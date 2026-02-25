Вместе с тренером разбираемся, как всё устроено на профессиональной сцене и в любительских занятиях на самом деле.

Стекло в пуантах, элитарность и ещё 8 мифов о балете, в которые не стоит верить

Акулина Бахтурина старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA «Балет до сих пор окружён ореолом романтики и страха одновременно. Кто‑то боится надорвать спину у станка или перекачать ноги. Другие верят в сказки об «эфирных» балеринах, которые живут на одном листе салата. На фоне этого женщины часто делают простой вывод: «балет не для меня», даже если речь идёт о балетном фитнесе. Как тренер, работающий и с «классикой», и с мягким фитнесом, я каждый день вижу, как эти сказки мешают людям сделать первый шаг — прийти на пробное занятие. Разберём 10 мифов, в которые точно не стоит верить».

Миф №1. Балерины ничего не едят

Балерины действительно стройные, однако это не эффект голода, а баланс между нагрузкой и питанием. Рабочий день профессиональных артистов балета — это многочасовые репетиции, спектакли, постоянное движение. И на всё это телу нужна энергия, которую можно получить только из еды.

​Профессиональные танцовщицы следят за рационом, выбирают более полезные продукты, контролируют порции, но не голодают. В реальности именно полноценное питание — условие выносливости и долгой карьеры.

Как тренер я часто вижу, что этот миф переносится и на любительниц балетного фитнеса. Женщины, которые занимаются «классикой», боятся есть перед тренировкой и приходят в зал на пустой желудок. С таким подходом нередко возникают головокружения, снижение давления, отсюда, по сути, нулевой эффект от занятия.

Гораздо правильнее поесть за полтора-два часа до тренировки. Сбалансированный приём пищи даст силы работать в полную, не думая о еде во время экзерсиса .

Фото: istockphoto.com / Parkpoom

Миф №2. У балерин искалеченные стопы из‑за пуантов

Фотографии страшных пальцев в Сети отлично собирают лайки, но плохо отражают обычную балетную жизнь. Мозоли и натёртости случаются, как и у любого человека, который много работает ногами.

Однако пуанты — это специализированная обувь, подобранная индивидуально по десятку параметров (ширина, подъём, жёсткость, форма колодки). Когда пуанты подобраны верно, аккуратно разношены и артистка соблюдает технику, стопы выглядят как у обычного человека.

Главная ошибка в этом мифе — представление людей о том, что красота на сцене обязательно достигается через постоянную боль.

В любительском балете и фитнесе с элементами хореографии редко выходят на пуанты. Работа проводится в тренировочной обуви, босиком или в носках. Большое внимание уделяется укреплению свода стопы, голеностопа, мобильности пальцев — это профилактика плоскостопия и банальных бытовых травм. Стопы после такого тренинга становятся сильными и функциональными.

Миф №3. Стекло в пуантах и токсичная конкуренция — норма

Фильмы и даже мультфильмы о балете чаще всего показывают нам драматичные истории. На экране это работает на кассовые сборы, в балетном коллективе — нет. В театрах действительно есть конкуренция, роли распределяют не всегда так, как хотелось бы, не все дружат между собой. Но ведь так происходит в любом большом коллективе и бизнесе.

Идея, что в балете все враги — художественное преувеличение. Любое представление — это слишком командное искусство, чтобы выживать за счёт постоянного вредительства. Важнее партнёрство и синхронность, ведь чужое падение часто оборачивается проблемой всей сцены.

Если перенести эту тему в фитнес‑реальность, то там всё ещё спокойнее. В студии балета и мягкого фитнеса люди приходят не забрать главную партию, а позаботиться о здоровье и фигуре. Группы обычно небольшие, и внутри них рождается поддерживающая атмосфера. Здесь участницы радуются успехам друг друга, делятся ощущениями и прогрессом. Конкуренция здесь только здоровая, например, с самой собой месяц назад.

Фото: istockphoto.com / South_agency

Миф №4. Балет — это слишком дорого

Есть устойчивое мнение, что балет — это искусство для избранных. Билеты в театр часто стоят как хороший гаджет. Действительно, культовые площадки уровня Мариинки или Большого на премьеры и гала‑вечера могут быть дорогими. Но если мы говорим о репертуарных спектаклях в региональных театрах и гастролях, билеты стоят разумных денег.

Примерно то же самое и в фитнесе с балетным уклоном – он подходит практически всем. Не нужно быть выпускницей хореографического училища или очень стройной женщиной, чтобы заниматься классической хореографией, барре и фитнес-балетом.

В студиях или фитнес-клубах можно встретить совершенно разные форматы абонементов. Где‑то есть премиальные и индивидуальные занятия, где‑то — демократичные мини‑группы в спальных районах города. Иногда балетные тренировки включены в общий клубный абонемент наравне с йогой и функциональным тренингом. То есть попробовать «классику» можно в том же бюджете, в котором человек пошёл бы на обычную групповую тренировку.

Фото: istockphoto.com / simonkr

Миф №5. Балет — только для детей

Много раз слышала утверждение: если в пять лет не отдали, то уже поздно. Этот тезис по инерции перекинули и на любительские занятия. В реальности взрослые и поздно начавшие — ядро современных студий мягкого фитнеса и балета.

Методики адаптированы под людей, у которых за плечами офис, дети и хроническая нехватка сна, а не училище и сцена. Начать после 30 или 40 лет — нормально, ведь здесь уже не готовишься к конкурсу артистов, а учишься лучше владеть своим телом.

