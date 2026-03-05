Рассказываем, как культурно провести время в Северной столице и находить свою дневную норму шагов.

Что посмотреть в Санкт-Петербурге за три дня? От популярных мест до самых необычных

Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, имеющий уникальную историю, напрямую связанную с самыми важными событиями в жизни России. Перед тем, как отправиться в Северную столицу, нужно обязательно подготовить себя ко встрече с настоящим чудом.

Петербург обладает необыкновенной привлекательностью, которая надолго остаётся в сердце и памяти. Чтобы убедиться в сказанном, достаточно всего три дня провести в городе на Неве. И набраться самых ярких впечатлений.

О чём расскажем:

Первый день. Классическая программа

Эрмитаж

Самый крупный музейный комплекс планеты находится в исторической части города на Дворцовой площади, 2. Общая площадь зданий Эрмитажа составляет 233 345 м². В его коллекции насчитывается около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры.

Здесь находится один из таинственных и загадочных экспонатов – мумия древнеегипетского жреца Па-ди-иста. Ходили слухи, что однажды началась дёргаться его забальзамированная рука, а на плече образовался нарост, который вскоре исчез.

Эрмитаж Фото: Nigel Jarvis/istockphoto.com

Идея создания Эрмитажа принадлежит Екатерине II. За сорванную поставку зерна для русской армии императрица получила от прусского купца Иоганна Гоцковского солидную компенсацию. В Северную столицу доставили более 300 полотен европейских живописцев первой половины ХVII века.

Особый интерес гостей города вызывает здание Зимнего дворца. Оно является частью огромного музейного комплекса. Его строительство началось в 1754 году по указу русской царицы Елизаветы Петровны. Знаменитый зодчий Бартоломео Растрелли спроектировал здание в стиле барокко.

Зимний дворец Фото: Raisbeckfoto/istockphoto.com

Здание Нового Эрмитажа считается символом Санкт-Петербурга. Один из корпусов знаменитого музея, представляющий собой композицию из фигур огромных атлантов, поддерживающих балкон второго этажа над входом, поражает своей величественностью.

Посещение Эрмитажа организовано по сеансам. Гостям не рекомендуется проводить в музее более двух часов во избежание толп туристов. Фотосъёмки – только любительские, разрешаются лишь в некоторых залах. Также для туристов разработаны два маршрута передвижения по Эрмитажу. Один из них проходит по залам западноевропейской живописи XVII–XVIII веков, другой – через императорские семейные покои.

Невский проспект

Он располагается в Центральном районе Санкт-Петербурга. Невский проспект начинается от Адмиралтейства и доходит до Александро-Невской лавры. Его длина составляет 4,5 км. Первый деревянный дом на главной улице был построен в 1703 году. И его хозяином стал Пётр I, который зорко следил за строительством будущей столицы.

В 1766 года на Невском проспекте появились каменные здания. Опустошительный пожар вынудил избавиться от деревянных строений. Вдоль Невского проспекта высадили около тысячи берёз, появились масляные фонари и лавки, где мог отдохнуть гуляющий люд.

Невский проспект Фото: graphixel/istockphoto.com

Пройтись сегодня по Невскому проспекту – словно совершить экскурсию в славное прошлое. Здесь воочию увидишь смешение архитектурных стилей XVIII–XX веков. К примеру, Казанский кафедральный собор был построен по проекту знаменитого архитектора Андрея Воронихина в духе русского классицизма. Здесь находится икона Казанской Божьей Матери – копия с чудотворной иконы, обретённой в Казани в 1579 году.

Можно увидеть и Исаакиевский собор – дорога до него займёт 12 минут. Его строительство велось 40 лет. Все проектные работы были выполнены известным архитектором Огюстом Монферраном. 30 мая 1858 года состоялось торжественное освящение собора, на котором присутствовал Александр II.

Исаакиевский собор и Адмиралтейство Фото: Elena Zolotova/istockphoto.com

Издавна повелось, что правая сторона Невского проспекта была нечётной и называлась «теневой». А левая, чётная, считалась «солнечной». По непонятной причуде природы на Невском проспекте в любое время года всегда теплее, чем в остальной части города. И это можно почувствовать на себе, если прогуляться по главной улице Санкт-Петербурга. Любопытно, что Невский проспект пересекает Мойку (Зелёный мост), канал Грибоедова (Казанский мост) и Фонтанку (Аничков мост).

Храм Спаса на Крови

Полное название печально известного храма – Собор Воскресения Христова. Он расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на набережной канала Грибоедова. Рядом, за оградой, находится Михайловский сад. Храм Спаса на Крови был построен на месте гибели императора Александра II. Трагическое событие случилось 1 марта 1881 года. Сегодня Спас на Крови является частью музейного комплекса «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».

