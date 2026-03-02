Как и где в России и мире проводят забеги по гоночным трассам Формулы-1?

Бег по трассе, где ещё вчера ревели болиды Формулы-1 — это особый вид спортивного наслаждения. Здесь нет резких перепадов высот, только идеально ровный асфальт и ветер в спину на прямых, где разгоняются автомобили.

Забег на «Сириус Автодроме» состоится уже в 11-й раз – 3-5 апреля, он прошёл огромный путь: от смелой идеи до главного бегового события весны.

О чём расскажем:

История на максимальной скорости: как автодром стал беговым полотном?

Когда организаторы искали площадку для большого фестиваля бега, в Сочи готовились к историческому запуску Гран-при России Формулы-1. Место оказалось идеальным: современная инфраструктура, обилие гостиниц, широкая логистика и уникальный трек длиной 5555 м.

Помните то трогательное чувство, когда ступаешь на идеально чистый паркет? Здесь было так же. Когда команда впервые вышла осматривать маршрут, покрытие было настолько новым и ухоженным, что организаторов едва не попросили надеть бахилы. А после первого забега трассу проверяли чуть ли не с лупой, чтобы собрать малейшие следы гелей или жвачки — настолько трепетно относились к этому месту.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Эволюция маршрута: от бетонных стен к городским пейзажам

Интересно, что за эти годы маршрут менялся неоднократно, подстраиваясь под желания бегунов. У классической трассы по кольцу «Формулы-1» были неоспоримые плюсы: ширина полотна, отсутствие необходимости перекрывать дороги и высокие стены, которые надёжно защищали спортсменов от ветра.

Эта идеальная ровная поверхность — настоящий рай для скоростных бегунов. Здесь даже в начале сезона фиксируется один из самых высоких процентов личных рекордов. Однако бегуны — народ любопытный. Им всегда хотелось меньшего количества кругов и большего разнообразия.

Так родился новый формат: организаторы открыли маршрут, и участники выбежали с автодрома в город. Это позволило насладиться не только гоночным полотном, но и видами Сириуса.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Дистанции на любой вкус: марафон или первые 400 м

Сегодня забег на «Сириус Автодроме» — это фестиваль с самой широкой линейкой дистанций. Здесь каждый найдёт вызов для себя. От марафона до старта для новичков в 2,3 км, а также детские забеги.

Для велогонщиков есть возможность принять участие в соревнованиях «10 Лье» — массовый старт 55 км по автодрому с выездом в Сириус – или «1 Лье» — разделка в два круга по автодрому.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Мировой тур: где ещё бегают по гоночным трассам?

Российский забег уникален в своём роде, но увлечение бегом по асфальту «Формулы-1» давно стало мировым трендом. В разных уголках планеты спортсмены выходят на треки, где пилоты разгоняются до 300 км/ч. Вот самые крутые и масштабные примеры.

Великобритания, Silverstone Run Fest

Трасса: «Сильверстоун», 5891 м.

Это, пожалуй, самый именитый аналог. Сильверстоун — место, где прошёл первый этап чемпионата «Формулы-1» в далеком 1950 году. Run Fest Silverstone собирает тысячи участников, которые выходят на легендарную трассу, чтобы пробежать по знаменитым поворотам Maggots, Becketts и Chapel, преодолеть прямую Hanger Straight. Программа старта практически зеркально отражает российскую.

Участникам доступны:

полумарафон (Ultimate Challenge) — тест на выносливость;

10 км — классическая дистанция;

5 км — для любителей;

Family Mile (семейная миля, 1,6 км) — забег для всех возрастов без ограничений.

Это настоящий семейный праздник с развлечениями на весь день, где воздух пропитан историей мирового автоспорта.

Фото: runfestsilverstone.com

ОАЭ, Abu Dhabi Running

Трасса: «Яс Марина», 5554 м.

Если в Сочи и Сильверстоуне бегают днём, то в Абу-Даби любят ночные старты. Трасса «Яс Марина», расположенная на острове, знаменита своим футуристичным отелем Yas Viceroy, который нависает над треком. В течение всего года здесь проходят массовые забеги и марафоны.

Главная фишка — вечернее время старта. Спортсмены бегут под светом прожекторов, отражающихся в полированном асфальте, а в воздухе витает дух восточной роскоши и технологий. Это один из самых атмосферных забегов мира, где спорт превращается в ночное шоу.

Фото: visitabudhabi.ae

Почему бег по треку – это особенное чувство?

Бег по гоночному треку — это всегда выход за пределы обыденности. Ты понимаешь, что ступаешь туда, где каждый сантиметр асфальта видел борьбу на пределе возможностей. Российский забег на «Сириус Автодроме» уникален тем, что смог эволюционировать: организаторы сохранили любовь к «быстрому» полотну, но добавили ему души, выведя бегунов в город.

Это место, где любительский спорт встречается с профессиональным автоспортом на одной дорожке. И если вы хотите открыть сезон личным рекордом в идеальных условиях — «Сириус Автодром» ждёт. Как и его коллеги в Великобритании и ОАЭ, он доказывает: у асфальта «Формулы-1» есть вторая, беговая, жизнь.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Советы тренера для новичков

Рустам Головач тренер-эксперт тренажерного зала и детского клуба Pride Fitness «Бег по асфальту отличается прежде всего жёстким покрытием, которое почти не амортизирует удар при приземлении, из-за чего возрастает ударная нагрузка на стопы, колени, тазобедренные суставы и позвоночник».

– Среди плюсов можно выделить ровную поверхность, за счёт которой снижается работа стабилизаторов, а также появляется больше возможностей удерживать темп при беге. Также удобнее держать высокую скорость, её можно развивать благодаря асфальтовому покрытию, что подходит для темповых тренировок и подготовки к забегам.

В каких случаях рекомендуется бегать по асфальту с осторожностью?

К таким пробежкам стоит относиться аккуратнее при:

хронических болях в коленях;

артрозе коленных и тазобедренных суставов;

наличии лишнего веса;

обострении межпозвоночной грыжи;

отсутствии базовой подготовки;

восстановлении после травм.

Как сделать бег по асфальту безопаснее?

Правильная экипировка. Важно обратить внимание на обувь: кроссовки должны быть с хорошей амортизацией. Что касается одежды, следует отдавать предпочтение дышащим тканям, в тёмное время суток необходимо иметь светоотражающие элементы. Знание техники. Во время пробежки следует наклонить корпус чуть вперёд, не перенапрягать поясницу, расслабить плечи. Для нормального темпа в одну минуту количество шагов не должно превышать 170-180. Разминка. Перед началом пробежки необходимо выполнить разминку, состоящую из гимнастики и динамических упражнений на нижнюю часть тела. Это поможет подготовить мышцы и сердечно-сосудистую систему к тренировке и минимизировать риск получения травм. Восстановление. После бега телу нужен отдых для восстановления. После пробежки рекомендуется сделать заминку и статическую растяжку. Также не забывайте про здоровый сон и обильную гидратацию.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Неважно, где вы бегаете, главное — безопасность. Соблюдайте рекомендации тренера, тогда активность принесёт только пользу.