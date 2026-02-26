Как ловить плотву зимой: пошаговая инструкция от профессионала

Плотва — одна из самых распространённых рыб семейства карповых. Этот вид встречается практически повсеместно в пресных водоёмах России и славится своими вкусовыми качествами. Плотва особенно ценится в сушёном и вяленом виде. Это мирная белая рыба, питающаяся мелкими беспозвоночными (мотылём, рачками), а также растительной пищей. В отличие от хищников, она не охотится на других рыб, а ищет корм у дна или в средних слоях воды.

Зимняя ловля плотвы имеет ряд особенностей, отличающих её от охоты на другие виды. Эта рыба не любит больших глубин и держится ближе к берегу, особенно по весне. Ловится практически всю зиму, но наиболее активный клёв наблюдается по первому льду и весной перед нерестом. Рыба собирается в стаи, особенно когда готовится к миграциям.

Перед нерестом у самцов появляются небольшие бугорки на чешуе — так называемые «брачные украшения», помогающие в процессе размножения.

Встречается практически во всех пресных водоёмах России Фото: crisod/istockphoto.com

Владислав Копцев рыболов-практик с 30-летним стажем, экзотический гид, фотограф «Важно помнить о нерестовом запрете: весной в разных регионах вводятся ограничения на вылов плотвы. Точные даты зависят от климатических условий — чем теплее регион, тем раньше начинается запрет. Перед рыбалкой обязательно уточняйте актуальные правила рыболовства».

Где и когда искать плотву зимой

Плотва предпочитает участки с глубиной до 5 метров (чаще 2-4 метра), с твёрдым дном — песчаным или каменистым. Она избегает илистых участков и выбирает места с аномалиями рельефа: возвышенностями, подводными буграми, перепадами глубин. Особенно привлекательны для неё зоны с естественными укрытиями — корягами, пнями, каменными грядами.

Хорошие места для ловли обычно находятся:

в мелководных заливах и бухтах, где вода прогревается быстрее;

вблизи мостов и железнодорожных путей, где иногда высыпаются зерновые культуры;

на участках с подводной растительностью (если она не слишком густая);

возле впадающих ручьёв и небольших речек — здесь часто бывает обогащённая кислородом вода;

около старых свай, опор мостов, затопленных конструкций;

на границах течений и стоячей воды.

Сезонность играет важную роль в поведении рыбы. В период перволёдья (конец ноября — декабрь) наблюдается активный клёв: рыба ещё достаточно подвижна и активно кормится. В глухозимье (январь-февраль) активность снижается, плотва может сбиваться в зимовальные ямы. В это время особенно важны прикормка и правильный выбор наживки. Последний лёд (март — начало апреля) приносит преднерестовый жор: рыба становится более активной, собираются крупные стаи, готовящиеся к миграции.

Плотва наиболее активна в начале и конце зимнего сезона Фото: Michele Ursi/istockphoto.com

Клёв плотвы сильно зависит от погодных условий. Лучше всего она ловится в стабильные, без резких перепадов, дни с умеренным давлением. Оттепели после сильных морозов часто провоцируют кратковременный всплеск активности. Резкие изменения давления, сильные ветры и снегопады обычно снижают клёв.

Что касается времени суток, то наиболее уловистыми считаются утренние часы (с 8 до 11) и послеобеденное время (с 14 до 16). В пасмурные дни клёв может быть равномерным в течение всего дня. Ночью плотва тоже кормится, но целенаправленная ночная ловля практикуется редко.

Зимой плотва может совершать небольшие перемещения в поисках корма и благоприятных условий. Например, в морозные дни она отходит от берега на чуть бо́льшие глубины, а в оттепели снова подходит ближе. Наблюдение за поведением рыбы в конкретном водоёме помогает выявить эти закономерности.

