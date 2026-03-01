Лишившись ноги в схватке с акулами, посвятил жизнь их защите: история сёрфера Майка Кутса

«Мой любимый способ донести до людей, насколько на самом деле безопасны акулы, – это познакомить их лицом к лицу», – говорит известный фотограф и сёрфингист Майк Кутс. Но спортсмен не забывает случай, когда морская хищница едва не лишила его жизни.

Нападение акулы

В 1997 году 18-летний американец Майк Кутс у берегов острова Кауаи, Гавайи, ловил очередную волну, чтобы на её гребне ощутить привычное чувство полёта над океаном. Стояла прекрасная погода с приличным ветром, сопутствующим занятию сёрфингом – любимым видом спорта Майка. Правда, вода была мутной и странно пахла рыбой. Позже Кутс вспоминал, что, возможно, по этой причине он не заметил вблизи акульего плавника.

Хищница буквально сдёрнула его с доски – и потащила за ногу на глубину. Майк не потерял присутствия духа: он боролся с огромной тигровой акулой изо всех сил.

Майк Кутс Фото: личный архив Майка Кутса

«Я пару раз хорошенько приложил ей по носу, а потом вернулся на доску. Рука была в крови, но я грёб к берегу. И тут начала пульсировать нога. Я увидел что-то в стороне, подумал, что это акула. Оглянулся – а это была моя оторванная нога», – позже описывал Майк своё состояние после нападения акулы.

Юноше чудом удалось добраться до берега. Прямо на песке друг замотал ему рваную рану тряпкой и остановил проходящий грузовик. Через пять минут Кутс был уже в госпитале. И Майку сильно повезло, что он находился недалеко от больницы.

Спасение и возвращение в спорт

Врачи едва спасли Майка: из-за большой потери крови он первые дни находился на грани жизни и смерти. Кутс перенёс сложную операцию и провёл на больничной койке более двух месяцев. Его первое желание – вернуться к серфингу — удивило родителей и друзей. Но никто из них ещё не догадывался, что Майк за это время загорелся идеей, которая станет смыслом его дальнейшей жизни.

Теперь он с завидным упорством изучал портретную съёмку в художественной школе, чтобы в ближайшем будущем заняться подводной фотографией. И его самыми вероятными персонажами, как ни странно, должны были стать акулы. Майк сделал на заказ три протеза: один для катания на доске, а два других – для обычной жизни и бега.

Через некоторое время он вновь занялся сёрфингом. Кутс спокойно, стоя, брал высокие волны и немного погодя обрёл прежнюю спортивную форму. О последнем говорит тот факт, что Майк Кутс вскоре завоевал звание чемпиона мира в соревнованиях по адаптивному сёрфингу ISA.

Майк Кутс Фото: личный архив Майка Кутса

Его пример вдохновил Бетани Хэмилтон, которая, так же как и Майк, родилась на Гавайях. 31 октября 2003 года 13-летняя спортсменка каталась на доске у побережья того же злополучного острова Кауаи со своими друзьями. На девочку неожиданно напала тигровая акула. Бетани лишилась руки, и только своевременная помощь спасла её от неминуемой гибели.

Надо сказать, что Майк и Бетани были давними друзьями. Он поддержал её в трудную минуту и посоветовал не бросать любимый вид спорта. В 2009 году Бетани Хэмилтон стала серебряным призёром чемпионата мира по сёрфингу. А Майк Кутс вскоре вошёл в состав правления фонда «Друзья Бетани», который оказывает поддержку молодым людям с ампутированными конечностями.

Жизнь после нападения и новое увлечение

«Океан дал мне гораздо больше, чем отнял», – любит повторять Майк Кутс. Сейчас он считается одним из самых известных мастеров подводной съёмки. И свою работу он, в отличие от других, ведёт не из клетки. Майк с камерой находится на глубине, в свободном плавании.

«Так можно почувствовать суть и душу животного. И я думаю, что если вы сможете увидеть в чём-то что-то от себя, это сблизит вас с этим объектом, и тогда вы начнёте изучать его и, в конце концов, захотите его защитить», — говорит Майк.

Он активно выступает за охрану акул, считая, что они являются важной частью экосистемы океана. Вместе с единомышленниками Майк добился заметных успехов в этом благом деле. В 2010 году Гавайи стали первым штатом в стране, где добились запрета на хранение и продажу акульих плавников.

Майк Кутс Фото: личный архив Майка Кутса

Океан будто превратился для него в родной дом, в котором не было места страху и панике. Об этом убедительно свидетельствует один из эпизодов в работе Кутса.

«Я снимал для очередного документального ролика, и вдруг большая белая акула подплыла прямо ко мне. Она была буквально в миллиметрах от меня. Это примерно как встретиться с динозавром – трудно представить себе что-либо круче. Я чувствовал энергию этого хищника. Остров Стюарт – как раз то место, где можно встретить больших белых акул, но подобраться к ним по-настоящему близко выходит редко», – рассказывал потом Майк журналистам.

Майк Кутс Фото: личный архив Майка Кутса

Наблюдая за поведением акул более двух десятков лет, Кутс пришёл к нескольким важным выводам о том, как избежать нападения хищников. И самое главное здесь – это поддержание чёткой видимости и визуального контакта с ними. Когда акулы знают, что человек чувствует их присутствие, встреча с хищниками будет намного безопаснее.

«Не плещите водой, не паникуйте, а если вы под водой, всегда смотрите на акулу и делайте вид, что вы крупнее… не поворачивайтесь к акуле спиной», – советует Майк Куст.

Если акула выгибает тело, совершает беспорядочные круги, опускает грудные плавники, значит, она готовится к нападению. Увы, неопытные фотографы, занимающиеся подводными съёмками, нередко пренебрегают одним основным правилом. Когда слишком долго смотришь в видоискатель камеры, то попросту не замечаешь, что происходит вокруг. В особенности если в кадре сразу несколько акул. Цена подобной ошибки может стать роковой для фотографа.

Майк Кутс Фото: личный архив Майка Кутса

Дайвинг с акулами

Его сомнения в выборе профессии после выздоровления окончательно рассеялись, когда Майка с камерой пригласили на дайвинг с акулами. Это был переломный момент в его жизни. По словам Кутса, акулы поразили его своей загадочной, притягательной красотой. Хотя подводные съёмки были технически сложны и в определённой степени рискованны.

Сейчас Майку 46 лет. Он выпустил книгу «Акула: портреты», которая имела огромный успех у читателей. Работа над ней длилась несколько лет. Майк считает, что самой сложной задачей было найти акул и сделать яркий, привлекательный снимок, характеризующий этих животных.

К сожалению, число акул за последнее время поубавилось. Поэтому Майку пришлось искать их у берегов Мексики, Новой Зеландии. Ему удалось заснять самую крупную акулу-молот по кличке Покахонтас.

В одном из интервью Майк Куст высказался: «Акулы – это, безусловно, высшие хищники, но они также являются ключевыми видами, поэтому их вклад в здоровье океана несоизмеримо больше, чем вклад других видов. Они на вершине пищевой цепи. Подумайте вот о чём: если вы снимете крышу с дома, всё, что находится под ней, рухнет. Если вы ныряете в местах, где много акул, то заметите, что там много рыбы, биоразнообразие и биомасса велики. Рифы здоровы. Одно связано с другим. Для здорового океана нужна здоровая популяция акул».