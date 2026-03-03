Гид по лонгсливам — 2026: от спортивных и функциональных до ультратрендовых

Слово «лонгслив» переводится с английского как «длинный рукав». И это сразу же сообщает нам о главной функциональной особенности изделия. По сути, это футболка с длинным рукавом, выполненная по технологии свитшота, но из более тонкой ткани.

Этот предмет гардероба стал фундаментальной базой, которую выбирают для себя и мужчины, и женщины. Почему же? Во-первых, лонгслив всесезонен. Зимой он незаменим как нижний слой под свитер, худи или рубашку, а весной становится самостоятельным предметом гардероба.

Во-вторых, его легко интегрировать в самые разные стили: от строгого делового до расслабленного кэжуала. Многие фешен-эксперты сегодня сходятся во мнении: качественный лонгслив в базовом цвете — такой же мастхэв, как синие джинсы или белая рубашка. И с этим сложно спорить.

Дарья Дубинина эксперт по красоте и уюту медиаплатформы Food.ru «Какими моделями лонгслива стоит обзавестись? Давайте разбираться».

О чём расскажем:

Спортивные лонгсливы

Первыми, кто начал активно носить лонгсливы, были именно спортсмены. Длинный рукав и крой не сковывали движений на тренировках в прохладную погоду. Изделие оставалось простым в пошиве и производилось преимущественно из натуральных тканей.

В XX веке этот элемент одежды стал особенно популярен у футболистов и игроков в регби — достаточно посмотреть архивные фотографии матчей 70-х и 80-х годов. Со временем менялись технологии, появлялись лонгсливы из эластичных натуральных и синтетических тканей, что позволяло спортсменам ощутить ещё бо́льшие комфорт и свободу движений.

Лонгслив мужской Geotech, ткань c технологией Wicking, 1999 рублей Фото: Geotech

Сегодня практически всегда футболисты одеты в брендированные лонгсливы с символикой клубов. И дело далеко не только в экипировке и мерче. Современные технологии производства шагнули так далеко, что сегодняшний спортивный лонгслив — это высокотехнологичное изделие, в котором важна каждая деталь. Самые подходящие материалы для спортивных моделей:

полиэстер с системами CoolMax или Dri-FIT, которые эффективно отводят влагу и не дают возникнуть парниковому эффекту даже при самых интенсивных нагрузках;

лёгкий и износостойкий нейлон, быстросохнущая микрофибра, которая буквально не ощущается на теле;

бамбуковая вискоза — мягкая, дышащая, по тактильным ощущениям сравнимая с шёлком или кашемиром, но при этом гораздо более практичная.

Лонгслив женский Outventure (ткань с технологией +ADD QUICKDRY), 799 рублей Фото: Outventure

Добавление лайкры, эластана или спандекса в пределах 15% даёт ту самую идеальную эластичность и предотвращает перерастяжение даже после множества стирок. Смесовые ткани соединяют в себе выигрышные стороны синтетики и натуральных материалов, позволяя создать идеальный баланс комфорта и функциональности.

Отдельного внимания заслуживают инновационные разработки. Сегодня на рынке представлены лонгсливы из Seaqual — уникального материала, созданного из переработанного морского мусора. Это не только экологично, но и невероятно практично.

Модели также шьют из CarbonX с углеродным слоем, ViralOff с антибактериальными нанотрубками. Эти материалы препятствуют размножению бактерий и появлению неприятного запаха даже после многочасовой тренировки. Изделия из смеси хлопка с коноплёй обеспечивают идеальную терморегуляцию.

Спортивные лонгсливы востребованы в беге, фитнесе, пилатесе, йоге и во время любых других активных занятий.

Женская специфика

Спортивные модели для женщин лёгкие, приятные телу и облегающие по крою. Они садятся по фигуре, а выполняются из мягких тканей и без грубых швов, чтобы предупредить натирание. Такие лонгсливы часто отличаются продуманными сетчатыми вставками под мышками, на спине, по бокам. Они обеспечивают дополнительную вентиляцию там, где это особенно необходимо.

