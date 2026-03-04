1000 км в пешком в Антарктиде: невероятная и трагическая история Дугласа Моусона

Антарктида – континент вечных льдов — всегда притягивал к себе исследователей. Прослыть первооткрывателем – означало войти в мировую историю, остаться на одной из её страниц настоящим героем. Увы, человеческое честолюбие часто не подчиняется трезвому рассудку. И Антарктида жестоко мстит за ошибки. Дуглас Моусон – один из немногих исследователей сурового континента, который бросил вызов Антарктиде и остался жив.

О чём расскажем:

Кто такой Дуглас Моусон?

Дуглас Моусон родился 5 мая 1882 года в Великобритании, в Шилли (графство Йоркшир). После окончания школы он отправился за океан, в Австралию, где поступил в Сиднейский университет, изучал геологию. Начиная с 1905 года работал преподавателем в Аделаидском университете.

Годом раньше Дуглас Моусон совершил геологическую экспедицию на Новые Гебриды. Позже он участвовал в первом восхождении на Эребус и был одним из трёх человек, который достиг Южного магнитного полюса. В 1911 году Дуглас возглавил Австралийскую антарктическую экспедицию. Его задача заключалась в том, чтобы составить карту неизвестных отдельных участков береговой линии континента протяжённостью в 3200 км.

Дуглас Моусон Фото: George C. Beresford/Getty Images

Экспедиция в Антарктиду

В январе 1912 года корабль «Аврора» бросил якорь в заливе Коммонуэлс. Команду полярников Дугласа Моусона встретил шквальный ветер, порой достигающий скорости 230 км/час. Планировалось, что экспедиция разделится на четыре группы. Одна должна была находиться в базовом лагере, а три остальные – отправиться вглубь Антарктиды, чтобы провести научные исследования.

Группу из трёх человек под названием «Дальневосточный берег» возглавил сам Моусон. На её плечи легла самая сложная и рискованная задача: пройти расстояние в 1000 км с тяжёлым грузом по местности с коварными расщелинами, скрытыми под снегом. Спутники Моусона – британский офицер, кинолог Белгрейв Ниннис, который выполнял обязанности проводника, и швейцарский юрист Ксавьер Мерц, считавшийся отличным лыжником, – были в отличной физической форме.

770 кг еды, снаряжения для выживания и научных инструментов исследователи погрузили на трое саней, которые должны были тащить 16 собак породы хаски. Из личных вещей почти ничего не взяли.

Группа «Дальневосточный берег» вышла из залива Коммонуэлс 10 ноября 1912 года. И к 13 декабря полярники преодолели около 500 км. В пути команда не испытала особых трудностей. А потом началась сплошная мистика. Дугласу Моусону приснился отец, как бы предупреждающий его об опасности. Он ещё не знал, что к этому времени родитель заболел и скоропостижно скончался. Потом буревестник – крупная птица – врезался в сани Нинниса. Теперь в сердце каждого исследователя невольно закралась тревога по поводу своего будущего. Последующие события только укрепили сомнения в благополучном исходе предпринятого похода.

Первые трудности и гибель товарища

Белгрейв Ниннис трижды едва не упал в огромные трещины подо льдом. Затем он стал страдать снежной слепотой, и вдобавок у него образовался нарыв на пальце. Не мешкая Моусон тут же вскрыл его перочинным ножом. Ни о каком обезболивании речь не шла…

Ночью 13 декабря 1912 года посреди ледника был разбит временный лагерь для отдыха. Но сон полярников внезапно прервал звук, похожий на отдалённый пушечный выстрел. Это означало, что из-за тёплого воздуха земля под ногами стала неустойчивой. Снежные глыбы с шумом обрушивали свои своды.

На следующий день команда полярников двинулась в путь. Погода стояла солнечная. Настроение участников экспедиции заметно приподнялось, а Мерц даже стал распевать студенческую песню. Неожиданно она прервалась… Ксавьер со страхом на лице обернулся на Дугласа Моусона. Ниннис, его сани и собаки исчезли!

