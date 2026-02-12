Борец с гангстерами, грабитель и гольфист: 15 фильмов с Кевином Костнером

Актёру 71 год, и он по прежнему в отличной форме. Он занимается плаванием, отлично держится в седле и играет в бейсбол – и всё это ему не раз пригождалось на съёмках.

О чём расскажем:

Биография Кевина Костнера

Кевин Майкл Костнер родился 18 января 1955 в Линвуде, Калифорния. Никто в семье не занимался творчеством: мать работала в департаменте здравоохранения, отец был служащим. Вся семья вела активный образ жизни: Кевин с двумя братьями играл в футбол, ходил в походы. В школьные годы Кевин серьёзно увлёкся бейсболом, играл в Малой бейсбольной лиге, мечтал о профессиональной карьере. Но выбрал учёбу – поступил в университет, чтобы изучать маркетинг и финансы. Параллельно посещал театральную студию и уже тогда определился с выбором профессии.

В 23 года женился на подруге детства Синди Силве. Чтобы прокормить семью, брался за любую работу. Трудился экскурсоводом, водителем, даже подрабатывал на рыболовецком судне. Параллельно ходил на кастинги и надеялся на удачу.

Кевин Костнер Фото: Bob Riha, Jr./Getty Images

Первую роль Кевин получил в 1981 году в комедии «Дикий пляж». Потом последовали небольшие эпизоды в фильмах. Известность пришла с вестерном «Сильверадо» в 1985-м. А звёздную славу принесла картина «Неприкасаемые», где Костнер сыграл вместе с Робертом Де Ниро и Шоном Коннери.

В фильме «Телохранитель» актёр впервые выступил в качестве продюсера и также сыграл главную роль. Несмотря на культовый статус и кассовый успех, проект номинировали на «Золотую малину».

За всю актёрскую карьеру Кевин Костнер сыграл много ролей, но бо́льшая часть – это вестерны. Образы суровых жителей Дикого Запада ему удавались особенно хорошо. Один из последних проектов – это сериал «Йеллоустоун». Всего вышло пять сезонов, однако на стадии съёмок последнего разразился скандал. Костнер покинул сериал. По его словам, он был готов заключить контракт и на последующие части. Однако продюсеры не считались с его графиком и постоянно сдвигали даты съёмок. Актёр ушёл и запустил свой вестерн-сериал «Горизонты».

Спорт и питание

Костнер признавался, что хорошую форму ему помогают поддерживать дети. Они часто вместе играют в командные виды спорта. Среди увлечений Костнера – гольф, бейсбол, дайвинг, сёрфинг и верховая езда. Если бейсбол был страстью Кевина с детства, то всему остальному ему пришлось обучиться ради ролей в кино.

За питанием актёр особо не следит, очень любит стейки, пасту и фастфуд. Но во всём знает меру. Если видит лишние килограммы, то урезает рацион и добавляет активности. А ещё старается раз в неделю посещать сауну – это помогает ему бороться с болями в суставах.

Кевин Костнер Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Личная жизнь Кевина Костнера

В пик славы Костнер развёлся после 16 лет брака с Синди Силвой, у пары трое детей. В 1996-м Кевин стал отцом в четвёртый раз, актриса Бриджит Руни родила ему сына Лиама.

В 2004-м актёр женился на модели Кристин Баумгартнер, у супругов родились трое детей. В 2023-м пара подала на развод. Расставание проходило со скандальным разделом имущества. Кевина обвиняли в жадности, так как он до последнего отстаивал сниженную сумму алиментов на детей и планировал отнять дом у бывшей жены.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Фильмы с Кевином Костнером

«Танцующий с волками», США, Великобритания, 1990 год

Жанр: драма, вестерн, исторический

Режиссёр: Кевин Костнер

Главные актёры: Кевин Костнер, Мэри Макдоннелл, Грэм Грин

Возрастные ограничения: 18+

Фильм о лейтенанте Джоне Данбаре, выжившем в индейском племени во время Гражданской войны в США, стал для Кевина Костнера режиссёрским дебютом. Актёру выделили ограниченный бюджет, которого не хватило. Добавить отказались, так как в успех картины не верили.

