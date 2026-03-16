Как сделать путешествия стилем жизни и объездить полмира? Личная история Ирины Поповой

За свои 65 лет героиня побывала в 94 странах и не планирует останавливаться на достигнутом.

Ирина Попова — учительница физики по образованию, предпринимательница по призванию и неутомимая путешественница по жизни. Ей 65, но энергия бьёт через край. За её плечами — 94 страны, а жажда новых открытий не угасает. Она мастерски находит баланс между работой и путешествиями.

Ирина поделилась с «Чемпионатом» секретами, как сделать путешествия частью жизни, рассказала, почему большое приключение всегда начинается с маленького шага, а в блице ответила, где самая вкусная кухня, в какой стране лучшие пляжи, и дала совет, какую книгу обязательно стоит прочитать каждому.

Ирина Попова путешественница, побывала в 94 странах «Сколько всего узнаёшь и видишь в путешествиях — этого не найдёшь ни в книгах, ни в интернете. «Ой, зачем я поеду, в интернете посмотрю», — говорят некоторые. Нет, это совсем не то. Я в этом убеждена».

О детстве и первых путешествиях

Я простой советский ребёнок. Мои родители — обычные работяги‑инженеры — ушли рано, и меня воспитывала бабушка. Первая поездка случилась, когда мне было всего два месяца. Мама и папа повезли меня под Воронеж к деду. Вот, наверное, генетика какая‑то и сработала.

По образованию я учитель физики. Отработала в школе 15 лет и буквально кайфовала — так мне всё это нравилось. Время было ещё советское: райкомы, комсомол, партии. Энергии во мне и сейчас хватает — представьте, что было тогда. Так вот комсомол меня и послал в первые зарубежные поездки.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

Сначала была Венгрия — 1985 или 1986 год, точно уже и не вспомню. Меня удивляло всё: от людей на улицах до количества бассейнов и магазинов. Никак не могла своим молодым умом понять: почему там так можно, а у нас — нельзя.

А через год, когда мне было 25-26 лет, меня отправили в Египет. Это сейчас сел на самолёт, несколько часов – и уже купаешься в море. А тогда… Мы проехали страну с севера на юг, с юга на север, с запада на восток. Были не только на Красном море, но и в Александрии и в Асуане. Как дурачки, возили туда карандаши.

Египтяне почему‑то очень любили грифели и меняли их на всякую ерунду.

Потом я так увлеклась путешествиями, что подбила своих школьников и нашла возможность организовать ещё одну поездку. Я повезла 150 детей в Париж. Мы ехали поездом до польского Белостока, там пересаживались на автобусы и катили через Германию. Париж меня тогда просто сразил — это была та самая «белая Франция», та «белая Европа», которую сейчас уже не увидеть.

Да и вне этих поездок мне повезло. Я всю жизнь живу в центре Москвы. В моём доме половина квартир — дипкорпус, где жили иностранцы. С малых лет общалась с детьми из разных стран, и это, конечно, повлияло на моё отношение к миру.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

В путешествиях ты видишь, общаешься, знакомишься с удивительными людьми. Я, например, хорошо знакома с Фёдором Конюховым — мы вместе плыли обратно от Северного полюса. Обычный, простой русский мужик. Знакома с космонавтами, писателями — и не на творческих вечерах, а в обычной жизни. Сколько рассказов, сколько новых знаний.

У меня уже свой клуб путешествий дома. Друзья, их дети и внуки ждут моих рассказов и фотографий. Я несу знания о России, а взамен получаю новые впечатления — и так меняю мир вокруг себя. И он, конечно, меняет меня.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

О самых ярких воспоминаниях

Некоторые моменты запоминаются особенно. Посидите на краю водопада Виктория в Африке, когда вода обрушивается рядом — вот это ощущение! Или представьте: летишь на маленьком самолётике мимо Анхеля в Венесуэле, плывёшь с китами на Маврикии, кормишь гиен с рук в Эфиопии. Такие тактильные ощущения — это что‑то невероятное.

