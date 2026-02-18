Как ловить налима зимой: все тонкости от профессионала

Налим — поистине уникальная рыба. Привлекает внимание своей загадочностью и особенностями поведения. Большинство рыболовов встречают его в своей практике исключительно зимой. Даже браконьеры, которые ловят на сети, практически никогда не добывают его — ни на удочку, ни на спиннинг в тёплое время года он не попадается.

Это порождает множество вопросов: где же налим обитает летом? Почему его активность резко возрастает зимой? И как правильно организовать ловлю этой необычной рыбы? Изучаем все тонкости вместе с экспертом.

О чём расскажем:

Владислав Копцев рыболов-практик с 30-летним стажем, экзотический гид, фотограф «В старину налима было очень много и его активно добывали. Сегодня эта рыба не так популярна и подробной информации о ней мало. Однако те, кто освоил тонкости зимней ловли налима, отмечают его отличные вкусовые качества и азарт самого процесса рыбалки».

Налим интересен не только своим поведением, но и биологическими особенностями. Это единственный пресноводный представитель семейства тресковых. Внешне он чем‑то напоминает свою морскую родственницу. У него есть характерный усик, как у трески, а форма тела создаёт впечатление чего‑то промежуточного между змеёй и сомом. Эта необычная внешность дополняется и другими чертами, делающими его уникальным обитателем наших водоёмов.

Как и у трески, у налима крупная печень, занимающая почти всю полость живота. Она богата омега‑3 жирными кислотами и по вкусу напоминает печень трески. Её консервируют, жарят или используют для приготовления паштетов — это настоящий деликатес для ценителей рыбных блюд.

Налим — единственный пресноводный представитель тресковых Фото: Krugloff/istockphoto.com

Кроме того, у налима нет чешуи, а костей очень мало — только хрящеобразный позвоночник. Мясо белое, нежное и безопасное (не содержит мелких костей), что делает его удобным для приготовления самых разных блюд.

Когда налима вытаскивают из лунки, он упирается хвостом в лёд с обратной стороны — это выглядит очень необычно. А его рот усеян мелкими зубками, напоминающими наждачку: если случайно коснуться, можно поцарапать руку. Поэтому для работы с рыбой лучше иметь подходящий инструмент (например, багор). Главное в его ловле — правильно определить места обитания и выбрать подходящую тактику. Остальное зависит от терпения, подготовки и соблюдения мер безопасности.

Где искать налима

Налим предпочитает холодную воду, поэтому его можно встретить в регионах с подходящими температурными условиями. Опытные рыбаки отмечают успешные уловы в самых разных местах: в Карелии, где попадаются особи весом до 10 кг, в Ленинградской области, в Якутии (в районе полярного круга), а также по всей Волге. Эти регионы объединяет наличие холодных водоёмов с чистой водой и подходящим рельефом дна.

Налим — обитатель холодных водоёмов Фото: Евгений Хабаров/istockphoto.com

Зимой налим проявляет наибольшую активность, особенно в ночное время. Он выбирает участки с твёрдым дном, где может эффективно охотиться. К таким местам относятся:

каменистые участки — здесь рыба находит естественные укрытия и может подстерегать добычу;

аномалии рельефа — перепады глубин, подводные бугры, ямы и возвышенности привлекают налима своей неоднородностью;

перекаты с глубины на мель — эти зоны часто становятся местом скопления мелкой рыбы, которой питается налим;

участки с коряжником или затопленными деревьями — они создают дополнительные укрытия и привлекают кормовую базу.

Чтобы определить перспективное место для ловли, опытные рыбаки сначала выставляют перемёты и анализируют результаты поимок. По количеству выловленной рыбы можно понять, какие участки наиболее привлекательны для налима в конкретном водоёме. Затем, зная тип дна, глубину и особенности местности, можно выходить на ночную ловлю с зимней удочкой и приманивать рыбу постукиванием мормышки по дну.

Определить перспективное место ловли можно с помощью лайфхаков Фото: Nataliia_Makarova/istockphoto.com

Важным фактором является и сезонность. Основная активность налима приходится на зимний период, когда вода остывает до оптимальных температур. Однако редкие поимки возможны и поздней осенью (конец октября — ноябрь), а также ранней весной (сразу после схода льда), пока вода остаётся холодной. В это время налим может выходить на мелководья или держаться у подводных ключей, где температура воды чуть ниже.

Стоит помнить и о периоде запрета на вылов. У налима нерест происходит зимой, поэтому в это время действует ограничение на ловлю. Точные даты варьируются в зависимости от региона и климатических условий, но чаще всего запрет приходится на период новогодних праздников. Перед выездом на рыбалку обязательно уточните актуальные правила рыболовства для вашего региона, чтобы избежать нарушений.

В остальное время года местонахождение налима остаётся загадкой. Вероятно, он уходит в глубокие ямы или впадает в состояние пониженной активности, что делает его практически недоступным для рыболовов.

Удочки и снаряжение

Для зимней ловли налима используют два основных способа, каждый из которых требует своего снаряжения.

Первый вариант — рыбалка с помощью поставушки (перемёта). По сути, это простая снасть, состоящая из куска лески, грузила и крючка. Её вмораживают прямо в лунку, что позволяет оставить снасть на длительное время и проверять её раз в несколько часов или даже раз в сутки. Процесс установки перемёта выглядит следующим образом.