Строительство началось в 1883 году. По ряду причин работы затянулись. Только 19 августа 1907 года состоялось торжественное открытие Спаса на Крови. Высота центрального сооружения храма составляет 81 м. Она соответствует году гибели русского императора. Второй по высоте купол – 63 м – как бы свидетельствует о возрасте Александра II на момент смерти.

Храм Спаса на Крови Фото: AleksandarGeorgiev/istockphoto.com

Храм Спаса на Крови был воздвигнут в русском стиле. Сооружение прямоугольной формы увенчано большим куполом. На его вершине расположена хризма – монограмма имени Иисуса Христа. Изразцы и мозаичные иконы являются украшениями здания. Во внутреннем убранстве храма особенно много уникальной мозаики, над созданием которой трудились лучшие художники России. Её общая площадь составляет 7065 м².

Второй день. Культура и история

Петропавловская крепость

Находится на Заячьем острове. Вход на территорию – бесплатный. Удивительно, но стены крепости никто и никогда не штурмовал. Петропавловская крепость не участвовала ни в одном из сражений. Была основана 27 мая 1703 года. Любопытно, что крепость построили по проекту Петра I. Непосредственное участие в работах принял французский инженер Ламбер де Герен.

Петропавловская крепость использовалась в различных целях. Какое-то время её называли «Русской Бастилией» – казематом для политических заключённых. Первым узником считается цесаревич Алексей.

Петропавловская крепость Фото: AlexKazachok2/istockphoto.com

Одна из достопримечательностей крепости – Петропавловский собор. Базилика высотой 122,5 м с колокольней и шпилем увенчана фигуркой ангела. В ХVIII веке из-за удара молнии шпиль накренился. Архитектурный памятник спас отец промышленного альпинизма ярославский мастер Пётр Телушкин. Он поднялся без страховки на вершину собора и сумел отремонтировать шпиль и парящего ангела.

Множество известных строений, которые вызывают особый интерес, выполнено в стиле барокко. Лишь Ботанический дом имеет черты раннего классицизма и отличается более строгими формами, а также вытянутыми окнами.

В 1993 году на территории был создан историко-культурный музей-заповедник «Петропавловская крепость – Государственный музей истории Санкт-Петербурга». Музей работает ежедневно.

Музей современного искусства «Эрарта»

Находится на 29-й линии Васильевского острова в отреставрированном пятиэтажном здании. Самый крупный частный музей современного искусства страны открыл свои двери 30 сентября 2010 года. В его коллекции насчитывается около 3000 картин, скульптур, которые представляют творчество российских художников XX и XXI веков. Две скульптуры – «Эра» и «Арта» работы Дмитрия Жукова – украшают вход в музей.

«Эрарта» славится своими необычными проектами. В особенности, вызывает интерес «Изоанимация». У зрителей есть возможность погрузиться в сюжеты некоторых картин, когда полотна предстают перед ними как стоп-кадры, имеющие продолжение во времени.

Музей современного искусства «Эрарта» Фото: erarta.com

Популярностью среди гостей города пользуются аудиоинсталляции «Озвученные истории картин». В этом проекте известные профессиональные музыканты готовят для каждого художественного полотна собственный саундтрек. И в итоге картина оживает при помощи звука. В 2016 году музей получил международную премию «Балтийская звезда», его назвали одной из главных «культурных жемчужин» Санкт-Петербурга.

Мариинский театр

Располагается на Театральной площади, 1. Мариинский театр считается одним из старейших в мире, обладает уникальными традициями. Открылся 2 октября 1860 года оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». Мариинку строили по проекту известного архитектора Альберто Кавоса в стиле эпохи классицизма с элементами неоренессанса.

Главный фасад театра украшен коринфскими колоннами и изящным фронтоном. Позолоченные лепные украшения, роскошные люстры и бархатные кресла – это часть внутреннего убранства Мариинки. И заслуга архитектора заключалась в том, что зрительный зал отличался превосходной акустикой.

Мариинка является визитной карточкой Санкт-Петербурга. На сцене старейшего театра в своё время блистали великие оперные певцы Осип Петров, Фёдор Шаляпин, Иван Ершов и знаменитые балерины Анна Павлова, Галина Уланова.

Мариинский театр Фото: Bogdan Lazar/istockphoto.com

Третий день. Природа и отдых

Петергоф

Дворцово-парковый ансамбль «Петергоф» расположен на южном берегу Финского залива. Первым архитектором этого великолепного сооружения был Пётр I. Он лично разработал чертежи многих зданий, аллей и фонтанов. Император также сделал эскиз дворца Монплезир. Статус города Петергоф получил по велению Екатерины II.

