Зачем они вяжут? Психолог разбирает самый милый тренд Олимпиады-2026

Бен Огден, Бризи Джонсон, Адам Раннелс, Максим Жермен, Мэдди Мастро. Что объединяет всех этих спортсменов? На самом деле, если не знать, догадаться сложно. Ведь речь про необычный способ снимать стресс. Все они вяжут! И были замечены за этим делом на Олимпиаде-2026. Разбираемся, откуда пошёл тренд и как работает метод.

Андрей Гребнев спортивный психолог «Многие спортсмены действительно используют вязание спицами или крючком в перерывах между стартами, используя это «бабушкино хобби» как способ справиться со стрессом и сконцентрироваться перед выступлениями».

Сборная Канады по биатлону Фото: личный архив Адама Ранналса

Первопроходцем тут стал тренер сборной Финляндии Антти Коскинен, который ещё в 2018 году в Пхёнчане говорил: «Мы начали вязать всей командой ещё в Сочи, чтобы не «перегореть» в ожидании стартов. Это отличная командная терапия: мы сидим, вяжем общий шарф и просто болтаем. Это снимает фокус с результата и возвращает радость».

Тренд получил мощный толчок в 2021 году на Олимпиаде в Токио. Всё благодаря британскому прыгуну в воду Томасу Дэйли, который вязал прямо на трибунах.

Повальное увлечение вязанием на Олимпиаде – не просто хобби и способ занять время, а часть современной спортивной психологии, направленной на сохранение ментального здоровья в условиях экстремального давления. Это мощный инструмент подготовки и управления состоянием.

В эпоху, когда физические пределы почти достигнуты, побеждают те, кто лучше управляет своим ментальным ресурсом. Если обычный клубок ниток помогает сохранить хладнокровие для решающего прыжка или выстрела, значит, спицы в руках атлета – такой же профессиональный инструмент, как высокотехнологичные кроссовки или карбоновые лыжи.

Ключевые психологические механизмы тренда

1. Вхождение в состояние «потока»

Вязание помогает спортсменам достичь состояния полной погружённости, когда мозг фокусируется на повторяющихся действиях, отсекая лишние раздражители. Ритмичные движения снижают уровень гормонов стресса и активируют парасимпатическую нервную систему. Для психики это форма «активной медитации», которая успокаивает ум перед взрывными нагрузками.

2. Контроль над «контролируемым»

В условиях олимпийского давления спортсмены часто чувствуют потерю контроля над ситуацией. Судейство, погода, сильные соперники) Вязание – это процесс, где атлет полностью контролирует каждый стежок, выбор цвета и темп работы, что возвращает чувство уверенности. Завершение ряда или детали даёт быстрый выброс дофамина («чувство завершённости»), что важно в условиях, когда главная цель (медаль) требует долгого ожидания и высокого риска.

3. Билатеральная стимуляция и когнитивный отдых

Попеременное использование обеих рук стимулирует разные зоны мозга, что похоже на методы психотерапии (например, EMDR) для снижения тревожности и улучшения эмоциональной регуляции. Вязание занимает ту часть внимания, которая обычно тратится на пережёвывание тревожных мыслей о предстоящем старте.

4. Социальная связь без конкуренции

Для многих команд (например, лыжников США или финских сноубордистов) вязание стало способом командного сплочения. Это совместная деятельность, лишённая духа соперничества, которая позволяет атлетам общаться в спокойной обстановке, не обсуждая спорт.

Пока болельщики спорят о секундах и баллах, сами спортсмены выбирают цвет пряжи для нового свитера. Тренд на вязание в разгар олимпийской гонки доказывает: настоящий чемпион не обязан быть «роботом» 24/7. Умение вовремя поставить мир на паузу, расслабиться и переключиться на простые, приземлённые вещи и есть высший пилотаж самоконтроля. Возможно, именно в этом «бабушкином» методе кроется секрет олимпийского спокойствия, которого нам всем порой так не хватает.