Как выбрать шлем для бокса: типы, материалы, размеры, бренды и цены

«Боксёрский шлем — жизненно важная часть экипировки, которая может буквально спасти голову от серьёзных травм. Как не промахнуться с выбором этого важнейшего элемента защиты?»
Зачем нужен шлем? Во-первых, он поглощает и смягчает удары. Качественный шлем для бокса способен уменьшать линейное и угловое ускорение головы до 50%. Во-вторых, защищает от рассечений, порезов, ушибов, повреждений ушей и переломов носа и челюсти. В-третьих, снижает риск травмирования спарринг-партнёра. Плюс даёт психологический комфорт: можно сосредоточиться на технике и тактике.
О чём расскажем:
- Типы боксёрских шлемов
- Материалы и конструкция
- Как правильно выбрать размер
- Уровень защиты и сертификация
- Комфорт и функциональность
- Бренды на российском рынке
- Стоимость шлема для бокса
- Как выбрать шлем для бокса: главные советы
- Как ухаживать за шлемом
- Часто задаваемые вопросы
Типы боксёрских шлемов
Различные виды шлемов для бокса предназначены для разных целей.
- Тренировочные шлемы частично или полностью закрывают лицо: уши, лоб, щёки, подбородок. Они предназначены для максимальной защиты на тренировках и идеально подходят для новичков.
Шлем боксёрский adidas Speed Super Pro Training Extra Protect, 8999 руб.
Фото: adidas
- Мексиканский тип оставляет открытым подбородок, фокусируясь на защите лба, ушей и щёк. Такие модели легче и подходят для опытных спортсменов.
Боксёрский шлем мексиканского стиля Ultimatumboxing GEN5MEX-HTN YELLOW с алькантарой, 24 000 руб.
Фото: Ultimatum Boxing
- Боевые шлемы закрывают только боковые части головы и лоб, обеспечивая минимальный уровень защиты, но максимальный обзор.
Шлем боксёрский Green Hill Special, 3999 руб.
Фото: Green Hill
Шлем для единоборств с бампером Clinch Face Guard черно-бронзовый, 7990руб.
Фото: Clinch
Материалы и конструкция
Внешняя оболочка шлемов изготавливается из натуральной кожи или кожзама.
- Натуральная кожа — долговечный и эластичный материал, который хорошо поглощает влагу. Подходит профессионалам, планирующим долгосрочное использование. Twins Special использует для своей боевой экипировки воловью кожу высочайшего качества.
Шлем Hukk Honor, 4499 руб.
Фото: Hukk
- Искусственная кожа — полиуретан или кожзам — более бюджетный вариант, устойчивый к повреждениям. Такие шлемы легче и проще в уходе, идеальны для новичков. Clinch выпускает шлемы из эластичного полиуретана с пенным наполнителем.
Боксёрский шлем Clinch Olimp красный, 3192 руб.
Фото: Clinch
Внутренний наполнитель обеспечивает амортизацию. Используются:
- пенополиэтилен — лёгкий материал для начинающих;
- пенорезина — более плотная и надёжная для профессиональных моделей;
- гелевые вставки, которые увеличивают комфортность и поглощают энергию удара.
Как правильно выбрать размер
При выборе размера важно обращать внимание на несколько моментов.
Окружность головы нужно измерить мягкой лентой над бровями, затылком и верхней частью шеи. Сопоставьте результат и размерную сетку производителя.
Стандартные диапазоны: XS/S — 50–55 см, M — 55–58 см, L — 58–60 см, XL — 60–62 см.
Это лишь ориентир — обязательно примеряйте шлем. На примерке шлем должен плотно прилегать, но не давить. Вставьте пальцы между головой и шлемом — свободного пространства быть не должно. Если чувствуете давление на виски, затылок или переносицу — это не ваш размер. Сделайте несколько движений головой: выбирайте шлем, который остаётся на месте и не смещается.
Система фиксации — ремешки, шнуровка или липучки — должна надёжно удерживать шлем на голове. Важно учитывать форму головы. Производители учитывают эти особенности, поэтому шлемы одного размера от разных брендов могут сидеть по-разному.
