришла очередь полнометражных фильмов. Романтическая комедия «Портрет совершенства» не принёс большого успеха, но зато дал возможность Энистон проявить свои актёрские способности. Также критики высоко оценили драматическую роль актрисы в фильме «Хорошая девочка». В 2003 году на экраны вышла комедия, где партнёром Дженнифер выступил Джим Керри. Фильм «Брюс Всемогущий» возымел оглушительный успех у зрителей и подчеркнул комедийный талант Дженнифер.

Дженнифер Энистон Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

В последующие годы карьера кинозвезды шла в гору. В 2005 году она снялась в фильме «Ходят слухи» вместе с Кевином Костнером и Марком Руффало. Через год на экраны вышла лента «Развод по-американски», а ещё через два – «Марли и я».

«Обещать – не значит жениться», «Притворись моей женой», «Охотник за головами», «Больше, чем друг», «Несносные боссы» – избранный список работ, где Энистон исполнила роли.

На съёмках фильма «Жажда странствий» Дженнифер познакомилась с Джастином Теру, с которым у неё завязались романтические отношения, переросшие в брак. А через два года состоялась премьера драматической ленты «Торт», где Дженнифер сыграла героиню, страдающую синдромом хронической боли. Игра произвела на критиков неизгладимое впечатление и принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус».

В 2016 году вышел комедийный фильм «Несносные леди», где в одной из главных ролей, наряду с Кейт Хадсон и Джулией Робертс, можно увидеть так полюбившуюся зрителям Дженнифер.

Несомненно, Энистон вполне может справиться с любой ролью, но для зрителей она так и осталась олицетворением лёгкости и наивности. Актриса этим умело пользуется и в последние годы исполняет исключительно комедийные роли. Так, в 2019 году она снова сыграла в дуэте с Адамом Сэндлером в фильме «Загадочное убийство», а в 2023 году актёры представили продолжение своей истории – «Убийство в Париже».

Спорт и питание

56-летняя Дженнифер Энистон готова дать фору любой юной голливудской актрисе. Благодаря усердным тренировкам кинозвезда находится в отличной форме. Дженнифер не скрывает, что каждый её день чётко расписан: полтора часа ежедневно она уделяет спорту под наблюдением персонального тренера. Однако упражнения всегда меняются в зависимости от загруженности съёмочного процесса или фотосессий.

Энистон уделяет большое внимание боксу, которым стала заниматься с 2017 года. По мнению голливудской актрисы, бокс – это отличная возможность избавиться от отрицательных эмоций. Йога – отдельная любовь Дженифер. В последнее время к привычным упражнениям она предпочитает добавлять кардионагрузки. Кроме того, Энистон проводит много времени, гуляя с собакой.

Звезда уверяет, что может есть всё, что хочет, но после 16:00 обязательно прекращает приём пищи. А если ей необходимо отлично выглядеть перед очередными съёмками, то на помощь приходит интервальное голодание.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: DAN CALLISTER/Getty Images

Личная жизнь Дженнифер Энистон

Личная жизнь актрисы всегда вызывала бурный интерес у публики. Когда-то Дженнифер встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем. Позже её связывали романтические отношения с Тейтом Донованом. В прессе громко освещали брак Энистон с Брэдом Питтом. Но спустя пять лет союза отношения звёзд разрушились: виной всему роман Питта с Анджелиной Джоли. Энистон была подавлена предательством возлюбленного и долгое время после развода не могла прийти в себя.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон Фото: Kevin Winter/Getty Images

Сейчас экс-супруги часто общаются, Энистон даже поддержала Питта после громкого развода с Джоли. Первое время поклонники верили в воссоединение пары, однако этого не произошло.

В 2015 году Дженнифер вновь вышла замуж: избранником актрисы стал коллега – Джастин Теру. Казалось, что Энистон наконец-таки нашла своё счастье, но, к сожалению, после трёх лет брака союз распался.

Сейчас актриса счастлива в отношениях с американским гипнологом Джимом Кёртисом.

10 фильмов с Дженнифер Энистон

«Притворись моей женой», США, 2011 год

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссёр: Деннис Дуган

Главные актёры: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Бруклин Декер, Ник Свардсон

Возрастные ограничения: 12+

Актриса неоднократно признавалась, что тёплая и крепкая дружба с Адамом Сэндлером – причина, по которой она соглашается на актёрский дуэт с ним.

Дженнифер сыграла роль ассистентки пластического хирурга Дэнни Макоби (Сэндлер). Она поддаётся уговорам начальника и притворяется его бывшей женой, чтобы тот смог завоевать сердце красотки, в которую влюбился. Совместный отпуск на Гавайях превращается в смешное приключение, а обман каждый раз рискует быть раскрытым.

Кадр из фильма «Притворись моей женой» Фото: «Кинопоиск»

«Развод по-американски», США, 2006 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Пейтон Рид

Главные актёры: Винс Вон, Дженнифер Энистон, Джои Лорен Эдамс

Возрастные ограничения: 18+

К фильму было приковано большое внимание, так как комедия стала первой работой Энистон после развода с Брэдом Питтом. И название говорило само за себя.

По сюжету Брук и Гэри давно живут вместе, однако в последние годы постоянно ссорятся. Один из конфликтов приводит к разрыву. Но ни Брук, ни Гэри не собираются покидать квартиру. Им приходится продолжать жить вместе, и каждый пытается сделать жизнь бывшей второй половинки невыносимой.

Кадр из фильма «Развод по-американски» Фото: «Кинопоиск»

«Цена измены», США, 2005 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Микаэль Хофстрём

Главные актёры: Клайв Оуэн, Венсан Кассель, Дженнифер Энистон

Возрастные ограничения: 18+

В этом триллере Дженнифер сыграла свою первую отрицательную роль в карьере.

