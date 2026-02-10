В 18 лет перенёс инфаркт, а сейчас готовится к «Мистеру Олимпия»: история Сергея Данилова

30-летний Сергей Данилов по праву считается настоящей звездой бодибилдинга. В 2025 году он одержал победу на турнире Tsunami Showdown и этой осенью будет выступать на главном соревновании культуристов «Мистер Олимпия»!

Биография Сергея Данилова

Сергей Данилов родился 25 августа 1995 года в Санкт-Петербурге. Рос без отца, воспитанием занималась одна мама. Спортом он увлекался с детства. Профессионально играл в хоккей. Был вратарём питерского клуба «Динамо». Однако с карьерой хоккеиста пришлось завязать. Сергей получил серьёзную травму — ему сломали коленную чашечку в двух местах.

Бодибилдингом Данилов начал заниматься в 18 лет. Он и раньше часто посещал тренажёрный зал, наращивал массу, хотел быть мощнее и сильнее. А после завершения хоккейной карьеры культуризм стал для Данилова не только спортивной альтернативой, но и новой страстью.

Сергей взялся за тренировки так рьяно и активно – в силу молодости, отсутствия опыта и грамотного тренерского наставничества – что в буквальном смысле довёл себя до больничной койки. В 18 лет у Сергея случился инфаркт!

«Работал как сумасшедший, не брал отпуск, не отдыхал. Уходя из одного вида спорта, также фанатично погрузился в новый. И в какой-то момент что-то щёлкнуло. Сердце сказало – тебе пора отдохнуть, ты устал. Я упал в обморок, меня увезли. Сейчас проблем с сердцем нет, но обследование я прохожу и проверяюсь», — делится Сергей в интервью.

Сергей Данилов Фото: личный архив Сергея Данилова

Казалось бы, после перенесённого сердечного приступа следовало отступить и забыть о железе. Но Сергей, пройдя реабилитацию и восстановление, вернулся к любимому делу. Однако на это раз – без спешки, без надрыва и под наблюдением.

Сергей не скрывает, что сильно рисковал, ведь врачи ставили полный запрет на любые физические нагрузки. Однако, вопреки строгим рекомендациям, Данилов потихоньку, шаг за шагом, работал над собой. Нагрузку наращивал постепенно, не спешил увеличивать подходы, ждал, пока тело окрепнет. Такой подход дал свои плоды.

В 2013 году Данилов начал участвовать в профессиональных турнирах. В 22 года он попал на чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где завоевал второе место среди юниоров. К тому времени бодибилдер весил уже под сотню килограммов.

Титулы и награды

О Сергее Данилове как о восходящей звезде бодибилдинга заговорили в 2023 году. Тогда он взял серебро на турнире Siberian Power Show и на Кубке России. В 2024-м Сергей стал чемпионом Санкт-Петербурга в супертяжёлой весовой категории, одержав победу в NPC Worldwide Oksana Grishina International Classic Pro. В тот момент культурист получил профессиональную карту IFBB Pro.

Сейчас на счету Сергея Данилова следующие титулы:

Tsunami Showdown – 2025 – первое место;

«Хуан цзю Китай Про» – 2025 – четвёртое место;

Кубок и первенство России – 2023 – второе место;

Siberian Power Show – 2023 – второе место.

Победа на Tsunami Showdown – 2025 во Франции позволила Сергею получить путёвку на важнейшее международное соревнование по культуризму — «Мистер Олимпия».

Сергей Данилов Фото: личный архив Сергея Данилова

На «Мистере Олимпия» наш спортсмен будет выступать в номинации «абсолютная категория». Его соперниками станут Тонио Бартон (США), Самсон Дауда (Великобритания), Эндрю Джекед (Нигерия), Брэндон Карри (США), Шон Кларида (США), Михал Крижанек (Словакия), Дамиан Куффель (Польша), Дерек Лансфорд (США), Андреа Прести (Италия), Мартин Фицватер (США), Хади Чупан (Иран), Мамду Элссбиай (Египет). Соревнования пройдут 26 сентября 2026 года в Лас-Вегасе, США.

«Я сделал всё, что мог. Увидимся на «Олимпии»-2026», — сказал спортсмен после победы на Tsunami Showdown.

Питание и тренировки

Всего за два года усиленных тренировок спортсмен смог набрать почти 30 кг мышечной массы. В 2020-м Сергей уже весил 130! За такой результат Данилова называют прогрессирующим бодибилдером – рост мышц, объём вызывают восхищение и даже зависть. Сейчас при росте 187 см вес Сергея Данилова составляет 150 кг.

В середине пути работы над собой у Данилова снова случилась трагедия – лопнул сосуд в ноге. Потребовалась срочная операция. Нога частично потеряла чувствительность. Мало кто верил, что Сергей вернётся к культуризму и осилит тренировки. Но спортсмен и не думал сдаваться. Дав себе передышку, после реабилитации он снова был в зале и готовился вернуть потерянную мышечную массу.

«Я просыпаюсь в 5:30 утра, в 6:00 я прихожу на работу, потом завтракаю. Это 125 г макарон (это вес в сухом виде), пять яиц (из них только один желток) и 250 г индейки. И всего семь-восемь приёмов пищи в день. В принципе, они все похожи. То есть каждые три часа я сижу и ем. Работаю, тренирую людей, тренируюсь сам».

Сергей Данилов Фото: личный архив Сергея Данилова

Удивительно, но при таких объёмах у Данилова очень низкий процент жира. Он остается «сухим» даже при максимальном весе. Это доказывают и результаты анализов крови. По словам Сергея, у него низкие показатели сахара, а тестостерон в три раза превышен.

Кстати, бодибилдер признавался, что за его рацион отвечает…бабушка! Она готовит ему блюда по специальному меню, общее количество калорий которого превышает 7000.

Сергей тренируется шесть раз в неделю и только в воскресенье отдыхает. «Первый день – грудь, потом – бицепс бедра, потом – руки, затем – спина и плечи, потом – опять ноги. Я пришёл из хоккея, у меня уже была какая-то физическая база. Из-за этого мне было так легко начать качать ноги. Я вообще люблю качать ноги, остальное – нет. Тренеры заставляют. Верх ненавижу, это всегда для меня стресс и шок. С матами, криками», – поясняет бодибилдер.

Сергей Данилов Фото: личный архив Сергея Данилова

Спортсмен ведёт активную жизнь в социальных сетях, делится тренировками, достижениями. За его аккаунтом следят тысячи человек не только из России, но и за рубежом. Данилов подчёркивает, что, прежде чем профессионально заниматься бодибилдингом, нужно взвесить все за и против. И, конечно, не пренебрегать рекомендациями врачей. А также — верить в себя.

«Первый совет – это финансовая подушка. Потому что бодибилдинг – это не дёшево. Второе – найти хороших наставников, которые будут не выжимать из тебя соки, а станут постепенно вести и объяснять что к чему. И третий совет – кашу кушай, папу слушай!» — такие наставления даёт Сергей Данилов тем, кто грезит бодибилдингом.