Фото: Pressmaster / istockphoto.com
Размерная сетка боксёрских шлемов
|XS-S
|50-55
|M
|55-58
|L
|58-60
|XL
|60-62
|Размер
|Обхват головы (см)
Уровень защиты и сертификация
Часть головы и лоб нуждаются в особой защите — именно туда чаще всего приходятся удары. Защитные модули шлема представляют собой специальные вставки в области лба, ушей, скул и подбородка для поглощения ударов. Толщина наполнителя играет критическую роль: слишком тонкий слой не обеспечит защиту, а чрезмерно толстый добавит веса и сделает голову более заметной для противника.
При выборе шлема для соревнований ищите модели, одобренные USA Boxing или AIBA. Green Hill, например, производит шлемы из лёгких и плотных высокотехнологичных материалов, в ассортименте есть открытые шлемы, модели с усиленной защитой, с закрытым подбородком, с защитой скул.
Фото: Edwin Tan / istockphoto.com
Комфорт и функциональность
Вентиляционные отверстия обеспечивают воздухообмен и отведение тепла во время тренировок. Без нормальной вентиляции голова превращается в паровую баню. Современные модели часто имеют продуманную систему вентиляции.
Вес шлема тоже важен: тяжёлые модели могут утомлять шею, особенно во время длительных тренировок. Обзор — критически важный параметр. Элементы шлема не должны перекрывать поле зрения.
Бренды на российском рынке
Everlast — легендарный бренд, производит шлемы от бюджетных до профессиональных. Ещё один бренд на рынке ― Hukk, партнёр Федерации бокса России, — предлагает качественные доступные модели. UFC специализируется на шлемах для смешанных единоборств с усиленной защитой. Ultimatum Boxing — российский производитель качественной экипировки. Clinch выпускает шлем Olimp — официальный шлем Федерации. Adidas применяет передовые технологии, модели используются на соревнованиях.
Стоимость шлема для бокса
Цены на боксёрские шлемы варьируются от 3000 до 42 000 рублей и выше. Бюджетные варианты (от 3000 рублей) изготовлены из полиуретана и подходят для новичков. Средний сегмент (10 000–20 000 рублей) предлагает комбинированные материалы для любителей.
Премиум-модели (от 20 000 рублей) — это натуральная кожа и профессиональное качество от Cleto Reyes, Twins Special, Fairtex. На цену влияют материалы, конструкция, бренд и дополнительные функции. Оптимальный бюджет для любительских тренировок — 5000–15 000 рублей.
Фото: NanoStockk / istockphoto.com
Как выбрать шлем для бокса: главные советы
- Определите цель использования: для тренировок нужны модели с максимальной защитой, для соревнований — ориентируйтесь на правила в вашей федерации.
- Учитывайте уровень подготовки: новичкам подойдут шлемы закрытого типа или с забралом, опытным боксёрам можно рассмотреть мексиканские или боевые модели.
- Обязательно примерьте шлем перед покупкой.
- Проверьте качество швов.
- Типы шлемов выбирайте в соответствии с вашими задачами: тренировки, спарринги или соревнования.
Как ухаживать за шлемом
Чтобы спортивный инвентарь и важный элемент защиты прослужил вам долго, после каждой тренировки:
- протирайте внутреннюю часть влажной салфеткой;
- используйте антибактериальные средства для дезинфекции;
- храните шлем в сухом, проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей;
- проверяйте периодически состояние наполнителя и швов.
Фото: NickyLloyd / istockphoto.com
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать боксёрский шлем для других единоборств?
Да, они подходят для кикбоксинга и муай-тай ― конструкция защиты головы схожа. Но для смешанных единоборств (ММА) лучше выбирать специализированные модели с усиленной защитой ушей и затылка — в ММА больше разнообразия ударов, которые создают дополнительную нагрузку на эти зоны.
Что делать, если шлем давит или скользит?
Попробуйте размер побольше. Дискомфорт на тренировке будет отвлекать, может привести к головным болям. Если шлем скользит и смещается при движениях головой — проверьте систему фиксации: подтяните ремешки, отрегулируйте шнуровку или замените липучки, если они износились. Для детей не покупайте шлем «на вырост» — это критически ухудшает защиту и обзор.
Когда следует менять шлем?
Качественный шлем при регулярных тренировках (3–4 раза в неделю) служит 2–3 года. Меняйте его раньше, если наполнитель потерял упругость и перестал эффективно амортизировать удары, если появились разрывы швов или трещины на материале, если шлем перестал плотно сидеть на голове из-за деформации.