Лонгслив женский FINNTRAIL Venus W (защита от ультрафиолета, неприятных запахов и насекомых), 4499 рублей Фото: FINNTRAIL

При этом нельзя не заметить, как модницы сегодня экспериментируют со спортивным стилем, интегрируя в свои повседневные образы аутентичные футбольные или баскетбольные лонгсливы с символикой клубов. Они разбавляют их базовыми вещами или предметами кардинально другого направления — например, романтичными юбками-миди, классическими пальто или даже вечерними аксессуарами. Получается свежо и очень стильно.

Правда, такие решения чаще остаются микротрендами для смелых и не задерживаются в гардеробах надолго. Но пока они актуальны, стоит обратить на них внимание.

Лонгслив женский Jack Wolfskin Crosstrail (антибактериальная система Microban), 4999 рублей Фото: Jack Wolfskin

Мужская специфика

Мужчины предпочитают более плотные, износостойкие варианты свободной посадки. Им важно, чтобы вещь служила долго, выдерживала интенсивные нагрузки и частые стирки, не теряя формы и цвета. Изделия имеют увеличенную линию плеча и усиленные швы в зонах наибольшего износа.

Лонгслив мужской Northland, 3599 рублей Фото: Northland

При этом мужские спортивные лонгсливы давно перестали быть просто формой для тренировок: они органично вписываются и в повседневные образы, особенно в условиях тотального тренда на комфорт и функциональность.

Повседневные лонгсливы

В 80-е годы прошлого века лонгсливы, прежде бывшие исключительно спортивной атрибутикой, начали постепенно занимать своё место в повседневных образах. Причиной тому послужил культ фитнеса, охвативший сначала США, а затем и весь мир. Многие хотели быть причастными к этому движению и через одежду обозначать свою позицию, демонстрируя не только стремление к здоровому образу жизни, но и чувство стиля. Крой и силуэт остались неизменны: свободная, ненавязчивая посадка, аккуратный круглый вырез и рукав полной длины без лишних конструктивных изысков.

Базовый лонгслив Sela, 999 рублей Фото: Sela

Предпочтительные материалы для повседневной носки — натуральные ткани, иногда с незначительным процентом синтетики для сохранения формы. Это кулирка и футер, интерлок и рибана, джерси и кашкорсе. Каждая из этих тканей имеет свою фактуру, плотность и степень эластичности, что позволяет выбрать идеальный вариант под конкретные задачи.

Интересно смотрятся изделия из вискозы или с добавлением кашемира: они выглядят дороже и даже в самый простой образ привносят нотку утонченности.

Женская специфика

Женские базовые модели отличаются широким разнообразием кроя. Здесь можно найти и варианты, мягко прилегающие к фигуре (но всегда с комфортным воздухом между тканью и телом), и полностью расслабленные, почти объёмные модели. Благодаря такому выбору легко найти идеальный вариант под любые предпочтения и особенности фигуры.

Лонгслив Love Republic, 2999 рублей Фото: Love Republic

Например, приталенный лонгслив станет отличной базой под пиджак или жакет, его удобно заправлять в юбки и брюки с высокой посадкой. В свою очередь, оверсайз-версии лучше всего раскрываются в расслабленных образах: их носят с легинсами, свободными джинсами или велосипедками.

Мужская специфика

Базовый лонгслив в мужском исполнении отличается более свободным и плотным кроем. Здесь важна золотая середина: изделие не должно обтягивать, но и болтаться мешком тоже не должно. Только так оно будет сидеть комфортно, не сковывать движения и при этом выглядеть аккуратно и собранно. В гардеробе это та самая вещь, которую надевают, когда не хочется ничего придумывать: просто, удобно и уместно практически везде.

Лонгслив из вискозного джерси Lime, 999 рублей Фото: Lime

Термолонгсливы

Когда наступают настоящие холода и обычный хлопковый лонгслив уже не спасает, в игру вступает тяжёлая артиллерия — термолонгсливы. По сути, это верхняя часть термобелья, и здесь важно понимать: раз уж эта вещь контактирует с телом напрямую, она обязана быть не просто тёплой, а ещё и максимально комфортной.

