Заклинатель волков: как бывший десантник Вернер Фройнд стал своим в стае хищников

Человек-волк – это звание Вернер Фройнд заслужил многолетней работой и крепкой дружбой со свирепыми хищниками. По его словам, он изо всех сил старался развеять миф о «страшном звере». Как-то раз Вернер высказался по этому поводу: «Сказки – вот чему они обязаны своей дурной славой. «Красная Шапочка» и всё такое. Это великолепные животные, и того, кто говорит, что их не должно быть в природе, наверное, так же мало заботит судьба слонов на равнинах Африки. Их присутствие и то, что они живут среди нас, делает нас богаче».

Кто такой Вернер Фройнд?

Вернер Фройнд родился 2 марта 1933 года в Гарбентайхе в семье лесников и пастухов. Позже он говорил, что любовь к животным привила ему мать. После окончания школы юноша учился на садовника. А затем внезапно в 1950 году вдруг принял решение работать в Штутгарте, в зоолого-ботаническом саде «Вильгельма». Здесь исполнилась его давняя мечта. Как смотритель крупных хищников Фройнд подружился с пумой, гиеной и львом. И особенно он ладил с бурыми гигантами – медведями.

Через семь лет Вернер отправился служить в элитные парашютно-десантные войска и столкнулся с традицией солдат: обязательно иметь животное-талисман. Обычно это были собака, коза или обезьянка.

Позже Фройнд с улыбкой рассказывал журналистам: «Мне казалось, что десантнику такие животные не подходят. Поэтому в качестве талисмана выбрал бурого медведя. Видели бы вы лицо командира, когда во время парада я прошёл мимо него с нашим медведем из парка на поводке!».

Новое призвание

В 1962 году в личной жизни старшего сержанта Вернера Фройнда произошли изменения. Он женился на девушке Эрике, которая в будущем стала его единомышленницей. Супруга подержала Вернера, когда тот решил, что его истинное призвание – подружиться с волками, изучить их повадки.

Молодая семья поселилась в Мерциге. Однако вскоре Фройнд стал часто покидать дом, чтобы участвовать в экспедициях. Он ездил в Африку, Азию, Южную Америку. Это было увлекательно и опасно. Однажды Вернер едва не лишился зрения: съел сырую змею с бактериями. От инвалидности его спасла срочная операция.

В 1972 году Вернер Фройнд ушёл в запас, чтобы заняться делом всей жизни. В Мерциге он предложил властям идею о создании заповедника для волков. Получив одобрение, Вернер и Эрика обзавелись первыми питомцами – волчатами из зоопарков.

Вернер Фройнд Фото: Werner Baum/Getty Images

Зубастые члены семьи

Новоиспечённые «родители» тут же приступили к работе, таившей в себе немалый риск. Вернер потом говорил: «Чтобы наладить контакт с ними, мне пришлось стать волком. Только так я смог заслужить их доверие».

Роковую роль в общении со зверями могла сыграть любая мелочь. Небольшого роста (168 см) Фройнд как бывший инструктор индивидуальных курсов подготовки бойцов обладал отменной реакцией и был готов к различным ситуациям. Однажды он пошёл к полярным волкам в старой армейской куртке, которую нельзя было надевать для встречи с ними. В итоге доминантная самка из стаи из-за чужого запаха напала на Фройнда и чуть не отгрызла ему часть уха. Правда, с этой волчицей у Вернера потом установилась крепкая дружба.

Вернер Фройнд Фото: Werner Baum/Getty Images

Каждое утро в заповеднике начиналось с привычного обхода. На крик бывшего десантника в лесу начиналось движение – и слышался ответный волчий вой. Звери бежали к нему, охватывая Вернера со всех сторон.