Кевину пришлось вложить собственные сбережения. В итоге при бюджете в $ 20 млн картина заработала более $ 400 млн. «Танцующего с волками» номинировали на «Оскар» в 12 категориях, он завоевал семь, в том числе за лучшие режиссуру и фильм.

Над картиной Костнер работал пять лет. Учился ездить верхом, в том числе и без седла. Чтобы не поранить настоящих животных, были созданы куклы бизонов (на это тоже ушла приличная часть бюджета). Для разделки туш сделали макеты из папье-маше, и настолько реалистичные, что случайные свидетели сцены вызвали полицию, думая, что это браконьеры.

Кадр из фильма «Танцующий с волками» Фото: «Кинопоиск»

«Робин Гуд: Принц воров», США, 1991 год

Жанр: боевик, мелодрама

Режиссёр: Кевин Рейнольдс

Главные актёры: Кевин Костнер, Морган Фриман, Мэри Элизабет Мастрантонио

Возрастные ограничения: 16+

Кевин лично уговаривал Шона Коннери, с которым уже поработал в «Неприкасаемых», сыграть роль отца Робина Гуда – лорда Локсли. Но актёр запротестовал, объясняя это тем, что в последнее время слишком часто играет чьих-то отцов. А от роли короля Ричарда Львиное сердце не отказался. Получил за пару съёмочных дней $ 250 000 и все отдал на благотворительность.

Кадр из фильма «Робин Гуд: Принц воров» Фото: «Кинопоиск»

«Водный мир», США, 1995 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Кевин Рейнольдс

Главные актёры: Кевин Костнер, Деннис Хоппер, Джинн Трипплхорн

Возрастные ограничения: 12+

Сейчас фильм считается культовым, зрители приняли его тепло. Но на момент съёмок боевик стал самым провальным проектом 90-х. Хотя он и оправдал затраченный бюджет, сборы сверх него были минимальными. Сложности добавили и проблемы на съёмках. Костнер настаивал на кандидатуре режиссёра Кевина Рейнольдса, с которым работал ранее. Однако в процессе друзья поругались, Рейнольдс выбыл из проекта, и Костнер завершал работу сам.

Также создатели не учли погодные условия на гавайском побережье, где шли съёмки. Порывистые ветра и большие волны разрушили часть декораций – пришлось возводить их заново.

Кадр из фильма «Водный мир» Фото: «Кинопоиск»

«Почтальон», США, 1997 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Кевин Костнер

Главные актёры: Кевин Костнер, Уилл Пэттон, Лоренц Тейт

Возрастные ограничения: 18+

Увы, режиссёрская работа Костнера не увенчалась успехом. За экранизацию одноимённого романа Дэвида Брина никто не хотел браться, произведение считали довольно сложным. Кевин решил рискнуть, однако его надежды не оправдались. Фильм получил пять наград «Золотая малина»: в номинациях худший фильм года, худший актёр, худшая режиссура, худший сценарий и худшая кинопесня.

Кадр из фильма «Почтальон» Фото: «Кинопоиск»

«3000 миль до Грейслэнда», США, Канада, 2001 год

Жанр: криминал, боевик

Режиссёр: Дэмиен Лихтенштайн

Главные актёры: Курт Рассел, Кевин Костнер, Кортни Кокс, Кристиан Слэйтер

Возрастные ограничения: 18+

Бывший сиделец Майкл (Курт Рассел) собирает банду. В образах Элвиса Пресли они собираются проникнуть на фестиваль двойников легендарного певца, чтобы ограбить самое большое казино Лас-Вегаса. Но у одного из преступников – Мерфи (Кевин Костнер) – есть свой хитроумный план.

Кстати, Рассел и Костнер много спорили на съёмках. Курт хотел привнести в фильм больше юмора и шуток, а Кевин настаивал на серьёзности.