Печально, однако британский офицер пренебрёг одним правилом: нужно было держаться за полозья саней, а не бежать рядом на лыжах. Ниннис вместе с двумя собаками и грузом упал в огромную пропасть. Напрасно его товарищи вглядывались в темноту: глубокая ледяная расщелина стала могилой Белгрейва.

Дуглас Моусон Фото: Universal History Archive/Getty Images

На грани жизни и смерти

«Практически вся еда, лопата, кирка, палатка – всё пропало. У нас остались только спальные мешки и еда на полторы недели. Мы думали, что сможем добраться до Зимних квартир, питаясь собаками, – и через девять часов после аварии двинулись в обратный путь, но были ужасно ослаблены. Да поможет нам бог», – сделал запись в дневнике Дуглас Моусон.

Моусон и Мерц вернулись к лагерю, нашли брошенные сани. Дуглас снял полозья с помощью перочинного ножа, на которые натянул брезент. Во временном укрытии полярники приняли решение идти на основную базу, к заливу. Первые несколько дней Моусон и Мерц прошли на хорошей скорости. Однако у Дугласа вскоре началась снежная слепота. Небольшая остановка, чтобы промыть раствором глаза, сбавила темп продвижения.

Ксавье Мерц Фото: wikimedia commons

К тому же разыгралась буря, две уцелевшие собаки не выдержали нагрузки. Поэтому исследователям пришлось самим тащить сани. Если Дуглас ещё как-то держался, то его товарищ был совсем плох.

6 января 1913 года Моусон отметил в своём дневнике, что «положение у нас обоих очень серьёзное, если он не сможет проходить по 8-10 метров в день, через день-другой мы будем обречены. Я бы и сам справился, имея под рукой провизию, но я не могу его бросить. Кажется, у него отказывает сердце».

На следующее утро Моусон обнаружил, что Мерц не может встать на ноги и постоянно бредит. Дуглас несколько часов приводил больного товарища в порядок. Затем он уложил его в спальный мешок. Мерц умер ночью, 8 января 1913 года. Моусон похоронил друга под пирамидой из ледяных глыб.

Путь в одиночку

Собрав волю в кулак, Моусон потащил свои сани в сторону базы, полагаясь теперь только на самого себя. Он с трудом прошёл сквозь начинающуюся снежную бурю несколько километров, чтобы в наспех изготовленной из куска брезента палатке провести в неприветливой Антарктиде ещё одну ночь.

В крохотном убежище он нетвёрдой рукой сделал в дневнике следующую запись: «Всё моё тело, по-видимому, гниёт из-за недостатка нормального питания: обмороженные кончики пальцев, нарывы, слизистая оболочка носа разрушена, слюнные железы во рту не функционируют, кожа сходит со всего тела».

Пуще огня он страшился коварных расщелин. И 17 января всё же угодил в одну из них. Дуглас медленно вращался на оборвавшейся веревке и каждую секунду ждал падения в бездонную пропасть. Сани удержали его тело, застряв буквально на краешке ледяной трещины. Он чудом выбрался наружу.

Дуглас Моусон Фото: wikimedia commons

Дуглас Моусон шёл к лагерю верным маршрутом, словно подчиняясь шестому чувству. 29 января во время сильного шторма он сумел разглядеть невысокую пирамиду из камней. Это был добрый знак, оставленный его товарищами из других групп.

1 февраля 1913 года Дуглас добрался до пещеры Аладдина, которая находилась совсем близко от базового лагеря. В каменном укрытии он увидел на столе три апельсина и ананас. Впервые за все время, проведённое в жестокой Антарктиде, он заплакал от счастья. Моусон вернулся на родину только через год: исследователь восстанавливался от травм в базовом лагере. На родине полярника чествовали как героя.

Дуглас Моусон умер 14 октября 1958 года в Аделаиде. Его именем назвали полуостров, мыс и море в Антарктике. В 2007 году на экраны вышел фильм режиссёра Малкольма МакДональда «Когда замерзает ад» о покорителе Антарктиды Дугласе Моусоне.