Современные технологии творят чудеса: сегодня термобельё может быть тонким, как вторая кожа, невесомым, тактильно приятным и при этом согревать так, что никакие морозы не страшны. Для многих выбором №1 становится шерсть мериноса. Она не колется, дышит, не накапливает запахи и отлично держит тепло.

Если хочется чего-то более бюджетного, но тоже достойного, стоит присмотреться к смесовым вариантам с вискозой, эластаном, шёлком или полиэстером. Рынок предлагает массу комбинаций на любой кошелёк.

При выборе стоит опираться на следующие моменты. Если вы городской житель и бо́льшую часть времени проводите в транспорте или в офисе, вполне хватит тонкого, почти невесомого варианта. А вот тем, кто подолгу бывает на улице или живёт в регионах с суровыми зимами, стоит задуматься о моделях посерьёзнее — с добавлением шерсти и усиленной теплоизоляцией. Главное, чтобы было тепло, удобно и не хотелось поскорее снять с себя эту одежду, забежав в тепло.

Лонгслив Вefree, 2999 рублей Фото: Вefree

Трендовые лонгсливы

Помимо практичных базовых и функциональных спортивных моделей, есть ещё и трендовые лонгсливы — по-настоящему модные вещички. Такие модели позволяют освежить гардероб без кардинальных перемен: достаточно одной детали, чтобы образ заиграл по-новому.

Женская специфика

Какие же правила диктует сезон весна-лето-2026? В женском гардеробе уверенно сохраняется тенденция на бельевой стиль, который не сдаёт позиций уже несколько сезонов подряд. Поэтому стоит особенно внимательно присмотреться к лонгсливам с элементами кружева. Они могут быть как полностью выполнены в бельевой эстетике, так и лишь слегка намекать на нее с помощью деликатных кружевных вставок по горловине или рукавам.

Лонгслив Love Republic из хлопка с кружевом, 3599 рублей Фото: Love Republic

Наравне с кружевом будут актуальны принты: флористика, горох и анималистичные мотивы. Из конструктивных решений в фаворитах сезона — разнообразные вырезы, мягкие драпировки и асимметрия, которая может быть выражена в крое низа, линии горловины или длине рукавов.

Топ с драпировкой TOPTOP STUDIO, 9990 рублей Фото: TOPTOP

Очень стильно выглядят модели с эффектом двухслойности: они создают впечатление, будто под лонгслив надета ещё одна футболка или майка. И, конечно, изделия с пуговицами спереди. Такая, казалось бы, незначительная деталь моментально превращает базовую вещь в трендовую.

Лонгслив Lime, 3599 рублей Фото: Lime

Мужская специфика

В мужских коллекциях акценты сместились на фактуру и интересные конструктивные детали. Среди актуальных моделей — лонгсливы из плотного трикотажа с воротниками-поло: этот гибрид одинаково хорошо смотрится и с классическими брюками, и с джинсами.

Лонгслив поло Lime, 2599 рублей Фото: Lime

Воротник хенли с планкой на пуговицах — ещё один уверенный тренд, добавляющий образу интеллигентности и лёгкой небрежности одновременно.

Воротник хенли Gloria Jeans Фото: Gloria Jeans

Классический принт в полоску остаётся вне времени и конкуренции. Модели на молнии — как полной, так и укороченной — выглядят современно и функционально. Как и в женской моде, в мужской актуальна имитация двухслойности: приём, который визуально усложняет образ, реально не добавляя лишних «поддёвок». Такие вещи становятся отличной базой для создания образов и точно не потеряют своей актуальности в ближайшие несколько лет.

Лонглсив в полоску Befree, 799 рублей Фото: Befree

Лонгслив — универсальная всесезонная вещь, которая в холода служит первым слоем, а в тёплое время становится самостоятельным предметом гардероба. Благодаря разнообразию материалов, фасонов и декора каждый может подобрать модель под любые задачи: от спорта до деловых встреч, от прогулок до уютных вечеров дома. Главное — правильно выбрать цвет и фактуру, и тогда лонгслив окажется уместен практически в любой ситуации.