Кадр из фильма «3000 миль до Грейслэнда» Фото: «Кинопоиск»

«Телохранитель», США, 1992 год

Жанр: триллер, мелодрама

Режиссёр: Мик Джексон

Главные актёры: Кевин Костнер, Уитни Хьюстон, Гари Кемп

Возрастные ограничения: 18+

Сценарий был написан ещё в 70-х годах, тогда планировали снять в главных ролях актёра Стива МакКуина и певицу Дайану Росс. Но сюжет пролежал на полке целых 20 лет. Роль телохранителя Фрэнка Фармера сразу отдали Костнеру, а на роль Рейчел Мэррон рассматривали Мадонну. Однако Костнер настоял, чтобы пригласили Уитни Хьюстон. Сам уговаривал певицу и два года ждал её решения. И по инициативе Кевина в картине звучит легендарная песня I Will Always Love You, которая получила впоследствии премию «Оскар».

Кадр из фильма «Телохранитель» Фото: «Кинопоиск»

«Послание в бутылке», США, 1999 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Луис Мандоки

Главные актёры: Кевин Костнер, Робин Райт, Пол Ньюман

Возрастные ограничения: 12+

Фильм снят по одноимённому роману Николаса Спаркса, автора «Дневника памяти». По сюжету вдовец Гаррет Блейк занимается починкой яхт. Он не может прийти в себя от потери супруги и отправляет умершей жене трогательное послание в бутылке. Его находит журналистка Тереза Осборн, которая приезжает на побережье, чтобы познакомиться с автором письма. Кстати, Робин Райт и Кевин Костнер могли поработать вместе и ранее. Робин должна была сыграть леди Марианну в фильме «Робин Гуд: Принц воров», но отказалась от роли из-за беременности.

Кадр из фильма «Послание в бутылке» Фото: «Кинопоиск»

«Идеальный мир», США, 1993 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Клинт Иствуд

Главные актёры: Кевин Костнер, Клинт Иствуд, Лора Дерн

Возрастные ограничения: 18+

Клинт Иствуд не хотел сниматься в своём фильме, его уговорил Костнер. Иствуд стал техасским рейнджером, который бросается в погоню за преступником Батчем Хейнсом. Кевин несколько раз пытался внести коррективы в сценарий, давал непрошенные советы режиссёру. В итоге Клинт Иствуд вышел из себя и указал Костнеру на его, актёрское, место.

Кевин разозлился и демонстративно покинул площадку. А Иствуд как ни в чём не бывало продолжил съёмку с дублёром актёра. Когда Кевин остыл и вернулся к работе, то, к своему изумлению, узнал, что сцену сняли и без его участия. Режиссёр объяснил Кевину, ещё одна такая выходка – и фильм доснимут с дублёром. Больше стычек между актёром и режиссёром не было.

Кадр из фильма «Идеальный мир» Фото: «Кинопоиск»

«Неприкасаемые», США, 1987 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Брайан Де Пальма

Главные актёры: Кевин Костнер, Шон Коннери, Чарльз Мартин Смит

Возрастные ограничения: 18+

Для 32-летнего Кевина Костнера роль детектива Элиота Несса стала звёздной. К счастью актёра, от нее отказались Мел Гибсон, Дон Джонсон, Харрисон Форд и Майкл Дуглас. Специально для съёмок все актёры прошли боевую подготовку, обучались стрельбе из разного оружия.

Не обошлось без травм – больше всех пострадал Шон Коннери. В сцене убийства его героя Мэлоуна петарды с кровью, прикреплённые к его торсу, разорвались с такой силой, что осколки попали в глаза Коннери. Актёру пришлось обратиться за медицинской помощью.

Несмотря на то что режиссёр Брайан Де Пальма настаивал на том, что бо́льшая часть фильма – это вымысел, он всё равно пригласил на площадку консультанта Альберта Х. Волфа, который входил в группу реальных «Неприкасаемых».

Кадр из фильма «Неприкасаемые» Фото: «Кинопоиск»

«Дархэмские Быки», США, 1988 год

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссёр: Рон Шелтон

Главные актёры: Кевин Костнер, Сьюзен Сарандон, Тим Роббинс

Возрастные ограничения: 18+

Получить роль тренера бейсбольной команды «Дархэмские Быки» Кевину помогло его бейсбольное прошлое. Режиссёр сразу же остановил свой выбор на актёре и не рассматривал никого другого. Герою Костнера Крэшу Дэйвису дают непростую задачу: он должен стать наставником перспективного, но неконтролируемого игрока Эбби.

