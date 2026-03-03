Уфимский лыжный марафон — 2026: рекорды, маршрут и дистанции

На длинных выходных в Башкортостане состоится большое спортивное событие — Уфимский лыжный марафон. Проверить свои силы на одной из пяти дистанций смогут все желающие. Регистрация ещё открыта. Рассказываем подробнее про лыжные гонки.

О чём расскажем:

О марафоне

Уфа – город-миллионник, столица Республики Башкортостан, здесь можно насладиться природой Южного Урала. Программа гонки включает в себя пять дистанций, среди которых есть как короткие – для начинающих лыжников, так и длинные – для тех, кто уже давно в этом виде спорта.

В Уфимском биатлонном комплексе проходили два летних чемпионата мира по биатлону, чемпионат Европы по биатлону, множество всероссийских соревнований по лыжным гонкам. Участники смогут прочувствовать спортивный дух и проверить свою скорость и выносливость на профессиональной трассе.

Медали на финише получит каждый спортсмен, успешно преодолевший дистанцию. А атлеты, рискнувшие проверить себя в гонке на 50 км, смогут посоревноваться за денежный приз, призовой фонд в 2026 году составит 360 000 рублей.

Фото: Евгений Буров, «Батырспорт»

Рекорды марафона

В 2021 году Уфимский лыжный марафон официально стал частью серии Russialoppet. С тех пор по лыжне промчались тысячи участников. Самые быстрые из них вписали свои имена в историю. Долго ли ещё продержатся эти рекорды, узнаем уже в это воскресенье.

50 км

Мужчины: Дмитрий Баграшов — 2:06.59.

Женщины: Оксана Яковлева — 2:20.31.

30 км

Мужчины: Александр Рудаков — 1:11.13.

Женщины: Елена Мицан — 1:26.17.

10 км

Мужчины: Егор Корнилов — 24.07.

Женщины: Альбина Зубаерова — 26.06.

5 км

Мужчины: Тимур Шакирзянов — 12.03.

Женщины: Сафия Валеева — 13.50.

Фото: Евгений Буров, «Батырспорт»

Регистрация

Подать заявку на участие можно онлайн на официальном сайте до 23:59 4 марта. Стоимость слота варьируется от 1600 до 5900 рублей в зависимости от выбранной дистанции. Для детей слот дешевле – 1300 рублей. Если останутся свободные места, купить слот участника можно будет 7 марта во время выдачи стартовых номеров

Чтобы получить допуск к соревнованиям и стартовый пакет необходимо предоставить комиссии паспорт, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, а также медицинскую справку. Справка и страховой полис для участников детских стартов не требуются.

Фото: Евгений Буров, «Батырспорт»

Расписание

Соревнования пройдут в воскресенье, 8 марта. Но работа комиссии и выдача стартовых пакетов начнутся днём ранее.

7 марта, суббота

14:00-20:00 – регистрация участников;

16:00-17:00 – просмотр лыжной трассы.

8 марта, воскресенье

8:00-10:00 – регистрация участников;

9:30 – старт гонки на 5 км;

10:00 – старт гонки на 10 км;

10:45 – старт гонки на 1 км;

11:00 – старт гонки на 50 км;

11:05 – старт гонки на 30 км;

11:30 – детские старты;

12:00 – награждение участников гонок на 1, 5 и 10 км;

15:00 – парад клубов;

15:30 – награждение участников гонок на 30 и 50 км.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения.

Фото: Евгений Буров, «Батырспорт»

Маршруты и дистанции

Место старта всех дистанций – Уфимский биатлонный комплекс. Есть несколько вариантов трассы, для дистанций в 5 и 10 км предусмотрены круги длиной 2,5 км с умеренным перепадом высот. Для более длинных дистанций, 30 и 50 км, подготовили круг длиной 7,1 км, а общий перепад высот на каждый круг – 120 м.

Дистанции:

детские старты;

1 км;

5 км;

10 км;

30 км;

50 км.

Фото: russialoppet.ru

Награждение

На финише каждый участник получит памятную медаль с символикой старта. А победители и призёры в возрастных группах на дистанциях 5, 10, 30 и 50 км получат грамоты и призы. Также грамотами наградят самых возрастных атлетов – одну женщину и одного мужчину. Для участников детских стартов награждение не проводится.

На дистанциях 30 и 50 км ценные призы и грамоты будут вручены в абсолютном первенстве. На марафонской дистанции трое мужчин и три женщины получат денежный приз.

Размеры призовых выплат на дистанции 50 км:

первое место – 80 000 рублей;

второе место – 60 000 рублей;

третье место – 40 000 рублей.

Фото: vk.com / ufaskimarathon

Беговые лыжи помогают делать кардио на улице даже в самую снежную зиму. Успейте попробовать свои силы на лыжне, пока снег не растаял.