«Но я всегда начеку, – говорил Фройнд. – Хотя я и занимаю положение «сверхволка», я для них чужой. Когда я захожу на их территорию, иду или к вожаку стаи, или к его самке. Если я поступлю иначе, они могут расценить это как атаку на стаю, как угрозу иерархии. В их драки стараюсь не вмешиваться. Иногда вступаю в перепалку, если вижу, что всё зашло слишком далеко. Доминантные волки заносчивы, высокомерны. И как волк я заносчив. Но как человек – нет».

Вернер Фройнд ушёл из жизни 9 февраля 2014 года. Ему было 80 лет. Волчий заповедник «Парк волков Вернера Фройнда» площадью в 10 гектаров, расположенный вблизи города Мерциг в земле Саар, продолжает свою работу. По последним данным, здесь обитают шесть стай волков.

А кто ещё?

Кроме Вернера Фройнда, были и другие «заклинатели волков». Например, Фрэнк Андре Сома – работник природного парка Лангедраг в Норвегии. Он всегда был против мифов о волках, которых до сих пор в стране считают злой напастью. Сейчас в дикой природе на юго-востоке Норвегии насчитывается не более 60 особей.

Однажды Фрэнк решился на опасный эксперимент. Он взял на воспитание четырёх волчат. Аск, Эмбла, Иргас и Варг стали его первыми питомцами. Сома не отходил от щенят ни на шаг. В холодные и морозные ночи согревал своим теплом, кормил с рук мясом.

«Они совсем как обычные щенки, но растут очень быстро. К шести месяцам они достигают размеров взрослой собаки», – вспоминал позже норвежец.

Фрэнк Андре Сома Фото: личный архив Фрэнка Андре Сомы

При таком заботливом уходе через некоторое время они вымахали в крупных хищников с острыми клыками. О мощи волка можно судить по тому, что его челюсти способны сдавить добычу с силой, равной 105 кг на 1см². Поэтому основная задача Фрэнка заключалась в налаживании контакта с выросшими воспитанниками. И понадобилось немало времени, чтобы вытравить страх волков перед человеком.

Хотя не обошлось без опасных ситуаций. Как-то волчица набросилась на норвежца и едва не полоснула его клыками по горлу. И здесь случилось чудо: остальные звери не дали в обиду Фрэнка и встали на его защиту. С этого момента утвердился статус норвежца как вожака стаи.

У каждого зверя, воспитанного Фрэнком, был свой характер. Скажем, Варг и Иргас считались «социализированными волками». Они держали дистанцию с людьми. И подпускали к себе только Фрэнка и владелицу Лангендрага Туву Торсон.

Любопытно, что норвежец научился понимать волчий язык. И умел подражать зверям, подзывая их к себе воем. «Я могу увидеть своих волков в любое время за те несколько лет, что у нас остались. И они как будто понимают меня, потому что радуются, когда видят меня», – говорил Сома.

Фрэнк Андре Сома Фото: личный архив Фрэнка Андре Сомы

Звери позволяли играть с ними, они подпускали Фрэнка к еде первым, признавая его превосходство. Волки были не против, чтобы их поднимали даже на руки. Тем самым они демонстрировали своё беспрекословное подчинение «родителю». Нередко перед журналистами норвежец показывал свой коронный трюк. К примеру, матёрый волк нежно снимал зубами замороженную фрикадельку с губ Фрэнка.

Сома часто устраивал в природном парке бега со зверями, импровизируя охоту на дичь. И всё обходилось для норвежца без малейшей царапины. К сожалению, время никого не щадит. Четвёрка волков – воспитанников Фрэнка – распалась: в живых осталось лишь двое. Норвежца постаревшие звери были всегда рады видеть, они по-прежнему проявляли почтение к нему.

Фрэнк с печалью осознавал, что недалёк тот час, когда и с ними придется расстаться. В последнее время он работал в «Медвежьем парке». На его попечении находились три молодых волка. Фрэнк как-то попытался наладить с ними дружеские отношения. Увы, его старания были напрасными. Видимо, для полного доверия волков нужно воспитывать ещё щенками.