Семь месяцев в окружении волн-убийц: 17-летняя школьница совершила кругосветку на яхте

«Я хотела бросить себе вызов и добиться чего-то, чем можно было бы гордиться. И да, я хотела вдохновлять людей. Я ненавидела, когда меня оценивали по внешности и ожиданиям других людей относительно того, на что способна «маленькая девочка», – признавалась Джессика, которая одна провела в открытом море больше полугода.

Кто такая Джессика Уотсон?

Джессика Уотсон родилась 18 мая 1993 года в Голд-Кост. Девочка была четвёртым ребенком в семье, где постоянно грезили путешествиями. Учёба в школе не помешала Джессике уже в 10 лет ходить на занятия парусным спортом. В 14 лет она лихо управляла яхтой.

По словам будущей покорительницы океанов, её настольной книгой были мемуары известного австралийского яхтсмена Джесси Мартина, обогнувшего Землю в 17 лет. И Джессика страстно мечтала добиться подобного успеха.

Джессика Уотсон Фото: личный архив Джессики Уотсон

В 11 лет, поддерживаемая родителями, братом и двумя сёстрами, девочка стала готовиться к самой великой победе в своей жизни. Несколько смущало то, что в детстве врачи поставили Джессике диагноз: дислексия . В бушующем море могло случиться всякое, и в тяжёлый момент, допустим, нужно было быстро прочесть координаты, чтобы вести яхту верным курсом.

Семья Джессики не имела солидных счетов в банке. Увы, у неё не было даже собственного дома. Незадолго до рождения четвёртого ребенка отец продал недвижимость и купил яхту. В течение пяти лет родители с детьми жили на борту 16-метрового катера с каютой у побережья Голд-Кост в Австралии. А потом перекочевали в изрядно подержанный двухэтажный автобус.

Сбор средств на путешествие и запрет

Планы Джессики Уотсон могли рухнуть по банальной причине: отсутствие материальных средств. К всеобщему удивлению, надо отдать должное деловой хватке и сметливости девушки. Она обратилась за помощью к прессе. И журналисты развернули бурную рекламную кампанию. Фортуна улыбнулась настойчивой Джессике. Неожиданно нашёлся инвестор в лице солидной косметической компании. Для осуществления своей цели Уотсон получила в пользование добротную яхту со всем необходимым. Назвали судно — «Розовая леди».

Казалось бы, всё идет как по маслу, но в подготовку кругосветного плавания вмешался Австралийский фонд защиты детей, который добивался запрета затеянного путешествия. С превеликим трудом родители Джессики получили разрешение властей на участие дочери в столь рискованном мероприятии.

И при этом были озвучены особые условия: «Розовая леди» не заходит в порты, не причаливает к судам и принимает помощь только в экстренной ситуации. Правда, юной путешественнице позволили пользоваться радиосвязью и советоваться с тренером.

Перед самым стартом произошло неприятное событие, которое могло сказаться на моральном настрое юной австралийки. 9 сентября 2009 года «Розовая леди», совершая пробное плавание из Сиднея в Брисбен, столкнулась с грузовым судном.

Яхта лишилась мачт, но Джессика сумела справиться с управлением и вернулась в порт на моторной тяге. По словам 16-летней австралийской школьницы, этот случай послужил ей уроком на будущее и заставил сконцентрироваться на подготовке к кругосветному путешествию.

Начало плавания

18 октября 2009 года Джессика Уотсон на 10-метровой яхте «Розовая леди» вышла из Сиднейской бухты. Настоящим испытанием характера и воли отважной девушки стали океанские штормы.

Кругосветный маршрут должен был начинаться и заканчиваться в Сиднее и проходить вблизи Новой Зеландии, Фиджи, Кирибати, мыса Горн, мыса Доброй Надежды, мыса Лиувин и мыса Юго-Восток. Путешествие планировалось на восемь месяцев, и Джессика планировала преодолеть примерно 23 000 морских миль (43 000 км). Именно столько нужно было для установления мирового рекорда.

Джессика Уотсон Фото: личный архив Джессики Уотсон

23 января 2010 года в путевых заметках Джессика оставила следующую запись: «Мы с яхтой пережили четыре сокрушительных столкновения с волнами. Я ничего не могла сделать – находиться на палубе было слишком опасно. Так что я пристегнула себя ремнём и держалась как могла. Автопилот проделал огромную работу. Хочется верить, что и мои крики ободрения ему помогали».

Во время шторма парусник дал сильный крен, и мачта горизонтально легла на воду. Волны стеной накрыли яхту, но Джессике удалось остаться на плаву и устранить все неполадки. Судно четырежды опрокидывалось волнами высотой под 10 метров! И каждый раз Джессика выстраивала курс.

Однажды она едва не погибла. Гигантская волна накрыла яхту так, что мачта полностью ушла под воду. После шторма судну требовался ремонт, с которым Уотсон справилась сама. Она меняла лопасти ветрогенератора, исправила топливный насос двигателя.

Джессика Уотсон Фото: личный архив Джессики Уотсон

Возвращение и скандал

15 мая 2010 года яхта «Розовая леди» вошла в родную гавань. Одиночное кругосветное плавание отважной австралийки длилось 210 дней. Возвращение Джессики Уотсон превратилось во всенародный праздник.

«Я ожидала, что придут несколько друзей и маминых знакомых. Но увиденное меня ошеломило. Когда яхта повернула в гавань, я увидела, что весь берег был усыпан людьми. Столько народа в одном месте я не видела ни до, ни после».

В гавани Сиднея, на берегу, где собралось более ста тысяч человек, её лично приветствовал премьер-министр Австралии Кевин Радд.

Однако Всемирный совет по морским рекордам (WSSRC) не спешил зафиксировать рекорд. Они изучили путь Джессики и пришли к выводу, что ей не хватило нескольких миль до кругосветного маршрута. Уотсон очень расстроилась. Но позже призналась в своей книге, что отпустила ту ситуацию.

«Меня это не беспокоит. Тысячи технических аргументов не перевесят тот простой факт, что я села в лодку, обогнула земной шар и вернулась в точку отправки».

Джессика Уотсон Фото: личный архив Джессики Уотсон

Дальнейшая судьба

В 2011 году Джессика Уотсон была признана «Молодой австралийкой года». Через год девушка получила медаль Ордена Австралии. После завершения знаменитого кругосветного путешествия Джессика поступила в университет. Окончив его, стала одним из основателей мореходного стартапа.

Яхту «Розовую леди» у Джессики выкупило правительство за $ 300 тыс., сейчас судно выставлено в Морском музее Квинсленда в Брисбене.

В 2018 году вышел в свет роман Джессики Уотсон «Индиго Блю», по которой в 2023-м сняли фильм «Сила мечты», где роль путешественницы сыграла актриса Тиган Крофт.