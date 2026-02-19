Как он тренируется, питается и за что получил прозвище Мутант: история Ника Уокера

Ник Уокер – настоящая звезда бодибилдинга. Он с первой попытки выиграл конкурс «Арнольд Классик» и рассчитывает на 10 побед в «Мистере Олимпия»!

О чём расскажем:

Биография Ника Уокера

Николас Уокер родился 3 августа 1994 года в Пайн-Хилле, США. Отец будущего культуриста сам занимался бодибилдингом и привил любовь к этому виду спорта обоим сыновьям – Нику и Луису. Однако только старший смог добиться больших высот на профессиональном уровне.

В детстве Ник занимался американским футболом, у него были отличные физические данные. По словам Ника, он терпеть не мог командные игры, любил тренироваться в одиночку. И прекрасным примером для него стал отец. Ник начал заниматься в возрасте 14 лет и с тех пор посвятил себя только бодибилдингу.

«Мой папа всегда был тем человеком, который предпочитает оставаться в тени и наслаждаться жизнью в тишине. Но правда в том, что без него ничего этого не произошло бы. Так как он бывший бодибилдер, я стараюсь брать его с собой в спортзал, когда могу, и проводить с ним время. Папа, я люблю тебя и просто хочу сказать спасибо за всё», – делился Ник.

Ник Уокер Фото: личный архив Ника Уокера

Для Ника Уокера кумирами в бодибилдинге являются Кай Грин и Джей Катлер. Однажды у него спросили, смог бы он сейчас одержать победу над легендарным четырёхкратным обладателем титула «Мистер Олимпия» Джеем Катлером в расцвете его карьеры. Ник без колебаний признал, что нет.

«Джей Катлер – величайший боец ​​всех времен. Он умел скрывать все свои слабости – вот что значит быть чемпионом».

Ещё одним примером для подражания стал шестикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» Дориан Йейтс. Ник даже тренировался первое время по его схеме. По признанию спортсмена, Дориан Йейтс был его вдохновителем в детстве и одной из главных причин, по которой он занялся бодибилдингом.

Титулы и награды

В 2014 году Ник Уокер дебютировал на любительском уровне в турнире Teen Nationals и занял второе место. Уже через два года Ник вышел в финал чемпионата NPC American Championships. В 2020-м спортсмен выступил на чемпионате Северной Америки и получил статус профессионала.

В череде побед были и провалы. В 2023-м Ник получил серьёзную травму бедра и был вынужден сняться с конкурса «Мистер Олимпия». Целый год спортсмен восстанавливался и не принимал участия в турнирах. Хотя Ник и хотел вопреки травме попытать счастья в конкурсе, но запретил личный тренер Мэтт Янсен. По словам наставника, тело Ника перестало реагировать на подготовку. Ему нужен был полноценный отдых. Вскоре после выздоровления бодибилдер и тренер перестали сотрудничать. Новым наставником Уокера стал Кайл Уилкс, а затем — Джаред Фазер.

Многие удивились такому решению, ведь под руководством Янсена Ник добился невероятных высот. Благодаря Мэтту о Уокере узнал весь мир после победы на «Арнольд Классик». Да и сам Ник всегда тепло отзывался о наставнике.

Вне тренерской работы мы как лучшие друзья. Мы семья. Я отношусь к нему как к брату. Он вдохновляет меня. Свой первый трофей Сандоу я отдам Мэтту. Он его заслуживает больше, чем я, — говорил Ник.

Ник Уокер Фото: личный архив Ника Уокера

На счету Ника конкурсы:

«Нью-Йорк Про» – 2025, первое место;

«Питтсбург Про» – 2025, второе место;

«Мистер Олимпия» – 2025, шестое место;

«Нью-Йорк Про» – 2024, первое место;

«Арнольд Классик» – 2023, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2022, третье место;

«Мистер Олимпия» – 2021, пятое место;

«Арнольд Классик» – 2021, первое место;

«Нью-Йорк Про» – 2021, первое место;

«Чикаго Про» – 2020, четвёртое место.

7 марта Ник Уокер выступит на подиуме конкурса «Арнольд Классик – 2026». За звание лучшего с ним будут бороться Рафаэль Брандао (Бразилия), Эндрю Джекед (Нигерия), Брэндон Карри (США), Хассан Мустафа (Египет), Энтони Уильям (США), Аким Уильямс (США), Мартин Фицватер (США), Мохамед Фода (Египет), Хади Чупан (Иран).