Кадр из фильма «Дархэмские быки» Фото: «Кинопоиск»

«Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», США, Франция, 1991 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Оливер Стоун

Главные актёры: Кевин Костнер, Гари Олдман, Томми Ли Джонс

Возрастные ограничения: 16+

Кевин Костнер сыграл роль окружного прокурора Джима Гаррисона, который несколько раз пытался возобновить расследование убийства президента Кеннеди. Даже после задержания и смерти убийцы Ли Харви Освальда прокурор видел много несостыковок в деле и хотел найти заказчиков преступления. Кстати, реальный Джим Гаррисон сыграл в фильме роль верховного судьи США Эрла Уоррена.

Кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» Фото: «Кинопоиск»

«Уайатт Эрп», США, Канада, 1994 год

Жанр: драма, приключения, вестерн

Режиссёр: Лоуренс Кэздан

Главные актёры: Кевин Костнер, Деннис Куэйд, Джин Хэкмен

Возрастные ограничения: 16+

Съёмки «Уайатта Эрпа» шли параллельно с другой картиной про легендарного шерифа «Тумстоун: Легенда дикого запада», где Уайатта сыграл Курт Рассел. Забавно, но съёмочные площадки расположились друг от друга всего в нескольких десятках километров. К началу работы Лоуренс Кэздан понял, что конкуренты скупили всю историческую одежду и аксессуары того периода. Пришлось закупаться в Европе.

По мнению актёров, главной ошибкой режиссёра было решение всё равно завершить съёмки. Даже несмотря на то, что они сильно отставали в графике. В результате «Тумстоун: Легенда дикого запада» получился более развлекательным, а «Уайатт Эрп» придерживался исторической точности и драматичности. Поэтому, увы, в прокате провалился и получил несколько антипремий «Золотая малина».

Кадр из фильма «Уайатт Эрп» Фото: «Кинопоиск»

«Жестяной кубок», США, 1996 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Рон Шелтон

Главные актёры: Кевин Костнер, Рене Руссо, Дон Джонсон

Возрастные ограничения: 16+

Рой МакАвой по кличке Жестяной кубок в студенческие годы был звездой гольфа. Но безалаберный образ жизни и гулянки привели к тому, что теперь он зарабатывает на жизнь частными уроками для богатых клиентов. Однажды у Роя появляется шанс вернуть былую славу и принять участие в настоящем турнире. Кевин Костнер специально брал уроки игры в гольф, для бывшего бейсболиста это оказалось несложным. За свою работу актёр был номинирован на «Золотой глобус».

Кадр из фильма «Жестяной кубок» Фото: «Кинопоиск»

«Спасатель», США, 2006 год

Жанр: драма, приключения

Режиссёр: Эндрю Дэвис

Главные актёры: Кевин Костнер, Эштон Кутчер, Нил Макдона

Возрастные ограничения: 18+

Герой Костнера – легендарный пловец Бен Рэнделл, который спас десятки людей. Однажды по трагическому стечению обстоятельств он теряет в катастрофе всю свою команду. Опустошённый горем и потерей Бен уходит со службы и устраивается тренером в училище, где тренирует молодых спасателей. Судьба сводит его с отчаянным курсантом Джейком Фишером, который хочет побить все рекорды, поставленные учителем.

Кадр из фильма «Спасатель» Фото: «Кинопоиск»

«В погоне за Бонни и Клайдом», США, 2019 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Джон Ли Хэнкок

Главные актёры: Кевин Костнер, Вуди Харрельсон, Кэти Бейтс

Возрастные ограничения: 18+

Сначала сценарий писался под Роберта Редфорда и Пола Ньюмана, но проект так и не удалось реализовать. Пол Ньюман ушёл из жизни в 2008-м, без него Редфорд не хотел сниматься. Осенью 2025-го не стало и Редфорда.

Для роли техасского рейнджера Фрэнка Хеймера Костнер набрал лишние 7 кг, чтобы выглядеть старше и мощнее в кадре. Его герой вместе с напарником Мэнни Голтом (Вуди Харрельсон) охотятся на самых разыскиваемых грабителей – Бонни Паркер и Клайда Бэрроу.

Кадр из фильма «В погоне за Бонни и Клайдом» Фото: «Кинопоиск»