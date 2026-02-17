Что приготовить на Масленицу, если не хочется блинов? 3 рецепта сладкой выпечки

Алексей Осипов кондитер медиаплатформы Food.ru «Масленица ассоциируется с блинами. Но это не значит, что надо ограничиваться только ими: в праздничные дни можно попробовать приготовить и другую выпечку. Поделюсь рецептами, которые внесут разнообразие в меню и при этом не потребуют сложных ингредиентов».

Ватрушки с творогом

Фото: istockphoto.com/misuma

Нежная сдобная выпечка с насыщенной творожной начинкой. Классическое домашнее угощение к чаепитию.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 400 г;

молоко — 150 мл;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 50 г;

сухие дрожжи — 7 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка.

Для начинки:

творог — 300 г;

сметана — 100 г;

сахар — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

ваниль — 1 ч. л.;

цедра лимона — 1/2 ч. л.

Фото: istockphoto.com/Kseniia Ivanova

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 260 ккал

Белки: 9 г

Жиры: 9 г

Углеводы: 38 г

Способ приготовления

1. В кастрюле смешайте тёплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут.

2. Добавьте яйцо, масло, соль и муку.

3. Замесите тесто и оставьте в тепле на час, пока масса не увеличится вдвое.

4. Смешайте все ингредиенты начинки до однородности: творог, сметану, 80 г сахара, яйцо, ваниль и цедру лимона.

5. Разделите тесто на кусочки, сформуйте лепёшки и оставьте на 15 минут расстояться.

Фото: istockphoto.com/Maria Paina

6. В лепёшках сделайте углубление, выложите начинку и дайте ещё постоять 15-20 минут.

7. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте ватрушки 20-25 минут.

Хворост

Фото: istockphoto.com/ola_p

Хрустящее кондитерское изделие из тонко раскатанного теста, обжаренного во фритюре. Особенность рецепта — добавление рома в тесто, который придаёт выпечке лёгкий аромат и делает вкус более выразительным. Перед подачей хворост посыпают сахарной пудрой.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 410 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 22 г

Углеводы: 46 г

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

мука — 300 г;

сахарная пудра — для подачи.

Способ приготовления

1. В миске смешайте яйца и сахар.

2. Просейте муку и вмешайте в яичную массу.

3. Очень тонко раскатайте тесто.

4. Нарежьте полосками. В каждом кусочке также сделайте надрез посередине, затем проденьте один конец через отверстие и аккуратно скрутите в завиток или фигурный узел.

Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek

5. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте тесто до золотистости.

6. Выложите на бумажные полотенца и посыпьте сахарной пудрой.

Крампеты

Фото: istockphoto.com/monitor6

Традиционные толстые оладьи, популярные в Великобритании. Их особенность — пористая верхняя сторона и хрустящая корочка. Она получается благодаря жарке в масле в специальных кольцах. Выпечка хорошо впитывает масло, мёд и сиропы.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 200 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 2 г

Углеводы: 40 г

Ингредиенты:

молоко — 300 мл;

мука — 250 г;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.

Для приготовления крампетов нужны одно-два металлических кулинарных кольца диаметром 7-8 см. Количество зависит от размера вашей сковороды.

Способ приготовления

1. Подогрейте молоко.

2. Добавьте дрожжи и сахар, перемешайте.

Фото: istockphoto.com/alvarez

3. Просейте муку и вмешайте её в дрожжи вместе с солью.

4. Накройте тесто и оставьте на 45-60 минут.

5. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и установите кольца.

6. Влейте тесто и жарьте шесть-восемь минут без переворачивания.

Если не хочется готовить на Масленицу классические блины, обратите внимание на другие рецепты, которые также порадуют вас и ваших гостей.