В моем опыте больше женщин 45-55 лет и даже старше. И их прогресс иногда впечатляет больше, чем успехи молодых. Они приходят с запросами снять усталость и боль со спины, почувствовать своё тело, вернуть осанку, а через несколько месяцев уверенно стоят у станка, делают плие и говорят, что наконец-то чувствуют лёгкость. Возраст в любительском балете не так важен, как мотивация.

Фото: istockphoto.com / PeopleImages

Миф №6. Балет — это только растяжка

Со стороны может показаться, что балетная тренировка — это бесконечное потягивание в сторону под музыку. На деле это серьёзная силовая нагрузка: удержание позиций в статике, работа в плие, баланс, медленные подъёмы и опускания ног, контроль корпуса.

Балетные направления в мягком фитнесе включают в себя нагрузку и на ягодицы, и на мышцы спины, и на пресс, и на стабилизаторы. Но при этом тренировки будут без ударных нагрузок на суставы.

Первые балетные занятия часто удивляют женщин, которые раньше не занимались этим направлением. Они чувствуют, как мышцы дрожат в изометрии, тело хорошо прогревается, пульс мягко растёт. Мы очень много работаем с глубокой мускулатурой — именно той, которую сложно проработать в традиционном силовом зале. Именно она отвечает за устойчивость, красивую осанку и ощущение лёгкости в теле. В результате человек получает и растяжку, и силу.

Миф №7. Балет травмоопасен

Когда говорят о травмах в балете, почти всегда имеют в виду профессионалов. Там действительно могут быть экстремальные амплитуды, ежедневные репетиции, сложные поддержки. А любительский формат с двумя‑тремя занятиями в неделю — совсем другая реальность.

​В обычных фитнес-клубах и студиях акцент идёт на укрепление мышечного корсета, улучшение баланса и координации, развитие подвижности суставов. Во многих случаях такие тренировки даже снижают риск бытовых травм. Человек лучше чувствует ось тела и устойчивость.

Как тренер и педагог для тренеров, я всегда повторяю: в мягком фитнесе мы работаем, слушая тело, а не через боль и сопротивление. Важно подобрать амплитуду под конкретного человека, постепенно усложняя движения, и всегда внимательно следить за техникой и самочувствием спортсмена. В результате даже люди с осторожными рекомендациями от врачей (после консультации, конечно) часто находят в таких тренировках безопасный способ вернуться к движению.

Фото: istockphoto.com / Iona Studio

Миф №8. Балет портит фигуру

Кому‑то кажется, что балет делает фигуру слишком «сухой», кому‑то — что ноги станут перекачанными. На практике любительские балетные тренировки формируют функциональную, пропорциональную мускулатуру, без крайностей бодибилдинга.

На занятиях «классикой» работают все ключевые зоны: ноги и ягодицы в позициях, спина и пресс в удержании корпуса, руки в пор-де-бра. За счёт улучшения осанки силуэт визуально вытягивается, а тело выглядит более собранным.

Для многих клиентов именно медленный балетный фитнес стал выходом из замкнутого круга «тренажёрный зал — перегруз — отказ от спорта». На занятиях достаточно нагрузки, чтобы мышцы укреплялись, но не росли в объёме. При регулярности проходит отёчность, подтягиваются проблемные зоны, линия шеи и плеч становится утончённее.

Миф №9. Балет — это «слишком элитно» для обычного фитнеса

Образ закрытой элиты и идеальных тонких девушек мешает людям зайти даже в студию у дома. Но балетный фитнес давно перешёл из ряда нишевого в массовый. Занятия по околобалетным направлениям встречаются в расписании многих крупных сетевых клубов. Эти тренировки становятся такими же «нормальными» в расписании, как йога или пилатес.

В реальности на занятия приходят самые обычные люди: офисные сотрудники, мамы в декрете, пенсионерки, студентки. Кто‑то никогда раньше не стоял у станка, кто‑то занимался в детстве и решил вернуться в любимый балет. На любительских занятиях никто не будет требовать идеальных батманов. Наоборот, задача тренера сделать так, чтобы клиенту было комфортно и он двигался в своём темпе.

Фото: istockphoto.com / humanmade

Миф №10. Балет — только про красоту, но не про здоровье

Конечно, балет ассоциируется с эстетикой. Но за картинкой стоит серьёзная работа с опорно‑двигательным аппаратом, дыханием, балансом, чувством тела в пространстве. Балетные направления относятся к мягкому фитнесу, который в современном мире уже признаётся многими экспертами как сберегающий здоровье формат занятий.

С точки зрения тренера это очень комплексная нагрузка. Идёт акцент на развитие силы и выносливости, мягко прокачивается сердечно‑сосудистая система, улучшаются подвижность суставов и качество движения. Плюс есть психологический бонус — концентрация на движении под музыку помогает снять напряжение, переключить голову и выйти из зала в другом эмоциональном состоянии. Красота здесь приятный побочный эффект здорового тела и более спокойной нервной системы.

В итоге современный балет — и на сцене, и в зале — гораздо ближе к обычному человеку, чем кажется по драматичным фильмам и страшилкам из соцсетей. Сегодня «классические» тренировки решают такие задачи, как укрепить спину, почувствовать тело, улучшить осанку, подтянуть фигуру и просто поднять себе настроение.