Сначала сверлят лунку в нужном месте, ориентируясь на особенности дна и предыдущие результаты ловли.

На крючок надевают наживку и опускают снасть на дно.

Место отмечают каким‑либо способом — например, ставят веточку или флажок, чтобы запомнить расположение лунки.

Снасть остаётся в лунке, постепенно замерзает и заметается снегом.

Перемёты выставляют большими «грядками» на значительном расстоянии друг от друга, выбирая места с определённой логикой. Например, если известно, что налим предпочитает каменистые перекаты, снасти размещают вдоль таких участков. Это позволяет охватить большую площадь и увеличить шансы на успех.

Ловля с помощью перемёта — один из эффективных методов Фото: ba11istic/istockphoto.com

Для проверки перемётов используют длинную проволоку с крючкообразным концом. Рядом с лункой, где стоит перемёт, сверлят новую лунку. С помощью проволоки подцепляют леску подо льдом и аккуратно вытягивают её. Проверяют состояние снасти, наличие рыбы и состояние наживки.

При необходимости обновляют наживку и возвращают снасть на место. Крючок для такой проволоки можно сделать самостоятельно из дешёвой проволочной вешалки. Её разгибают и формируют Г‑образную форму: один конец служит крючком для подцепления лески, другой — ручкой для удобства работы.

Второй способ — ловля на зимнюю удочку. Этот метод требует большего участия рыболова, но даёт возможность активно приманивать налима постукиванием по дну. Для ловли используют зимнюю удочку с катушкой или мотовилом средней или высокой жёсткости. Катушка позволяет быстро регулировать длину лески и облегчает вываживание крупной рыбы.

В качестве приманки часто берут крупную мормышку или джиг‑головку — крючок с грузом, который летом используют для джиговой ловли. Джиг‑головка визуально напоминает большую мормышку и хорошо привлекает налима. Её подвешивают на леске и постукивают по дну, создавая вибрации, которые рыба улавливает боковой линией.

Налима можно ловить и на удочку Фото: ba11istic/istockphoto.com

Специфика ловли на зимнюю удочку выглядит так:

постукивание по дну должно быть ритмичным, но не слишком частым — налим предпочитает неспешную игру;

дно должно быть твёрдым (каменистое или плотный песок), чтобы не создавать мути, которая может отпугнуть рыбу;

глубина ловли зависит от конкретного водоёма, но чаще всего налим держится на средних 3–5 метрах.

Зимняя ночная рыбалка требует особой подготовки. Не забывайте о следующих нюансах:

используйте зимнюю палатку — она защитит от ветра и холода, позволит комфортно провести несколько часов на льду;

не рыбачьте в одиночку — зимой в тёмное время возможны форс‑мажоры и помощь товарища может оказаться жизненно важной;

будьте осторожны на льду, проверяйте его толщину и избегайте опасных участков;

имейте при себе средства связи и сигнальные устройства на случай непредвиденных ситуаций;

одевайтесь по погоде: многослойная одежда, термобельё и тёплая обувь помогут сохранить тепло.

На что ловить

Выбор наживки играет ключевую роль в успешной ловле налима. Эта рыба — хищник и падальщик одновременно, поэтому охотно берёт как живую, так и мёртвую наживку. Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Замороженная тюлька — один из самых удобных вариантов. Её легко купить в рыболовном магазине, и она хорошо держится на крючке. Тюлька обитает во многих водоёмах, поэтому налим знаком с её запахом и вкусом.

Живец — идеальный вариант, особенно ёрш. Эта небольшая рыбка активна и привлекает внимание налима своими движениями. Также можно использовать мелкого окуня или плотву.

Снеток — ещё одна традиционная наживка, хотя в последнее время встречается реже. Небольшие размеры делают его удобной добычей для налима.

Очищенная креветка — нестандартный, но рабочий вариант. Креветка имеет яркий запах и привлекает рыбу даже на большом расстоянии. Её очищают от панциря и насаживают на крючок целиком или кусочками.

Налима можно ловить на разные виды приманки Фото: Iuliia Petrovskaia/istockphoto.com

Зимняя ловля налима — занятие, требующее подготовки, терпения и понимания особенностей поведения этой рыбы. Успех во многом зависит от грамотного выбора места: налим предпочитает холодные водоёмы с твёрдым дном — каменистыми участками, перепадами глубин, перекатами и зонами с коряжником.

В целом ловля налима зимой — это сочетание тактики, знаний о поведении рыбы и практических навыков. Результат не всегда гарантирован, но сам процесс позволяет лучше понять особенности этого необычного обитателя пресных водоёмов и получить удовольствие от времени, проведённого на природе.

Во‑первых, важно понимание биологии вида. Налим — холодолюбивая рыба с зимним нерестом, что кардинально меняет привычные представления о сезонной активности. Его пристрастие к твёрдым донным участкам, ночной образ жизни и всеядность формируют особый алгоритм поиска и ловли.

Во‑вторых, решающую роль играет выбор тактики. Метод перемётов подходит тем, кто ценит неспешный подход и готов регулярно проверять снасти. Ловля на удочку с активной игрой — для тех, кто предпочитает динамичный процесс и непосредственный контакт с рыбой. Оба способа имеют право на существование, и их эффективность во многом зависит от конкретных условий водоёма.