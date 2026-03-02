Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Статьи

Забеги по гоночным трассам: где бегают по трассам Формулы-1, места, как бегать по асфальту, советы тренера

Как и где в России и мире проводят забеги по гоночным трассам Формулы-1?
Рустам Головач Светлана Ибрагимова
,
Как и где бегают по гоночным трассам «Формулы-1»?
Комментарии
Совсем скоро – 3-5 апреля – состоятся соревнования на «Сириус Автодроме».

Бег по трассе, где ещё вчера ревели болиды Формулы-1 — это особый вид спортивного наслаждения. Здесь нет резких перепадов высот, только идеально ровный асфальт и ветер в спину на прямых, где разгоняются автомобили.

Забег на «Сириус Автодроме» состоится уже в 11-й раз – 3-5 апреля, он прошёл огромный путь: от смелой идеи до главного бегового события весны.

О чём расскажем:

Больше полезного – в рубрике «Теперь вы знаете»:
Подарки на 8 Марта: 200 идей, как порадовать любимую, маму, коллегу или ребёнка Подарки на 8 Марта: 200 идей, как порадовать любимую, маму, коллегу или ребёнка
Что такое ошибка выжившего и почему нельзя верить только тому, что на виду? Что такое ошибка выжившего и почему нельзя верить только тому, что на виду?

История на максимальной скорости: как автодром стал беговым полотном?

Когда организаторы искали площадку для большого фестиваля бега, в Сочи готовились к историческому запуску Гран-при России Формулы-1. Место оказалось идеальным: современная инфраструктура, обилие гостиниц, широкая логистика и уникальный трек длиной 5555 м.

Помните то трогательное чувство, когда ступаешь на идеально чистый паркет? Здесь было так же. Когда команда впервые вышла осматривать маршрут, покрытие было настолько новым и ухоженным, что организаторов едва не попросили надеть бахилы. А после первого забега трассу проверяли чуть ли не с лупой, чтобы собрать малейшие следы гелей или жвачки — настолько трепетно относились к этому месту.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Эволюция маршрута: от бетонных стен к городским пейзажам

Интересно, что за эти годы маршрут менялся неоднократно, подстраиваясь под желания бегунов. У классической трассы по кольцу «Формулы-1» были неоспоримые плюсы: ширина полотна, отсутствие необходимости перекрывать дороги и высокие стены, которые надёжно защищали спортсменов от ветра.

Эта идеальная ровная поверхность — настоящий рай для скоростных бегунов. Здесь даже в начале сезона фиксируется один из самых высоких процентов личных рекордов. Однако бегуны — народ любопытный. Им всегда хотелось меньшего количества кругов и большего разнообразия.

Так родился новый формат: организаторы открыли маршрут, и участники выбежали с автодрома в город. Это позволило насладиться не только гоночным полотном, но и видами Сириуса.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Дистанции на любой вкус: марафон или первые 400 м

Сегодня забег на «Сириус Автодроме» — это фестиваль с самой широкой линейкой дистанций. Здесь каждый найдёт вызов для себя. От марафона до старта для новичков в 2,3 км, а также детские забеги.

Для велогонщиков есть возможность принять участие в соревнованиях «10 Лье» — массовый старт 55 км по автодрому с выездом в Сириус – или «1 Лье» — разделка в два круга по автодрому.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Мировой тур: где ещё бегают по гоночным трассам?

Российский забег уникален в своём роде, но увлечение бегом по асфальту «Формулы-1» давно стало мировым трендом. В разных уголках планеты спортсмены выходят на треки, где пилоты разгоняются до 300 км/ч. Вот самые крутые и масштабные примеры.

Великобритания, Silverstone Run Fest

Трасса: «Сильверстоун», 5891 м.

Это, пожалуй, самый именитый аналог. Сильверстоун — место, где прошёл первый этап чемпионата «Формулы-1» в далеком 1950 году. Run Fest Silverstone собирает тысячи участников, которые выходят на легендарную трассу, чтобы пробежать по знаменитым поворотам Maggots, Becketts и Chapel, преодолеть прямую Hanger Straight. Программа старта практически зеркально отражает российскую.

Участникам доступны:

  • полумарафон (Ultimate Challenge) — тест на выносливость;
  • 10 км — классическая дистанция;
  • 5 км — для любителей;
  • Family Mile (семейная миля, 1,6 км) — забег для всех возрастов без ограничений.

Это настоящий семейный праздник с развлечениями на весь день, где воздух пропитан историей мирового автоспорта.