Особенно меня впечатлили космонавты на Байконуре. Подумать только: 10 лет подготовки, упорная работа и тренировки — и никаких гарантий, что госкомиссия тебя назначит. Это восхищает. А мы часто отказываемся от возможностей из‑за каких‑то мелочей.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

В путешествиях я замечаю интересные черты разных народов. В Австралии, например, все занимаются спортом — повернёшь голову и обязательно увидишь, что кто-то бежит, едет на велосипеде или играет в теннис. И неважно, сколько человеку лет: и молодёжь, и люди моего возраста, и пожилые — все двигаются. Это меня очень вдохновляло.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

А в Норвегии меня удивило воспитание детей. Там им дают настоящую свободу: не держат за руку каждую секунду, не следят поминутно. Хотят в луже валяться — пусть валяются, хотят мячик пинать — пусть пинают. Это не вседозволенность, а доверие и самостоятельность — и мне это очень близко.

Бывали и опасные моменты в путешествиях. На Большом Барьерном рифе я чуть не коснулась огромного моллюска. Гид вовремя остановил. Если бы я его тронула, он бы мне руку затянул. Теперь я знаю, зачем аквалангисты носят ножи на ноге. Однажды подруга едва не попала под кита — они не видят прямо перед собой, глаза сбоку. Её успели оттащить в последний момент.

На Фудзияме я не знала ни сколько идти, ни что меня ждёт: температура упала с +30°С до +4°С. Хорошо, что взяла тёплую одежду. А в США опоздала на самолёт после пятичасового ожидания вылета в Орландо. Из‑за ветра полёты прекратили. Пришлось задержаться на сутки.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

О спорте в разных странах

Я с детства занималась спортом и в поездках всегда стараюсь попробовать что‑то новое. Помню, как на Балатоне в Венгрии все прыгали с вышки. Думаю: «Ну ё-моё, ерунда, я сейчас тоже прыгну!». Зашла туда — а сделать шаг оказалось практически невозможно. Но я всё‑таки прыгнула с высоты 5 м.

Ещё попробовала встать на доску с парусом — даже не знала, как этот спорт называется. Подошла к ребятам: «Можно я попробую?» — «Да, давай!» На ломаном английском, потому что за все 60 лет английский так и не выучила. Думаю: «Ну это ж так просто». Встаю на доску — а тут ветерок, и я плашмя лицом об парус. На этом мой опыт закончился, но я хотя бы попробовала.

Горные лыжи в Австрии тоже не такие простые, как оказалось. Как и плавание у Барьерного рифа.

Смотреть на профессионалов и повторять за ними — это иллюзия.

Тут годы тренировок нужны. Дайвинг и сёрфинг я тоже попробовала, но поняла — это не моё. Зато и на горных лыжах до сих пор катаюсь, и на водных — освоила ещё в детстве в России.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

О любимых местах

У меня нет плана «обязательно посетить 10 стран в год». Был год с девятью путешествиями — например, в Туркмению, на Байконур, в Камбоджу, Вьетнам и Таиланд. А был и год всего с одной поездкой. Я еду не страну смотреть, а что‑то любопытное в ней. Поэтому могу вернуться в одно место несколько раз.

Мой подход — жить по календарю. Это не ограничение, а наоборот — разгрузка. Если кажется, что времени не хватает, значит, день плохо организован. Ещё важно давать телу отдых и раз в квартал куда‑нибудь выезжать, просто сменить обстановку, чтобы набраться энергии. В выходные стараюсь выбраться за город: зимой окунаюсь в прорубь, летом еду куда‑нибудь на природу. Это вдохновляет.

Ирина Попова с жителями Африки

Из любимых направлений — Португалия с её природой, историей и архитектурой, плюс Азорские острова — это отдельная песня. Чёрная Африка: Эфиопия с её племенами, Замбия с водопадом Виктория. Особые регионы — Северный полюс и Антарктида, дорого, но незабываемо. Венесуэла с водопадом Анхель, Коста‑Рика с её природой и животным миром. Япония запомнилась восхождением на Фудзияму — 11 часов подъёма, никогда этого не забуду.

Америка мне не близка — ни по кухне, ни по духу. Каньоны в Омане ничуть не хуже распиаренных американских, а Ниагарский водопад не произвёл такого впечатления, как Виктория или Анхель.

