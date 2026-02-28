Это нужно начать делать сейчас, чтобы не пожалеть в старости: советы спортивного психолога

«Стареть – это целая наука. Стареть надо по-доброму, милосердно, красиво, а начать надо с того, чтобы все видели, что ты наслаждаешься жизнью и доволен собой», — говорил Айзек Азимов. «Самое правильное – сочетать житейский опыт старости с энергией молодости», — вторил ему Джордж Бернард Шоу. Звучит красиво и вдохновляюще. И самый главный вопрос тут — как вышеуказанную энергию молодости сохранить? На эту тему рассуждает спортивный психолог.

Андрей Гребнев спортивный психолог «Каждый из нас когда-нибудь познакомится со стариком Альцгеймером. Если думаете, что вас это не коснётся – вы правы. Но это произойдёт только в двух случаях. Либо вы до этого не доживёте, либо у вас сложатся определённые правила жизни. О них и поговорим».

1.‎ Держите в тонусе тело

Катайтесь на велосипеде, бегайте, плавайте, ну или хотя бы приседайте и отжимайтесь, но ежедневно. Ходите пешком повсюду, когда есть такая возможность.

2. Соблюдайте режим

Ложитесь спать до полуночи, просыпайтесь «с первыми петухами». Чтобы не попасть в категорию депрессивно расположенных, придерживайтесь правила «трёх восьмёрок»: восемь часов на сон, восемь часов на работу, восемь часов на отдых.

3. Шевелите мозгами

Учите иностранные языки, сочиняйте стихи. Не можете сочинять – учите Пушкина, заодно словарный запас пополните. Если вы не наполняете мозг смыслами и сложными задачами сегодня, то в старости вам будет нечего терять. Жалость приходит тогда, когда есть что вспомнить, но нечем – мозг откажет из-за лени.

‎4. Займитесь наконец-то «делом жизни»

Увольтесь с опостылевшей работы. Найдите какое-нибудь хобби, а лучше два или три. В старости вы не будете вспоминать сверхурочные часы на нелюбимой работе. Вы будете жалеть о неиспользованном ресурсе своего тела и мозга. О том, что они были вам даны для подвигов и рекордов, а использовались для прозябания в офисе.

Фото: sankai / istockphoto.com

С точки зрения спортивной психологии самый страшный момент – это осознание, что «пик формы» прошёл впустую. В жизни то же самое: жалеть вы будете не о том, что не выспались, а о том, что проспали момент, когда могли создать и совершить что-то великое.

Идите туда, где страшно, там ваш рост. Чего вы боитесь, то вам и следует сделать. Потому что чаще всего то, чего мы боимся, всё равно происходит. Только в первом случае мы развиваем в себе смелость, а во втором – «кормим» свои страхи. И в конце пути единственной настоящей горечью будет осознание того, что вы предали своё «дело жизни» ради мнимой стабильности, которая всё равно рассыпалась.

И ещё парочка правил от Омара Хайяма:

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,

‎Два важных правила запомни для начала:

‎Уж лучше голодать, чем что попало есть;

‎Быть лучше одному, чем с кем попало.

‎Если эти «сложнейшие» правила вам не подходят, можете продолжить руководствоваться простыми: откладывать на потом борьбу с вредными привычками; есть фастфуд; поглощать ТВ (новости, ток-шоу, сериалы); зависать в соцсетях; передвигаться только на авто, метро (другом общественном транспорте) и электросамокатах (современный тренд); просиживать штаны на работе в ожидании пенсии… Но помните о том, что жизнь одна, и… про Альцгеймер.‎