Одна из особенностей летней резиденции Петра Великого – фонтанный ансамбль. Большой каскад считается главным сооружением Петергофа. В состав ансамбля входят 75 фонтанов, около 250 фигур и различных деталей. Самый знаменитый фонтан – «Самсон» – находится у подножия водной композиции. Он был создан в честь победы в Полтавской битве 1735 года. «Фонтаны-шутихи», придуманные Петром I, до сих пор развлекают гостей Петергофа.

Петергоф Фото: master__78/istockphoto.com

Большой дворец выполнен в стиле пышного елизаветинского барокко. Ярко-жёлтые фасады украшены причудливыми пилястрами и фигурными наличниками. По задумке архитекторов, медная кровля дворца имеет скрытые желоба, которые отводят дождевые воды в фонтанную систему. Это гениальное решение XVIII века защищало стены здания от сырости и позволяло экономить ресурсы.

Прогулка на теплоходе по рекам и каналам

За годы своего существования Санкт-Петербург пережил более 70 наводнений. В Северной столице насчитывается около 100 рек и каналов. Протяжённость водных артерий составляет 550 км. По этому показателю город на Неве занимает одно из первых мест в мире.

Прогулка на теплоходе всегда интересная, познавательная – и проходит по нескольким маршрутам. С палубы плавно движущегося судна по водной глади можно любоваться видами на Летний сад, Михайловский замок и Аничков мост. Другой водный путь даёт возможность гостям Питера познакомиться с Адмиралтейством, со Стрелкой Васильевского острова, с Медным всадником.

Фото: thrshr/istockphoto.com

Самое романтическое время – это белые ночи, когда с теплохода можно посмотреть на разводные мосты Санкт-Петербурга. Приятное впечатление также оставит водная прогулка с выходом через Малую Неву в Финский залив, откуда открываются прекрасные виды на город.

Прогулка по набережной Невы

Третий день экскурсии по Санкт-Петербургу обычно заканчивается прогулкой по набережной Невы. Одна из них – Дворцовая – проходит вдоль правого берега реки и соединяет Троицкий и Дворцовый мосты. Набережная Стрелки Васильевского острова пользуется среди туристов большой популярностью. Здесь есть смотровая площадка с панорамой центра города.

Рядом расположены Ростральные колонны, старинные здания Биржи. Петровская набережная была построена во второй половине XVIII века по приказу Екатерины II из карельского и выборгского гранита.

Фото: vshq/istockphoto.com

5 мест Санкт-Петербурга, о которых знают не все туристы

Витебский вокзал

Равиль Сафиулин историк, писатель, журналист «Вначале Витебский вокзал представлял собой деревянное здание, занимающее приличную площадь. К 1904 году произошли разительные перемены. Вокзал отстроили в стиле модерн – и теперь это сооружение из камня представляет собой исторический памятник, который достоин восхищения. К примеру, поражает своей красотой центральный вестибюль с парадной лестницей, перилами из мрамора и лепными панно с изображениями Меркурия – бога торговли и путешествий».

Витебский вокзал Фото: yandex.ru/maps

Улица Джона Леннона

Является частью арт-проекта «Храм Любви, Мира и Музыки имени Джона Леннона». Здесь расположены скульптуры знаменитой четвёрки «Битлз» – Пола Маккартни, Ринго Стара, Джорджа Харрисона и, конечно, Джона Леннона. А также жёлтая подводная лодка! Кстати, улица существует с 1992 года, её придумал Коля Васин – писатель и создатель самого большого музея «Битлз» в России.

Улица Джона Леннона Фото: yandex.ru/maps

Музей «Камчатка»

Это бывшая котельная недалеко от Ленинградского зоопарка, где трудились кочегарами Виктор Цой и Александр Башлачёв. Теперь здесь работает музей с аутентичными предметами интерьера, фотографиями и личными вещами музыкантов. Нашлось место и рок-клубу.

Музей «Камчатка» Фото: clubkamchatka.ru

Памятник дождю

Памятник питерскому дождю стоит в «Измайловском Гостином дворе». Сюда не только приходят полюбоваться этим творением, но и иногда, то ли в шутку, то ли всерьёз, просят у дождя хорошую погоду.

Памятник дождю Фото: yandex.ru/maps

«Сердце любви»

В 2011 году в саду Опочинина появилось необычное дерево. Его металлический ствол украсили сотни красных листочков. Дерево стало выглядеть как большое сердце. Существует поверье, что оно обладает волшебными свойствами и скрепляет союз влюблённых.

«Сердце любви» Фото: yandex.ru/maps