Фото: runfestsilverstone.com

ОАЭ, Abu Dhabi Running

Трасса: «Яс Марина», 5554 м.

Если в Сочи и Сильверстоуне бегают днём, то в Абу-Даби любят ночные старты. Трасса «Яс Марина», расположенная на острове, знаменита своим футуристичным отелем Yas Viceroy, который нависает над треком. В течение всего года здесь проходят массовые забеги и марафоны.

Главная фишка — вечернее время старта. Спортсмены бегут под светом прожекторов, отражающихся в полированном асфальте, а в воздухе витает дух восточной роскоши и технологий. Это один из самых атмосферных забегов мира, где спорт превращается в ночное шоу.

Фото: visitabudhabi.ae

Почему бег по треку – это особенное чувство?

Бег по гоночному треку — это всегда выход за пределы обыденности. Ты понимаешь, что ступаешь туда, где каждый сантиметр асфальта видел борьбу на пределе возможностей. Российский забег на «Сириус Автодроме» уникален тем, что смог эволюционировать: организаторы сохранили любовь к «быстрому» полотну, но добавили ему души, выведя бегунов в город.

Это место, где любительский спорт встречается с профессиональным автоспортом на одной дорожке. И если вы хотите открыть сезон личным рекордом в идеальных условиях — «Сириус Автодром» ждёт. Как и его коллеги в Великобритании и ОАЭ, он доказывает: у асфальта «Формулы-1» есть вторая, беговая, жизнь.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Советы тренера для новичков

<a href="https://www.championat.com/authors/8910/1.html">Рустам Головач</a>
Рустам Головач
тренер-эксперт тренажерного зала и детского клуба Pride Fitness

«Бег по асфальту отличается прежде всего жёстким покрытием, которое почти не амортизирует удар при приземлении, из-за чего возрастает ударная нагрузка на стопы, колени, тазобедренные суставы и позвоночник».

– Среди плюсов можно выделить ровную поверхность, за счёт которой снижается работа стабилизаторов, а также появляется больше возможностей удерживать темп при беге. Также удобнее держать высокую скорость, её можно развивать благодаря асфальтовому покрытию, что подходит для темповых тренировок и подготовки к забегам.

Сравниваем покрытия для бега:
Где лучше всего бегать и почему? Скорость зависит от поверхности
Где лучше всего бегать и почему? Скорость зависит от поверхности

В каких случаях рекомендуется бегать по асфальту с осторожностью?

К таким пробежкам стоит относиться аккуратнее при:

  • хронических болях в коленях;
  • артрозе коленных и тазобедренных суставов;
  • наличии лишнего веса;
  • обострении межпозвоночной грыжи;
  • отсутствии базовой подготовки;
  • восстановлении после травм.
Выбирайте кроссовки правильно:
Как выбрать идеальные кроссовки для бега по асфальту: инструкция и 7 крутых пар
Как выбрать идеальные кроссовки для бега по асфальту: инструкция и 7 крутых пар

Как сделать бег по асфальту безопаснее?

  1. Правильная экипировка. Важно обратить внимание на обувь: кроссовки должны быть с хорошей амортизацией. Что касается одежды, следует отдавать предпочтение дышащим тканям, в тёмное время суток необходимо иметь светоотражающие элементы.
  2. Знание техники. Во время пробежки следует наклонить корпус чуть вперёд, не перенапрягать поясницу, расслабить плечи. Для нормального темпа в одну минуту количество шагов не должно превышать 170-180.
  3. Разминка. Перед началом пробежки необходимо выполнить разминку, состоящую из гимнастики и динамических упражнений на нижнюю часть тела. Это поможет подготовить мышцы и сердечно-сосудистую систему к тренировке и минимизировать риск получения травм.
  4. Восстановление. После бега телу нужен отдых для восстановления. После пробежки рекомендуется сделать заминку и статическую растяжку. Также не забывайте про здоровый сон и обильную гидратацию.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Неважно, где вы бегаете, главное — безопасность. Соблюдайте рекомендации тренера, тогда активность принесёт только пользу.

Читайте в рубрике «Теперь вы знаете»:
Интервальное голодание и аутофагия: ради чего спортсмены морят себя голодом по 16 часов Интервальное голодание и аутофагия: ради чего спортсмены морят себя голодом по 16 часов
Почему вы можете считать себя умнее других — и зря: разбираем иллюзию сверхуверенности Почему вы можете считать себя умнее других — и зря: разбираем иллюзию сверхуверенности
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android