Герой Клайва Оуэна – рекламный директор Чарльз – живёт с женой и тяжелобольной дочерью, которой требуется дорогостоящее лечение. Однажды он знакомится с прекрасной замужней Люсиндой (Энистон), с которой у него начинается роман. В одно из свиданий в отель, где остановились Чарльз и Люсинда, врывается незнакомец. Он грабит и избивает Чарльза.

Люсинда просит его не обращаться в полицию, так как боится, что о её измене узнает супруг. А спустя некоторое время Чарльзу звонит тот самый незнакомец и начинает шантажировать…

Кадр из фильма «Цена измены» Фото: «Кинопоиск»

«Несносные боссы», США, 2011 год

Жанр: комедия, криминал

Режиссёр: Сет Гордон

Главные актёры: Джейсон Бейтман, Чарли Дэй, Джейсон Судейкис, Дженнифер Энистон

Возрастные ограничения: 18+

Актриса сменила образ для роли доктора Джулии Харрис. Режиссёр фильма посчитал, что светловолосая актриса будет смотреться несерьёзно в образе стервозного босса. И Дженнифер пришлось носить парик на протяжении всего съёмочного процесса. Комедия собрала в прокате рекордные $ 300 млн, и поэтому в 2014 году вышло продолжение, где Энистон вернулась к своей роли.

Кадр из фильма «Несносные боссы» Фото: «Кинопоиск»

«Друзья», США, 1994-2004 годы

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссёры: Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек

Главные актёры: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер

Возрастные ограничения: 18+

Ситком, вмиг превративший Дженнифер Энистон в суперзвезду, занимает особое место в фильмографии актрисы. Энистон посвятила множество интервью «Друзьям» и считает роль Рэйчел Грин лучшей в своей карьере.

Актриса с гордостью заявляет, что те 10 лет, которые заняла работа, были одними из самых ярких воспоминаний в жизни. А сериал подарил ей крепкую дружбу и миллионы поклонников по всему миру.

Кортни Кокс, которая сыграла Монику в сериале «Друзья», сначала претендовала на роль Рейчел.

Кадр из сериала «Друзья» Фото: «Кинопоиск»

«Марли и я», США, 2008 год

Жанр: семейный, мелодрама

Режиссёр: Дэвид Фрэнкел

Главные актёры: Оуэн Уилсон, Дженнифер Энистон, Эрик Дэйн, Алан Аркин

Возрастные ограничения: 18+

Трогательная семейная картина рассказывает о жизни добродушного пса в одной семье. Роль главного четвероногого героя играли 20 собак! А имя пёс получил в честь легендарного музыканта Боба Марли.

Кадр из фильма «Марли и я» Фото: «Кинопоиск»

«Охотник за головами», США, 2010 год

Жанр: комедия, боевик

Режиссёр: Энди Теннант

Главные актёры: Джерард Батлер, Дженнифер Энистон, Джейсон Судейкис

Возрастные ограничения: 18+

На место Дженнифер претендовала Сара Джессика Паркер. Энистон не скрывает, что сразу согласилась на роль, потому что до этого ни разу не пробовала свои силы в экшенах. Подобный опыт актрисе понравился. В интервью она честно рассказала, что хоть физически было тяжело, но есть что вспомнить. Её героиню запирали в багажнике, она тонула в болоте. А ещё Энистон пришлось бегать на высоченных каблуках несколько километров.

Кадр из фильма «Охотник за головами» Фото: «Кинопоиск»

«Брюс Всемогущий», США, 2003 год

Жанр: комедия, фэнтези

Режиссёр: Том Шэдьяк

Главные актёры: Джим Керри, Морган Фриман, Дженнифер Энистон

Возрастные ограничения: 12+

Экранный поцелуй Джима Керри и Дженнифер Энистон получил номинацию на премию MTV Movie Awards как лучший поцелуй. Съёмки комедии были омрачены неприятным инцидентом. Из-за оплошности техников на Энистон чуть не упал операторский кран. И если бы оказавшийся рядом Джим не оттолкнул партнёршу, то без травм точно не обошлось бы.

Кадр из фильма «Брюс Всемогущий» Фото: «Кинопоиск»

«Убийство на яхте», США, Италия, Канада, 2019 год

Жанр: комедия, детектив

Режиссёр: Кайл Ньюачек

Главные актёры: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Люк Эванс

Возрастные ограничения: 12+

Ник Спитц (Адам Сэндлер) и его жена Одри (Дженнифер Энистон) давно в браке. Все годы супружеской жизни Ник обещает Одри незабываемый роскошный отпуск в Европе, но, увы, дальше обещаний дело не движется. Однажды Нику приходится солгать, что он уже купил тур, и экспромтом продумывать поездку.

В самолёте Одри знакомится с виконтом, который приглашает пару на яхту, где будет проходить вечеринка по случаю предстоящей свадьбы его дяди-миллиардера. Однако в самый разгар торжества бизнесмена убивают и первые подозреваемые – это супруги Спитцы.

В 2023-м вышло продолжение «Убийство в Париже».

Кадр из фильма «Убийство на яхте» Фото: «Кинопоиск»

«Несносные леди», США, 2016 год

Жанр: мелодрама, драма

Режиссёр: Гэрри Маршалл

Главные актёры: Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Кейт Хадсон, Джейсон Судейкис

Возрастные ограничения: 18+

Фильм стал последней режиссёрской работой Гэрри Маршалла, его премьера состоялась после смерти режиссёра. Героиня Энистон – переживающая развод Сэнди – пытается построить карьеру дизайнера. Увы, комедия получила не самые положительные отзывы критиков.

Кадр из фильма «Несносные леди» Фото: «Кинопоиск»