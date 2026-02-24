Что такое нут и чем он полезен? Врач назвал его ценные свойства

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Нут, или, как его ещё называют, турецкий (бараний) горох — это однолетнее бобовое растение, семена которого (зёрна) являются ценным пищевым продуктом. От привычного нам гороха он отличается формой, размером и, главное, химическим составом. Зёрна нута имеют шероховатую поверхность и напоминают голову барана с клювом, что и отражено в его латинском названии Cicer (нут) + arietinum (от aries — баран)».

Биологические характеристики

Нут — одно из древнейших культурных растений, известное человечеству более 7500 лет. Его родиной считается Ближний Восток и Средняя Азия. Именно там, на территории современных Турции, Сирии и Ирака, археологи находят остатки этого продукта в неолитических поселениях.

В Древнем Египте, Греции и Риме нут был основой рациона фараонов, воинов и простолюдинов, ценясь за сытность и питательные свойства. Из Средиземноморья он распространился по всему миру, став ключевым ингредиентом не только восточной (хумус, фалафель), но и индийской, и европейской кухонь.

Фото: istockphoto.com/Grigorenko

Нут — это травянистое растение семейства Бобовые высотой от 20 до 70 см. Его стручки короткие, вздутые, содержат, как правило, один-два зерна, реже — до четырёх. Именно малая наполняемость стручков отличает его от других бобовых. Сами зёрна могут быть соломенно-жёлтого, бежевого, зелёного, коричневого и даже чёрного цвета, что зависит от сорта и места произрастания.

Наибольшее распространение в культуре получил вид Cicer arietinum — нут бараний. Семейство Бобовых объединяет продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, что определяет их диетологические свойства.

Питательная ценность нута

Нут — это уникальный по своему составу продукт. В 100 г сухого продукта содержится в среднем:

белки: 19-20 г. Белок нута отличается хорошим аминокислотным составом, приближаясь по ценности к животному белку, что делает его незаменимым для вегетарианцев и спортсменов, а также в период постов;

жиры: 5-6 г. Бо́льшая часть жиров — это полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты (линолевая, олеиновая), которые играют ключевую роль в профилактике атеросклероза;

углеводы: 50-60 г. Важно отметить, что это преимущественно сложные углеводы (крахмал) и пищевые волокна;

пищевые волокна (клетчатка): до 12-17 г. Как растворимые, так и нерастворимые.

Фото: istockphoto.com/Svetlana Parnikova

Микроэлементный состав (на 100 г):

фолиевая кислота (B9): до 557 мкг, критически важна для кроветворения и нормального развития плода;

марганец: 2,1 мг (более 100% нормы); способствует формированию костей и хрящей, нужен для синтеза коллагена, работы мозга, обмена веществ (углеводов, жиров) и антиоксидантной защиты организма;

молибден: 60,2 мкг, необходим для обмена веществ и работы многих ферментов;

железо: 2,6 мг; жизненно важный микроэлемент, необходимый для образования гемоглобина, который переносит кислород из лёгких ко всем тканям и органам;

йод: 3,4 мкг, необходим для синтеза гормонов щитовидной железы.

С точки зрения гастроэнтерологии и общей терапии регулярное (но умеренное!) употребление нута оказывает многогранное положительное воздействие.

1. Гликемический контроль. Благодаря высокому содержанию клетчатки и сложных углеводов нут имеет низкий гликемический индекс (28-35). Это значит, что сахар в крови повышается медленно и плавно, без инсулиновых пиков. Это делает его идеальным продуктом для пациентов с сахарным диабетом II типа и инсулинорезистентностью .

2. Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. Растворимая клетчатка (пектины) связывает холестерин в кишечнике, выводя его из организма, что способствует снижению уровня общего холестерина и ЛПНП («плохого» холестерина). Кроме того, калий и магний нормализуют артериальное давление.

Фото: istockphoto.com/kirin_photo

3. Поддержание здоровой микробиоты кишечника. Клетчатка считается пребиотиком — пищей для полезной микрофлоры. Стимуляция роста бифидо- и лактобактерий улучшает перистальтику и способствует профилактике колоректального рака. Однако здесь кроется и первый нюанс: для неподготовленного кишечника резкое увеличение клетчатки может вызвать вздутие и метеоризм.

4. Контроль веса. Сочетание белка и клетчатки обеспечивает быстрое насыщение и длительное отсутствие чувства голода. Это помогает снижать общую калорийность рациона без мучительного голодания.

5. Профилактика анемии. Высокое содержание железа и фолиевой кислоты делает нут полезным продуктом для профилактики железодефицитной и В12-дефицитной анемии (в комплексе с другими продуктами).

Кулинарное применение

Чтобы нут принёс пользу и не вызвал дискомфорта, его необходимо правильно готовить.

Замачивание. Сухой нут обязательно нужно замачивать на ночь (8-12 часов) в холодной воде с добавлением небольшого количества соды (на кончике ножа). Это запускает процесс ферментации, нейтрализует фитаты (соединения, мешающие усвоению минералов) и расщепляет олигосахариды (рафинозу, стахиозу), которые являются основной причиной метеоризма.

Термическая обработка. Воду после замачивания нужно слить. Варить нут до полной мягкости (один-два часа в зависимости от сорта). Только хорошо разваренный продукт безопасен для слизистой желудка и доступен для ферментов поджелудочной железы.

Проращивание. Наиболее ценный способ употребления — пророщенный нут. В этом случае содержание витаминов (особенно С и группы В) резко возрастает, а белок частично расщепляется до аминокислот, что облегчает его усвоение.

Фото: istockphoto.com/Diy13

Вред и противопоказания

1. Индивидуальная непереносимость. Аллергия на бобовые возникает из-за иммунной реакции на специфические белки, вызывая симптомы от кожных высыпаний до анафилаксии . В этом случае требуются исключение продукта из рациона и консультация врача.

2. Заболевания ЖКТ в острой фазе. При остром гастрите, панкреатите, холецистите, язвенной болезни в стадии обострения нут противопоказан из-за грубой клетчатки, стимулирующей перистальтику и секрецию.

3. Синдром раздражённого кишечника (СРК) с выраженным метеоризмом. Здесь требуется осторожность. Начинать нужно с микродоз (одна-две столовые ложки перемолотого в паштет нута), наблюдая за реакцией.

4. Подагра и мочекаменная болезнь (уратурия). Нут содержит пурины (хотя и в меньшем количестве, чем мясо или рыба). В период обострения подагры от него лучше отказаться. Вне обострения — ограниченно.

Фото: istockphoto.com/haoliang

5. Нарушения свёртываемости крови. Витамин К, содержащийся в нуте, может влиять на действие антикоагулянтов . Людям, принимающим эти препараты, следует проконсультироваться с врачом перед включением продукта в рацион.

Подводя итоги, можно сделать вывод: нут — это функциональный продукт питания и отличный источник растительного белка. Регулярное его употребление (два-три раза в неделю) способствует нормализации уровня сахара и холестерина, улучшению моторики кишечника, насыщению организма необходимыми микронутриентами и контролю массы тела.

