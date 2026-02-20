Когда жизнь — гонка: как правильно замедлиться, чтобы стать по-настоящему эффективным

Всё в этой жизни меняется. И подходы к эффективности — тоже. Взять хотя бы нишу спорта и ЗОЖ. Если раньше активно пропагандировались агрессивные диеты и тренировки на износ, то сейчас мы видим всё больше осознанности, индивидуального подхода и стремления к балансу. Результат любой ценой — это уже не популярная идея. А всё потому, что стало понятно — она не работает.

Если человек довёл себя до идеального веса за три недели, применяя изнурительную диету, он сорвётся и всё вернётся на круги своя. Если он подошёл к этому процессу осознанно и с любовью к себе, то есть шанс, что результат будет устойчивым. Почему механизм работы на износ не работает? Разбираемся вместе с экспертом.

Владимир Галстян бизнес-консультант, сооснователь компании по управлению и консультированию бизнесов ScaleForce «Подход «быстрее, больше, эффективнее» сейчас заметно слабеет. И это не просто громкие, модные слова. Тенденция явно прослеживается по тому, с чем лично ко мне приходят люди старше 30 лет. Часто внешне очень успешные: карьера, бизнес, проекты, деньги. Но при этом — усталость, пустота и ощущение, что жизнь проходит мимо».

Фото: FreshSplash / istockphoto.com

Регулярно приходится слышать примерно одну и ту же фразу: «Я всё делаю правильно, но мне почему-то всё тяжелее».

Если раньше чаще спрашивали — как успевать больше, то сейчас запрос другой — как перестать всё время быть в напряжении. Как наконец выдохнуть, не разрушив при этом свою жизнь и работу.

Пример из практики. Руководитель, 38 лет. Ведёт несколько проектов, имеет хороший доход. Его не перегружает количество задач. Его пугает другое: он почти не может сосредоточиться и чувствует, что живёт как будто «по верхам», нигде не задерживаясь по-настоящему.

Или другой пример. Предприниматель, 42 года. Честно говорит: «Я боюсь замедлиться, потому что тогда придётся признаться себе в том, зачем я вообще так живу...».

Эти примеры не про лень или слабость. Они про то, что старая модель перестаёт работать.

Почему многозадачность больше не в моде

Потому что мы слишком хорошо почувствовали её последствия. Когда человек всё время делает несколько дел одновременно, внимание начинает рассыпаться. Растёт фоновая тревога. Решения принимаются быстрее, но становятся поверхностными. А усталость перестаёт быть временной и превращается в постоянное состояние.

Долгое время многозадачность считалась признаком эффективности. Сейчас всё больше людей видят, что она без фокуса, без глубины не даёт движения вперёд. Она создаёт лишь ощущение бесконечного бега.

Что называют замедлением и где здесь ловушка

Под словом «замедление» часто скрываются две очень разные вещи. Первая — это зрелое замедление. Когда человек осознанно управляет нагрузкой, вниманием и своим ритмом.

Вторая — избегание. Уход от сложных решений, неприятных разговоров и честных вопросов к себе.

Когда человек убирает действия, но не проясняет, куда он вообще идёт, начинается самообман. Внешняя активность снижается, а внутреннее напряжение остаётся. И вот уже прокрастинацию начинают называть заботой о себе.

Фото: swissmediavision / istockphoto.com

Баланс — это не равное количество часов работы и отдыха, а ощущение, что вы управляете своей жизнью.

Как отличить здоровое замедление от избегания?

Есть очень простой ориентир.

После здорового замедления появляются ясность и энергия.

После избегания — короткое облегчение и усиление тревоги.

Если человек начинает лучше понимать, что для него важно, делает меньше, но точнее, и чувствует, что возвращает контроль, — это замедление.

Если же растёт чувство вины, решения всё время откладываются, а напряжение никуда не уходит — это про избегание.

Почему люди приходят к необходимости замедления

Хроническое выгорание — самый главный пункт в нашем списке. Наше тело просто включает защитный механизм, и мы вынуждены тормозить. Главное тут — перейти именно в замедление, а не в избегание. Как отличить эти состояния, мы подробно разобрали выше.

Постоянная цифровая перегрузка и ощущение, что вы всегда на связи. Наверное, сейчас это знакомо очень многим. И кажется нормой жизни.

Размытые границы между работой и личной жизнью. Особенно легко они стираются, когда человек трудится удалённо. Важно — этот пункт работает, когда человек не занимается тем, от чего кайфует.

Изменение представлений об успехе. Здесь речь о состоянии, когда у человека происходит переоценка ценностей: деньги и статус перестают закрывать внутреннюю пустоту.

Фото: FG Trade / istockphoto.com

Что можно сделать прямо сейчас

Хорошая новость: не нужно перестраивать жизнь целиком. Важно лишь поменять ритм. Какие же моменты стоит проработать? Вот список несложных шагов, которые дадут результат.

Из того, что реально работает

Заняться сном. Он — самый быстрый и недооценённый источник улучшений (это не шутка). Сон крайне важен, но люди им пренебрегают, особенно в мегаполисах. Вспомните, как вам прививали любовь к спорту в детстве, к здоровому питанию — в более старшем возрасте. Но ни в школе, ни в вузе, ни где-то ещё вы не слышали о том, как важно правильно спать. Перестать быть многозадачным хотя бы в ключевых делах. Делать одно важное дело за раз. Каждый день вводить короткие паузы без экрана. Хотя бы на 10-15 минут. Стараться не принимать сложные решения поздно вечером (ну или в то время, когда у вас снижен уровень энергии). Чётко разделять состояния «работаю» и «не работаю», даже если вы дома. Опять же — не для тех, для кого работа — сплошной кайф.

Типичные люди, которые решают жить медленнее

Чаще всего они резко запрещают себе работать и быть продуктивными. Начинают идеализировать медленную жизнь, воспринимая её как сплошной комфорт. Или просто отказываются от целей вместо того, чтобы пересобрать их.

Замедление — отказ не от амбиций, а от бессмысленной гонки.

Так это временная мода или надолго? Кажется, второе. Сейчас я вижу, что замедление заходит надолго. Мы, человечество, будем стремиться уйти от культа скорости к вниманию и качеству присутствия, которые у большинства из нас где-то на задворках.

Следующий шаг — баланс. Причём речь не про красивое, эфемерное понятие, к которому все якобы стремятся. Баланс должен стать нормой. То есть нам важно естественным образом стремиться к устойчивости и достигать её. Это про умение жить и работать так, чтобы выдерживать длинную дистанцию и не сбиваться на ней с пути.