Как выбрать шлем для бокса: типы, материалы, размеры, бренды и цены

Шамиль Байназаров PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Боксёрский шлем — жизненно важная часть экипировки, которая может буквально спасти голову от серьёзных травм. Как не промахнуться с выбором этого важнейшего элемента защиты?»

Зачем нужен шлем? Во-первых, он поглощает и смягчает удары. Качественный шлем для бокса способен уменьшать линейное и угловое ускорение головы до 50%. Во-вторых, защищает от рассечений, порезов, ушибов, повреждений ушей и переломов носа и челюсти. В-третьих, снижает риск травмирования спарринг-партнёра. Плюс даёт психологический комфорт: можно сосредоточиться на технике и тактике.

О чём расскажем:

Типы боксёрских шлемов

Различные виды шлемов для бокса предназначены для разных целей.

Тренировочные шлемы частично или полностью закрывают лицо: уши, лоб, щёки, подбородок. Они предназначены для максимальной защиты на тренировках и идеально подходят для новичков.

Шлем боксёрский adidas Speed Super Pro Training Extra Protect, 8999 руб. Фото: adidas

Мексиканский тип оставляет открытым подбородок, фокусируясь на защите лба, ушей и щёк. Такие модели легче и подходят для опытных спортсменов.

Боксёрский шлем мексиканского стиля Ultimatumboxing GEN5MEX-HTN YELLOW с алькантарой, 24 000 руб. Фото: Ultimatum Boxing

Боевые шлемы закрывают только боковые части головы и лоб, обеспечивая минимальный уровень защиты, но максимальный обзор.

Шлем боксёрский Green Hill Special, 3999 руб. Фото: Green Hill

Отдельная категория — шлем с бампером. Он оснащён выступающей дугой, которая защищает нос и верхнюю часть лица. Популярен в смешанных единоборствах. Ещё есть шлемы с забралом, которые полностью закрывают голову, но могут вызывать проблемы с вентиляцией и запотеванием.

Шлем для единоборств с бампером Clinch Face Guard черно-бронзовый, 7990руб. Фото: Clinch

Материалы и конструкция

Внешняя оболочка шлемов изготавливается из натуральной кожи или кожзама.

Натуральная кожа — долговечный и эластичный материал, который хорошо поглощает влагу. Подходит профессионалам, планирующим долгосрочное использование. Twins Special использует для своей боевой экипировки воловью кожу высочайшего качества.

Шлем Hukk Honor, 4499 руб. Фото: Hukk

Искусственная кожа — полиуретан или кожзам — более бюджетный вариант, устойчивый к повреждениям. Такие шлемы легче и проще в уходе, идеальны для новичков. Clinch выпускает шлемы из эластичного полиуретана с пенным наполнителем.

Боксёрский шлем Clinch Olimp красный, 3192 руб. Фото: Clinch

Внутренний наполнитель обеспечивает амортизацию. Используются:

пенополиэтилен — лёгкий материал для начинающих;

пенорезина — более плотная и надёжная для профессиональных моделей;

гелевые вставки, которые увеличивают комфортность и поглощают энергию удара.

Внутренняя подкладка часто изготавливается из поглощающей пот ткани или натуральной замши, чтобы избежать натирания.

Как правильно выбрать размер

При выборе размера важно обращать внимание на несколько моментов.

Окружность головы нужно измерить мягкой лентой над бровями, затылком и верхней частью шеи. Сопоставьте результат и размерную сетку производителя.

Стандартные диапазоны: XS/S — 50–55 см, M — 55–58 см, L — 58–60 см, XL — 60–62 см.

Это лишь ориентир — обязательно примеряйте шлем. На примерке шлем должен плотно прилегать, но не давить. Вставьте пальцы между головой и шлемом — свободного пространства быть не должно. Если чувствуете давление на виски, затылок или переносицу — это не ваш размер. Сделайте несколько движений головой: выбирайте шлем, который остаётся на месте и не смещается.

Система фиксации — ремешки, шнуровка или липучки — должна надёжно удерживать шлем на голове. Важно учитывать форму головы. Производители учитывают эти особенности, поэтому шлемы одного размера от разных брендов могут сидеть по-разному.

Размерная сетка боксёрских шлемов

XS-S 50-55 M 55-58 L 58-60 XL 60-62 Размер Обхват головы (см)

Уровень защиты и сертификация

Часть головы и лоб нуждаются в особой защите — именно туда чаще всего приходятся удары. Защитные модули шлема представляют собой специальные вставки в области лба, ушей, скул и подбородка для поглощения ударов. Толщина наполнителя играет критическую роль: слишком тонкий слой не обеспечит защиту, а чрезмерно толстый добавит веса и сделает голову более заметной для противника.