Чем ловить плотву зимой

Для зимней ловли плотвы используют разные типы удочек. Лёгкие компактные «балалайки» с открытой катушкой идеально подходят для активной ловли. Удочки с кивком позволяют чётко фиксировать поклёвки и играть приманкой, а поплавочные — хорошо работают при стационарной ловле, когда рыба стоит в толще воды.

Важный элемент оснастки — мормышки. Можно использовать обычные с наживкой (мотыль, опарыш) или безмотыльные, оснащённые дополнительными элементами на крючке — например, популярным «сырным кубиком». Безмотыльные мормышки особенно эффективны по первому и последнему льду.

При выборе мормышки обращайте внимание на её вес и размер. В глухозимье лучше работают мелкие, а по первому льду можно использовать более крупные. По цвету предпочтительны тёмные тона (чёрный, тёмно‑зелёный, коричневый), хотя в пасмурные дни могут сработать и серебристые варианты.

Для бурения лунок подойдёт ледобур диаметром 110-130 мм. Более широкий не нужен: плотва вытянутая, прогонистая, легко проходит в лунку. Для доставки прикормки на точку ловли удобно использовать специальный конус, а при поплавочной технике пригодится волосяная оснастка для стопора.

Для ловли плотвы достаточно небольшого ледобура Фото: chekat/istockphoto.com

При ловле на мормышку используйте тонкую леску: плотва – осторожная рыба, и грубая снасть может её спугнуть. Кивок подбирайте под вес мормышки: он должен сгибаться примерно на 45 градусов при её свободном висении. Для поплавочной ловли подойдут маленький зимний поплавок и набор грузил.

Для ловли плотвы также может пригодиться:

эхолот для поиска стай рыбы и определения рельефа дна;

шумовка для очистки лунки от шуги;

ящик рыболова с сиденьем и отделениями для снастей;

пешня для пробивания тонкого льда и расширения лунки;

запасные мормышки, кивки, леска и крючки в коробочке.

На что ловить плотву зимой

В качестве наживки зимой чаще всего используют мотыля и опарыша, но также подходят ручейник, червь и растительные насадки — перловка, горох, тесто. Выбор зависит от активности рыбы и условий ловли.

Мотыль — универсальная наживка, работает практически в любых условиях. Насаживайте одну-три личинки «чулком», чтобы скрыть жало крючка. Опарыш тоже хорошо привлекает плотву, особенно в начале и конце сезона. Иногда выручают комбинации: мотыль и опарыш или мотыль и репейник.

Растительные насадки чаще используют летом, но в оттепели по последнему льду они могут быть очень эффективны. Перловку варят до мягкости, горох запаривают, тесто замешивают с ароматизаторами (ваниль, анис).

Для ловли плотвы зимой используют разные виды наживки Фото: Iuliia Petrovskaia/istockphoto.com

Прикормка играет ключевую роль в привлечении плотвы. Её основа — панировочные сухари, молотые семена подсолнечника, овсяные хлопья. Для ароматизации можно добавить ваниль, корицу или анис. Летом плотва лучше реагирует на сладкие ароматы, а зимой предпочтительнее натуральные, иногда с чесноком. Добавление живого компонента (мотыля или опарыша) в прикормку значительно повышает эффективность. Его можно подбрасывать россыпью для привлечения активных особей.

Способы доставки прикормки зависят от глубины. На участках ниже 2 метров удобно использовать «самосвал» . А на мелководье (до 2 метров) можно закармливать с руки. Работайте сразу с несколькими лунками (5-10) на расстоянии 10-25 метров друг от друга. Через 30-60 минут после закорма можно приступать к ловле, начиная с первой лунки. Если клёв слабый, можно докармливать небольшими порциями каждые 15-20 минут.

Техника ловли плотвы зимой

Ловля на мормышку предполагает два основных подхода. Первый — активная игра: плавные подъёмы и опускания с покачиванием, резкие подбросы и паузы. Интенсивность и амплитуда движений варьируются в зависимости от активности рыбы. Второй подход — стоячая приманка («на замри»): мормышка неподвижно лежит на дне, а рыболов внимательно наблюдает за кивком. Этот метод эффективен при слабом клёве.

