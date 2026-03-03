Оливковое, кунжутное, льняное и ещё 3 вида растительных масел, полезных для здоровья

Неотъемлемую часть нашего ежедневного рациона занимают растительные масла, например, льняное, кунжутное или оливковое. Какими же основными полезными свойствами они обладают? В чём их польза и вред? Рассказываем обо всех нюансах.

Польза растительных масел

Растительные масла обладают рядом полезных свойств. Они состоят из триглицеридов жирных кислот, а те, в свою очередь, из свободных жирных кислот, различных витаминов и других полезных веществ. Жирные кислоты легко усваиваются организмом, не нанося ему вред. Даже напротив – помогают в работе сердечно-сосудистой системы.

Содержащиеся в маслах витамины Е, А, D, В также обладают антиоксидантными свойствами. Следующий плюс: они влияют на углеводный обмен, улучшая чувствительность к инсулину и состояние нейронов, а также облегчая симптомы нарушения памяти, что немаловажно в развитии болезни Альцгеймера.

Алина Палкина врач-гастроэнтеролог «Польза масел огромна. Они обеспечивают снижение уровня «плохого» холестерина, триглицеридов и, соответственно, минимизируют риски сердечно-сосудистой патологии (инфарктов, инсультов, атеросклероза сосудов). Кроме того, они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами».

Один из самых полезных стилей питания – средиземноморский – отводит маслам место одного из основных источников полиненасыщенных жирных кислот. При этом важно понимать, что для сохранения всех своих полезных свойств данный продукт должен употребляться в пищу в нерафинированном и неприготовленном виде – например, его можно добавлять в готовые блюда, крупы и салаты в качестве заправки. Суточной нормой считается около 25-30 мл (около двух столовых ложек).

Добавление растительных масел в ежедневный рацион особенно рекомендовано людям, которые имеют в своём «арсенале» заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, заболевания печени (неалкогольная жировая болезнь), сахарный диабет II типа.

Кунжутное масло

В его состав входят вещества, обладающие противобактериальным и противовоспалительным свойствами. Оно благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, очищая сосуды от излишков холестерина. Кроме того, кунжутное масло способно облегчить мигрень и идеально для тех, чья работа связана с умственными нагрузками.

Несмотря на перечень плюсов, продукт категорически нельзя использовать людям с предпосылками к тромбозу и имеющим варикоз ввиду того, что он улучшает свёртываемость крови и тем самым приводит к увеличению количества тромбоцитов.

Оливковое масло

Любители оливкового масла должны знать, что его польза сохраняется только при холодном отжиме. Этот продукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и стабилизирует давление. Кроме того, его регулярное потребление призвано улучшать пищеварение, поэтому специалисты рекомендуют при готовке любых блюд использовать именно его.

Оливковое масло обладает желчегонным эффектом, поэтому его не рекомендуют людям с заболеваниями ЖКТ, в частности, с холециститом и желчнокаменной болезнью. Если у вас есть аллергия на оливки, употреблять продукт категорически запрещено.

Аргановое масло

Этот продукт богат витаминным и минеральным комплексами. В его состав входят мощные антиоксиданты: витамины А, Е, F. Cодержащиеся в аргановом масле омега-9 и омега-6 способствуют увлажнению кожи и повышению её эластичности.

Кроме прочего, продукт богат скваленом – веществом, регенирирующим дерму, и каротиноидами, которые не только улучшают цвет кожи, но и стимулируют выработку коллагена. По этой причине его часто используют в косметических целях.

Аргановое масло считается безопасным для употребления, но только в том случае, если у вас нет аллергии на орехи, так как масло изготавливается из косточек (ядер), находящихся внутри плодов дерева аргании. Также его рекомендуется с осторожностью применять при заболеваниях ЖКТ.

Льняное масло

Польза льняного масла огромна: в нём содержится большое количество омега-3. Ещё оно ускоряет метаболизм и придаёт энергию, что особенно ценится профессиональными спортсменами. Льняное масло – источник витаминов A, E, F, помогает в нормализации работы сердечно-сосудистой системы, снижает уровень «плохого» холестерина и часто используется в диетологии, так как способно сжигать жир.

Важно: льняное масло ни в коем случае нельзя нагревать, в противном случае оно окисляется и становится токсичным. Кроме этого, его использование противопоказано людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения, такими как панкреатит, язва желудка, холецистит, кишечные заболевания.

Продукт нельзя употреблять при проблемах с желчным пузырём из-за желчегонного эффекта. Также льняное масло способно снижать давление, что следует брать во внимание при возможных перепадах артериального давления.

Конопляное масло

Конопляное масло – источник омега-3 и омега-6, а антиоксиданты, содержащиеся в составе продукта, позволяют поддерживать молодость кожи и её эластичность. Ещё продукт используется при болевом синдроме, так как он обладает противовоспалительным, согревающим и болеутоляющим свойствами. Часто конопляное масло применяют в лечебных целях: нередко с его помощью купируют приступы бронхита.

Помните, что конопляное масло калорийное, поэтому людям, страдающим ожирением, его нельзя добавлять в рацион. Проблемы с ЖКТ, желчнокаменная болезнь тоже ограничивают потребление продукта.

Тыквенное масло

Тыквенное масло источник не только омега-3, но и цинка. Продукт полезен своими свойствами очищения организма от токсинов и нормализации обмена веществ. Масло способствует «сжиганию» жиров, поэтому его используют в различных диетах. Также применяется в лечении простудных заболеваний благодаря противовоспалительным свойствам.

При сахарном диабете, нарушении стула и желчнокаменной болезни следует отказаться от употребления тыквенного масла, так как оно обладает желчегонным и слабительным действиями.