При выборе шлема для соревнований ищите модели, одобренные USA Boxing или AIBA. Green Hill, например, производит шлемы из лёгких и плотных высокотехнологичных материалов, в ассортименте есть открытые шлемы, модели с усиленной защитой, с закрытым подбородком, с защитой скул.

Комфорт и функциональность

Вентиляционные отверстия обеспечивают воздухообмен и отведение тепла во время тренировок. Без нормальной вентиляции голова превращается в паровую баню. Современные модели часто имеют продуманную систему вентиляции.

Вес шлема тоже важен: тяжёлые модели могут утомлять шею, особенно во время длительных тренировок. Обзор — критически важный параметр. Элементы шлема не должны перекрывать поле зрения.

Бренды на российском рынке

Everlast — легендарный бренд, производит шлемы от бюджетных до профессиональных. Ещё один бренд на рынке ― Hukk, партнёр Федерации бокса России, — предлагает качественные доступные модели. UFC специализируется на шлемах для смешанных единоборств с усиленной защитой. Ultimatum Boxing — российский производитель качественной экипировки. Clinch выпускает шлем Olimp — официальный шлем Федерации. Adidas применяет передовые технологии, модели используются на соревнованиях.

Стоимость шлема для бокса

Цены на боксёрские шлемы варьируются от 3000 до 42 000 рублей и выше. Бюджетные варианты (от 3000 рублей) изготовлены из полиуретана и подходят для новичков. Средний сегмент (10 000–20 000 рублей) предлагает комбинированные материалы для любителей.

Премиум-модели (от 20 000 рублей) — это натуральная кожа и профессиональное качество от Cleto Reyes, Twins Special, Fairtex. На цену влияют материалы, конструкция, бренд и дополнительные функции. Оптимальный бюджет для любительских тренировок — 5000–15 000 рублей.

Как выбрать шлем для бокса: главные советы

Определите цель использования: для тренировок нужны модели с максимальной защитой, для соревнований — ориентируйтесь на правила в вашей федерации. Учитывайте уровень подготовки: новичкам подойдут шлемы закрытого типа или с забралом, опытным боксёрам можно рассмотреть мексиканские или боевые модели. Обязательно примерьте шлем перед покупкой. Проверьте качество швов. Типы шлемов выбирайте в соответствии с вашими задачами: тренировки, спарринги или соревнования.

Как ухаживать за шлемом

Чтобы спортивный инвентарь и важный элемент защиты прослужил вам долго, после каждой тренировки:

протирайте внутреннюю часть влажной салфеткой;

используйте антибактериальные средства для дезинфекции;

храните шлем в сухом, проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей;

проверяйте периодически состояние наполнителя и швов.

Важно! Не рекомендуется стирать шлем или его элементы в стиральной машине ― это может привести к деформации материалов, а следовательно, к снижению всех ключевых характеристик изделия.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать боксёрский шлем для других единоборств?

Да, они подходят для кикбоксинга и муай-тай ― конструкция защиты головы схожа. Но для смешанных единоборств (ММА) лучше выбирать специализированные модели с усиленной защитой ушей и затылка — в ММА больше разнообразия ударов, которые создают дополнительную нагрузку на эти зоны.

Что делать, если шлем давит или скользит?

Попробуйте размер побольше. Дискомфорт на тренировке будет отвлекать, может привести к головным болям. Если шлем скользит и смещается при движениях головой — проверьте систему фиксации: подтяните ремешки, отрегулируйте шнуровку или замените липучки, если они износились. Для детей не покупайте шлем «на вырост» — это критически ухудшает защиту и обзор.

Когда следует менять шлем?

Качественный шлем при регулярных тренировках (3–4 раза в неделю) служит 2–3 года. Меняйте его раньше, если наполнитель потерял упругость и перестал эффективно амортизировать удары, если появились разрывы швов или трещины на материале, если шлем перестал плотно сидеть на голове из-за деформации.

Не торопитесь, изучите разные модели, примерьте несколько вариантов разных производителей. Качественный шлем не только защитит от травм, но и продлит вашу спортивную карьеру. И помните: что идеально подходит одному, может не подойти другому. Удачных тренировок и берегите голову — она у вас одна!