Существуют две основные техники зимней ловли плотвы Фото: Mckenna Ringwald/istockphoto.com

Безмотыльная ловля требует особой техники проводки и особенно хороша по первому и последнему льду.

Основные приёмы:

плавный подъём с мелкой дрожью;

резкие подбросы с паузами;

постукивание по дну;

медленное опускание с покачиваниями.

Поплавочная ловля подходит для стационарной рыбалки, когда клёв стабилен и происходит в определённых слоях воды. Важно точно определить глубину и грамотно закормить точку. При этом поплавок должен быть хорошо огружен, чтобы не реагировать на случайные колебания от ветра или течения. Оптимальная глубина спуска — на 10-20 см выше дна: так наживка находится в зоне видимости рыбы, но не зарывается в ил.

При ловле на мормышку ключевое значение имеет игра. Начинайте с плавных подъёмов и опусканий с мелкой дрожью — это имитирует естественное движение кормовых организмов. Если плотва пассивна, попробуйте постукивать мормышкой по дну. Поднимайте её на 5-10 см и резко опускайте, создавая облачко. Иногда срабатывает пауза в верхней точке подъёма — именно в этот момент часто происходит поклёвка.

Безмотыльная ловля требует особой чувствительности снасти и умения «ощущать» дно. Здесь важна не только анимация, но и подбор мормышки. Например, «чёртик» с тремя крючками и разноцветными бусинками привлекает плотву даже в глухозимье, если проводить его короткими рывками с паузами. В начале сезона можно использовать более агрессивную игру — резкие подбросы на 20-30 см с последующими остановками. По мере похолодания движения становятся плавнее, а паузы — длиннее.

Безмотыльная ловля требует более серьёзных навыков Фото: Irina Orlova/istockphoto.com

Если в одной лунке нет поклёвок 20-30 минут, не стоит задерживаться — переходите к следующей. Предварительно проверьте глубину и рельеф дна. Плотва часто стоит на перепадах глубин или возле локальных бугорков. Эхолот в этом случае — незаменимый помощник: он покажет не только структуру дна, но и скопление рыбы в толще воды. Обнаруженной стае уделяйте больше времени — закармливайте точку и варьируйте способы подачи приманки.

По первому льду плотва активна и охотно отзывается на прикормку. В это время можно использовать более крупные и блестящие мормышки (0,7-1 г) — серебро, медь. Игра должна быть энергичной: быстрые подъёмы, резкие паузы, частые смены темпа. Прикормка может содержать до 30% живого компонента (мотыля или опарыша).

В глухозимье тактика меняется. Рыба становится вялой, поэтому переходите на мелкие мормышки (0,2-0,5 г) тёмных оттенков. Игра сводится к едва заметным покачиваниям с длительными остановками. Прикормку используйте умеренно: лучше мелкодисперсную смесь без резких запахов, с добавлением глины для медленного вымывания. Докармливайте точечно — щепоткой мотыля каждые 20-30 минут.

Последний лёд — время преднерестового жора. Плотва поднимается ближе к берегу и активно питается. В этот период эффективны следующие комбинации наживок: мотыль и опарыш, перловка и репейник. Игра становится разнообразнее — чередуйте плавные подъёмы с резкими подбросами. Прикормка может быть более питательной: сухари, жмых, рубленый червь. Главное не перекормить. Плотва должна интересоваться наживкой, а не насыщаться одной прикормкой.

Зимняя ловля плотвы — это не просто рыбалка, а возможность отточить мастерство и изучить повадки осторожной рыбы. Успех зависит от множества факторов: правильного выбора места, грамотной прикормки, подбора снастей и, конечно, терпения. Помните, что плотва — рыба капризная, но предсказуемая. Её поведение подчиняется сезонным ритмам, погодным условиям и особенностям конкретного водоёма.