О философии путешественника

Некоторые считают, что интересные путешествия — это обязательно дальние страны. Но и в России столько красот, которые стоит увидеть своими глазами! Например, Алтай: представьте сентябрьский день, бирюзовую Катунь и живописный Чуйский тракт. Достаточно выделить всего 10 дней, чтобы влюбиться в эти пейзажи.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

Я часто замечаю: многие мечтают о путешествиях, но хотят, чтобы всё было организовано за них. Мне же ближе другой подход. Путешествия — это особый образ жизни, требующий вовлечённости. Кто‑то выбирает расслабленный отдых на пляже — и это прекрасно, каждый вправе выбирать то, что ему по душе. Но особенно меня вдохновляют люди, которые готовы приложить усилия, чтобы увидеть мир своими глазами: спланировать маршрут, накопить на поездку, открыть для себя новые места.

Вот ещё что важно. Я никогда не ставлю перед собой цель «посетить 100 стран к такому‑то возрасту». У меня сейчас 94 страны — и я никогда не загадываю наперёд, куда поеду. Всегда говорю своим: «Следите за репортажами — узнаете первыми».

Несмотря на все эти поездки, на все страны, которые я видела, мне нигде не хотелось остаться жить. Никогда. Я не могу это объяснить, но мне в России комфортнее.

Микки Маус, мой талисман, со мной уже 35 лет. Такая маленькая фигурка — он путешествует со мной по всем отелям (а их бывает по пять-шесть за поездку), стоит на тумбочке и как будто говорит: «Ну, Микки, посмотрел тут то‑то, увидел то‑то». Это мой вестник дома.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

О том, как изменить мир

Насчёт того, откуда берётся энергия. Из перспективы. У меня всегда есть что‑то впереди, что меня драйвит. Это очень важно. В выходные при первой возможности я еду за город — неважно, зима или лето. Никогда не бывает ощущения, что времени не хватает.

Я вот ещё что поняла за годы путешествий: самый плохой вопрос — это незаданный.

Все эти истории с моллюском на рифе, с китом, с Фудзиямой — они из‑за незнания. Если бы я заранее спросила, узнала, подготовилась — многих проблем можно было бы избежать. Знания и подготовка спасают от неприятностей.

Поменять мир может только тот, кто его увидел. И это чистая правда. Я бы поменяла в первую очередь отношение людей к своим возможностям. Особенно у нас: приходит молодёжь устраиваться на работу — они ещё ничего не знают, ничего не умеют, но уже: «Дай мне 100 тысяч, за меньшие деньги не встану с постели». Это неправильно.

Ирина Попова Фото: Из личного архива Ирины Поповой

Надо менять мышление: не «мне должны», а «я могу». Нужно учить бережному отношению к миру вокруг — к природе, к людям, к культуре других стран.

Когда видишь мир своими глазами — меняешься сам. И меняешь мир вокруг себя.

Ирина Попова с жителями Африки Фото: Из личного архива Ирины Поповой

Блиц-опрос

– В какой стране самая вкусная кухня?

– Самое вкусное мясо — в Аргентине, суши — в Японии, морепродукты — на Шри-Ланке. Самая необычная кухня — в Камбодже, а вот невкусно мне было в Штатах.

– В какой стране самые красивые пляжи?

– В Бразилии, на Маврикии, Занзибаре и во Вьетнаме.

– В какую страну готовы возвращаться из раза в раз?

– Хочу возвращаться в Чёрную Африку, в любую страну.

– Куда не хотели бы приехать вновь?

– В Европу.

– В какой стране самые приветливые люди?

– Грузия. Когда садишься в такси, велика вероятность оказаться за семейным столом дома у водителя.

– В какой стране самая роскошная архитектура?

– Италия.

– Какую книгу должен прочитать каждый?

– «Беседы с Богом», Дональд Уолш.

– Какой фильм должен посмотреть каждый?

– «Офицеры» (1971).

– Ваш девиз?

– «Не кисложопить!»

– Какой самый необычный сувенир привозили из путешествия?

– Диски, которые женщины племени Мурси используют как украшение для губ.