Тренировки и питание

Соревновательный вес Ника при росте в 170 см составлял 120 кг, а вес в межсезонье – 137 кг. Окружность бицепса – 60 см. Ник тренируется пять раз в неделю. Каждое утро начинается с 20-минутной кардио на голодный желудок, и затем – силовые тренировки.

«Главное – это сжимать мышцы. Сжимайте их как можно сильнее, и это выявит все детали. Я думаю, что тренировки с небольшим объёмом и тяжёлыми весами очень хороши для наращивания плотной мышечной массы. Но иногда нужно немного изменить подход, увеличить количество повторений, объём. Это помогает сжигать больше жира и создаёт более выраженную мышечную структуру».

При этом Ник рекомендует не бросаться делать разные упражнения, а выработать правильную технику выполнения определённых. Только тогда будет эффект.

«Я не очень верю в смену упражнений каждую неделю. Мне нравится продолжать прогрессировать, используя одни и те же упражнения, пока прогресс не застопорится или что-то перестанет даваться. Вот тогда я и вношу что-то новое».

Особое внимание публики и судей привлекают… ноги Ника. За мощные мышцы и проступающие буграми вены бодибилдер получил прозвище Мутант.

Ник Уокер Фото: личный архив Ника Уокера

Выпуклые вены и правда вызывали вопросы и даже опасения. Позднее врач объяснил, что это вызвано варикозом, которым страдает Ник. Но, даже несмотря на диагноз, Уокер не бросает культуризм. Главная цель бодибилдера – 10 раз стать Мистером Олимпия.

«Порой меня считали не человеком, роботом, и, честно говоря, это мнение до сих пор сохраняется, если учитывать, как я живу и на 100% люблю такой образ жизни. Однако я могу с уверенностью сказать, что за этим роботизированным мышлением я такой же человек, как и все остальные. Я испытываю радость, грусть, страх, нервозность, злость. Бывают дни, когда нет мотивации, уверенности в себе. Но есть одна вещь, которая никогда не изменится и всегда отличала меня от всех… Я никогда, чёрт возьми, не сдамся!»

Кстати, вид вен напугал даже самого Арнольда Шварценеггера, который вручал победную статуэтку Нику на турнире «Арнольд Классик».

«Я такого раньше никогда не видел. Там определённо что-то не так. Вены слишком толстые. Я бы обязательно проверил их», – сказал Арни Уокеру.

У Ника однообразное питание, по его словам, он может есть одно и то же каждый день. И такой рацион сдерживает его от срывов. Уокер навсегда отказался от запрещённых продуктов, даже не устраивает читмил. Они ему просто не нужны.

Ник Уокер Фото: личный архив Ника Уокера

«Всё просто, ребята. Каждый день один и тот же распорядок. Одна и та же еда каждый день. Главное – постоянство».

Вот так выглядят суточные приёмы пищи спортсмена:

первый – стейк, рисовая каша, черника;

второй – рис жасмин, обезжиренный фарш из индейки, 10 г масла авокадо, горчица, корица, 200 г ананаса;

третий – рис жасмин, стейк, стручковая фасоль, масло макадамии;

четвёртый – рис жасмин, обезжиренный фарш из индейки, 100 г ананаса;

пятый – рис жасмин, обезжиренный фарш из индейки, 100 г ананаса, 100 г стручковой фасоли;

шестой – такой же, как и пятый.

Ник Уокер Фото: личный архив Ника Уокера

Личная жизнь Ника Уокера

Как и любой бодибилдер, Ник Уокер принимает добавки для поддержания своего здоровья и спортивных результатов. Это БАДы для сердца, печени, почек, поддержания давления, мультивитамины, куркума, омега-3, витамины K2, D3, C, коллаген и глютамин.

Спортсмен ведёт свой личный видеоблог, в котором делится с подписчиками тренировками, даёт советы. Встречался с девушкой Марией, но сейчас сердце Ника свободно.

«Культуристу рядом нужна особенная женщина, которая понимала и принимала бы, насколько эгоистичен бодибилдинг», – отмечает Ник Уокер.