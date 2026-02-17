Что приготовить на Масленицу, если не хочется блинов? 3 рецепта сладкой выпечки

«Масленица ассоциируется с блинами. Но это не значит, что надо ограничиваться только ими: в праздничные дни можно попробовать приготовить и другую выпечку. Поделюсь рецептами, которые внесут разнообразие в меню и при этом не потребуют сложных ингредиентов».
3 рецепта сладкой выпечки
Ватрушки с творогом
Фото: istockphoto.com/misuma
Нежная сдобная выпечка с насыщенной творожной начинкой. Классическое домашнее угощение к чаепитию.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 400 г;
- молоко — 150 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 50 г;
- сухие дрожжи — 7 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- творог — 300 г;
- сметана — 100 г;
- сахар — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- ваниль — 1 ч. л.;
- цедра лимона — 1/2 ч. л.
Фото: istockphoto.com/Kseniia Ivanova
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 260 ккал
Белки: 9 г
Жиры: 9 г
Углеводы: 38 г
Способ приготовления
1. В кастрюле смешайте тёплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут.
2. Добавьте яйцо, масло, соль и муку.
3. Замесите тесто и оставьте в тепле на час, пока масса не увеличится вдвое.
4. Смешайте все ингредиенты начинки до однородности: творог, сметану, 80 г сахара, яйцо, ваниль и цедру лимона.
5. Разделите тесто на кусочки, сформуйте лепёшки и оставьте на 15 минут расстояться.
Фото: istockphoto.com/Maria Paina
6. В лепёшках сделайте углубление, выложите начинку и дайте ещё постоять 15-20 минут.
7. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте ватрушки 20-25 минут.
Хворост
Фото: istockphoto.com/ola_p
Хрустящее кондитерское изделие из тонко раскатанного теста, обжаренного во фритюре. Особенность рецепта — добавление рома в тесто, который придаёт выпечке лёгкий аромат и делает вкус более выразительным. Перед подачей хворост посыпают сахарной пудрой.
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 410 ккал
Белки: 6 г
Жиры: 22 г
Углеводы: 46 г
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука — 300 г;
- сахарная пудра — для подачи.
Способ приготовления
1. В миске смешайте яйца и сахар.
2. Просейте муку и вмешайте в яичную массу.
3. Очень тонко раскатайте тесто.
4. Нарежьте полосками. В каждом кусочке также сделайте надрез посередине, затем проденьте один конец через отверстие и аккуратно скрутите в завиток или фигурный узел.
Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek
5. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте тесто до золотистости.
6. Выложите на бумажные полотенца и посыпьте сахарной пудрой.
Крампеты
Фото: istockphoto.com/monitor6
Традиционные толстые оладьи, популярные в Великобритании. Их особенность — пористая верхняя сторона и хрустящая корочка. Она получается благодаря жарке в масле в специальных кольцах. Выпечка хорошо впитывает масло, мёд и сиропы.
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 200 ккал
Белки: 6 г
Жиры: 2 г
Углеводы: 40 г
Ингредиенты:
- молоко — 300 мл;
- мука — 250 г;
- сухие дрожжи — 7 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
1. Подогрейте молоко.
2. Добавьте дрожжи и сахар, перемешайте.
Фото: istockphoto.com/alvarez
3. Просейте муку и вмешайте её в дрожжи вместе с солью.
4. Накройте тесто и оставьте на 45-60 минут.
5. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и установите кольца.
6. Влейте тесто и жарьте шесть-восемь минут без переворачивания.
Если не хочется готовить на Масленицу классические блины, обратите внимание на другие рецепты, которые также порадуют вас и ваших гостей.