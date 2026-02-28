Скидки
Казанский лыжный марафон – 2026: регистрация, маршрут, дистанции

Казанский лыжный марафон — 2026: маршрут и дистанции
Светлана Ибрагимова
Казанский лыжный марафон — 2026
Комментарии
Старты состоятся 7 марта.

Занятия беговыми лыжами не только помогают поддерживать форму, но и укрепляют иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Если для катания вам нужна цель – подберите для себя любительские соревнования. Казанский лыжный марафон – один из крупных стартов, принять участие в котором может каждый желающий.

О чём расскажем:

Регистрация

Регистрация открыта до 23:59 2 марта на сайте серии лыжных марафонов Russialoppet. Стоимость слота составляет от 3000 до 5500 рублей, в зависимости от выбранной дистанции. Для некоторых категорий участников есть скидки, с ними можно ознакомиться при покупке.

Чтобы получить стартовый номер и поучаствовать в забеге необходимо предоставить:

  • оригинал удостоверения личности;
  • оригинал страхового полиса от несчастных случаев;
  • копию медицинской справки с датой оформления не ранее 12 месяцев до даты марафона, печатью выдавшего учреждения, подписью врача и указанием на допуск к соревнованию на выбранную дистанцию.

Фото: t.me / kazan_ski_marathon

Расписание

59-й традиционный лыжный забег состоится в Казани в субботу 7 марта. Выдача стартовых пакетов пройдёт днём ранее, в день старта получить их смогут только иногороднее участники.

6 марта, пятница

  • 12:00-20:00 — работа комиссии по допуску и выдача стартовых пакетов;
  • 12:00-17:00 — просмотр трассы марафона.
Выдача стартовых пакетов проходит на стадионе «Локомотив» в Юдине.
7 марта, суббота

  • 7:30-9:30 — работа комиссии по допуску и выдача стартовых пакетов иногородним участникам;
  • 9:30 — старт на дистанции 30 км;
  • 9:38 — старт на дистанции 5 км;
  • 10:05 — церемония награждения на дистанции 5 км;
  • 10:15 — церемония открытия;
  • 10:30 — старт на дистанции 50 км;
  • 13:30 — церемония награждения на дистанции 50 км и 30 км в абсолютном зачёте;
  • 14:30 — церемония награждения на дистанции 50 км в возрастных группах;
  • 15:00 — завершение контрольного времени и закрытие трассы.
Организаторы оставляют за собой право вносить коррективы.

Фото: t.me / kazan_ski_marathon

Маршруты и дистанции

Стартово-финишный городок Казанского лыжного марафона расположится на стадионе «Локомотив». Трасса состоит из двух частей: горной, 5 км, и равнинной, 7,5 км. Участники разных дистанций будут преодолевать её по-разному.

Дистанции:

  • 5 км, один круг;
  • 30 км, один круг 5 км и два круга по 12,5 км;
  • 50 км, четыре круга по 12,5 км.

Фото: centrepulse.ru / kazanski

Как пройдёт?

Казанский лыжный марафон проходит ежегодно с 24 марта 1968 года. Впервые он прошёл как праздничная акция к 50-летию Казанского государственного педагогического института.

На выбор три дистанции: 5, 30 и 50 км. Для всех стартов специально подготовят широкую лыжню. На более длинных дистанциях будут располагаться пункты питания, а на финише участников ждёт горячий обед.

Каждый участник получит чип хронометража вместе со стартовым номером. Благодаря ему можно будет не только отследить финальное время гонки, но и узнать время, затраченное на каждый круг. По итогам стартов пройдёт награждение с призами от организаторов и партнёров.

Фото: t.me / kazan_ski_marathon

Награждение

Каждый участник на финише получит фирменную медаль. На дистанции 5 км дипломами и призами наградят мужчин и женщин с первого по третье место.

Следующая по величине дистанция – 30 км. Здесь победителей будут определять в абсолютном зачёте – с первого по третье место среди мужчин и женщин. В этой категории важно прийти первым на финише. Отдельно пройдёт награждение в категориях «Юноши 2008-2009» и «Девушки 2008-2009», участники, занявшие с первого по третье место, получат памятные подарки.

В марафонской дистанции победителей будет больше: в абсолютном первенстве определят 10 лучших мужчин и женщин. Дипломы и ценные призы также получат участники в четырёх возрастных группах:

  • 1977-1986 г. р. (40-49 лет);
  • 1967-1976 г. р. (50-59 лет);
  • 1957-1966 г. р. (60-69 лет);
  • 1956 г. р. и старше (70 лет и старше).

Фото: t.me / kazan_ski_marathon

Весна не повод убирать лыжи на полку, катайтесь на них, пока позволяет погода. Но не забывайте о технике безопасности: разминайтесь и проверяйте инвентарь перед стартом.

Комментарии
